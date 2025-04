Modders gebruiken onuitgebrachte RTX Remix-tool om oude games op te poetsen

De RTX Remix-tool van Nvidia is nu al gebruikt om RTX-effecten toe te voegen aan oude games. Modders hebben bestanden uit Portal with RTX gebruikt om games als Half-Life 2 te voorzien van een grafische upgrade. RTX Remix verschijnt officieel pas in 2023.

Modders wisten RTX-effecten toe te voegen aan games door gebruik te maken van Portal. Nvidia heeft in december gratis RTX-dlc voor Portal uitgebracht waarbij de RTX Remix-technologie al gebruikt werd. Modders kwamen erachter dat ze de RTX Remix-bestanden uit Portal with RTX konden overhevelen naar de bestanden van andere games. Door daarnaast de Sky Textures-instelling aan te passen in het RTX Remix-ontwikkelaarsmenu, is het hun al gelukt om een aantal klassieke games te voorzien van RTX-effecten, terwijl de tool officieel nog niet uit is.

Er zijn al RTX-mods beschikbaar voor onder meer Half-Life 2, SWAT 4 en Max Payne. Laatstgenoemde vereiste wel wat meer werk, aangezien er nog een extra d3d8to9-tool nodig was om dat spel werkend te krijgen met RTX Remix. Dat schrijft Wccftech, dat de modder gesproken heeft. Sommige games hebben daarnaast soms te maken met grafische bugs. Mogelijk kunnen die opgelost worden als Nvidia de tool volgend jaar daadwerkelijk uitbrengt. Ook ontbreekt de 'AI Texture Super Resolution'-techniek momenteel nog. Dat betekent dat de textures in de mods geen grafische poetsbeurt hebben gekregen.

RTX Remix zorgt ervoor dat de oude render-api's en -systemen van de games automatisch vervangen worden door de 64bit-Vulkan-renderer. Hierdoor krijgen games DLSS- en raytracingeffecten, waarbij onder meer verlichting en schaduwen in real time gerenderd worden.