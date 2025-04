Amazon Studios werkt aan een liveactiontelevisieserie van God of War. De film- en seriedivisie van Amazon werkt daarvoor samen met Sony Pictures Television en PlayStation Productions. Wanneer de serie zal verschijnen en welke acteurs tot de cast behoren, is nog niet duidelijk.

Volgens het Amerikaanse filmblad Variety zullen televisieschrijvers Mark Fergus en Hawk Ostby als scenaristen meewerken aan het project. Fergus en Ostby hebben eerder al meegewerkt aan films zoals Children of Men, Iron Man en Cowboys & Aliens waarvoor ze de scenario’s hebben geschreven. Schrijver en producer Rafe Judkins zou de showrunner en een van de executive producers van de serie worden. Judkins werkte eerder als scenarist mee aan de Uncharted-film uit 2022 en was ook scenarist en executive producer van The Wheel of Time-serie.

In de aankomende televisieserie volgen we het leven van Kratos, de God van de Oorlog die in ballingschap leeft in het Noorse Midgaard. Op een dag komt zijn vrouw te overlijden en trekt Kratos erop uit om haar assen uit te strooien over de hoogste bergtoppen. Hij neemt daarvoor zijn zoon Atreus mee en tijdens deze tocht moeten de twee heel wat hindernissen zien te overwinnen.