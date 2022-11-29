Nederland gaat meedoen aan Europese pilot voor digitaal reisdocument

Da's niet helemaal waar.
Je bent kortzichtig
Een aantal van de dingen gebeurt nu al als je NL verlaat en langs de marechaussee gaat (direct na security op Schiphol).
Klopt, maar dat wordt een stuk sneller en makkelijker met een digitaal ID.
Word je gezocht dan word je direct aangehouden.
Als ze beseffen dat jij de gezochte Klaas de Vries bent en niet een andere Klaas de Vries. De waslijst aan gezochte personen is best lang, vooral internationaal. Scan je ieder paspoortnummer/bsn-nummer/rijksregisternummer/.. en match je die met een (internationale) database waar die nummers in staan, kun je veel makkelijker de juiste mensen er uit halen, en dus ook echt iedereen die geregistreerd staat. Waar dat echte criminelen betreft is dan een voordeel, wanneer dat gaat om een vergeten boete van een paar tientjes is het overdreven - nu al mogen mensen gelijk vertrekken nadat ze een boete hebben betaald, maar nu gaat dat echt alleen maar om substantiële boetes.
In de toekomst kunnen ze dan dus ook heel makkelijk mensen binnenhouden om andere redenen, bv omdat ze een mening verkondigen die niet past. Een David Icke wordt nu toegang tot Nederland ontzegt (en naar ik begrepen heb is hij geen antisemiet ondanks dat onze overheidsfunctionarissen dat roepen, ja hij zou ook wat rare ideeën hebben over reptillians) maar de Nederlande overheid zou dus ook een Nederlandse Davic Icke (of iemand die ze ermee vergelijken, bv Geert Wilders of Gideon van Meijeren) kunnen verbieden naar het buitenland af te reizen. Daar is misschien nu geen wettelijk kader voor, maar in het verleden hebben sommige partijen dit toch al willen invoeren, partijen die al eens deel hebben uitgemaakt van de regering.
Daar nog andere dingetjes aan koppelen is makkelijk en behoeft geen digitaal ID.
Nee, als je iemand al op de lijst gezochte personen hebt staan, kun je daar inderdaad makkelijk andere dingen aan koppelen. Waarom iemand gezocht wordt is niet relevant totdat die wordt aangehouden.
CO2-quotum invoeren is leuk maar ik zie dat zo snel nog niet gebeuren.
Rabobank is er mee bezig. Die hebben daar zelfs een speciale manager voor aangesteld.
Ook heb ik al een tijd geleden een video gezien van een speach bij het World Economic Forum hierover. Of dat een van de onderstaande is, weet ik niet, voor mijn gevoel had ik er voor afgelopen meial iets van gezien.
https://www.youtube.com/watch?v=_j1d_2yTRRA
https://www.youtube.com/watch?v=dv3xbTDVik8
Ook [url=https://www.youtube.com/watch?v=KknfRwyckpM&t=8s] voegt wat toe: energietekorten, voedseltekorten, hoort allemaal bij het plan.
https://www.youtube.com/watch?v=JSYvv7b_hZw
Het is dus geen kwestie of, maar wanneer dat dit persoonlijk CO2-quotum wordt ingevoerd, het zou zelfs kunnen dat Nederland als eerste land in de wereld mensen zal verbieden nog te vliegen.
Er zijn zo ontzettend veel manieren om de uitstoot terug te brengen door bedrijven te dwingen met wet- en regelgeving zonder dat particulieren er last van hebben.
Klopt en daar bereik je veel meer reductie mee als met burgers targetten, maar zolang Rutte of de VVD aan de macht is, zal men daar zeer voorzichtig mee zijn, want dat schaad ook de winstgevendheid van de (grote) bedrijven en de concurrentiepositie van Nederland. Zolang zijn subsidies voor bedrijven veel waarschijnlijker, en de voorwaarden voor reductie zijn daar waarschijnlijk boterzacht. Ook van D66 verwacht ik in deze weinig.
Mensen een maximumquotum geven is bijna onmogelijk uit te voeren, wat doe je bijv. met bedrijfs-quota dan, staat dat er los van?
Uiteraard. Iemand die aan de bovenkant van zijn quotum zit maar voor de overheid moet vliegen (Helder, Kaag, maar ook ambtenaren) krijgt gewoon vrijstelling, en is het voor een bedrijf, dan betaalt dat bedrijf ervoor.
En mensen die werk en vakantie combineren?
Die vliegen op naam van hun bedrijf/organisatie en hebben dan dus een "gratis" vakantie, gratis dan alleen mbt tot dat CO2-quotum.
Mensen die moeten vliegen ivm een familie-situatie
Die hebben gewoon pech, moeten maar gewoon de begrafenis online volgen.
...en niet remote kunnen werken?
Bedrijf betaalt
De oplossing is imo belasting, niet een quotum.
Daarmee pak je de minder verdienenden terwijl de rijken gewoon door kunnen vliegen, ook als dat met een privé-jet is.
Ook zie ik nog wel andere dingen gebeuren zoals dat vliegmaatschappijen ineens geen miles meer mogen uitgeven en dat soort draconische maatregelen.
Vliegtuigmaatschappijen geven miles uit aan veelvliegers, en die reizen meestal 'zakelijk' maar de miles zijn dan voor privé gebruik. Korting geven zullen ze wel mogen doen, maar het CO2-budget overschrijden zullen ze niet met die miles mogen laten gebeuren.
Een quotum zie ik echt niet zomaar gebeuren.
Ik zie binnenkort Schiphol al een quotum krijgen.
Maar goed, off topic
Niet als dat het doel is waarmee dat digitale reisdocument wordt ingevoerd, al zal men dat nooit zo verkondigen.