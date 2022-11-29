Nederland gaat meedoen aan Europese pilot voor digitaal reisdocument

De Europese Commissie wil begin 2023 een proef doen met een digitaal reisdocument. De Nederlandse staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Eric van der Burg, heeft laten weten dat Nederland mee gaat doen aan de pilot.

De pilot gaat plaatsvinden in de eerste helft van 2023 en duurt drie maanden. De staatssecretaris van Jusitie en Veiligheid wil tussen de 1000 en 5000 Nederlanders laten deelnemen aan de proef staat in een brief aan de Tweede Kamer. De proef moet een beter beeld geven van wat de impact zou zijn van het introduceren van een digitaal reisdocument voor Europeanen.

Deelnemende reizigers wordt gevraagd om zelf een Digital Travel Credential te maken, afgekort DTC. Hiervoor is een app ontwikkeld waarmee reizigers de chip in hun fysieke reisdocument kunnen uitlezen op een smartphone. Vervolgens moet de gebruiker een selfie maken, die dan wordt vergeleken met de foto die is opgeslagen in de chip op het reisdocument. De gemaakte selfie dient als check om de identiteit van de reiziger te verifiëren.

De DTC gaat worden getest op KLM-vluchten tussen Canada en Nederland. Voor deze vluchten worden op Schiphol nu voorbereidingen getroffen om reizigers met een DTC te laten reizen. Overigens moeten reizigers die meedoen aan de pilot nog wel een fysiek paspoort bij zich hebben. Het paspoort wordt gebruikt om de aangemaakte DTC te verifiëren.