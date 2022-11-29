Hof van Twente eist schadevergoeding van 4 miljoen euro van IT-bedrijf Switch

De gemeente Hof van Twente eist een schadevergoeding van ruim 4 miljoen euro van systeembeheerder Switch voor het leveren van 'wanprestaties'. De gemeente werd twee jaar geleden getroffen door ransomware waardoor systemen onbruikbaar werden.

In de rechtbank in Enschede eist de gemeente dat IT-bedrijf Switch IT Solutions opdraait voor de geleden schade na de ransomwareaanval, meldt RTV Oost. Volgens de advocaat van de gemeente heeft het bedrijf een wanprestatie geleverd en is het contractuele afspraken niet nagekomen. De gemeente Hof van Twente werd in december 2020 doelwit van een ransomwarebende, die 750.000 euro losgeld eiste. De gemeente weigerde te betalen en volgens de gemeente is het de volledige IT-infrastructuur kwijtgeraakt.

Uit onderzoek blijkt dat er tienduizenden inlogpogingen zijn gedaan op de servers van de gemeente Hof van Twente, die niet werden opgemerkt door Switch. Ook zou het bedrijf niet opgemerkt hebben dat hackers malware plaatsten op de servers van de gemeente een maand voor de ransomwareaanval.

IT-bedrijf Switch zei in de rechtbank dat door het handelen van de gemeente de hackers toegang konden krijgen tot de server. De gemeente zou zelf te simpele wachtwoorden hebben ingesteld voor beheerdersaccounts en regels voor de firewall hebben aangepast.

De rechter heeft gevraagd aan de gemeente en Switch om tot een schikking te komen. Als dat niet binnen vier weken lukt, wordt de rechtszaak op 27 december voortgezet.