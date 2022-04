Gemeente Hof van Twente heeft geen toegang tot systemen door grote cyberaanval

De gemeente Hof van Twente is getroffen door een cyberaanval. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar de systemen van de gemeente zijn niet bereikbaar. Het lijkt om een ransomware-infectie te gaan, maar dat is niet zeker.

De gemeente is sinds dinsdag niet meer bereikbaar, meldt de gemeente op haar website. De gemeente zegt niet om wat voor cyberaanval het gaat, maar het lijkt om ransomware te gaan. "Onbekende derden hebben toegang gekregen tot al onze systemen en onze servers ontoegankelijk gemaakt", zegt burgemeester Ellen Nauta. De omvang van de aanval lijkt groot. "We kunnen veel van deze gegevens als onbruikbaar beschouwen", zegt ze. De gemeente is van plan een compleet nieuwe ict-infrastructuur op te bouwen.

Volgens de gemeente zijn er bij de aanval ook allerlei persoonsgegevens getroffen. Het gaat om 'soms zeer privacygevoelige informatie', maar de gemeente wil niet zeggen wat daar precies mee gebeurd is. "Inmiddels is een groot deel van de situatie geanalyseerd en zijn er gelukkig vooralsnog geen aanwijzingen gevonden dat er daadwerkelijk gegevens bekeken of verspreid zijn", zegt de gemeente.

Het komt steeds vaker voor dat bij ransomware ook data wordt gestolen van gebruikers, waarvoor vervolgens extra losgeld wordt geëist. Het is dus niet duidelijk of dit in dit geval ook is gebeurd. "Gelukkig kunnen we melden dat het erop lijkt dat er geen gegevens in verkeerde handen zijn gevallen", schrijft de burgemeester.

De gemeente zegt dat het mogelijk nog maanden nodig heeft voor het de uitkomsten van het onderzoek naar de aanval kan toelichten. Ondertussen is er een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de politie en zelfs het ministerie van Binnenlandse Zaken. De gemeente probeert ondertussen de dienstverlening weer op te starten, al kan het dat sommige aanvragen langer kunnen duren.