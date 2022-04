Volkskrant: ransomwarebende eist 800.000 euro losgeld van Hof van Twente

Hackers die de gemeente Hof van Twente hebben geïnfecteerd met ransomware hebben ook de back-upservers weten te versleutelen. De groep eist 800.000 euro aan losgeld en dreigen volgens de Volkskrant ook data online te zetten.

De Volkskrant wist contact op te nemen met de hackers, die vijftig bitcoin eisen als losgeld voor hun ransomware. Het is niet bekend om welke ransomware het gaat. Wel schrijft de krant dat de criminelen toegang kregen door wachtwoorden voor toegang via het Remote Desktop Protocol te bruteforcen. Toen de criminelen binnendrongen op het systeem hebben ze 24 virtuele servers versleuteld en daar de gegevens van gestolen. De criminelen eisen volgens de Volkskrant vijftig bitcoin aan losgeld. Dat is met de huidige koers van de munt, die bijna op recordhoogte staat, iets minder dan 800.000 euro.

De gemeente Hof van Twente werd vorige week getroffen door een cyberaanval. Het was toen nog niet bekend dat het om ransomware ging, al leek het daar al wel op. De Volkskrant wist contact te leggen met de criminelen via het e-mailadres dat in de losgeldbrief stond. Opvallend is dat de gemeente zelf, maar ook de politie nog geen contact met de groep heeft opgenomen. Dat zou volgens de gemeente komen doordat de politie adviseert meer tijd te nemen voor onderzoek.

De criminelen hebben naast de interne systemen ook de back-ups met data versleuteld. Ook is de data gestolen. De hackers dreigen die informatie openbaar te maken, een trend die steeds meer ransomwarebendes sinds dit jaar volgen. Het zou gaan om erg gevoelige informatie.

De gemeente wil tegen de Volkskrant niet zeggen of ze van plan is te betalen of niet. De politie en gemeente zouden al lange tijd geen toegang kunnen krijgen tot de versleutelde servers, omdat de ict-provider Switch IT Solutions de gebruikersnamen en wachtwoorden niet wilde verstrekken. Inmiddels is ook forensisch bedrijf NFIR betrokken bij het onderzoek.