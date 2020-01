713 Citrix-servers in Nederland zijn kwetsbaar voor remote code execution

Er zijn in Nederland zeker 713 Citrix-servers actief die last hebben van een bekende kwetsbaarheid. Volgens beveiligingsonderzoekers worden die servers op het moment actief aangevallen. Door de kwetsbaarheid kan code op een server worden uitgevoerd.

Dat blijkt uit honeypot-data van beveiligingsbedrijf Bad Packets. Onderzoekers scanden internet op Citrix Gateway- en Citrix Application Delivery Controller-servers. Daarvan is bekend dat ze een mogelijke kwetsbaarheid bevatten. CVE-2019-19781 is een kwetsbaarheid waarmee een aanvaller een remote code execution kan uitvoeren op een systeem. Die zwakte is sinds 17 december vorig jaar bekend. Er is op dit moment nog geen patch beschikbaar. De eerste daarvan volgt volgens Citrix naar verwachting rond 20 januari, met een uitloop naar 31 januari. Wel is er mitigatie mogelijk, zegt Citrix.

De onderzoekers van Bad Packets scanden in totaal meer dan 60.000 Citrix-servers. Daarvan waren er 25.121 kwetsbaar, met ssl-certicaten van 18.155 unieke domeinnamen. Het gaat om kwetsbare hostmachines in 122 landen. In Amerika staan bijna 10.000 kwetsbare servers. Nederland staat naast de VS, Duitsland, het VK, Zwitserland en Australië op de zesde plaats in de lijst met landen waar de meeste servers stonden. In totaal gaat het hier om 713 stuks. De organisatie zegt dat het een honeypot heeft opgezet waarop het nu voor het eerst activiteit ziet. Aanvallers scanden sinds vorige week zelf internet al voor servers waar het bestand smb.conf op stond, een aanwijzing dat de betreffende server kwetsbaar was. Sinds zondag proberen aanvallers ook daadwerkelijk de systemen te infecteren.

Vorige week riep het Nationaal Cyber Security Centrum bedrijven al op hun systemen te patchen. "Vooralsnog is er geen actieve exploit waargenomen, maar deze worden wel verwacht", schreef het NCSC toen.