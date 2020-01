Mozilla start test met spraakbediening Firefox

Mozilla is een bètatest gestart voor Firefox Voice. Met deze experimentele extensie kunnen gebruikers de desktopversie van de browser bedienen met spraakcommando's. De functie gebruikt Googles Cloud Speech.

Firefox Voice is een experiment van Mozilla Emerging Technologies. De add-on werkt momenteel alleen bij de desktopversie van Firefox, waarbij Mozilla adviseert om de Nightly of de Developer Edition bij de bètatest te gebruiken. Het doel is om te kijken of hoe stembediening als goede manier voor interactie met de browser is in te zetten.

Mozilla heeft een groot aantal toepassingen voor Voice op een rij gezet. Zo biedt de functie de mogelijkheid om vragen te stellen, muziek via YouTube of Spotify af te spelen, pagina's voor te lezen of te vertalen, tabs te zoeken, te sluiten of te openen en informatie te zoeken binnen een groot aantal diensten.

Gebruikers dienen op een microfoonicoontje te klikken om de dienst te activeren. Er lijkt geen hotword te zijn om deze met spraak te openen. Mozilla maakt voor de WebSpeech-api in Firefox gebruik van Googles Cloud Speech-to-Text. Mozilla stuurt data eerst via zijn eigen proxy voordat de gegevens naar Google gaan, deels om gebruikersinformatie te verwijderen, aldus de organisatie.