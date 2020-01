Citrix brengt patch uit voor sommige kwetsbare ADC's en Gateway

Citrix heeft twee patches uitgebracht voor de ernstige beveiligingslekken in de Citrix Application Delivery Controller en de Citrix Gateway. Het gaat om softwarepatches voor een aantal servervarianten. De rest van de varianten krijgt de update versneld.

Citrix schrijft in een blogpost dat er een permanente fix is voor bepaalde versies van de Application Delivery Controller, die ook bekend staat als de voormalige NetScaler ADC. Het gaat om versies 11.1 en 12.0. Die werken volgens Citrix ook voor virtuele installaties op bijvoorbeeld Azure, AWS of Hyper-V. De nieuwe versies met de patch hebben de nummers 11.1.63.15 en 12.0.63.13. De patches repareren een ernstige kwetsbaarheid in de Citrix-software die samenhangt met de functie om vanaf een afstand thuis te kunnen werken. Met de kwetsbaarheid kan een aanvaller een remote code execution verrichten.

De patch geldt nog niet voor alle kwetsbare versies van de ADC en Gateway. Alleen de meestgebruikte versies worden ermee gerepareerd. Citrix zegt dat de update voor de andere versies sneller komt. Ook de huidige versie is er vanwege de ernst sneller dan verwacht. Aanvankelijk zouden versies 11.1 en 12.0 pas op 27 januari een patch krijgen. Versies 12.1, 10.5 en 13.0 krijgen naar verwachting 24 januari een patch. Dat zou aanvankelijk 31 januari zijn. Citrix raadt systeembeheerders aan op die andere versies de mitigatie uit te voeren. Het bedrijf heeft een tool gemaakt waarmee kan worden gecontroleerd of dat succesvol is gedaan.

De kwetsbaarheid werd eind vorig jaar ontdekt. Citrix had tot nu toe nog geen patch beschikbaar voor het lek. Wel raadde het bedrijf een mitigatie aan waarmee de ernstigste schade kon worden voorkomen. Desondanks bleken verschillende instanties getroffen door een aanval via het lek. Dat gebeurde onder andere bij het Medisch Centrum Leeuwarden en de gemeente Zutphen. Kort daarna, op advies van het Nationaal Cyber Security Centrum, schakelden bedrijven, overheden en gemeenten hun Citrix-systemen uit voorzorg uit.