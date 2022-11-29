Microsoft voegt zoekveld aan taakbalk toe in Windows 11 previewbuild

Microsoft heeft een zoekveld toegevoegd aan de taakbalk in een testversie van Windows 11. Het zoekveld kan op verschillende manieren gepersonaliseerd worden via de instellingen van het besturingssysteem.

Het nieuwe zoekveld zit in de Preview Build 25252 en voegt een zoekveld toe naast de startknop op de taakbalk in Windows 11. Door erop te klikken kan er direct gezocht worden naar apps of online zoekresultaten, zoals dat nu ook al kan via het startmenu.

Het zoekveld kan gepersonaliseerd worden via Instellingen > Personaliseren > Taakbalk > Taakbalk items. Daar kan het zoekveld op de taakbalk worden ingesteld. Wanneer het zoekveld actief is, vervangt deze de het zoekveld boven in het startmenu.

Het zoekveld kan ook worden veranderd in een zoekknop, waar je niet in kunt typen, maar wel snel de zoekfunctie kunt gebruiken. Deze optie doet precies hetzelfde als de zoekknop zoals deze al in de liveversie van Windows 11 aanwezig is. Uit de Windows Insiders Blog lijkt het erop dat Microsoft verschillende ontwerpen van het zoekveld en de zoekknop wil testen voordat de update naar de liveversie van Windows 11 komt. Het is nog niet bekend wanneer dat zal zijn.