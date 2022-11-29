Microsoft voegt zoekveld aan taakbalk toe in Windows 11 previewbuild

Microsoft heeft een zoekveld toegevoegd aan de taakbalk in een testversie van Windows 11. Het zoekveld kan op verschillende manieren gepersonaliseerd worden via de instellingen van het besturingssysteem.

Het nieuwe zoekveld zit in de Preview Build 25252 en voegt een zoekveld toe naast de startknop op de taakbalk in Windows 11. Door erop te klikken kan er direct gezocht worden naar apps of online zoekresultaten, zoals dat nu ook al kan via het startmenu.

Het zoekveld kan gepersonaliseerd worden via Instellingen > Personaliseren > Taakbalk > Taakbalk items. Daar kan het zoekveld op de taakbalk worden ingesteld. Wanneer het zoekveld actief is, vervangt deze de het zoekveld boven in het startmenu.

Het zoekveld kan ook worden veranderd in een zoekknop, waar je niet in kunt typen, maar wel snel de zoekfunctie kunt gebruiken. Deze optie doet precies hetzelfde als de zoekknop zoals deze al in de liveversie van Windows 11 aanwezig is. Uit de Windows Insiders Blog lijkt het erop dat Microsoft verschillende ontwerpen van het zoekveld en de zoekknop wil testen voordat de update naar de liveversie van Windows 11 komt. Het is nog niet bekend wanneer dat zal zijn.

Windows 11 zoekveld

Door Robert Zomers

Redacteur

Feedback • 29-11-2022 20:22 173

29-11-2022 • 20:22

173

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Reacties (173)

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Bamboozled 29 november 2022 20:29
Hier 22621 en de 2e zoekveld is al aantal weken aanwezig. Vrijwel direct na 22h2.

Ik heb wel sinds deze week een Edge-balk op mijn desktop zonder dat ik die aangezet heb.

[Reactie gewijzigd door Bamboozled op 22 juli 2024 22:10]

TheIceWarrior @Bamboozled30 november 2022 09:04
kun je ook instellen dat je google wil gebruiken als zoek engine voor online resultaten?
Bamboozled @TheIceWarrior30 november 2022 09:06
Volgens mij (nog) niet: https://nl.hardware.info/...ktop-maar-alleen-met-edge
Royeboi @Bamboozled29 november 2022 22:19
Ik heb dit ook al weken ja niet in de preview build.
Travelan @Bamboozled29 november 2022 23:05
Hier ook, deze balk heb ik al weken, zo niet enkele maanden.
Johan9711 @Bamboozled30 november 2022 00:51
Ik heb hem in 21h2 ook langs zien komen. Rond de november patch binnen gekomen denk ik.
MatthiasL @Bamboozled30 november 2022 04:22
En hij crasht om de haverklap, zodanig zelfs dat de Windows-knop zelf niet meer werkt. Moet elke keer herstarten. Gebeurt meestal tijdens/na gamen.
Bamboozled @MatthiasL30 november 2022 08:49
Crashende taakbar heb ik ook, dan verdwijnen all iconen.
deepdiggingjoe @Bamboozled30 november 2022 21:19
Heb je een HP systeem? Dan zijn het waarschijnlijk de Search Highlights (Zoekmarkeringen).
Carlos0_0
@Bamboozled30 november 2022 07:23
Edge balk op je desktop hoe bedoel je, alleen Edge heeft een zijbalk gekregen paar weken terug in de browser?.

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 22 juli 2024 22:10]

Bamboozled @Carlos0_030 november 2022 08:49
Deze https://nl.hardware.info/...ktop-maar-alleen-met-edge

Ik heb niets aangezet zelf en gebruik verder ook geen Edge.
Carlos0_0
@Bamboozled30 november 2022 09:17
Och ja dat heb ik voorbij zien komen ergens inderdaad ja, is volgens mij een proef ook niet iedereen krijgt het(En wellicht alleen voor beta versies nog).
Master_duck @Bamboozled30 november 2022 14:12
start menu heeft de zelfde functie je kan daar ook zoeken op internet krijg je edge met bing (of chrome) zoek resultaten.(W11 only)

windows start knop als je het start menu ziet kan je typen. dit is de handigst en snelte manier van zoeken.
magatsu @Bamboozled1 december 2022 13:06
Same, build 22000.1219 en al aanwezig...
dog4life 29 november 2022 20:31
Ik wacht nog steeds op rechtermuisknop> taakbeheer via de taakbalk. Heb alle updates, maar deze is mislukt oid..

Edit: vandaag de update gehad waarmee ik wel op de taakbalk kan klikken 8-) 8)7

[Reactie gewijzigd door dog4life op 22 juli 2024 22:10]

m0ridin @dog4life29 november 2022 20:33
Moet via startmenu /windows icoontje -> rechtermuisknop. Dan is Taakbeheer wel beschikbaar
dog4life @m0ridin29 november 2022 21:47
Wow, en ik maar denken dat mijn windows kapot was, moet ik blijkbaar op het icoontje klikken... Dank!
beautjweetj @dog4life29 november 2022 21:52
Ik heb zelf al weken als ik op de taakbalk klik rechtermuisknop > Taakbeheer kan kiezen, weet je zeker dat je 100% up to date bent?

https://tweakers.net/nieu...contextmenu-taakbalk.html

[Reactie gewijzigd door beautjweetj op 22 juli 2024 22:10]

Remzi1993 @beautjweetj29 november 2022 23:47
Dat komt omdat KB5018496 (OS Build 22621.755) Preview, een optionele preview update is. Die worden niet automatisch gedownload. Je moet zelf handmatig naar Windows Update gaan en zoeken naar updates en dan aanklikken voor downloaden en instalatie.
m0ridin @Remzi199330 november 2022 09:34
Stond vanochtend een cumulatieve update klaar en nu heb ik hem ook:

2022-11 Cumulative Update for Windows 11 Version 22H2 for x64-based Systems (KB5020044)

Denk dat hij dus recent echt gepushed is.
Remzi1993 @m0ridin30 november 2022 10:06
Inderdaad! De laatste preview update zorgt ervoor dat je op de taakbalk rechtermuisknop klikken en taakbeheer kan selecteren.
Cowamundo @beautjweetj29 november 2022 23:00
Maar klikt jij dan op het windows icoon of gewoon ergens random op de taakbalk?
Ik moet namelijk echt specifiek op het windows icoon klikken want ergens random geeft ook mij niet die toegang tot taakbeheer.
En ja, windows is echt helemaal bij.

[Reactie gewijzigd door Cowamundo op 22 juli 2024 22:10]

beautjweetj @Cowamundo29 november 2022 23:11
Ja, ik klik echt op de taakbalk, niet op het windows icoon..
yoranpower @dog4life29 november 2022 20:46
Oh, wist niet dat dit sinds kort mogelijk was! Dank.
Oon @dog4life29 november 2022 20:51
Via de Windows knop kan het wel, maar op de taakbalk inderdaad niet

Ik gebruik zelf Nilesoft Shell om de contextmenu's aan te passen, daarmee kan het wel op de hele taakbalk
Creesch @dog4life29 november 2022 21:14
Klik eens rechts op de windows knop :) Niet helemaal hetzelfde, maar kan je er iig bij als je geen toetscombo wilt gebruiken.
comatoast @dog4life29 november 2022 22:26
windows + X geeft dat zelfde snelmenu
IrBaboon79 @dog4life29 november 2022 22:32
Die komt dan binnenkort, ik heb hem wel al terug… mogelijk dat ik in een andere updategroep ben gevallen?
Mic2000 @dog4life29 november 2022 23:26
Ctrl+shift+esc opent ook taakbeheer ;)
webfreakz.nl @dog4life29 november 2022 20:35
Heb nog geen W11, maar hier op W10 werkt CTRL+ALT+ESC om taakbeheer te openen.
Kaalus @webfreakz.nl29 november 2022 20:41
CTRL+SHIFT+ESC bedoel je denk ik, jouw shortcut plaatst het actieve venster naar de achtergrond ;)
ymmv @Kaalus29 november 2022 21:05
Ik gebruik al 25+ jaar Windows, maar de toetsencombinatie CTRL+ALT+Esc kende ik niet. Dank! :)
D2D_Christiaan @ymmv29 november 2022 22:09
Volgens mij is dit vanaf Windows Vista de combinatie voor taakbeheer. Sindsdien is Ctrl Alt Del, namelijk als shortcut voor het lockscreen toegewezen.
hiostu @D2D_Christiaan29 november 2022 22:52
Nee, dat is zoals andere al zeiden, ctrl+shift+esc. Met alt is het een andere functie.
zalazar @D2D_Christiaan29 november 2022 23:15
In Windows XP (dus voor Vista) was "CTRL + SHIFT + ESC" al de combinatie voor Task Manager.
Misschien dat je wat anders bedoelt want Control-Alt-Delete is de aloude combinatie voor het Windows Security menu. Dit is nooit anders geweest.
Eenmaal ingelogd bevat dit ook opties voor "Lock" en "Task Manager"
Het scherm locken via een directe toetscombinatie kan met: Windows + L
GoBieN-Be @zalazar30 november 2022 00:03
CTRL + ALT + DEL was vroeger taakbeheer in Win 9x. En 2x na mekaar was hard reboot.
GekkePrutser @GoBieN-Be30 november 2022 03:00
En in Windows NT moest je die combinatie juist indrukken om in te kunnen loggen :D
Settler11 @ymmv29 november 2022 23:02
Je bent nooit te oud om weer eens wat te leren. :D
webfreakz.nl @Kaalus29 november 2022 21:25
Ach inderdaad typo :P
nullbyte @Kaalus30 november 2022 20:23
Die sluit mijn applicatie, oh wacht ik zit op een Linux desktop. Dat krijg je als je ze door elkaar gebruikt ;)
vlijmenfileer @webfreakz.nl29 november 2022 21:09
Werkt ook gewoon nog op Windows 11. En is hoe dan ook makkelijker en sneller dan al dat geklik. Dat penetrante gejengel over een ontbrekend rechtsklikje voor een tooltje dat je bijna nooit zou moeten gebruiken is echt bizar.
Creesch @vlijmenfileer29 november 2022 21:17
Niet iedereen onthoud makkelijk allemaal toetscombinaties, als je wel één van die mensen bent dan is het inderdaad voor jou geen issue.
Daarnaast zijn er mensen die sowieso meer de muis gebruiken en in veel gebruik van de computer vaker een hand op de muis hebben dan op het toetsenbord.

Genoeg redenen voor mensen om het onhandig te vinden dat iets wat nog in Windows 10 wel er in zat nu ontbreekt. Puur omdat jij er niet aan kan relateren maakt het niet gelijk gejengel ;)
RaJitsu @vlijmenfileer29 november 2022 21:37
Als je een bepaalde workflow hebt ontwikkeld over een periode van jaren is het lastig om deze aan te passen. Zeker als er geen echte redenen lijken te zijn om het aan te passen. We hebben allemaal maniertjes ontwikkeld om in Windows op een bepaalde manier dingen te doen. Zelfs als het minder efficiënt is, is het makkelijker omdat je dit gewend bent. Veranderen van die mindset is lastig.
nullbyte @vlijmenfileer30 november 2022 20:26
Beste wat je kan doen is de command line gebruiken, hoef je nog minder te klikken.
GekkePrutser @dog4life30 november 2022 02:56
Windows toets + X werkt toch goed? Of is dat er met Win11 ook alweer uit gehaald? Ik heb zelf nog steeds 10.
Hennek[] @dog4life30 november 2022 08:16
ik doe dit alitjd via een shortcut. Crt+Shift+Esc. Deze lijkt voor windows 11 nog wel te werken.

link
Verwijderd @dog4life30 november 2022 09:13
bij mij werkt dit wel inmiddels. er is ook ree registry tweak voor om het aan te zetten.

zie: https://www.neowin.net/gu...ndows-11-moment-1-update/
Xfade @dog4life1 december 2022 10:44
Heb mezelf ctrl+shift+esc aangeleerd. Op mijn laptop heb ik start11 geïnstalleerd die alles een beetje terug brengt zoals vroeger.
Arvado 29 november 2022 21:09
Deze functie heb je inderdaad weinig aan. Verder snap ik het commentaar op W11 niet zo goed. Het is feitelijk niet veel anders dan W10 op wat design wijzigingen na. Zie echt geen reden waarom je op W10 zou willen blijven ten opzichte van W11.

W11 heeft veel dingen op zakelijk gebied beter voor elkaar dan W10.

Sinds één van de laatste updates hebben we ook tabbladen in verkenner. Daar ga ik wel vriendjes mee worden.
JakkoFourEyes @Arvado29 november 2022 22:31
Reden dat ik niet overstap op W11 is omdat de UI mij niet aan staat en dat je een MS account/internet verbinding nodig hebt om uberhaupt te kunnen beginnen (zonder omweg). Ook zie ik de meerwaarde van W11 uberhaupt niet in tov W10.
Arvado @JakkoFourEyes29 november 2022 22:41
W11 kan je gewoon met lokaal account gebruiken.
GeroldM
@Arvado30 november 2022 01:38
In Windows 11 Home editie ben je verplicht een Microsoft account aan te maken en/of te gebruiken. Mijn nieuwe Windows 11 Home laptop had/heeft geen optie om een lokaal ccount aan te maken. De installatie-procedure komt compleet to stilstand, totdat je ervoor "kiest" om met een Microsoft account aan de slag te gaan.

Windows 11 Pro editie en beter hebben wel een optie om een lokaal account te gebruiken.

Nu weet ik ook dat er een truuk is om met de F10 toets op de juiste plek in de installatie procedure deze procedure te onderbreken en met wat commandos alle netwerk capaciteiten tijdelijk uit te schakelen, waardoor de installatieprocedure niet anders meer kan dan een lokaal account aanmaken.

Maar wanneer je een nieuwe laptop met Windows 11 aanschaft, dan ben je die stap allang voorbij en accepteert de installatie-procedure van WIndows 11 Home simpelweg niets anders dan een Microsoft account.

Natuurlijk zou je op een andere computer een Windows 11 Home iso van Microsoft downloaden om daar een opstartbare pendrive mee te maken en dan alles compleet opnieuw te installeren. Ligt er maar net aan hoe speciaal je laptop is, anders loop je de kans om drivers voor (heel) specifieke hardware kwijt te raken door een generieke Windows 11 Home installer te gebruiken.

Kortom, het is een boel geneuzel om te proberen aan het gedram van Microsoft en hun dwang voor accounts te ontsnappen.

Op een heleboel manieren begin ik Linux op de desktop steeds meer te waarderen. Spelletjes spelen deed ik toch al niet meer, en ben niet ijdel genoeg om al mijn handel en wandel naar het internet te streamen. Behoor je ook tot deze groep, dan mis je ineens heel weinig na een overstap van Windows naar Linux.

Gebruik nu alweer 3 jaar tot volle teverdenheid een Linux laptop als daily driver. En nadat de garantie op deze laptop is verlopen, dan verdwijnt Windows 11 uit mijn leven.
zeroday @GeroldM30 november 2022 07:47
het locked account principe al gebruikt? a@a.com ingeven als inlognaam en random pwd, waarna het systeem ' oops ' er gaat wat mis aangeeft en dat dan een lokaal account gebruikt kan worden?
Carlos0_0
@GeroldM30 november 2022 09:09
Je bent niet verplicht tot een Microsoft account, tevens is de optie bij Pro nu ook ondertussen weg gehaald dacht ik.
Echter zet je wifi of iets gewoon even uit, tik een stom net email in nee@dankjewel.nl ofzo, windows zegt oh iets mis gegaan en je gaat gewoon een lokaal account aanmaken.

Ik heb het echter nog niet met een laptop geprobeerd vanaf de doos, maar neem aan dit hier ook gewoon gaat.
Wij hebben nog win10 pro op de alle huidige laptops voor geïnstalleerd vanaf de fabriek, ook al gebruiken we die installatie niet.

Maar ben wel met je eens steeds meer fratsen moet gaan uithalen, ook in windows zelf om juist te krijgen. in Ege voegen steeds meer irritante functies toe enzo.
Het wordt gewoon een beetje vermoeiend allemaal, om een device een beetje normaal te kunnen gebruiken zonder toeters en bellen.
Arvado @GeroldM30 november 2022 11:23
Home heb ik geen ervaring mee, dus dat zou kunnen inderdaad.
JakkoFourEyes @Arvado29 november 2022 22:49
Ja, maar je moet tijdens setup inloggen met een MS account (daar zijn hopelijk nog omwegen voor, maar dan nog). Of dat is veranderd, maar dat betwijfel ik
Arvado @JakkoFourEyes29 november 2022 23:05
Volgens mij kun je het bij de "kale" setup die je download bij MS nog omzeilen. Maar vaak zie je fabrikanten van hardware die een aangepast setup hebben en dan kun je er niet meer omheen. Mijn advies is om altijd gelijk een kale installatie te doen.
JakkoFourEyes @Arvado29 november 2022 23:18
Zoals ik zelf ook al zei, zijn daar omzeilingen voor inderdaad, maar dat zou standaard zo moeten zijn. Het is een beetje een principe kwestie. Zelfs Google forceert je niet met Android setup.

Maarja, zelfs al zou MS het opgeven zie ik nog steeds geen reden om over te stappen
Arvado @JakkoFourEyes29 november 2022 23:21
Dat je het kan omzeilen inderdaad wel. Maar ben er zelf niet op tegen dat MS standaard vraagt om in te loggen met je MS account. Voor een leek heeft dat juist veel voordelen omdat het e.e.a. automatisch wordt gekoppeld e.d.
JakkoFourEyes @Arvado29 november 2022 23:51
Vragen, sure. Dat doen ze in W10 ook. Dikke prima.
Maar wat ze hier doen is forceren, niet vragen. Een vraag zou je nee op kunnen antwoorden.
batjes
@JakkoFourEyes30 november 2022 09:20
Zelfs Google forceert je niet met Android setup.
Google forceert je anders. Android is in de huidige maatschappij praktisch gewoon onbruikbaar zonder Google account aan je Android te koppelen.

Windows kan je tenminste gewoon zonder gezeik gebruiken als je de omwegen bewandeld om geen Microsoft account te gebruiken.
JakkoFourEyes @batjes30 november 2022 09:33
Ik vind dat opzich nog wel redelijk mee vallen. Er zijn een aantal apps die dan niet helemaal goed meer werken, en betaalde apps kun je niet meer downloaden vanuit de store, maar dat is niet zo heel anders op Windows, waar je zonder een MS account niet zomaar dingen uit de MS store kan halen. Met Aurora Store en F-Droid kom je wel heel ver. Ze blijven wel zeuren ja, maar dat is iets wat je uit kunt schakelen.
Persoonlijk heb ik het tot nu toe nog niet als groot probleem ervaren (alhoewel ik mijn bank app nog nooit op die apparaten zonder google account uitgeprobeerd heb), maar misschien gebruik ik net de apps niet waar je een google account voor nodig hebt.
Carlos0_0
@JakkoFourEyes30 november 2022 09:05
Je moet niet inloggen met een MS account, dit heeft zelfs nooit gehoeven.
Ze hebben sinds kort het optie lokale account weg gehaald, zet je gewoon je internet uit, typ je iets van nee@dankjewel.nl zegt die oh gaat iets niet goed en ga je verder met een lokaal account.

Ja pietje of jantje zou dit niet zien en de buurvrouw, en maar een account gaan aanmaken.
Maar dit vind ik nog wel gaan en niet zo erg, maar ben wel benieuwd of ze het echt willen gaan slopen uiteindelijk.
Dan ben ik echt om en ga ik volledig over op MacOs naast mijn Macbook, mijn pc moet gewoon aan kunnen drukken geen wachtwoord niks en zo opstarten met het lokale admin account.
JakkoFourEyes @Carlos0_030 november 2022 09:12
Sorry, maar op bij W11 setup is het tot nu toe bij Home altijd nodig geweest om in te loggen met een MS account, en sinds februari dit jaar ook op Pro: nieuws: Windows 11 Pro-installatie gaat Microsoft Account vereisen

Ja, er zijn omwegen, maar dat moet niet nodig zijn
Carlos0_0
@JakkoFourEyes30 november 2022 09:22
Ja ze laten zien dat het moet maar het hoeft dus niet, maar ben wel met je eens dat je geen stomme omwegen hoeft te gebruiken hier voor.
Je kunt vinden van Apple wat je wilt maar zelfs die zijn niet zo erg, je iphone of Mac pc/laptop is zonder online account te gebruiken.

Heb je dan toegang tot de store of andere online functies nee, maar dat hoeft ook niet perse.
Je kan gewoon het device gebruiken zoals je hem koopt, Macos gebruiken, internetten, software zelf installeren vanuit de store en dat is prima(Iphone dan niet maar je kunt hem wel gebruiken).
Geen verplichte online opties of store, maar gewoon het OS zo gebruiken met niet alle toeters en bellen.

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 22 juli 2024 22:10]

Milanobrotchen @JakkoFourEyes30 november 2022 08:50
Tijdens de installatie van W11 is er wel een omweg hiervoor.

Shift + f10 voor CMD
en dan:
OOBE\BYPASSNRO

dan start hij opnieuw op en hoef je vlgns mij geen MS account te hebben.
Internet hoef je dan zeker weten niet te hebben.

[Reactie gewijzigd door Milanobrotchen op 22 juli 2024 22:10]

JakkoFourEyes @Milanobrotchen30 november 2022 09:02
Ik weet dat er een omweg is (zoals ik ook al impliceerde met "zonder omweg"), maar zoals ik in een andere comment ook zei, is het een beetje een principe kwestie
Klaus F. @Arvado29 november 2022 21:53
W11 gedraagt zich op diverse terreinen het meest propriëtair tot nu toe.
Ik zou graag zelf willen bepalen welke browser ik wil gebruiken.
Een weboptie kiezen met dat zoekvak lanceert Edge, ook al heb je gekozen voor een andere browser
Ook na updates wordt een deel van die meuk weer terug op je systeem gezet.
CPV @Klaus F.29 november 2022 23:08
Is dit hetzelfde irritante gedrag (onder W10) dat de PDF association steeds weer van Acrobat naar Edge wordt teruggezet? Op een bepaalt moment heb ik het maar zo gelaten, behalve als ik specifieke Acrobat functies nodig heb.
GekkePrutser @CPV30 november 2022 02:59
Op een bepaalt moment heb ik het maar zo gelaten, behalve als ik specifieke Acrobat functies nodig heb.
En dat is natuurlijk ook de bedoeling van die pesterijen. Helaas werkt het nog ook anders zouden ze het niet blijven doen.

Ik vind Edge echt een vreselijke browser, zeker nu het ook nog eens loopt te zeuren over 'aanbiedingen' als ik naar een artikel zit te kijken. Ik moet het op mijn werk gebruiken (MS heeft lopen lobbyen om het standaard browser te maken) maar thuis heb ik alleen maar Firefox geinstalleerd.
Carlos0_0
@GekkePrutser30 november 2022 09:01
Ik vind het op zich nog wel een fijne browser, maar er komt wel steeds meer meuk in.
Die stomme zijbalk sinds een paar weken, de coupons functie als je ergens zit. komt te tevoorschijn bij thuisbezorgd enzo en vervolgens werken de codes ook niet(Heb het eens geprobeerd).

Ik ben alleen maar meer dingen aan het uitzetten bij elke update in die browser, maar ja dit gaat er schijnbaar bij horen.
Ik heb nu voor het eerst sinds ik firefox gebruik al jaren in het about config menu gezeten, om een nieuw icoontje uit te moeten zetten

https://support.mozilla.o.../search-open-tabs-firefox

Zelfs Firefox werkt niet uit of the box meer lekker, of nou ja ik paste de balk bovenaan wat aan.
Dit kon prima door te slepen of rechts op te klikken en remove, maar zelfs daar moet ik nu de diepe settings in duiken(Dus ben bang dat ze dit ooit eruit gaan halen en dat icoontje verplicht is dan).
GekkePrutser @Carlos0_030 november 2022 09:46
Oh ik dacht dat die zijbalk was aangezet door mijn werk, omdat er allemaal office troep in staat.

Maar ik vind met Edge vooral dat ze een zware grens overschrijden met die coupon rotzooi. Een browser hoort content agnostisch te zijn, gewoon weer te geven wat je wil en er niets aan veranderen of eigen dingetjes mee te doen tenzij je daar om vraagt. Een browser hoort te werken voor de gebruiker, niet voor de bouwer ervan. Maar Microsoft stopt er weer allerlei marketing zooi in om zichzelf te verrijken. Google heeft natuurlijk ook allerlei tracking rommel in Chrome, maar dat Google geen ethisch bedrijf is, weten we allang. Microsoft profileert zich toch anders.

Gelukkig doen ze dat nu wel nu Edge maar een minimaal marktaandeel heeft. In plaats van dat ze hadden gewacht tot ze Chrome en Firefox hadden verdrongen. Nu zien mensen de ware aard van Microsoft en zal het de adoptie van Edge alleen maar meer schaden.

En ja veel mensen roepen van 'ja maar je kan het toch uitzetten' maar hier zijn twee problemen mee. Ten eerste wordt dat soort rotzooi steeds opnieuw aan gezet bij updates, en wordt er steeds nieuwe zooi aan toegevoegd die standaard aan zet. Ten tweede heb je gewoon een enorme taak op elke computer om al die troep weer uit te zetten.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 22:10]

Carlos0_0
@GekkePrutser30 november 2022 10:25
Op zich dat het weer aangezet wordt heb ik in Edge nog niet zo last van, al heb ik de bijv coupon functie nog niet uitgezet.
Ik zie die coupons ook zowat nooit dus stoor mij er nog niet zo aan, maar het hoort er gewoon niet in standaard(Prima als je het vraagt als het nieuw is of je het wil aanzetten).
Die zijbalk blijft gewoon uit als je hem uit heb gezet, maar er komt wel gewoon te veel meuk in inderdaad.

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 22 juli 2024 22:10]

Arvado @Klaus F.29 november 2022 22:05
Mwah ik denk dat ik snap wat je bedoelt maar het valt echt wel mee.
Je kan alles gewoon zelf installeren. Klagen over Edge snap ik ook niet. Installeer je toch lekker Firefox of wat dan ook en vanuit daar zoeken.

Ik zoek enkel naar software vanuit dat zoekveld. Je bent niet verplicht het te gebruiken.
jcbvm @Arvado29 november 2022 21:48
De grootste achteruitgang voor mij zijn de context menu’s. Waar je voorheen in Windows 10 met 1 rechtermuisknop opties had, moet je nu soms twee keer klikken. Op zich is dat niet erg, maar wel als je dat tig keer op een dag moet doen.
Arvado @jcbvm29 november 2022 21:50
Kan je gewoon aanpassen naar het oude.
Cartman! @Arvado29 november 2022 22:30
Met RegEdit ja, treurig dat dit nodig is :(
Arvado @Cartman!29 november 2022 22:43
Ja klopt, mja is ook zo gebeurd. Dus als dat alles is vind ik het niet zo spannend.
Bliksem B @Cartman!29 november 2022 22:49
Dat is het legacy menu. Het is aan de devs om dit om te zetten. Het nieuwe menu is ook veel plezier overzichtelijk.

Als poweruser, staat die van mij dan ook vaak bomvol. Al is het nog steeds aan de devs om er niet weer een zooitje van te maken. Maar het geeft in ieder geval meer opties.
GeroldM
@Bliksem B30 november 2022 01:18
Overzichtelijk?

Daar ben ik het dan weer niet mee eens. De icoontjes om te kopieren en plakken zijn behoorlijk klein op deze laptop met Windows 11 Home. En soms staan deze icoontjes boven het nieuwe context menu, soms eronder. En zo duidelijk vind ik de vormgeving van die icoontjes nou ook weer niet.

Nu heb ik het 'legacy'-context menu via de registry weer teruggekregen en ben ik een stuk minder gefrustreerd na een Windows 11 sessie. Moet toch eens gaan kijken op welke dag de garantie vervalt op deze laptop, want dan gaat Windows 11 eraf.

Zit te twijfelen tussen Linux Mint en Pop!_OS. Op mijn andere oudere en hardware-matig mindere laptop werkt Pop!_OS als een trein. Linux Mint gebruik ik op een nog veel oudere werk-laptop, die voornamelijk word gebruikt om problemen in het netwerk op te speuren (vanwege vaste RJ-45 aansluiting en Intel NIC in dat ding).
Carlos0_0
@GeroldM30 november 2022 08:51
Klopt het is gewoon frustrerend dat nieuwe menu, ben blij dat legacy menu aangezet kan worden(Via truukjes oke).
ik heb zelfs de oude ribbon in de verkenner weer terug boven aan, want dat nieuwe van windows 11 ziet er gewoon niet uit.

Als ze dit menu er echt uit gaan halen ooit eens, hoop ik dat andere ontwikkelaars dit weer zelf terug weten te brengen.
Bliksem B @GeroldM30 november 2022 11:25
Overzichtelijk?

Daar ben ik het dan weer niet mee eens. De icoontjes om te kopieren en plakken zijn behoorlijk klein op deze laptop met Windows 11 Home. En soms staan deze icoontjes boven het nieuwe context menu, soms eronder. En zo duidelijk vind ik de vormgeving van die icoontjes nou ook weer niet.
Het is inderdaad wel even wennen, maar persoonlijk vind ik het een stap in de goede richting. Wellicht kun je scaling nog hoger zetten voor grotere icoontjes?
Nu heb ik het 'legacy'-context menu via de registry weer teruggekregen en ben ik een stuk minder gefrustreerd na een Windows 11 sessie. Moet toch eens gaan kijken op welke dag de garantie vervalt op deze laptop, want dan gaat Windows 11 eraf.
Valt Windows 11 als vereiste van de garantie? Enige wat ze vaak zeggen is dat je de recovery image weer opnieuw moet installeren. Als je graag Linux wilt installeren, dan zal dat ik lekker doen :) .
dog4life @Cartman!29 november 2022 22:55
Windows was al regedit in '95 ;)
grasmanek94 @Arvado29 november 2022 23:43
Ik probeerde W11 (clean install, iso van MS website zelf) onlangs op een nieuwe 12900KF + RTX3080 + 64GB ram pc en het had echt veel bugs voor de dingen die ik gewoon in W10 probleemloos kan. Terug naar W10 dus. Het is niet voor iedereen een vooruitgang.
Arvado @grasmanek9430 november 2022 10:51
Bugs zoals?

Ben zelf ook geupgrade maar ben niet tegen bugs aangelopen.
grasmanek94 @Arvado30 november 2022 14:00
Wat maakt het uit welke bugs het precies waren? Ik geef alleen aan dat W11 niet voor iedereen een vooruitgang was/is. Details van de bugs zal geen waarde aan de discussie toevoegen neem ik aan. Iedereen gebruikt zijn systeem anders, dus iets wat mij niet stoort stoort weer iemand anders zich aan, dus de ene zal een bug erger vinden dan een ander.
apollo13 @Arvado29 november 2022 21:19
Verkenner wat is dat :D
Ik gebruik al meer dan 20 jaar Total Commander.
Eenmaal TC gebruiken en je wilt niets anders meer.
Arvado @apollo1329 november 2022 21:53
Allemaal leuk en aardig maar TC heeft verder geen integratie met wat dan ook zoals cloud diensten. TC gebruik ik allang niet meer. Zou niet weten met welke reden ik TC zou willen gebruiken. Vroeger was het nog wel eens handig met veel data kopiëren. Maar zie er nu geen meerwaarde van in.
apollo13 @Arvado30 november 2022 09:10
U vraagt, wij draaien.
https://www.ghisler.com/cloudplugin.htm
En zo zijn er nog meer te vinden.
PhilipsFan @apollo1330 november 2022 02:53
Ja, ik snap het ook niet. Explorer is ZO lang verwaarloosd dat alle serieuze computergebruikers allang een alternatief hebben gevonden. Bij mij is dat Directory Opus. Pf, tabbladen in Explorer? Directory Opus heeft dat al 10 jaar. Wat een uitvinding. Ik ben echt onder de indruk.

Maaruh, kun je nu die startbalk alweer normaal instellen, zoals in alle versies sinds Windows 95? Of kent de ijdelheid van MS echt geen grenzen? Waarom is dit niet gewoon user aanpasbaar, wat voor voordeel heeft MS daar in vredesnaam van?
Psycho_Mantis @PhilipsFan30 november 2022 08:33
Explorer heeft toevallig nu wel tabbladen sinds 22h2 :+
Carlos0_0
@PhilipsFan30 november 2022 08:48
Het is normaal instelbaar zoals windows 95 staat het onderaan, maar nee je kan het nog niet ergens anders zetten.
Ze moeten alle functies opnieuw uitvinden bij windows 11, net zoals nu na 1 jaar taakbeheer openen vanuit willekeurige plek vanaf de taakbalk(En rollen nog gefaseerd uit).
Verwijderd @Arvado30 november 2022 09:46
Verder snap ik het commentaar op W11 niet zo goed. Het is feitelijk niet veel anders dan W10 op wat design wijzigingen na.
Je beantwoord je eigen vraag? Het design veranderd, iets waar weinig gebruikers van vonden dat het gewijzigd moest worden en je snapt het commentaar niet zo goed?

Zie echt geen reden waarom je op W10 zou willen blijven ten opzichte van W11.
Nou, simpelweg al omdat je de hardware vereisten niet hebt? Verder kun je de vraag beter andersom stellen? Waarom Windows 11 gebruiken als Windows 10 op vrijwel alle vlaken beter scoort? Je bent blij met meer verplichte cloud intergratie? Dat je niet eens in kan loggen op je lokale machine zonder Microsoft account? Je kon initieel niet eens van standaard browser wisselen...

W11 heeft veel dingen op zakelijk gebied beter voor elkaar dan W10.
Ik werk veel met Windows op zakelijk gebied, kun je hier op uitbreiden? Ik zie namelijk helemaal geen zakelijk voordeel (anders dan langer support) tussen de twee.

Sinds één van de laatste updates hebben we ook tabbladen in verkenner. Daar ga ik wel vriendjes mee worden.
Het is een absoluut minimum implementatie van deze feature. Andere besturingssystemen hebben dit al heel lang en veel beter voor elkaar. Blij dat het er is maar om het nu te gaan vieren?
TechFox 29 november 2022 20:29
Zo jammer dit hè. Functies toevoegen die weinig mensen ooit gaan gebruiken of waarderen. Hetzelfde geld voor Edge. Was goed en stabiel toen het ooit uitkwam. Nu zit het bol met functies die ik allemaal uitzet.

Waarom niet eerst richten op het stabiel en veilig maken van de omgeving. Dit zal prioriteit moeten krijgen boven nieuwe functionaliteit.
wisselwerking @TechFox29 november 2022 20:33
Is dat niet zo met heel veel programmas? Niet dat het daarmee minder storend is trouwens.
xenn99 @wisselwerking29 november 2022 22:20
In mijn ogen is dit een kwestie van bestaansrecht..
Er moet altijd iets nieuws ontwikkeld worden, zelfs als dat geen verbetering is.

Bij windows zie je dat eigenlijk al een hele tijd.
Steeds een nieuwe interface bedenken, die dan niet aan slaat bij het publiek,
en maar weer terug naar een meer conservatief ontwerp.

Persoonlijk heb ik die zoekbalk nooit als erg nuttig ervaren.
Ik zoek eigenlijk nooit direct vanuit de taakbalk.
Afhankelijk van wat ik nodig heb zoek ik in de browser of in de verkenner.
Startmenu gebruik ik zelden bijna al mijn programma's staan op het bureaublad.

Wellicht verschilt het van persoon tot persoon hoe nuttig die zoekfunctie precies is, maar dat hij ten alle tijde ruimte inneemt waardoor er minder plek over blijft voor programma's die op dat moment draaien lijkt mij voor iedereen negatief.

Voorlopig blijf ik toch maar Windows 10 gebruiken, zolang er nog ondersteuning is. :+
Voordeel van een oude versie is dat ze er niet elke paar maanden nieuwe troep in bouwen maar alleen de security updates.
In die zin het je het met een oude versie makkelijker als je niet zit te wachten op nieuwe "Features".
Klaus F. @TechFox29 november 2022 21:49
Ik vind het nog vervelender erger dat je Edge niet volledig kunt kwijtraken in W11
JakkoFourEyes @TechFox29 november 2022 22:18
Eens, maar helaas best wel veel voorkomend probleem bij veel software in het algemeen. Nieuwe features boven technical debt/security/optimalisatie etc.
Miglow @TechFox30 november 2022 16:17
Het is zelfs geen perfecte browser om een andere browser mee te downloaden omdat je eerst van alles in moet stellen.
Korvaag 29 november 2022 20:30
Dit soort features zijn sowieso een drama. Totaal niet nadenken over hoe/waar je dingen opslaat want je kan ze toch wel vinden met de zoekfunctie is de hoofdreden dat ik niet meer aan computeronderhoud bij bekenden doe.

Je komt documenten tegen in de Windows folder, C-root, documents folder, Program Files, overal. Gebruikers hebben geen benul meer waar hun spullen staan en verwachten vervolgens wel van jou dat jij Windows even fixt met behoud van documenten. Dat herinstalleren was toch zo makkelijk?
catfish @Korvaag29 november 2022 21:29
Het kan nog slechter: bedrijfsmanagers met deze denkwijze.
Op 1 vraag kon hij echter niet antwoorden: hoe kan ik een bestand zoeken als ik niet weet of het bestaat?
JakkoFourEyes @Korvaag29 november 2022 22:26
Er is toch niks mis met een zoekveld? Dat het een gevolg kan hebben dat sommigen dan lui worden met hun bestandsbeheer is vervelend, maar ook als je je bestandsbeheer op orde hebt, blijft het nog steeds een handig iets om gewoon te kunnen zoeken. Het kan sneller zijn dan door meerdere mappen heen klikken bijvoorbeeld, of je weet niet meer waar een programma/bestand staat omdat je die al een niet tijdje gebruikt hebt, of het staat tussen een lange lijst andere bestanden/mappen waar je niet door wil spitten etc
Gloriam @Korvaag29 november 2022 21:42
Dat mensen dingen opslaan onder C-root komt ik nog wel is tegen, maar onder Program Files? Nee dat (gelukkig) nog niet. Eigen schuld als ze daarmee komen aanzetten, tenzij ik een image bestand maak is die data gewoon weg bij herinstallatie.
Korvaag @Gloriam29 november 2022 21:52
Er zijn ge-wel-di-ge applicaties die bij opslaan defaulten naar de locatie van de programma exe. Echt superfijn.
Zer0 @Korvaag29 november 2022 22:40
Applicaties draaien onder de rechten van de gebruiker, dus of die negeren de UAC prompts, of UAC is uitgezet, of ze werken met full administrator rechten.... een slecht ingerichte pc dus.
Korvaag @Zer030 november 2022 10:39
Ja dat heb je met users die niets van PC's weten. Die hebben slecht ingerichte PC's. Dat is het hele punt.
Zer0 @Korvaag30 november 2022 12:14
Users die niks van pc's weten kunnen ook niet UAC uitzetten, of full admin rechten nemen... vaak is het dat "handige neefje" die de boel "verstierd" door aan dat soort instellingen te zitten, want dat is handig, en Microsoft weer niet wat ze doen...

[Reactie gewijzigd door Zer0 op 22 juli 2024 22:10]

PeterBoss @Korvaag29 november 2022 23:25
En vooral de temp folder niet vergeten :)
Carlos0_0
@Korvaag30 november 2022 07:28
Haha ik had er 1 op het werk die kreeg een nieuwe laptop tijd geleden, en hij vroeg waar moet beetje opletten voor backuppen.
Ik zij nou je desktop, downloads, documents, pictures folders enzo, oké goed komt laptop ruilen.

Enige tijd erna zegt die ik ben mijn bestanden in Excel kwijt, ik zeg huh kan dat nou liet hij het zien.
Hij had geen bestanden meer staan bij recent geopend, ik dat zijn jou bestanden niet. dat zijn snelkoppelingen wat je laatst geopend staat...
Ja maar waar staat dat dan nou gewoon op de originele plek, op een netwerkschijf, op je desktop etc, oh dus maar even zoeken dan.
Psycho_Mantis @Korvaag30 november 2022 08:36
Als het goed is heb je standaard helemaal geen schrijf rechten in program files. Als dat wel zo is heb je met de permissies zitten klooien.
Korvaag @Psycho_Mantis30 november 2022 10:38
Zeg dat tegen de mensen die dit voor elkaar krijgen.
youridv1 @Korvaag30 november 2022 08:59
Totaal niet nadenken over hoe/waar je dingen opslaat want je kan ze toch wel vinden met de zoekfunctie is de hoofdreden dat ik niet meer aan computeronderhoud bij bekenden doe.
Dit is nooit anders geweest. Vroeger vonden mensen de documenten gewoon niet zo snel meer terug maar moets jij komen helpen zoeken. Nu vinden ze ze zelf terug.

De gemiddelde gebruiker is gewoon een ongeïnformeerde rommelkont die jokt als een klein kind over wat hij wel en niet heeft gedaan op zijn computer. Zodra je dat accepteert, heb je mensen een heel stuk sneller geholpen.
Dan ga je van "hoe kan dit bestand nou in godsnaam verdwenen zijn??" naar "even naast de executable en op C:\ kijken"
En van "Waarom doet de wifi het nou niet?" Naar "quick actions -> wifi -> aan"

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 22:10]

amas 29 november 2022 20:33
Het is zo zinloos, want op de startknop klikken en typen doet precies hetzelfde. Het is het eerste wat ik uitzet. Kost alleen maar ruimte.
jcbvm @amas29 november 2022 21:45
Klopt, alleen hoe vaak ik mijn ouders dit ook vertel, ze snappen niet dat je direct kunt typen zonder zoekveld 8)7
Carlos0_0
@amas30 november 2022 08:41
Het is voor jou zinloos en voor mij ook wel, ik vind nog eens lelijk z'n grote balk.
Maar een zoekveld zichtbaar kan ik best snappen, zeker voor pietje en jantje op het kantoor of de buurvrouw.

Er zijn te veel mogelijk heden in windows om het zelfde te doen, en zoeken is toch wel van de belangrijke dingen.
Dat ze dit duidelijk zichtbaar maken snap ik op zich wel, ook al zal het niet voor iedereen nodig zijn.
JeroenNietDoen @amas30 november 2022 07:53
Ach, zolang er hordes mensen zijn die in Google Chrome in de adresbalk Google intypen om vervolgens op die website dan hun zoekopdracht in te typen...
Settler11 @amas30 november 2022 09:01
Idem. De rest staat ook uit. Taakweergave en vooral de irritante widgets..
Ernemmer 29 november 2022 20:33
Van alles toevoegen, maar kleine iconen op de taakbalk stug niet doen. Ik blijft voorlopig nog wel even op Windows 10 draaien, mijn geopende programma zien is een stuk belangrijker dan een grote taakbalk.
Jester-NL @Ernemmer29 november 2022 21:09
Niet alleen kleine iconeb, maar ook het kunnen verplaatsen van de taakbalk.
De logica van het opnieuw designen ontgaat me nog steeds. Zijn er echt meer mensen die willen kunnen zoeken direct van de taakbalk, in plaats van via Win+F, of vanuit het startmenu? Waarom een optie toevoegen die al op allerlei manier te starten is, en opties waar mensen op lijken te wachten afschieten en begraven
SirBlade @Jester-NL29 november 2022 22:55
Omdat de mensen die de opties gebruiken die wij willen telemetry uitzetten. Microsoft ziet in de telemetry dat bijna niemand gebruik maakt van de optie "never combine" in W8 en W10. En als er bijna geen klanten van een functie gebruik maken is de kans groot dat bij een redesign de functie verwijderd wordt. Waarom kost manuren besteden aan iets dat toch bijna niet gebruikt wordt.
Carlos0_0
@Jester-NL30 november 2022 08:21
Ik denk dat z'n zoekbalk of knop zoals ook in windows 10 fijn is voor de normale gebruiker, er zitten zoveel toeters en bellen in windows.
Deze zoekbalk of knop hoe ingesteld zien ze altijd, en dan weten ze oh daar kan ik zoeken.

Ik vind taakbeheer gewoon handig overal op de taakbalk te moeten klikken, ik doe dit al sinds jaar en dag.
Ik gebruik de toetsencombinaties bijna nooit hiervoor, vind ik niet handig. ook recht klikken op startknop on handig als het in die hele balk kan.
Er zitten zoveel mogelijkheden in windows dat zoiets als zoeken zichtbaar maken handig is, ik vind die zoekbalk verschrikkelijk lelijk. neemt te veel ruimte in ook dus zet het wel uit.
joenevd 29 november 2022 20:43
Dit wordt gebracht als nieuwe optie, maar in Windows 10 hebben ze dit ook al toegevoegd waarna het merendeel het weer uitschakelt.

Als ze een keer goed onderzoek zouden doen, hoefden ze zichzelf niet tweemaal aan dezelfde steen te stoten.
PvdVen777 @joenevd29 november 2022 21:46
Exact de opmerking die ik ook wilde maken.
CPV @joenevd29 november 2022 23:10
Ik zou zeggen: geen mankracht steken in tweemaal dezelfde steen uitvinden.
Sr_Ogel @joenevd29 november 2022 23:55
Mijn grootste ergernis is inderdaad dat het standaard aan staat op de werklaptop. Nu heeft men ook nog besloten dat het bedrijfslogo erin moet staan. Als ik dan met iemand meekijkt die door deze fratsen al de helft van zijn taakbalk vol heeft voordat het eerste programma op de taakbalk in beeld komt, jeuken mijn handen.
Carlos0_0
@joenevd30 november 2022 08:42
En je heb bewijs dat merendeel het uitschakelt ja wellicht de gene die hier komen, maar als ik op werk kijk staat bij z'n beetje iedereen nog aan.
De handige mensen die ook echt technisch zijn aangelegd zetten het uit, maar de normale kantoor medewerkers laten bijna allemaal aan staan.
mocean 29 november 2022 20:54
Op de mac vind ik Command-Space echt geniaal. Ik gebruik nooit meer een menu/taakbalk/launcher... Zoiets zou beter werken denk ik.
Zer0 @mocean29 november 2022 22:43
Op Windows kun je hetzelfde bereiken door op de Windows knop te drukken.
DaniGeus @mocean30 november 2022 09:33
Met Powertoys kun je door op ALT + Space ook een zoekbalk in het midden van je scherm toveren. Waarom ze dit niet native invoegen snap ik ook niet. Zo zitten er meer dingen in waarvan ik denk ''Stop dit gewoon in windows in plaats van de dubbele half werkende features.''

Kort antwoord:

Powertoys Run

[Reactie gewijzigd door DaniGeus op 22 juli 2024 22:10]

mocean @DaniGeus30 november 2022 09:35
Ik snap ook al die GUI changes niet. Ben nou eens consistent. Mensen die een andere taskbar willen die installeren wel een van de tig custom taskbars. Gewoon 1 bar, shortcuts, startmenu en klaar.
DaniGeus @mocean30 november 2022 09:37
Daarom. Windows 11 in de basis is prima maar laat ze de kernel opruimen + System32/SysWOW64.
Rataplan_ 29 november 2022 21:26
Hoe is dit nieuw? Dit zit in Windows 10 gewoon al in, ze laten het in 11 weg, ze voegen het weer toe en dan is het nieuw? Zo lust ik er nog wel een :)
urk_forever @Rataplan_29 november 2022 21:49
Ja, dat vroeg ik me inderdaad ook af. Ik dacht dat bij een nieuwe installatie van Windows 10 ook al een zoekveld zichtbaar was naast de start knop. Daar kan je dan via een instelling weer een zoekknop van maken zodat die minder ruimte in nam...

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