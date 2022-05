Windows 11 Pro-installatie gaat Microsoft Account vereisen

Wie later dit jaar Windows 11 Pro wil installeren, moet daar een actieve internetverbinding en een Microsoft Account voor hebben. Microsoft volgt daarmee zijn huidige installatiebeleid voor Windows 11 Home.

Een internetverbinding is al vereist bij een Pro-installatie van de laatste Windows 11-versie in het Dev-kanaal en wie de set-up voor persoonlijk gebruik kiest, moet dan ook al zijn Microsoft Account gebruiken. "Je kunt verwachten dat een Microsoft Account vereist is bij volgende testversies", aldus Microsoft in de releasenotes van Windows 11 Insider Preview Build 22557.

Bij de installatie van Windows 11 Home is een actieve internetverbinding en een Microsoft Account al sinds oktober vorig jaar vereist. Aanvankelijk was een simpele 'Alt + F4' bij het scherm dat gebruikers wees op de vereiste internetverbinding, voldoende om deze eis te omzeilen. Gebruikers konden dan met een lokaal account inloggen. Microsoft maakte een einde aan die workaround.

Daarna bleef het nog mogelijk de eis voor een netwerkverbinding te passeren door via 'Shift + F10' taakbeheer op te roepen en 'Network Connection Flow' te beëindigen, maar ook deze methode voor de Home-versie werkt niet meer. Gebruikers die geen Microsoft Account willen of internetverbinding hebben, moesten daardoor hun toevlucht zoeken tot Windows 11 Pro. Wanneer Microsoft de wijzigingen naar de releaseversie van Windows 11 Pro brengt, is niet bekend.