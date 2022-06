'Microsoft wil oem's verplichten ssd te gebruiken als bootdrive in nieuwe pc's'

Microsoft zou druk uitoefenen op oem's om voorgebouwde Windows 11-systemen te leveren met een ssd als bootdrive. Dat zegt analistenbureau Trendfocus. De techgigant zou willen dat systeemfabrikanten afstappen van de hdd als primair opslagmedium.

Oem's hebben bekendgemaakt dat Microsoft hen 'pusht' om over te stappen op ssd's voor de bootdrive van hun systemen, schrijft Trendfocus in een rapport dat is ingezien door Tom's Hardware. De huidige deadline voor die overstap zou zijn vastgesteld op 2023. Volgens Trendfocus-analist John Chen was het aanvankelijk de bedoeling dat de overstap dit jaar zou plaatsvinden, maar dat is verschoven naar ergens volgend jaar, vermoedelijk in de tweede helft. Microsoft en de fabrikanten zouden nog onderhandelen over een tijdlijn en mogelijke uitzonderingen, maar 'de zaken zijn in beweging', vertelt Chen aan Tom's Hardware.

Met de mogelijke overstap zouden hdd's nog wel gebruikt mogen worden als secundair opslagmedium, naast een ssd. Veel laptops worden momenteel al geleverd met een ssd als bootapparaat, maar dat is in het budgetsegment nog niet altijd het geval. Volgens Chen brengt de overstap naar ssd's voor alle systemen dan ook kostenproblemen met zich mee. De analist stelt dat een 1TB-hdd tegen dezelfde kosten kan worden vervangen door een 256GB-ssd, wat oem's onvoldoende zouden vinden. Bij een 512GB-ssd zouden de prijzen stijgen.

Het is onbekend of Microsoft, als de overstap op gang komt, met uitzonderingen daarop komt. Het is ook niet duidelijk of het bedrijf dan maatregelen neemt tegen oem's die er toch voor kiezen om systemen met hdd als bootdrive te leveren. De techgigant reageert niet op het bericht van Trendfocus. In de systeemeisen van Windows 11 wordt momenteel 64GB opslag vermeld, maar daarbij wordt niet gesteld dat dat een ssd moet zijn. Bepaalde Windows 11-functies, zoals DirectStorage, vereisen wel een ssd.