Bluetoothoordopjes kunnen optioneel geluid van ov-aankondigingen gaan opvangen

Bluetooth SIG heeft Auracast aangekondigd. Dat is een manier om audio te verspreiden naar veel bluetoothoordopjes en -koptelefoons tegelijk. Daardoor kunnen oordopjes en koptelefoons geluid van tv's in sportscholen en aankondigingen in het ov of op luchthavens opvangen.

Het opvangen van geluid van bronnen uit de omgeving gebeurt niet automatisch. Gebruikers moeten dat aanzetten door een QR-code te scannen of door via de instellingen van de telefoon te scannen naar broadcasts in de omgeving. De functie gaat Auracast heten en komt in een toekomstige versie van de bluetoothstandaard, zegt Bluetooth SIG.

De functie is onder meer bedoeld voor aankondigingen op luchthavens en tv's in sportscholen, zegt Bluetooth SIG. Auracast maakt het ook mogelijk om audio te delen en bijvoorbeeld de eigen audio te laten horen aan iemand die vlak in de buurt is.

Het is nog onduidelijk in welke versie van de bluetoothstandaard Auracast komt en of huidige producten de functie met een update kunnen ondersteunen.