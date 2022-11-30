Het verwarrende proces van beginnen met Mastodon

"Huh, je bent weer verdwenen en ik was je net gaan volgen." Het is de maandagochtend nadat Elon Musk Twitter overnam. Uit pure interesse proberen diverse Tweakers-redacteuren zich Mastodon eigen te maken. Dat blijkt niet makkelijk. De eerste stappen in de fediverse.

Een paar weken geleden bespraken we Mastodon in een artikel dat behoorlijk populair bleek, maar daarin ging het alleen over wat het is, niet over hoe je eraan kunt beginnen. Dat doen we in dit artikel.

Nog even kort wat Mastodon is. Het is een decentraal sociaal netwerk om tekst en afbeeldingen te posten en bestaat sinds 2016. 'Decentraal' betekent dat er diverse servers zijn, waarbij gebruikers ook een eigen server kunnen opzetten, en dat gebruikers daarop publiceren. Het geheel van servers heet de 'fediverse', een samentrekking van 'federated' en 'universe'. Gebruikers van andere servers kunnen de berichten ophalen van jouw server en ze op hun eigen feed zien. De reden voor die inrichting is dat Mastodon op die manier lastiger offline te halen is en serverbeheerders bovendien controle krijgen over wat wel of niet op een bepaalde server is toegestaan.

Het werkt op basis van het ActivityPub-protocol, de standaard die door het World Wide Web Consortium wordt aangeraden voor sociale media. Je kunt de code daarvan op GitHub vinden. ActivityPub is dus de basis en behalve Mastodon zijn er veel meer sociale media die ermee werken, waaronder alternatieven voor YouTube en Instagram.

Mastodon

Het begin: hét Mastodon bestaat niet

Mastodon draait op veel verschillende servers, dus als je begint, moet je een server kiezen waarop je je account wilt aanmaken. Er zijn volgens Mastodon ongeveer 7100 servers. De keuze voor een server is belangrijk en toch ook weer niet. De server, of instance, bepaalt immers de moderatieregels. De admin daarvan kan per server instellen dat bijvoorbeeld afbeeldingen of hele posts van een bepaalde andere instance worden geblokkeerd en die kun je dan niet zien. Omgekeerd geldt ook: als je op een instance zit waar veel rottigheid vandaan komt, dan kunnen jouw posts geblokkeerd worden. Daar komt bij dat de beheerder van je server DM's standaard kan lezen, dus je moet wel vertrouwen hebben in de serverbeheerder als je vertrouwelijke gesprekken gaat voeren via Mastodon.

Aan de andere kant kun je een account makkelijk verhuizen. Dat heet een doorverwijzing. Daarbij gaan je volgers en accounts die je zelf volgt, automatisch mee naar de nieuwe instance. Dan hoef je dus niet opnieuw te beginnen. Wel blijven je posts dan achter.

Doorverwijzing account op Mastodon

Je moet ook vertrouwen op de uptime van de server. Het probleem op de bewuste maandagochtend toen Elon Musk Twitter overnam, is dat Mastodon.social het zwaar had met de nieuwe aanwas van gebruikers en dat daardoor veel dingen niet doorkwamen. Nieuwe accounts aanmaken op de server kon alleen met uitnodiging van een bestaande gebruiker, en posts en andere informatie kwamen niet of pas veel later door. Na het bijzetten van meer servercapaciteit was dat probleem verholpen.

Jezelf verifiëren op Mastodon kan op een paar manieren en er is geen 8 dollar per maand voor nodig. Wel moet je de controle hebben over een server of internetsite, waarop je een stukje code kunt plaatsen die Mastodon kan uitlezen om zo de verificatie te voltooien. Ook kun je natuurlijk een eigen instance draaien om jezelf te verifiëren, al is dat meer werk. De bekendste en grootste instance is Mastodon.social en dat is van de makers van Mastodon zelf. Uiteindelijk is er geen goede of verkeerde keuze voor een server.

Als je wilt beginnen met het draaien van een eigen instance, dan heeft Mastodon daar een uitleg over. Dat kun je allemaal zelf inrichten met een domeinnaam en een vps, maar het is sinds een tijdje ook mogelijk om hosting af te nemen die specifiek is gericht op het draaien van Mastodon. Een eigen domeinnaam meenemen is dan wel vereist. Je kunt ook een server hebben met alleen je eigen account. Een instance openzetten voor andere gebruikers brengt eigen uitdagingen met zich mee. Met meer gebruikers komt ook moderatie om de hoek kijken. Bovendien moet je opslagruimte hebben voor al het beeldmateriaal dat ze uploaden.

Mastodon gebruiken

Tijdlijn Mastodon
Tijdlijn Mastodon

Mastodon heeft standaard een feed met berichten van alle accounts van alle servers, maar ook een 'lokale' tijdlijn met een feed van alleen de eigen server. Daarbij gaat het niet om accounts die je volgt, maar alle openbare accounts. Het nadeel van een server waarbij je weinig andere gebruikers hebt of gebruikers waarmee je niets hebt, is dat de lokale tijdlijn weinig boeiend is. Er is ook een 'globale' tijdlijn met alle berichten van alle servers die jouw server toestaat, maar die loopt zo snel vol dat hij zo goed als onbruikbaar is.

Als je een account hebt aangemaakt, is de volgende stap om accounts te vinden die je wilt volgen. Als je al op Twitter zit, kun je een migratietool proberen. Zelf heb ik daarvoor Moa gebruikt. Alle accounts die je volgt, komen in een csv en die kun je uploaden in Mastodon, waarna je alle gevonden accounts op Mastodon automatisch kunt volgen.

Mastodon: importeren
Mastodon: importeren

Het voordeel is dat je dan automatisch een gevulde tijdlijn kunt krijgen. Bovendien hebben al die mensen ook door dat je hen bent gaan volgen, dus met wat geluk krijg je op die manier automatisch wat volgers die je posts lezen en heb je al snel meer contact met andere gebruikers.

Dan even snel wat termen. Posten heet 'tooten' en als je een bericht van iemand anders deelt met je eigen volgers, is dat 'boosten'. Je kunt posts niet liken, maar je kunt wel op 'favorite' drukken, soms vergezeld van een ronddraaiend sterretje in de interface. Als je post, valt je iets op: Mastodon heeft geen tellers voor hoeveel 'boosts' of 'favorites' een post heeft gehad in de tijdlijn. Als je de post aanklikt, kan het wel zichtbaar zijn, maar standaard is dat niet zo. Wel verschijnen er posts die mensen die je volgt, hebben geboost in je feed. Die feed is sowieso chronologisch en niet algoritmisch. Dat is aan de ene kant fijn, want je weet precies waarom de ene post boven de andere staat. Aan de andere kant is het lastig als je niet vaak de tijdlijn opent, want dan zie je niet wat je mogelijk belangrijk vindt.

Webapp Mastodon
Webapp Mastodon

Als je dan een gevulde tijdlijn hebt, wil je die natuurlijk ook lezen. Daar heb je diverse manieren voor. Je kunt natuurlijk in de browser naar de domeinnaam van je Mastodon-server gaan of je kunt de site als progressive webapp opslaan, maar er zijn ook opties voor apps op desktop en mobiel.

De native apps zijn niet het uitgebreidst, maar hebben een interface die overzichtelijk is en die in elk geval prima voldoet om te lezen. Ook de webapp voldoet en is te installeren op het homescreen. Ook kan hij meldingen verzenden en werkt hij als pwa.

Mastodon apps
Mastodon-apps

Tot slot

Mastodon is door de decentrale opzet lastiger om mee te beginnen dan iets als Twitter, maar het is aan de andere kant wel beter naar eigen smaak in te richten en opener, wat je bijvoorbeeld merkt aan het bestaan van importeer- en exporteerfuncties. Het kan voor sommigen werken als vervanging voor Twitter, maar het is duidelijk niet gericht op het grote publiek en de kans lijkt klein dat alle bekenden hun bereik op Twitter zomaar zullen opgeven. Twitter is ook nog altijd ongeëvenaard als nieuwsplatform.

Van alle decentrale diensten die op het web te vinden zijn, heeft Mastodon misschien wel het meeste momentum. Het heeft inmiddels een publiek gevonden, en heeft de potentie om nog groter te worden en naast de gecentraliseerde socialemediaplatforms te bestaan. Meer concurrentie op de markt voor sociale media is voor ons als gebruikers natuurlijk vrijwel altijd goed.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 30-11-2022 06:00 165

30-11-2022 • 06:00

165

Lees meer

4 feb 2026

Van Mastodon tot PeerTube: dit zijn de grootste fediversediensten

71
NPO stopt na jaar met eigen Mastodon-server om gebrek aan bereik en interactie
NPO stopt na jaar met eigen Mastodon-server om gebrek aan bereik en interactie Nieuws van 27 november 2024
Threads test plaatsen van berichten via ActivityPub-protocol op andere platforms
Threads test plaatsen van berichten via ActivityPub-protocol op andere platforms Nieuws van 13 december 2023
Meta werkt aan decentraal sociaal netwerk 'op basis van ActivityPub-protocol'
Meta werkt aan decentraal sociaal netwerk 'op basis van ActivityPub-protocol' Nieuws van 10 maart 2023
Mastodon-oprichter heeft afgelopen maanden meerdere investeringen afgeslagen
Mastodon-oprichter heeft afgelopen maanden meerdere investeringen afgeslagen Nieuws van 28 december 2022
Mozilla gaat in 2023 een gedecentraliseerd socialmediaplatform testen
Mozilla gaat in 2023 een gedecentraliseerd socialmediaplatform testen Nieuws van 22 december 2022
Aantal Mastodon-gebruikers groeit in twee maanden tijd met meer dan twee miljoen
Aantal Mastodon-gebruikers groeit in twee maanden tijd met meer dan twee miljoen Nieuws van 20 december 2022
Twitter blokkeert links naar Mastodon-servers
Twitter blokkeert links naar Mastodon-servers Nieuws van 16 december 2022
Twitter schorst accounts van journalisten die verwijzen naar vluchtinfo van Musk
Twitter schorst accounts van journalisten die verwijzen naar vluchtinfo van Musk Nieuws van 16 december 2022
Vivaldi ondersteunt optie snelle toegang Mastodon-server in browser - update
Vivaldi ondersteunt optie snelle toegang Mastodon-server in browser - update Nieuws van 7 december 2022
Meer producten en artikelen
Websites en community's Mastodon

Reacties (165)

-Moderatie-faq
165
158
66
6
0
74
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
RoJan 30 november 2022 08:20
Dat verwarrende valt best mee. Het is eigenlijk alleen verwarrend voor iemand die 1 op 1 een 'andere' Twitter verwacht. Zoals elk sociaal netwerk kost dat heel even tijd, maar echt niet zo veel.
Het loopt nu technisch ook een stuk beter dan enkele weken geleden. Veel bekendere servers (voor Nederlanders bijvoorbeeld Mastodon.nl) zijn inmiddels geüpgrade en er zijn er veel bijgekomen.
Je ziet nu ook dat behoorlijk wat bekende Twitteraars er hun draai hebben gevonden. Sommigen zetten alleen hun Twitterfeed door (zoals Tweakers of weerman Gerrit Hiemstra), maar anderen zijn ook echt gericht op Mastodon aanwezig, zoals bijvoorbeeld George Takei of Jean Marc van Tol (Fokke en Sukke). Die laaste heeft zelfs zijn eigen Twitter-account en die van Fokke en Sukke opgeheven en is al van de grootste server Mastodon.social naar de Mastodon.nl verhuisd, terwijl hij naar eigen zeggen digibeet is.
Mastodon 'voelt' op dit moment heel prettig. Een beetje zoals Twitter in de begintijd. Goede sfeer en behulpzame gebruikers.
Wat me wel tegenvalt is dat bijvoorbeeld Tweakers, maar ook de redacteuren van Tweakers privé, geen echte moeite nemen om Mastodon te leren kennen. Het blijft bij dit soort droge stukjes en 1 toot met hun account. De feed van Tweakers op Mastodon bevat zelfs een tag van Twitter, zodat alle mensen van Mastodon die hun artikelen lezen worden geteld als afkomstig van Twitter. Maar ja, dat kost de minste moeite waarschijnlijk.
Ik heb mijn Twitter-account leeggehaald en zit nu alleen nog op Mastodon.
Verwijderd @RoJan30 november 2022 11:00
Ik denk dat dat gevoel heel logisch is, je hebt immers een soort intense echo kamer die te vergelijken is met het begin van Twitter. De mensen die op Mastodon zitten hebben over het algemeen een eensgezinde mening, dat is namelijk de reden dat ze van Twitter af zijn gegaan. Daarnaast heb je een opsplitsing in servers, waarmee gebruikers dus op zoek kunnen naar de server die het beste aansluit bij wat ze al geloven, en ja dan gaat het goed aanvoelen.

Ik denk overigens niet dat er geen plek is voor Mastodon hoor (ik denk dat er net zoveel plek is als voor ieder sociaal medium wat er is, wat die plek is mag iedereen zelf invullen ;)), maar ik denk wel dat er ook hier gevaren zijn die net te makkelijk worden gemist. Niet dat die gevaren er bij andere platformen niet zijn, maar Mastodon wordt als een soort messias gepresenteerd waardoor ik het idee heb dat mensen die problemen veel meer accepteren of gewoon niet zien.

Daarnaast is het wel grappig dat de focus zo ligt op privacy bij veel mensen, maar bij Mastodon alle privé berichten gewoon inzichtelijk zijn voor de server eigenaar. Niet het belangrijkste, wel ironisch binnen het Tweakers publiek.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 21:17]

Real @Verwijderd30 november 2022 11:20
Daarnaast heb je een opsplitsing in servers, waarmee gebruikers dus op zoek kunnen naar de server die het beste aansluit bij wat ze al geloven
Welnee. Je e-mailed toch ook niet alleen maar met mensen die dezelfde domeinnaam hebben als jij in je e-mailadres hebt staan?

Je kunt mensen en organisaties volgen die je interessant vindt en dat is ook de meest handige manier om het medium te gebruiken. Daarnaast kun je ook de lokale timeline volgen of de gefedereerde timeline, maar alleen bij gespecialiseerde servers over een onderwerp kan dat handig zijn.

Ik vind het een zuur geschreven review met een hoog gehalte van self-fulfilling prophecy. Als veel mensen niet overstappen blijft het bij hetzelfde. Willen we dat? De tekenaar van Fokke en Sukke geeft het goede voorbeeld, verliest tienduizenden volgers en begint opnieuw.

De vraag is dus niet: is het een goede vervanger? Maar: waarom zit mensen nog steeds bij commerciële social media die persoonlijke informatie gebruiken als verdienmodel, gebaat zijn bij veel ophef en allerlei nep-nieuws toestaan uit het standpunt van 'het vrije woord'. Dan doe je toch gewoon mee aan het legitimeren daarvan?

Maar dat element ontbreekt volledig in het artikel.
SpiceWorm @Real30 november 2022 12:47
Je e-mailed toch ook niet alleen maar met mensen die dezelfde domeinnaam hebben als jij in je e-mailadres hebt staan?
Wat een gekke vergelijking. Per mastadon sever kan er gekozen worden voor moderatiebeleid. Dus als jij je aansluit bij een bepaalde server, mag jij bepaalde dingen wel of niet zeggen. Dat is heel iets anders.
De tekenaar van Fokke en Sukke geeft het goede voorbeeld,
Waarom is dat goed? Je gaat er direct vanuit dat het positief is.

Of vind je het bewonderenswaardig dat hij overstapt en zichzelf daarbij benadeeld voor het grotere goed?
en allerlei nep-nieuws toestaan uit het standpunt van 'het vrije woord'.
Ten tijde van het vorige bestuur werd wetenschappelijk goed onderbouwde kritiek gewoon probleemloos verwijderd. Is dat een wereld waar je in wil leven waarin je de waarheid en wat je moet vinden wordt voorgekauwd?

Lijkt mij niet toch. Je zal zelf de vaardigheid moeten hebben om kritisch na te denken en ergens voor te gaan staan. Anders waai je met alle winden mee en dan ben je gevoelig voor manipulatie (van álle kanten).
Gurd @SpiceWorm5 december 2022 22:04
Wat een gekke vergelijking. Dus als jij je aansluit bij een bepaalde server, mag jij bepaalde dingen wel of niet zeggen. Dat is heel iets anders.
Mailservers is juist een goede vergelijking, als een paar gebruikers van jouw mailserver in eens gaan spammen word je hele server genadeloos geblokkeerd tot je 't hebt opgelost. Maar niemand staat je in de weg om je eigen persoonlijke mailserver te starten om je mening de wereld in te sturen.

Als Twitter of Facebook je blokkeert is het game-over, je bent je podium kwijt.

Qua VvMU, nog voor je je kan aansluiten bij een mastodon server krijg je de regels in grote dikke letters voor je neus. Als die je niet bevallen, en je dingen niet mag zeggen die je wel wil, waarom zit je dan op die server? Er ligt een nadruk in de media op "linkse overstappers", maar je hebt net zo goed bv MAGA servers, extreem-rechts, expliciete furry fetish en qanon servers om maar wat extremen qua gedachtengoed te noemen. Mastodon bestaat al langer.

Kunnen er bubbels ontstaan? Ja net als op Twitter of Facebook door groepen en blokkades.
Ten tijde van het vorige bestuur werd wetenschappelijk goed onderbouwde kritiek gewoon probleemloos verwijderd.
Heb je daar een concreet voorbeeld van of hypothetisch?
Is dat een wereld waar je in wil leven waarin je de waarheid en wat je moet vinden wordt voorgekauwd? Lijkt mij niet toch. Je zal zelf de vaardigheid moeten hebben om kritisch na te denken en ergens voor te gaan staan. Anders waai je met alle winden mee en dan ben je gevoelig voor manipulatie (van álle kanten).
Mee eens, en ik ben voorstander dat bij obsessief storend gedrag ingegrepen word. Voor mij valt daar 't obsessief dan wel dwangmatig en bewust blijven herhalen van allang ontkrachte onzin bij anderen hun reacties ook onder. Maar dan hebben we 't niet meer over de inhoud maar echt iemand z'n gedrag.

Ik vind 't belangrijk dat mensen vrij zijn zelf (of samen) te bepalen waar ze wel of niet naar willen luisteren, en niet dat een algoritme, bedrijf of overheid dat voor ze bepaald. Daarom vind ik Mastodon (of beter gezegd 't activitypub protocol) de toekomst van sociale media.
MornixRS @Verwijderd30 november 2022 11:29
De vraag is wat is erger: echo kamer of elke dag overstroomd worden door mensen met ongefundeerde meningen, ultrarechtse haat en wappies. Daarbij ben je op twitter onderworpen aan het algoritme wat je niet kent dus het die dat je daar niet ook deels in een echokamer zit is simpelweg niet waar.
SpiceWorm @MornixRS30 november 2022 12:50
overstroomd worden door mensen met ongefundeerde meningen, ultrarechtse haat en wappies.
Ik zie dat niet terug in mijn feed. Zit je zelf op twitter en zie je dit uit eigen ervaring, of had je dit in de media gelezen dat twitter zo is geworden?
MornixRS @SpiceWorm30 november 2022 13:52
Uiteraard uit mijn ervaring. Anders zou ik echt maar wat roepen. :D
vinno86 @MornixRS1 december 2022 10:44
Grappig, ik kom juist altijd censuur, ultralinkse haat en klimaatgekkies tegen..

Zou het kunnen dat er mensen op het platform aanwezig zijn wiens mening je niet deelt ? Gek he.
MornixRS @vinno861 december 2022 12:07
Ruilen? :-P
GekkePrutser @Verwijderd30 november 2022 23:33
De mensen die op Mastodon zitten hebben over het algemeen een eensgezinde mening, dat is namelijk de reden dat ze van Twitter af zijn gegaan.
Mastodon bestond al jaren voordat Elon Musk zelfs maar dacht over Twitter opkopen hoor ;) Het is niet zo alsof iedereen op Mastodon begonnen is vanwege deze ophef.
Niet dat die gevaren er bij andere platformen niet zijn, maar Mastodon wordt als een soort messias gepresenteerd waardoor ik het idee heb dat mensen die problemen veel meer accepteren of gewoon niet zien.
Natuurlijk, maar bij een decentraal platform zijn die problemen makkelijker op te lossen omdat er niet 1 bedrijf is dat er de controle over heeft.
Daarnaast is het wel grappig dat de focus zo ligt op privacy bij veel mensen, maar bij Mastodon alle privé berichten gewoon inzichtelijk zijn voor de server eigenaar. Niet het belangrijkste, wel ironisch binnen het Tweakers publiek.
Achja, dan spreek je een beveiligd kanaal af om met elkaar te spreken. Signal of zelfs whatsapp ofzo. Het gaat om een publiek platform waar je dingen met de wereld deelt. De priveberichten zijn bijzaak.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 21:17]

OruBLMsFrl @Verwijderd30 november 2022 23:38
Over die privé berichten, vertrouw ik toch sneller een Mastodon sever beheerder, die ik zelf kan kiezen uit inmiddels kennelijke al 7.100 stuks, dan het Amerikaanse Twitter onder Musk. No offense, maar een bedrijf waar alle compliance mensen net zijn weggelopen na al andere massa ontslagen, features elke week een andere koers varen, ga er maar niet van uit dat daar nu de hoogste prio heeft wie er bepaalde privéberichten zit mee te lezen.
Uiteindelijk moet je iemand vertrouwen, Mastodon beheerder, Twitter, Meta Facebook... bij Mastodon kun je nog zelf kiezen om dan maar je eigen server beheerder te worden, bij die andere platform niet, in het extreme is het dan maar eens goed de mouwen opstropen voor de privacy :Y)
iew @Verwijderd4 december 2022 17:07
Ben het helemaal met je eens.
InfiniteSpaze @RoJan30 november 2022 11:23
Ik had gehoord dat Vivaldi ook een twitter variant heeft gemaakt dat gebouwd is op Mastodon. Zelf niet geprobeerd want ik had al geen behoefte aan twitter maar het ziet er wel gebruiksvriendelijk uit.

https://social.vivaldi.net/explore
lilmonkey @InfiniteSpaze30 november 2022 12:48
Dat is dus gewoon een Mastodon-instance die onderdeel is van het netwerk, niet een los iets. Staat er ook gewoon bij overigens.
InfiniteSpaze @lilmonkey30 november 2022 14:24
Maar dat geef ik toch aan?
lilmonkey @InfiniteSpaze30 november 2022 16:07
Je bedoelde het wellicht goed, maar zoals je het formuleerde klopt het niet.
Ik had gehoord dat Vivaldi ook een twitter variant heeft gemaakt dat gebouwd is op Mastodon.
Vivaldi heeft geen Twitter-variant gemaakt, Mastodon heeft een Twitter-variant gemaakt en Vivaldi heeft op dat netwerk een instance geopend.

Een Twitter-variant maken met Mastodon kan óók, want de software is open source en je kunt dus gewoon een losstaand netwerk maken op basis van de Mastodon-software, maar dat is hier niet aan de orde. Het is een beetje onhandig dat zowel de software als het netwerk Mastodon heten (alhoewel dat laatste ook een beetje ambigu is: technisch gezien is het gewoon het Fediverse-netwerk waar ook andere diensten opzitten zoals Fixelfed en Peertube).

[Reactie gewijzigd door lilmonkey op 22 juli 2024 21:17]

RoJan @InfiniteSpaze30 november 2022 12:43
Ziet eruit als een Mastodon-cliënt inderdaad. Zoals er veel zijn. Wel leuk dat Vivaldi hier ook aan meedoet.
Dorstlesser @RoJan1 december 2022 09:35
Ik moet eerlijk zeggen dat ik het best onduidelijk vind van wie ik nog wel een geen berichten te zien (kan) krijgen, en hoe ik dat instel 🤷‍♂️
vancha 30 november 2022 09:26
Misschien een leuke aanvulling op het artikel, maar de naam "fediverse" omvat dus meer dan alleen mastodon.
Dat groepje social netwerken, waarin mastodon de rol van microblogging platform vervult, kunnen dus met elkaar kunnen spreken door middel van dat activitypub protocol.
Mastodon is voor microblogging, maar peertube, een video-sharing platform (en tegenwoordig ook livestreaming) hoort hier ook bij. Samen met pixelfed, een open alternatief voor instagram, en nog een aantal andere platformen.
Al deze platformen zijn samen dus 1 groot netwerk, met een paar miljoen gebruikers. Doordat ze met elkaar kunnen praten kan je het eigenlijk een beetje vergelijken met dat je bijvoorbeeld iemands youtube account op je eigen facebook account zou kunnen volgen. en vanaf je youtube account iemands reactie op twitter kan "liken". Vooral dit laatste maakt het voor mij in ieder geval een erg leuke manier van netwerken, misschien kan er een toekomstig artikel worden gemaakt die het gehele fediverse wat meer uitlicht :)

[Reactie gewijzigd door vancha op 22 juli 2024 21:17]

Cuverclub @vancha30 november 2022 11:04
Zijn er ook "normale" Peertube video's?
Een Platform met subscribers Nederlands (https://joinpeertube.org/instances#instance-results) vinden is niet zo makkelijk.
Als ik dan kijk wat ze aanbieden lijkt het op materiaal wat niet op andere mag worden getoont (vaak geen enkele view ook)
Mastodon als alternatief kan ik beter begrijpen dan peertube, waarvan ik me afvraag of dit ooit wat gaat worden.
Bij Mastodon heb ik na een onderbreking (offline server of zo) een andere account gemaakt maar die ander inactief als back-up aangehouden nadat deze weer terug was migratie gebruikt. De csv had ik niet gedownload want als newbie wist ik dat niet. Ik denk wel dat mensen na de "moeite" te hebben gedaan snel afhaken als dit gebeurt. Dus: Een betrouwbare server zoeken.
vancha @Cuverclub30 november 2022 11:36
Ik volg een aantal mensen die toevallig hun peertube kanaal via mastodon hebben gedeeld, maar ik denk eerlijk gezegd dat peertube nog niet de kritieke massa heeft bereikt die mastodon wel heeft.
Er zijn maar een aantal peertube servers voor "iedereen", zoals bijvoorbeeld https://tilvids.com/. En op dit moment zie ik het alleen echt gebruikt worden door mensen die actief zijn op mastodon, en een willekeurige peertube server gebruiker zodat ze ergens hun video's kwijt kunnen.
De potentie is er om als alternatief voor youtube te dienen voor mensen die video's willen publiceren, maar het charteren van volgers gebeurt nog meestal via andere platformen.
Er is sepia search, op https://sepiasearch.org, als je video's wilt zoeken op meerdere verschillende peertube servers. Die kan handig zijn als je gewoon peertube video's zoekt.
Buiten dat zal je daar geen nederlandse servers vinden voor dat peertube wat meer mainstream word :)
DigitalExorcist 30 november 2022 06:14
Mastodon is geweldig. Zoveel beter qua sfeer dan Twitter …
Luchtbakker @DigitalExorcist30 november 2022 07:23
Mastodon is geweldig. Zoveel beter qua sfeer dan Twitter …
Dat is in het begin altijd zo. Facebook en Twitter waren in het prille begin ook enorm gezellig en vaak zelfs informatief. Het is niet het platform dat de sfeer bepaald, maar de mensen.
Tenocticatl @Luchtbakker30 november 2022 08:50
De grap van zo'n decentraal systeem is dat je kunt kiezen met welke servers je verbindt, het is dus niet één platform maar een hele zooi aan elkaar geknoopte platformpjes. Dat lijkt me een goede manier om de sfeer te behouden die jij en je contacten graag willen.
procyon @Tenocticatl30 november 2022 09:27
Geef het wat tijd en ook deze servers worden vervuild door het botprobleem zodra populariteit en daarmee reach van dergelijke activiteiten nut heeft. Hoe denken ze daar het onvermijdelijke bot probleem aan te gaan pakken?
b4rtw @procyon30 november 2022 09:54
Moderators op servers kunnen mensen/bots buitensluiten. Ook kan besloten worden om bv. niet meer dan 10.000 mensen op jouw server te laten. Om zo jouw eigen community te creëren.
procyon @b4rtw30 november 2022 10:16
Check.
Wat een macht bij (een) moderator(s).

Zo ben ik eens van autoblog geweerd (gebanned) omdat ik pro EV auto's was en waarschuwingen kreeg dat mijn mening ongewenst was.

Toen ik aangaf dat het juist de andere gebruikers waren die de richtlijnen van autoblog schonden maar er wel mee wegkwamen omdat ze de dominante (en dus in hun kring sociaal gewenste) populaire mening papegaaiden (zoals : Electrisch rijden doen we op de kermis, muesli auto's, weggezet worden als milieu gekkie en andere ernstige verwensingen omdat ik wel voor EV's was etc etc_), werd het helemaal vervelend voor de moderators die mij aanspraken.

Tegelijkertijd was hun probleem (of ongemak) zeer gemakkelijk op te lossen door mij maar te bannen met de laatste melding "En mazzel, opgerot met jou". Hun userbase was weer blij.

Ja dat waren andere tijden (2014) en inmiddels zijn ze ook bij autoblog aangekomen in het jaar 2022 maar toch, het is een voorbeeld van moderators die zelf een mening hebben en dat graag zien echo'en in hun populatie. Andere meningen of stemmen zijn gemakkelijk (of verleidelijk om) te onderdrukken.

Nou ging dit over autootjes dus redelijk onschuldig maar dit kan je doortrekken politieke voorkeur, opruiing etc. etc.

Ik voorzie ernstige problemen en servers die actief handhaven op welke kant van "een" spectrum aan meningen gewenst is wat enorme polarisatie en radicalisering kan veroorzaken.

Mark my words; er zullen servers zijn/ontstaan die door justitie in de gaten worden gehouden en grote problemen zullen veroorzaken in de echte wereld.

Blijf erbij dat 1 platform waar iedereen op werkt beter zal zijn omdat je dan bij een juist (liefst open source) algoritme ook blootgesteld blijft aan tegengeluiden en andere meningen/zienswijzen.
Htbaa @procyon30 november 2022 10:40
Los van of het oordeel van een moderator terecht is of niet, als je geen goed match bent met de Mastodon server waar je op zit kan je zo overstappen naar een andere. Dat is het mooie ervan.
procyon @Htbaa30 november 2022 10:56
als je geen goed match bent met de Mastodon server waar je op zit kan je zo overstappen naar een andere
Je denkt nu vanuit de gebruiker en ja, dat is fijn en prettig.

Maar ik had het niet over de gebruikerservaring, ik had het over in bubbels terecht komen als gevolg van mensen met andere meningen/opvattingen die weglopen en zoeken naar een server die hun mening/overtuiging beter past (precies zoals je suggereert). Je blijft dan dus per server over met eenstemmigheid en gebruikers die niet meer blootstaan aan andere meningen / opvattingen.
Htbaa @procyon30 november 2022 11:44
Zolang servers elkaar niet blokkeren kan je nog steeds de mensen van die andere server volgen. Dus dat probleem is niet zo groot denk ik. Als een server X overal wordt buitengesloten waardoor er op die server X een grote bubbel ontstaat kan ik daar prima mee leven. Ik hoe die giftige berichten niet te zijn. En dat de gebruikers van server X dan lekker in hun bubbel zitten, waarom moet dat een probleem zijn? Omdat ze dan niet meer blootgesteld worden aan andere meningen en opvattingen? Het is maar de vraag of ze daar voor open staan. Daarbij is er niet een algoritme zoals op Twitter die er voor zorgt dat je ook zomaar berichten van andere te zien krijgt. Iemand van server X moet al mensen volgen die er andere meningen op na houden (of mensen volgen die berichten van anderen boosten).

Als door het gedrag van de gebruikers een server in een bubbel verandert dan hebben ze dat zelf veroorzaakt. Hoe is dit anders dan gesloten WhatsApp/Telegram groepen waar men in diezelfde bubbel zit?

Maar ik denk dat het probleem is dat je dit wilt voorkomen om radicalisering of het ontstaan van één (incorrecte) waarheid tegen te gaan o.i.d.? Ik denk niet dat je dat ooit kunt voorkomen (private forums bestaan ook nog steeds) of genezen. Dus laat ze dan lekker afgesloten zijn van de rest zodat de rest het wel leuk kan hebben.
procyon @Htbaa30 november 2022 12:02
Als een server X overal wordt buitengesloten waardoor er op die server X een grote bubbel ontstaat kan ik daar prima mee leven.
Sorry voor het herhalen, maar mijn punt ging niet over de user experience.
Het gaat me erom dat Mastadon niet decentraal is, het is extreem centraal per bubbel. (enkele moderators aan de macht per bubbel)
En dat de gebruikers van server X dan lekker in hun bubbel zitten, waarom moet dat een probleem zijn?
Dat is net zo'n probleem als Trump die een nieuw social netwerk heeft opgestart om zijn achterban te bereiken. Gevolg van de migratie van zijn achterban van bijvoorbeeld twitter naar "Truth" (Trump zijn prive server waar hij de koers bepaald, net zoals een moderator op Mastadon kan).

Zo kan Trump mensen losweken van andere tegengeluiden en ze alleen blootstellen aan zijn boodschap.
Dit zal radicalisme vergroten.
Htbaa @procyon30 november 2022 12:45
Maar dat is geen specifiek probleem van Mastadon. Dat kan met een forum ook en die bestaan ook al enkele decennia (in digitale vorm). Of zelfs met een mailinglijst. Ik begrijp het maatschappelijke probleem, maar ongeacht welke vorm van technologie er op dat moment 'heersend' is dergelijke bubbels zullen altijd ontstaan. Ik zie echt niet hoe dat anders is dan op Twitter: daar kan je ook termen blokkeren en het komt niet meer in je tijdlijn. Ook daar kan je een bubbel creëeren.
procyon @Htbaa30 november 2022 12:53
Ik zie echt niet hoe dat anders is dan op Twitter: daar kan je ook termen blokkeren en het komt niet meer in je tijdlijn
Met termen blokkeren kan je jezelf niet in een bubbel werken, stel dat ik de term "Musk" blokkeer zal ik het gehele spectrum aan discussies (meningen voor en tegen) missen betreft deze persoon.

Het wordt pas een bubbel als je een specifiek gedachtengoed of meningenpatroon kan filteren terwijl je aan de tegenhangers van die geblokkeerde meningen nog wel wordt blootgesteld.

Iets wat ze bij twitter willen bereiken door een neutraal en open source algoritme te ontwikkelen.
eboellie @Htbaa30 november 2022 10:45
precies, dat is juist de functionaliteit binnen Mastodon. Zoiets als een email client. Je kan naar iedereen mailen en mail ontvangen, maar jouw client bepaalt jouw functionaliteiten. Zo kan een emailclient jouw blocken.
best of both worlds.

PS, ik kan jou niet plussen
Htbaa @eboellie30 november 2022 11:31
Heb je moderatie aan staan? Ik heb het zelf niet meer geactiveerd maar wordt elders nog wel geplust.
Crysania @Htbaa30 november 2022 11:10
maar dan ben je wel weer een nieuwe "identiteit" toch? en moet je dus weer vooraan beginnen met je volgers, berichten etc.

"zo overstappen" zou ik het dus niet noemen. je begint dan gewoon weer van voor af aan.
Htbaa @Crysania30 november 2022 11:32
Volgers neem je naar mijn weten mee, je berichten niet.
old_spice @procyon30 november 2022 10:31
Kan me haast niet voorstellen dat je bent geband daar puur alleen om je mening. En pro-EV, betekent dat dat je op elk topic begon over de EV terwijl dit overduidelijk off-topic was?
procyon @old_spice30 november 2022 11:04
Je kan je dat niet voorstellen en laat dan nou juist mijn punt zijn ;)

De trend was toen tegen EV's en pro ICE. Dus elke gelegenheid die de blog kon aangrijpen om EV's te bashen, lees elk nieuwsitem dat tegen EV's en de achterliggende techniek opkwam, werd daar herhaald en besproken.

ICE liefhebbers konden dan lekker los gaan op deze "kermis bakken" en "inferieure techniek". De populatie daar was daar nou eenmaal sterk vertegenwoordigd door "Petrol heads".

Elk tegengeluid of elke andere mening werd geridiculiseerd. Moderators grepen nooit in tegen wangedrag (op de man spelen omdat een mening niet gedeeld werd, etc. etc.).

Nogmaals het was 2014. andere tijden.
b4rtw @procyon30 november 2022 11:16
Ik ben het helemaal met je eens, dat 'elke mening' geven moet kunnen worden. Uiteraard zou ik bijna zeggen! Maar ik denk, dat het juist goed is, dat het gedecentraliseerd is. En dat er moderators zijn. Het heeft namelijk ook vele voordelen. Maar ik ben het met je eens, dat er een hoop verantwoordelijkheid ligt bij de moderator. Op Twitter hebben we kunnen zien, dat een algoritme niet werkt. Meningen blijven namelijk onderhevig aan interpretatie. En dat is een stap te ver voor een algoritme (voorlopig).
procyon @b4rtw30 november 2022 11:24
Ben het 100% met je eens.

Maar wat zou je vinden als het gefaalde (en geheime) algoritme (van klassieke social media) dat als doel had de exposure aan advertenties te maximaliseren, veranderd zou worden naar een neutraal algoritme dat ook nog eens open source beschikbaar gemaakt wordt zodat (talloze) externen kunnen toetsen of het daadwerkelijk neutraal opereert?

Als dat lukt heb je de mens component (toch vaak een point of failure) toch geminimaliseerd.
Je zou dan overkoepelend aan dat algoritme een raad van mensen kunnen aanstellen die mogelijke excessen van gebruikers (en het algoritme zelf) beoordelen/sturen.
b4rtw @procyon30 november 2022 11:26
Zo had ik het nog niet bekeken... Een open source algoritme lijkt me zeer interessant. Zeker als deze geïmplementeerd zou kunnen worden op elke Masto-server.
procyon @b4rtw30 november 2022 11:41
Ik denk het dus ook, of beter nog; een betere oplossing schiet mij zo even niet te binnen.
Het open source beschikbaar stellen van het algoritme en daarmee talloze peer reviews initiëren is een mooie vorm van decentralisatie.

Dit is overigens precies het speerpunt van de veranderingen van Musk voor Twitter bedacht heeft.
Met wat geluk is dat algoritme, na goedkeuringen van audits van de populatie, ook te adopteren op andere plekken zoals bijvoorbeeld masto-servers.
Tenocticatl @procyon30 november 2022 11:24
Da's een goed voorbeeld van hoe het mis kan gaan ja, en ik zie niet echt een oplosing. Ik denk dat we het beste kunnen onderkennen dat modereren mensenwerk is dat je voor een belangrijk deel niet kunt automatiseren, en dus afhankelijk bent van de moderators. Het voordeel van een project als Mastodon is (naar mijn inzien) dat je ervoor kunt kiezen om bij een kleine instance te gaan zitten waar je vertrouwen in de mods en admins hebt (desnoods je eigen instance!), en dat je je profiel kunt migreren als een instance een richting inslaat waar je je niet in kunt vinden. Ik denk ook dat in kleinere groepen waarin men elkaar beter kent er ook wat beter op omgangsvormen wordt gelet.
procyon @Tenocticatl30 november 2022 11:31
Denk dat de oplossing simpel is. Het anonieme karakter is grotendeels de oorzaak.

Heel sporadisch scheld ik wel eens iemand uit in het verkeer, maar denk je dat ik face2face ook tegen een mede verkeergebruiker zou zeggen dat het een idioot (of erger) is omdat ik van iets schrok?

Nee natuurlijk niet.

Mensen (dus ook ik), zijn gewoon totaal anders in hun communicatie als je (het idee hebt dat je) anoniem bent. Zodra je een subset in een populatie socialmedia gebruikers kan creëren die daadwerkelijk te herleiden zijn tot een mens, zullen normale omgangsvormen weer een stukje terug komen. (wat je schrijft kan namelijk gelezen worden door je oma).

Helemaal fijn zou het kunnen zijn als je ervoor kan kiezen jezelf alleen bloot te stellen aan deze "geverifieerde subset" van mede social media gebruikers.
fire-breath @procyon30 november 2022 11:32
Klopt ja.
Dit voelt echt enorm verkeerd aan. Zoveel macht bij een of meerdere moderators.
Op basis van dit artikel krijg ik een beetje een discordgevoel waarbij hele servers met een druk op de knop verwijderd worden en moderators relatief lukraak bans uitdelen.

Daarnaast .... wat als Mastodon echt groot gaat worden? 'Ze' zullen dan toch echt moeten nadenken over een professionele manier van contentmoderatie om nepnieuws en illegale content tegen te gaan. Ik zie dat de 'tiener op de hoek' nog niet doen.

Met alle verschillende regels op servers loop ik er soms tegenaan dat ik op de ene server officiële waarschuwingen krijg van de moderators (random voorbeeld, schijnbaar valt 'een shit ton aan gebakjes' onder obsceen taalgebruik). Terwijl dit op andere servers wel gewoon kan.

Dit is een eenvoudig voorbeeld hoe regels per server anders kunnen worden toegepast.
Hoe de regels eenduidig kunnen worden toepast zodat het aan europese wetgeving gaat voldoen .... lijkt me bijzonder knap.
Maar goed. Zit niet op (actief) op Twitter, Facebook, Hyves, whatever de nieuwste variant van socials is. Zal ook nu weer lekker van de zijlijn toekijken. En hopen dat het allemaal een beetje netjes zal gaan verlopen.
batjes
@procyon30 november 2022 14:44
Domme moderatie heb je in elke community.

v/d week hier op Tweakers nog een waarschuwing gekregen vanwege enkel het benoemen van de naam van een torrent website. Terwijl hier verdorie artikelen over The Piratebay e.d. op de voorpagina staan. 8)7

Het zou bijna reden zijn om mijn abo hier maar weer op te zeggen. Want reageren op mijn commentaar doet men ook niet. Maar goed, domme hypocriete moderaties hoort er ook een beetje bij.
iew @procyon4 december 2022 17:12
Check.
Wat een macht bij (een) moderator(s).

Zo ben ik eens van autoblog geweerd (gebanned) omdat ik pro EV auto's was en waarschuwingen kreeg dat mijn mening ongewenst was.

Toen ik aangaf dat het juist de andere gebruikers waren die de richtlijnen van autoblog schonden maar er wel mee wegkwamen omdat ze de dominante (en dus in hun kring sociaal gewenste) populaire mening papegaaiden (zoals : Electrisch rijden doen we op de kermis, muesli auto's, weggezet worden als milieu gekkie en andere ernstige verwensingen omdat ik wel voor EV's was etc etc_), werd het helemaal vervelend voor de moderators die mij aanspraken.

Tegelijkertijd was hun probleem (of ongemak) zeer gemakkelijk op te lossen door mij maar te bannen met de laatste melding "En mazzel, opgerot met jou". Hun userbase was weer blij.

Ja dat waren andere tijden (2014) en inmiddels zijn ze ook bij autoblog aangekomen in het jaar 2022 maar toch, het is een voorbeeld van moderators die zelf een mening hebben en dat graag zien echo'en in hun populatie. Andere meningen of stemmen zijn gemakkelijk (of verleidelijk om) te onderdrukken.

Nou ging dit over autootjes dus redelijk onschuldig maar dit kan je doortrekken politieke voorkeur, opruiing etc. etc.

Ik voorzie ernstige problemen en servers die actief handhaven op welke kant van "een" spectrum aan meningen gewenst is wat enorme polarisatie en radicalisering kan veroorzaken.

Mark my words; er zullen servers zijn/ontstaan die door justitie in de gaten worden gehouden en grote problemen zullen veroorzaken in de echte wereld.

Blijf erbij dat 1 platform waar iedereen op werkt beter zal zijn omdat je dan bij een juist (liefst open source) algoritme ook blootgesteld blijft aan tegengeluiden en andere meningen/zienswijzen.
Ah net zoals hier op Tweakers dus...
Frame164 @Tenocticatl30 november 2022 11:22
Dus je kunt je eigen bubbel vormgeven en alleen horen wat je wilt horen en nooit andere geluiden tegenkomt. Ik weet niet of dat nu zo geweldig is.
Tenocticatl @Frame16430 november 2022 11:33
Ik weet dat ook niet, maar ik denk ook dat het Twitter-systeem van altijd aan alles blootgesteld te staan niet zo goed voor de geestelijke gezondheid is. Over het algemeen ga ik toch het liefst om met mensen met wie ik goed door één deur kan. Het zou al mooi zijn om betere omgangsvormen aan te moedigen. Twitter nodigt volgens mij erg uit om continu te zitten katten tegen wildvreemden, maar ik weet niet echt hoe je een omgeving zou kunnen maken waarin je wel steeds andere standpunten ziet maar niet wordt aangemoedigd om primair te reageren. Mastodon is non-commercieel en laat posts gewoon in omgekeerd chronologische volgorde zien in plaats van algoritmisch gesorteerd, misschien is dat al genoeg?
Jeroen73 @DigitalExorcist30 november 2022 06:19
Totdat de meute over gaat. Nu is het nog exclusief vanwege de moeite die je moet doen, straks zit je gekke buurman er ook weer op.
Tassadar32 @Jeroen7330 november 2022 06:45
Heb een paar van die "gekke buurman" types op de mastodon.nl instance gerapporteerd en die werden snel weer verwijderd. Veel betere moderatie dan op Twitter waar nooit actie ondernomen word.
Aeternum @Tassadar3230 november 2022 07:16
Waarschijnlijk omdat het behapbaar is, als dat aantal even groot is, als op twitter. Dan waag ik het te betwijfelen. -edit typo-

[Reactie gewijzigd door Aeternum op 22 juli 2024 21:17]

Tassadar32 @Aeternum30 november 2022 07:29
Daarom word ook aangeraden om niet al te grote servers te draaien.
djspy @Tassadar3230 november 2022 08:08
Nooit?
Zelfs op Tweakers zie ik mensen dus zonder problemen misinformatie geven en liegen.

Waar je WEL gelijk in had is dat porno en kinderporno OK was, daar werd weinig tot niets gedaan.

Maar als je zegt: er zijn maar 2 sexen -> ban.
Hatsjoe @djspy30 november 2022 09:29
Er zijn vast wel Mastodon servers te vinden welke door een transfoob beheerd worden waar je dat soort achterhaalde opmerkingen wel kunt plaatsen zonder ban. Dat anderen daar dan niet op zitten te wachten en die server uitsluiten, tja, dat krijg je als je niet mee gaat met de tijd.
downcom @Hatsjoe30 november 2022 09:44
Het feit blijft dat er maar twee sexes zijn... Het feit is dat we ons gevoel als sexe aan het opdringen zijn. Wat is het volgende je ID in je lievelingskleur? (welke dus met de wind kan mee waaien). Je gevoel is onmeetbaar en daarom totaal niet praktisch om op een ID te vermelden of aan te dragen als feit. Daar zit het probleem iets vast willen leggen dat onmeetbaar is. Dat heeft dus niks met je tijd mee te maken hebben maar gewoon een portie logisch nadenken. Waarom niet alleen wetenschappelijk te bewijzen feiten op je ID kaart? XX XY? Het hoeft niet zo moeilijk te zijn maar het zijn wel altijd dezelfde mensen die met een Wannabee superieure toon praten naar andere, hierdoor zitten we nu met deze discussie.

Overigens moeten de snowflakes eens leren dat iets niet accepteren niet het zelfde is als iets uitsluiten. Ik ben ook geen transfoob ik vind de materie te veel tussen de oren waardoor het van mij gewoon mag maar niet op deen ID kaart of ander document met vaste feiten. Dan kan ik dus stellen dat de mensen die mij een transfoob vinden een andere-mening-foob noemen want 9 van de 10 schiet direct in de shame on you rol.

[Reactie gewijzigd door downcom op 22 juli 2024 21:17]

theobril @downcom30 november 2022 12:36
Uhm je kent XXY? https://en.wikipedia.org/wiki/Klinefelter_syndrome
downcom @theobril30 november 2022 13:32
Dat is in de basis dus een man (met een afwijking). 1 op de 660 mannen (onmogelijk bij vrouwen). Dan kun je dus nog steeds stellen xx of (x)xy toch? We maken het onszelf ontiegelijk moeilijk.
Tassadar32 @downcom30 november 2022 13:49
Er zijn meer afwijkende vormen van biologische sexe dan alleen deze. Ik blijf erbij dat sexe in identificatiepapieren overbodig is nu we pasfoto's hebben. Voornaamwoorden met gender erin zijn ook niet universeel, aantal talen gebruiken altijd dezelfde voornaamwoorden ongeacht gender en dat lijkt me nog altijd de beste oplossing om geen aannames te doen zoals hier.
downcom @Tassadar3230 november 2022 14:10
Ik vind van niet, als er DNA materiaal gevonden wordt is identificatie juist makkelijker door te selecteren op sekse. Er zit gewoon een verschil tussen wat je wetenschappelijk bewijsbaar bent en wat er tussen je oren zit. Tegenwoordig is het een taboe om in hokjes te denken mits je onderdeel van die hokjes bent dan moet je met hokje en al op een voetstuk gehesen worden en zit je elke avond bij een praat programma te praten over jouw problemen. Die van de hetero blanke man doet er niet meer toe. Nogmaals we slaan zo ver door. Dat begon met de het boek van de intertoys waar je als kind maar wat graag doorheen bladerde om net dat leuke speelgoed te vinden voor op je verlanglijstje. Toen kwamen er types van de Volkskrant welke het stigmatiserend vonden dat een meisje met een speelgoed stofzuiger speelde en een man met een speelgoed boormachine... De hele wereld staat in de fik en we staan aan de vooravond va neen gigantisch economisch kantelpunt en dan is dit waar wij ons druk over maken? Werkelijk? Vervelen die mensen zich zo erg? Ik ben geen [vul in]-foob ik ben gewoon kritisch en benadeel niemand maar ga mij niet vertellen hoe ik mag denken en dat gebeurd nu wel met de cancel cultuur.
iew @theobril4 december 2022 17:14
Uitzonderingen zijn niet de regel, en maar drammen...
Tassadar32 @downcom30 november 2022 09:52
Sexe en gender (biologisch en identiteit) worden tegenwoordig als twee aparte zaken gezien. Afgezien van medische redenen is er ook helemaal geen noodzaak om een van de twee ergens te registreren (op ID kaart of waar dan ook). Om genderidentiteit af te doen als iets wat net zo inwisselbaar is als een kledingkeuze (met de wind mee waaien) is wel iets te kort door de bocht wat mij betreft.

[Reactie gewijzigd door Tassadar32 op 22 juli 2024 21:17]

downcom @Tassadar3230 november 2022 13:34
In Saudi Arabië wordt homofilie als een ziekte gezien. iets dat door de mainstream als normaal wordt bevonden hoeft helemaal niet correct te zijn! Hier gaat vooral wok compleet onderuit.
Remzi1993 @Tassadar3230 november 2022 10:23
Op je ID en paspoort staat de biologische sexe en dat is voldoende, maar inderdaad ik snap niet waarom op je ID en paspoort dat staat. Vroeger stond er ook je geloofsovertuiging op (nog steeds bij veel landen, zoals Turkije). In de toekomst zullen meer (onnodige) dingen uiteindelijk verdwijnen op de ID en paspoort.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 22 juli 2024 21:17]

old_spice @Remzi199330 november 2022 10:29
Biologische sexe vermelden is uiteraard voor identificatie doeleinden. Vroeger was het niet zo makkelijk om jezelf te laten ombouwen, dus kon men biologische sexe gebruiken als identificatie check. Tegenwoordig is dat wat minder, maar nog wel aan de orde voor zo'n 95% van de wereldbevolking. Het heeft dus zeker zin om biologische sexe te vermelden op het paspoort, vanuit een identificatie oogpunt.
Remzi1993 @old_spice30 november 2022 14:06
Wat ik bedoel is dat het niet nuttig voor de overheid is en het is zeker geen identificatiemiddel, hoogstens een weetje. Waar je bent geboren, je voornaam, tussenvoegsel(s), achternaam (is familienaam), geboortedatum en BSN zijn identificatiegegevens omdat het kan herleiden naar een uniek persoon. Een biologisch sex is niet iets dat naar een uniek persoon te herleiden is want ongeveer de helft van de mensheid is man of vrouw. Daarom stel ik voor om dat uit de ID's en paspoort te halen. We hebben geloofsovertuiging ook weggehaald uit de ID en paspoort (ook voor andere redenen - privé/privacy enz...).

Hoe minder onnodige dingen op ID's staan hoe beter.
old_spice @Remzi199330 november 2022 14:29
Ben ik niet met je eens. Als je op biologische sexe kan controleren betekent dat direct ook dat de helft van de wereldbevolking afvalt als men controleert op de Naam, BSN, foto, en de persoon die dan voor men staat. Het is wel degelijk een identificatiemiddel en nuttig om in het paspoort of ID kaart te hebben staan.
Remzi1993 @old_spice30 november 2022 14:46
Je kan zonder biologische sexe iemand met die andere gegevens herleiden naar een uniek persoon, dus is het feitelijk overbodig, als in onnodig.

Het kan eigenlijk al met alleen je BSN, maar voor- + achternaam + geboortedatum heb je in de meeste gevallen al een uniek persoon (en als bij toeval iemand hetzelfde heet en zelfde geboortedatum heeft dan kan je nog de geboorteplaats gebruiken).
old_spice @Remzi199330 november 2022 15:11
Ja, maar dat kan niet wanneer je ergens staat maar toch iemand moet identificeren aan de hand van die gene z'n verschijning (iemand die recht voor je neus staat) dan is het wel handig als je iemand los van een vage naam ook kan herkennen aan biologische sexe. Geboortedatum zegt ook niet alles. Met biologische sexe valt in ieder geval de helft van de bevolking al af.
Remzi1993 @old_spice1 december 2022 12:38
Je kan iemand niet identificeren met de biologische sexe (want mensen kunnen zich tegenwoordig om laten bouwen en hun ID en/of paspoort niet hebben moeten verlengen, ook kunnen mensne zich als man of vrouw verkleden desnoods met make-up. Bijkomend iets is dat sommige vrouwen stevig gebouwd zijn, body builden en soms een beetje op een man lijken en vice versa.). Ongeveer de helft van de bevolking is man en de andere vrouw.

Je kan ook niet iemand identificeren aan de hand hoe iemand eruit ziet. Identificatie is een objectieve vaststelling dat iemand is (kan herleid worden naar een uniek persoon) met bewijs (ID, rijbewijs en paspoort of andere bedrijfs-ID). Dit is niet mogelijk met hoe iemand eruit ziet, er zijn Eeneiige tweelingen, mensen die per toeval heel erg op elkaar lijken enz....

Je argument is een non-argument, het slaat nergens op in deze intellectuele discussie over identificatie (en wat identificatie is en wat niet). Zie:
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Identificatie_(recht)
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Identificatie_(informatica)
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Authenticatie

Er worden dus wel degelijk dingen gebruikt die kunnen herleiden naar een uniek persoon of de groep waarbij die persoon bij hoort kleiner te maken waardoor je in combinatie van die gegevens uitkomt tot een uniek persoon. Soms kan je dingen gebruiken die werkelijk waar uniek zijn bijvoorbeeld: vingerafdrukken, irisscan enz.. en soms kan je dingen gebruiken die iets algemener zijn of een groter groep mensen aanspreekt bijvoorbeeld: voornaam, achternaam, woonplaats en geboortedatum (gecombineerd kom je meestal ook uit tot een uniek persoon).

Nergens bij deze bronnen wordt de biologisch sexe als identificatiemiddel gebruik ook niet gecombineerd, want je hebt er werkelijk nergens aan. Het is een weetje meer niet. Je kan het niet gebruiken om iemand mee te kunnen identificeren. Ik denk dat het voor medisch zaken belangrijk is voor bijvoorbeeld dosering en andere dingen.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 22 juli 2024 21:17]

old_spice @Remzi19932 december 2022 09:10
Je negeert zo'n beetje m'n hele post:
1. Ja mensen kunnen zich ombouwen, maar om hoeveel mensen gaat dat, 5% van de wereldbevolking? Voor de identificatie van 95% van de mensen dus wel handig om te weten of het om een man of vrouw gaat die voor je staat.
2. Make up is geen argument, sexe kan je controleren door de geslachtsdelen te controleren wanneer je iemand wilt identificeren. Nu zal dit niet voor iedereen gelden, maar als je een mogelijk terrorist voor je neus hebt staan is het wel handig om te weten of deze biologisch een man of vrouw is. En die mag je dan ook als zodanig controleren.
3. Wat ik probeer aan te geven is dat het een extra identifier is om te weten of de persoon die voor je staat ook daadwerkelijk de gene is zoals het in het paspoort staat. Enerzijds omdat je aan geslachtsdelen kan zien of ze eraan gezet zijn of niet, dus je kan iemand iig als man of vrouw kenmerken. En anderzijds omdat je hiermee dus ook vals spel eruit kan vissen. Stel iemand komt met een paspoort van Jan Jansen met BSN nummer 1234 en geboortedatum 01-01-1980 en er staat geen sexe in het paspoort, dan kan zowel een persoon met mannelijke als vrouwelijke geslachtsdelen gewoon doorlopen. Staat Jan Jansen met BSN nummer 1234 en geboortedatum 01-01-1980 en Sexe MAN voor je neus, en je controleert op sexe en het blijkt een vrouw te zijn die voor je staat, nou dan weet je gelijk dat er vals spel gaande is. Dat had je niet geweten als Sexe niet in het paspoort had gestaan. Nogmaals het gaat om het identificeren van iemand die recht voor je neus staat in gevallen dat het een verdacht persoon is.
iew @old_spice4 december 2022 17:20
Vroeger ? Toen hadden we 'Kelly' al, een omgebouwde jongen naar vrouw.
Na wat vreemde blikken en meningen werd 'zij' al snel 'geaccepteerd'.
Tegenwoordig word alles op een hysterische manier tot in extremen overgedaan en willen velen anderen al schreeuwend verplichten hun ideologie en waan ideeën te accepteren.
dez11de @downcom30 november 2022 22:54
XX of XY op je id kaart. En dan ook gelijk DNA testen op Schiphol.
eboellie @djspy30 november 2022 10:46
hangt van de server af. Dat is nou het mooie van deze opzet.
youridv1 @Tassadar3230 november 2022 08:43
Veel betere moderatie dan op Twitter waar nooit actie ondernomen word.
Ook de effectiviteit van de moderatie is natuurlijk omgekeerd evenredig met het aantal actieve gebruikers

De voordelen die hier worden beschreven zijn letterlijk gewoon voordelen van kleine gemeenschappen tov grote/algemene. Heeft niets met mastodon en twitter te maken, eigenlijk nieteens met het feit dat het online platformen zijn. Offline zie je exact hetzelfde terug

Een relatief kleine groep gelijkgestemden is altijd gezelliger dan iedereen bij elkaar op een hoop

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 21:17]

DigitalExorcist @Jeroen7330 november 2022 07:30
Dan kan je die hele instance blokkeren als het moet…
eboellie @Jeroen7330 november 2022 08:24
neen, die wordt naar zijn eigen server verbannen. Dat is het mooie van Mastodon.
-ION- @DigitalExorcist30 november 2022 07:35
Waarschijnlijk omdat er voornamelijk mensen gebruik van maken die jouw mening delen. Netzoals GAB een echo chamber is voor rechts, is mastodon dat voor links.
Tenocticatl @-ION-30 november 2022 08:54
Sterker nog, Gab is gebouwd op een fork van Mastodon!

Ik zie dat niet als iets ergs, overigens. Het is natuurlijk goed om te weten wat er zoal speelt in de samenleving, maar over het algemeen ga ik toch liever voornamelijk met gelijkgestemden om.
b4rtw @-ION-30 november 2022 09:57
Ik denk niet dat het zo zwart/wit bekeken moet worden. Dat is namelijk precies het probleem op Twitter. Je bent of links, of rechts. Etc. Het 'midden' lijkt niet te bestaan op Twitter. Wel op Mastodon zo is mijn ervaring.
Verwijderd @b4rtw30 november 2022 11:07
Het is inderdaad niet zo zwart/wit, maar juist door al die verschillende kleine servers ga je dat wel krijgen. Hoe meer mensen er op komen, hoe meer je zult zien dat er servers komen waar een 'verkeerde mening' niet mag.
b4rtw @Verwijderd30 november 2022 11:11
Re: 'verkeerde mening' , dat ben ik met je eens. Maar aangezien Masto gedecentraliseerd is, hoop ik (bijna tegen beter weten in), dat het mee zal vallen.
Cilph @-ION-30 november 2022 10:59
Gab en Truth Social zijn toch Mastodon servers? Hoezo links? Op mijn Mastodon servers is vrijwel geen politiek. Alleen kattenplaatjes, natuurplaatjes, techtalk, en liefde voor de medemens. Okay, dat het rechtse kamp dat laatste niet heeft en alleen kan doemposten over iemand's laptop of een Great Reset...niet mijn probleem meer nu ik er niet naar hoef te luisteren.

[Reactie gewijzigd door Cilph op 22 juli 2024 21:17]

RoJan @Cilph30 november 2022 12:51
De techniek is natuurlijk nooit links of rechts. Het gaat om het gebruik. En dat kan je als admin inderdaad helemaal zelf bepalen. Het mooie is dat je als het je niet bevalt je kunt verhuizen. Dat kan op Twitter niet, ook al wordt daar de almachtige admin steeds radicaler en doet hij steeds gekker. Nee, doe mij dan maar Mastodon.
Cowamundo @DigitalExorcist30 november 2022 08:26
“Daar komt bij dat de beheerder van je server DM's standaard kan lezen”

Die zou voor iedereen al een dikke no-go moeten zijn. Dit gaat natuurlijk niet lang duren voordat iemand de server van jouw buurjongen heeft overgenomen en vrolijk overal misbruik van maakt wat je bespreekt.
DigitalExorcist @Cowamundo30 november 2022 08:50
Dat kon bij Twitter ook en niemand die daar echt een punt van maakte... ja, de beheerders van Twitter zijn in dienst van Twitter (mag je van uit gaan; of in elk geval ingehuurd dóór Twitter). Daarom wil Twitter nu ook e2ee op DM's gaan doorvoeren, dat hadden ze dus niet.

Maar inderdaad, Mastodon (of.. het Fediverse, eigenlijk) is zo gefragmenteerd dat iedereen en z'n moeder een eigen instance kan draaien én inzage heeft in jouw DM's. De controle erop is er niet, itt. Facebook en Twitter zelf.
Cilph @DigitalExorcist30 november 2022 11:02
Dat kan de Fediverse natuurlijk ook oplossen. Er is geen reden dat er geen E2E DMs kunnen worden gebouwd (die ook federated werken)
RoJan @DigitalExorcist30 november 2022 12:57
Ik snap die ophef over dit soort zaken ook niet. Op Mastodon wordt ook helemaal niet gesproken over een DM en niemand doet daar geheimzinnig over. Het zijn de ex-Twitteraars die daarover roepen. Op Mastodon geef je aan voor welk deel van de mensen jouw bericht bedoeld is. En dat kan ook alleen voor de geadresseerde zijn. Maar dat maakt het natuurlijk geen DM.
Pak Signal, Telegram of desnoods WhatsApp en je kunt zo veel secret chats maken als je wilt. Mastodon is daar niet voor bedoeld.
AtlAntA @DigitalExorcist30 november 2022 08:49
Het is niet het platform dat de sfeer bepaalt maar de mensen. Zoals @Jeroen73 hier ergens zegt, wacht maar tot de meute mee gaat en het begint weer overnieuw.
DigitalExorcist @AtlAntA30 november 2022 08:50
Voordeel is wel, als er een instance komt die Qanon- en ander rechts gespuis toelaat, je die hele instance kan blocken en er niks meer van ziet.
AtlAntA @DigitalExorcist30 november 2022 08:55
Klopt je kan kiezen. Maar als ik het goed begrijp betekent het ook dat de server beheerder voor je kan kiezen als je niet verhuist.

Zitten ook wel weer gevaren in als de meute gaat verhuizen naar dit platform. Zijn zo gigantisch veel mensen die posts op social media voor waar aannemen dat de beheerders misschien net wat teveel macht krijgen omdat ze bepaalde dingen kunnen sturen.

Vooralsnog lijkt het erop dat dit platform wat te omslachtig werkt om mensen in grote aantallen aan te trekken.
DigitalExorcist @AtlAntA30 november 2022 09:19
Het ligt ook inderdaad aan de instance die je gebruikt. @infosec.exchange is bijvoorbeeld erg fijn als je in de cybersecurity zit (zoals ondergetekende...) maar die bestond nog niet toen ik zelf een account maakte en ik zit dus nu nog op @mastodon.social ..

Nu volg ik allerhande mensen en sites die naar @infosec.exchange tooten en dat werkt allemaal vrijwel vlekkeloos, maar je moet wel zelf uitvogelen wat voor jou een passende instance zou kunnen zijn met waarden waar jij achter kunt staan.

Je hebt wél zelf de keuze, en dat is op zich wel heel fijn.
Campo di Casa 30 november 2022 07:08
Ik zou Mastodon best wel eens willen proberen maar ben zo klaar met social media. Veel te negatief. Al een paar jaar clean van Facebook en Twitter en bevalt zo goed. Merk alleen dat je soms bepaalde dingen mist uit je netwerk maar dat neem ik dan maar voor lief.

Een platform valt of staat hoe dit word gebruikt door de users. Zoals hierboven word aangegeven zal dit de positieve vibe van Mastodon snel veranderen als dat zure volk het gaat ontdekken.
Gethijsem @Campo di Casa30 november 2022 08:10
Ik heb dat zelf inmiddels ook wel met LinkedIn. Dat netwerk is overspoeld door recruiters, mensen die na een burn-out het coachlicht gezien hebben, ‘influencers’ met allerlei ‘make me feel good’- stories en mensen / collega’s die elkaar graag veren in de kont steken.
Inmiddels ben ik al een paar jaar van Facebook, Instagram en WhatsApp af en dat bevalt uitstekend. Ik ben nu in dubio om in de kerstvakantie mijn profiel en contactenlijst maar eens flink op te schonen en als dat niet helpt, ergens in 2023 volledig afscheid te nemen van LinkedIn. Of staat dat gelijk aan carrièrezelfmoord?

Edit: typo

[Reactie gewijzigd door Gethijsem op 22 juli 2024 21:17]

InflatableMouse @Gethijsem30 november 2022 08:20
Nee, absoluut niet. Ik zit op geen enkel social media platform en heb enkele jaren geleden mijn linkedin verwijderd. Recruiters kan je beter zelf vinden wanneer je ze nodig hebt en er zijn genoeg vacaturesites. CV'tje maken, briefje schrijven werkt als een speer. Er was er 1tje die LinkedIn verplicht stelde (wat volgens mij niet eens mag, maar das een ander verhaal), dan ga ik daar niet werken, simpel.
multikoe @Gethijsem30 november 2022 09:44
Ik snap dit soort opmerkingen nooit. Het komt op mij over als een extreme vorm van irritatie met wat andere mensen doen en een extreme weerzin tegen ongevraagd contact. Het heeft niet zoveel te maken met social media an sich. Facebook, en Twitter zijn prima te gebruiken zonder alle hype, je kunt notificaties filteren, mensen blokken, je hoeft geen whatsappgroepen te volgen. Als kritisch bent in wie je volgt, waar je op klikt, dan blijft je tijdlijn schoon van zaken waaraan je je ergert.
Whatsapp hoort zelfs in dit rijtje niet thuis, dat is geen social media. Whatsapp is een communicatiemiddel waarin de voordelen van bellen, sms-en en emailen worden gecombineerd. Als je een hekel hebt aan whatsapp, dan heb je gewoon een hekel aan mensen die ongevraagd contact met je zoeken, dan wil je kennelijk volledige controle hebben over elk contact met anderen. Dan nam je vroeger waarschijnlijk ook vaak de telefoon niet op als die overging.
En waarom zou je afscheid nemen van LinkedIn? Alsof je een verbintenis bent aangegaan, of een relatie hebt met LinkedIn. Ik heb een account op LinkedIn, maar ik kijk gewoon nooit, krijg geen mail-notificaties. Ik heb helemaal geen behoefte om dramatisch afscheid te nemen van LinkedIn en al helemaal niet om dat dan ergens op een forum aan te kondigen.
theobril @multikoe30 november 2022 12:47
Wel mooi bij een artikel wat deels over moderatie gaat: Multi-koe heeft een betoog wat zeker geen 0 verdient (het is een redelijk onderbouwd betoog naar mijn mening, al hoef je het er niet mee eens te zijn), maar heeft hem toch te pakken, vooralsnog. De moderatie op tweakers is in mijn beleving ook niet ideaal.
Boeshnl @Gethijsem30 november 2022 11:06
Heerlijk een gelijk stemde! Geeft zoveel rust geen Facebook en WhatsApp. LinkedIn is ook een verkapte Facebook geworden. Als je een andere baan wilt kan je altijd zelf het bedrijf nog benaderen.
TheGabeMan 30 november 2022 07:42
Een tijdje nu op mastodon en het is echt wel zoeken naar de juiste server en voor mij juiste tijdlijn. Veel accounts die voor mij interessant zijn qua nieuwsvoorziening zijn nog niet over. Als ze al over zijn is het echt wel zoeken op welke server ze zitten, een probleem dat hopelijk opgelost wordt wanneer meer en meer bedrijven op hun website laten zien hoe ze bereikbaar zijn op Mastodon.

Maar een dienstverlening zoals nu vaak webcare van bedrijven ingericht is op twitter, zal nog wel lang op zich laten wachten gezien de door de beheerder leesbare DMs.

Qua "gewone" gebruikers is het allemaal nog wel wat erg liefjes en nagenoeg allemaal dezelfde mening toegedaan. Er wordt geroepen dat je op Mastodon weer de vrijheid hebt om iets te zeggen, maar de macht van de beheerders, vaak 1 of 2, is wel erg groot. Aan de andere kant heb je met Twitter totaal geen manier om ook maar iemand te bereiken wanneer je account gebanned is of je iemand wilt rapporteren. Denk dat het voor de Mastodon server beheerders de grootste uitdaging gaat worden om hier een goed beleid in te gaan vinden, waarbij je je afvraagt of het tegenwoordig nog wel mogelijk is in de huidige maatschappij waarbij vooral geroepen en nauwelijks geluisterd wordt.

Erg interessant om te volgen hoe Twitter en Mastodon er over een paar jaar uitzien. Gaat Twitter inderdaad op sterven na dood zijn? Wordt Mastodon de grote vervanger of blijft het bij een handjevol mensen steken?
himlims_ @TheGabeMan30 november 2022 08:39
Heb t maand geleden geprobeerd “het grote publiek” is zeker nog niet over, ik vond de personen/berichtgeving extreem links georiënteerd (zeker geen breed publiek, opinie of ‘afspiegeling van de maatschappij’)
multikoe @himlims_30 november 2022 09:30
Geen enkel social media platform is een afspiegeling van de maatschappij al was het alleen maar omdat een deel van de maatschappij niets moet hebben van social media, een deel is technisch niet handig genoeg en er een deel is dat alleen leest en niet post.

Daarbij: mensen zoeken altijd en overal een plek waar ze zich comfortabel voelen en het resultaat is de fameuze "internet bubble" waarin iedereen zich bevindt. Het hele idee (van bijvoorbeeld Elon Musk) dat social media een soort dorpsplein zou moeten zijn waar mensen elkaar ontmoeten en zonder belemmeringen met elkaar in discussie moeten kunnen gaan is een utopie, totaal onrealistisch. De meeste mensen zijn helemaal niet in staat om een normale, volwassen discussie te voeren. Onze maatschappij is te sterk gepolariseerd geworden voor een normale discussie. Jouw kwalificatie van Mastodon als "extreem" links is daar een voorbeeld van.
SpiceWorm @multikoe30 november 2022 12:37
De meeste mensen zijn helemaal niet in staat om een normale, volwassen discussie te voeren. Onze maatschappij is te sterk gepolariseerd geworden voor een normale discussie.
Ipv de discussie uit de weg te gaan en de polarisatie daarmee te laten groeien, is het de hoogste tijd, ver over tijd eigenlijk, dat we met elkaar die volwassen discussie leren voeren.
Dus groeien als persoon en maatschappij. Dat is toch een veel mooier doel dan het maar opgeven?
multikoe @SpiceWorm30 november 2022 12:59
Mooi en wenselijk en graag en meteen, maar helaas volstrekt onrealistisch. Een paar simpele vragen om dat te onderbouwen:
- Hoe precies dacht je dat aan te pakken (in gedachten houdend dat er duizenden verschillende communicatiekanalen zijn)?
- Hoe groot acht je de kans op succes (de huidige maatregelen en hun succes meenemend)?

Het probleem is dat een deel van de mensen er plezier in schept om onrust te veroorzaken, plezier beleeft aan zo hoog mogelijk laten oplopen van de emoties. Er zijn ook geen (fysieke) consequenties aan verbonden. Waar we voorheen onze driften in toom hielden omdat het anders een gebroken kaak opleverde, is het ergste dat je nu kan overkomen een verbanning van een platform. Die groep krijg je nooit en te nimmer zover dat ze normaal discussieren, ook al omdat hij constant wordt aangevuld met frisse nieuwe leden :)
eindgebruiker 30 november 2022 07:47
Wel moet je de controle hebben over een server of internetsite, waarop je een stukje code kunt plaatsen die Mastodon kan uitlezen om zo de verificatie te voltooien.
Wat let bots om dit te doen?
Htbaa @eindgebruiker30 november 2022 09:40
Niks. Maar als er bijv. een @nike@mastodon.social is die in zijn bio een geverifieerde link heeft naar nike.blogspot.com of zo dan zie je zo wel dat het niet klopt.

Waar ik mezelf wel op betrapte, en dat komt doordat je het gewend bent van Twitter, is dat sommigen een blauw vinkje achter hun naam zetten en ik dacht 'oh, dat is het account van deze persoon'. Dat betekent natuurlijk helemaal niks op Mastodon, maar door Twitter zit het er zo in dat het dan een geverifieerd account is. Kwam er gelukkig vlot achter en ben er nu scherp op.
Verwijderd 30 november 2022 06:44
Buiten dit, sinds elon daar zit nu bij twitter , merk ik dat de spam echt veel is toegenomen, en als je het report gebeurt er niks… dus die report spam knop zit ook geen motivatie meer achter
Ruw ER @Verwijderd30 november 2022 06:58
Laat lekker gaan joh. Zoveel om je druk over te maken in je leven, laat dat toch geen social media zijn.
Djerro123 @Ruw ER30 november 2022 07:57
Ach, ik begrijp het wel. Vroeger zat ik veel op fora en zaten we met z'n allen te foeteren in bepaalde topics, hoe onhandig dat desbetreffende forum was en wat we graag als features zouden willen zien. Nu zie je dat de inhoud van de discussie van die fora soms verplaatst is naar sociale media zoals Twitter. Ik volg bijvoorbeeld een aantal developers die interessante dingen posten of in interessante discussies verwikkeld zijn.

"Social media is bad" is echt te kort door de bocht, het is (ook) een manier voor mensen om te connecten met mensen die dezelfde hobbies/passies hebben.

(persoonlijk denk ik dat SM netto een negatief effect op de wereld heeft gebracht, maar dat betekent niet dat dat mensen er wel veel profijt uit kunnen halen)
mphilipp @Djerro12330 november 2022 09:55
(persoonlijk denk ik dat SM netto een negatief effect op de wereld heeft gebracht, maar dat betekent niet dat dat mensen er wel veel profijt uit kunnen halen)
Social Media is in feite (zoals je zelf al aangaf) een soort popularisering van het oude fenomeen forum. Twitter en Facebook lijken er eigenlijk best veel op. Mede door de apps op je telefoon en het format dat lichtjes afwijkt van het forumprincipe, is het ontzettend makkelijk om berichten te lezen en achter te laten. Gevolg is dat Jan en Alleman van alles kunnen roeptoeteren vanuit een vermeende anonimiteit. Zelfs de grootste computer-nul kan ermee omgaan. En dat blijkt ook wel... Ik denk dat menig docent Nederlands met kramp in de tenen ronloopt :+

Ik weet niet of je kunt stellen dat de wereld er slechter op geworden is. Het is een nieuwe manier om je te uiten, informatie te delen en met elkaar te communiceren. En dat gaat allemaal redelijk ongefilterd. Je kunt je niet voorstellen dat wat sommige mensen via social media uitkramen ook met datzelfde gemak spontaan in de kantine geroepen zou worden. Dat blijkt ook wel als mensen geconfronteerd worden met hun eigen uitspraken op social media. Verschillende tv programma's en kranten hebben dergelijke acties uitgevoerd en de mensen schrikken dan blijkbaar van het bereik van hun eigen uitspraken. Ze lijken te denken dat het een soort lokaal schoolkrantje is waar ze wat in roepen, maar realiseren zich niet dat de hele wereld hun brainfarts kan lezen.
Ik denk dat we ermee om moeten leren gaan. Helaas heb je een aantal andere krachten die meespelen in de social media: de commerciële en politieke influencers. Het commerciële verhaal is duidelijk: al dan niet stiekem gesponsorde Youtube video's en reviews op andere social media die mensen soms zelfs op het verkeerde been zetten, of bewust proberen op te lichten (de BTC reclame/spam bv).
Politieke influencers zijn misschien nog wel wat schadelijker omdat die vaak nepnieuws verspreiden (Brexit, Trump en Co.) om hun politieke agenda uit te voeren. Elke keer dat er ergens verkiezingen zijn of belangrijke poltieke issues spelen, gaan de raddraaiers, spindoctors en hun leger trollen/roeptoeters aan de slag en wordt het publiek bedolven onder een golf van (des)informatie waardoor het werkelijke debat volledig ondergesneeuwd raakt. Het is niet meer te volgen. Dat is denk ik ook het doel, en met een gerichte campagne van bitesized 'meningen' worden mensen min of meer gebrainwashed om misschien wel de verkeerde keuze te maken, zoals het Capitol bestormen of 'leave' te stemmen in een Brexit referendum.
Hoe wij daar mee om moeten gaan is mij ook een raadsel. Moderatie is eigenlijk altijd subjectief en leidt vaak tot nóg meer discussie. Verbieden kan niet, dat zie je zelfs in Rusland en China.

Maar, om het positief af te sluiten: het is niet allemaal slecht. Persoonlijk doe ik niet meer aan Twitter. Al jaren niet meer. Ik vond er geen bal aan, veel te onoverzichtelijk en ik had het idee dat ik de hele dag de feed moest volgen omdat je anders de helft mis. Maar ik gebruikte het ook niet hoofdzakelijk om mijn mening te verkondigen, maar meer om bepaalde interessante figuren te volgen om zo op de hoogte te blijven van zaken die mij interesseren. Facebook doe ik dan weer wel aan, en dan voornamelijk voor het volgen van wat groepjes over mijn hobby interesses. En om contact te houden met mijn wereldwijde familie. Ik heb bv via Facebook een tak van onze familie in Argentinië ontdekt. De tak die ontbrak in onze familiegeschiedenis.
En af en toe roeptoeter ik ook wat via Facebook, maar nooit zo ongenuanceerd. Maar ik zie het voornamelijk al een beetje entertainment en hecht er zelf niet al teveel waarde aan. Misschien moeten anderen dat ook niet meer doen. Dan wordt de toon wat milder. Je moet niet doen alsof je de VN toespreekt. Het is uiteindelijk allemaal gelul in de ruimte en de waarde is wat je er zelf aan toekent.
capronicus @Djerro12330 november 2022 11:59
of in interessante discussies verwikkeld zijn.
Net dat vind ik gruwelijk slecht gedaan op Twitter, als er iemand dan eens een ietwat langer betoog uiteenzet krijg zo'n heel gedoe met genummerde comments waaronder dan versnipperd her en der een "discussie" gevoerd wordt.
Los van de spam waar schijnbaar niets aan gedaan kan worden.

Van mij mag Twitter alvast op de schop.
electropruts 30 november 2022 06:56
Meer concurrentie op de markt voor sociale media is voor ons als gebruikers natuurlijk vrijwel altijd goed.
Als het gaat om 'waar voor je geld' krijgen is dat natuurlijk vaak wel zo, de social media platforms worden zo gemotiveerd om het net iets beter te doen dan de ander. Maar het gevolg is ook dat je, om de mensen te kunnen volgen/bereiken die je wilt, wellicht Facebook, Instagram, Twitter én Mastodon nodig hebt, aangezien niet iedereen op alle platforms actief is... En dat doet dan net weer af aan de ervaring, mijns insziens.

Overigens vind ik hebt principe van mastodon met verschillende servers wel aardig. Ik mis nog wat mensen die ik op Twitter wel volgde, maar dat komt/went vanzelf...
Verwijderd 30 november 2022 07:29
Nee bedankt . Er is ook bijna niemand die het over deze nieuwe app heeft behalve enkele media outlets in vooral be en nl
Jazzy Moderator SWS @Verwijderd30 november 2022 07:40
Je zit duidelijk niet op Twitter. ;)
Verwijderd @Jazzy30 november 2022 11:00
Ik wel en ik zie ook vrijwel niemand meer die er wat over zegt. Ja, alleen in het eerste weekje na de overname een handjevol posts.

Het ligt er ook maar net aan met wat voor mensen je omgaat en wat je zoal in je feed ziet, dat lijkt nogal eens vergeten te worden.
StefanJanssen @Verwijderd30 november 2022 12:12
Nieuwe app? Zelf heb ik een account sinds 4 jaar.
En ik denk dat je alleen maar nieuws outlets in België en Nederland volgt, aangezien ik het letterlijk overal tegenkom. (voornamelijk in de eerste week na de overname van Twitter door Musk)
Amkiller 30 november 2022 07:39
2 weken erop gezeten. vond er niks aan. weinig mensen ken je bereiken en niemand in de omgeving wil eraan beginnen. dus verwijderd, op zoek naar de volgende die wel beter aanslaat. ow ja na twee dagen moest ik weer inloggen en een nieuw ww aanmaken..weird.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.