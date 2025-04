Aantal Mastodon-gebruikers groeit in twee maanden tijd met meer dan twee miljoen

Het decentrale sociale netwerk Mastodon telt meer dan 2,5 miljoen actieve gebruikers, terwijl dat er in oktober nog 300.000 waren, schrijft oprichter Eugen Rochko in een blogpost. Dat is een stijging van meer dan 700 procent in twee maanden tijd.

Begin november maakte Rochko nog bekend dat het platform toen 600.000 actieve bezoekers telde. Dat was al een groei van 200.000 in een week, maar in een maand tijd kwamen daar nog eens 1,9 miljoen gebruikers bij. Het is onduidelijk wat de totale hoeveelheid bezoekers momenteel is, aangezien het platform volgens Rochko al 'tussen oktober en november' de mijlpaal van 2,5 miljoen heeft bereikt.

De groeispurt begon nadat Elon Musk eind oktober de overname van Twitter had afgerond. Mastodon heeft deels dezelfde functies en dezelfde interface als dat medium. Het grote verschil is dat Mastodon decentraal is en dus op veel verschillende servers werkt. Daardoor is het niet in handen van één bedrijf, waar dat bij Twitter wel het geval is. Twitter telde bij zijn recentste kwartaalcijfers rond de 238 miljoen gebruikers. Daarmee heeft Mastodon iets meer dan 1 procent van het aantal gebruikers van Twitter.