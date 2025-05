Gemeente Hof van Twente vangt bot in hoger beroep cyberaanvalzaak

De gemeente Hof van Twente kan de schade van een ransomwareaanval in 2020 niet verhalen op IT-bedrijf Switch. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep bepaald. De totale schade omvat vier miljoen euro.

De rechter oordeelt dat de gemeente geen gelijk heeft, omdat niet is gebleken dat Switch zijn 'contractuele verplichtingen niet is nagekomen of onzorgvuldig heeft gehandeld', leest de uitspraak. Het hof wijst naar een eerdere uitspraak van de rechtbank Overijssel en zegt dat de gemeente uiteindelijk zelf verantwoordelijk was.

Zo heeft de gemeente de Remote Desktop Protocol-poort naar het internet opengezet, het makkelijk te raden wachtwoord 'Welkom2020' ingesteld, en geen tweestapsverificatie geactiveerd. Verder wijst het hof erop dat de gemeente zelf verantwoordelijk wilde blijven voor haar wachtwoordbeleid. "Zij beschikte op haar uitdrukkelijke wens over een eigen domeinadministratoraccount en kon er zelf voor zorgen dat dit na een aantal foutieve inlogpogingen zou worden geblokkeerd."

Naast de claim dat Switch zijn zorgplicht niet was nagekomen, zei Hof van Twente dat het bedrijf ook tekort was geschoten in het maken van back-ups. Bij de ransomwareaanval was de gemeente namelijk haar volledige IT-infrastructuur kwijtgeraakt. De leverancier verweerde echter dat het drie back-ups had gemaakt, waarvan één off-site verbleef. Omdat de gemeente hier verder niet op inging en geen extra bewijs aanleverde, achtte het hof de bewering als niet bewezen. Switch hoeft niet op te draaien voor de schade die de ransomwareaanval heeft aangericht en de gemeente moet de proceskosten van 24.000 euro betalen.

In december 2020 kreeg een ransomwarebende via een bruteforceaanval toegang tot de systemen van gemeente Hof van Twente. Deze werden geïnfecteerd met ransomware en onbruikbaar gemaakt. De groep eiste vervolgens 750.000 euro losgeld, dat de gemeente weigerde te betalen. Hof van Twente stelde dat er tienduizenden inlogpogingen zijn gedaan op de servers van de gemeente en dat deze niet werden opgemerkt door Switch. Rechtbank Overijssel oordeelde echter in 2023 dat het IT-bedrijf zijn zorgplicht was nagekomen en dat de gemeente verantwoordelijk was.