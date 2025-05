Samsung kondigt zijn eerste PCIe 5.0 x4-ssd's voor consumenten aan - update

Samsung heeft zijn 9100 Pro-serie aangekondigd, de eerste PCIe 5.0 x4-ssd's voor consumenten van de fabrikant. Deze opvolger van de 990 Pro-serie biedt volgens het bedrijf een prestatiesprong van 99 procent ten opzichte van zijn voorganger. De ssd's komen beschikbaar vanaf 183 euro.

Het persbericht dat deze informatie bevatte, is inmiddels weer offline gehaald door Samsung. Mogelijk was de aankondiging te vroeg gepubliceerd. In het persbericht stond dat de nieuwe drives sequentiële lees- en schrijfsnelheden kunnen halen tot 14.800MB/s voor lezen en 13.400MB/s voor schrijven. Ze halen voor lezen en schrijven respectievelijk 2,2 miljoen iops en 2,6 miljoen iops.

Samsung komt ook met een 8TB-variant voor consumenten. Deze hoogste capaciteit zal in de tweede helft van 2025 beschikbaar komen, terwijl de 1TB-, 2TB- en 4TB-modellen vanaf 18 maart verkrijgbaar zijn. De 1TB- tot 4TB-modellen kunnen worden uitgerust met een 8,8mm-dikke heatsink, terwijl de 8TB-variant optioneel een nog dikkere heatsink van 11,25mm krijgt. Volgens Samsung resulteert dit in een 49 procent verbeterde energie-efficiëntie vergeleken met voorgaande modellen. De prijzen van de nieuwe drives op de Europese markt zijn nog niet bekendgemaakt.

Update, 19.26 uur - Samsung heeft het persbericht inmiddels weer online gezet. In een Duitstalige versie staan ook de europrijzen van de ssd's vermeld. De 1TB variant kost 183 euro zonder heatsink, of 201 euro met heatsink. Bij het 2TB-model liggen die prijzen op 274 en 291 euro en bij de 4TB-variant op 502 en 520 euro.

Update 27-2- Samsung heeft de adviesprijzen voor de Nederlandse markt bekendgemaakt. De prijzen voor de versies met en zonder heatsink zijn achtereenvolgens: 220 en 200 euro voor de 1TB-drive, 320 en 300 euro voor de 2TB-drive en 570 en 550 euro voor de 4TB-ssd.