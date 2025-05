IDC: Steam Deck is veruit de populairste pc-gaminghandheld

De Steam Deck is de bestverkochte pc-gaminghandheld tot nu toe, volgens marktonderzoekbureau IDC. Het apparaat zou over een periode van drie jaar minstens 3,7 miljoen keer verkocht zijn, meer dan andere pc-handhelds die momenteel verkrijgbaar zijn.

De cijfers van IDC laten zien hoeveel pc-handhelds er in de afgelopen drie jaar naar schatting werden verkocht, schrijft The Verge. Daarbij telde het marktonderzoekbureau de geschatte verkoopcijfers van de Steam Deck, de ASUS ROG Ally, de Lenovo Legion Go en de MSI Claw bij elkaar op. Chinese merken als GPD, Ayaneo en OneXPlayer zijn niet meegenomen.

In 2022 gingen er ruim 1,6 miljoen pc-handhelds over de toonbank. Daarbij moet wel gezegd worden dat dit allemaal Steam Decks waren. De cijfers van een jaar later laten een grote verkooptoename zien. In 2023 werden er ruim 2,8 miljoen pc-handhelds verkocht, waarvan 50 procent bestond uit Steam Decks. In dat jaar kwam de ASUS ROG Ally op de markt. De verkoopcijfers in 2024 waren aanzienlijk lager dan in 2023. Toen werden er wereldwijd bijna 1,5 miljoen pc-handhelds verkocht, volgens IDC. Van die 1,5 miljoen apparaten was 48 procent een Steam Deck. Van de bijna 6 miljoen pc-handhelds die de afgelopen drie jaar wereldwijd verkocht zijn, waren 3,7 miljoen stuks Steam Decks.

IDC schat dat er in 2025 1,9 miljoen handhelds worden verkocht. Hoeveel procent van dat verkoopaantal naar verwachting Steam Decks zullen zijn, is niet bekend.

Valve bracht de Steam Deck op 25 februari 2022 uit. Aanvankelijk waren er drie verschillende modellen: een met 64GB aan opslagruimte, een met 512GB en een 256GB-versie. Alleen de laatstgenoemde is nog beschikbaar. Ruim een jaar later verschenen er twee oledmodellen, een met 512GB aan opslagruimte en een 1TB-uitgave.