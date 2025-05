Nvidia brengt native GeForce NOW-app voor Steam Deck uit

Nvidia heeft een aparte GeForce NOW-app uitgebracht voor de Steam Deck. Het gaat om een native app, in plaats van een eerdere tijdelijke oplossing. De app ondersteunt 4k-resoluties op 60fps met DLSS 4 en HDR10, mits het apparaat gedockt is.

Nvidia zegt dat het de app voor de Steam Deck nu uit heeft gebracht, nadat het de komst van de app in januari tijdens de CES-beurs al aankondigde. Het gaat om een native app van GeForce NOW voor de Steam Deck, in tegenstelling tot de ingewikkelde workaround die er tot nu toe beschikbaar was via een browser. Nvidia heeft een ondersteuningspagina online gezet met tips.

De app ondersteunt streamen op 4k-resoluties met 60fps als de Steam Deck aan een tv is verbonden. Verder worden HDR10, DLSS 4 en Reflex ondersteund. Nvidia zegt bovendien dat de accuduur van de Steam Deck tot wel vijftig procent langer is dan wanneer gebruikers de game op de handheld zelf spelen.