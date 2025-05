Telefoon-app van Android bevat verwijzing naar andere manieren van beantwoorden

In een nieuwe bètaversie van de Telefoon-app op Android staan verwijzingen naar een horizontaal veeggebaar en een enkele tik. Dat zijn mogelijk nieuwe manieren om binnenkomende gesprekken af te handelen.

9to5Google vond die informatie in een bèta van Phone by Google-versie 177. Dat is de standaardtelefoonapp op Android, die door Google zelf is gemaakt.

In de app zijn verwijzingen te vinden naar twee nieuwe strings voor binnenkomende telefoongesprekken. Dat zijn answer_method_swipe_entry en answer_method_tap_entry Die twee strings wijzen er mogelijk op dat Google werkt aan een nieuwe manier om telefoontjes op te nemen of juist af te wijzen. Op dit moment krijgen Android-gebruikers nog een enkele knop te zien die ze verticaal moeten vegen.

Dat Google die twee verschillende opties inbouwt in de Telefoon-app, kan erop wijzen dat gebruikers mogelijk de keuze krijgen in hoe ze telefoongesprekken willen afhandelen. Google testte vorig jaar al een optie waarbij er een rood en groen pictogram in de app verscheen en eerder dit jaar experimenteerde het bedrijf al met een pilvormige, horizontale veegknop. Het is niet bekend wanneer gebruikers die optie zouden kunnen krijgen; mogelijk gebeurt dat pas in het nieuwe uiterlijk van de toekomstige Android-versies.