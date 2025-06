Google Foto's krijgt nieuwe editor en delen via QR-code

Google heeft naar aanleiding van de tiende verjaardag van Google Foto’s het platform van enkele updates voorzien. De ingebouwde editor heeft een nieuwe interface gekregen en gebruikers kunnen nu ook albums via een QR-code delen.

Google legt in een blogpost uit dat de nieuwe interface van de editor het eenvoudiger moet maken om foto’s te bewerken. Bepaalde AI-functies krijgen ook een prominentere plaats in de interface van de app. De nieuwe editor wordt in de loop van de komende maanden uitgerold naar de Android-app en de iOS-app volgt later dit jaar. Google Foto’s-gebruikers kunnen ook albums delen via een QR-code. Deze functie is volgens Google onmiddellijk beschikbaar voor alle gebruikers.