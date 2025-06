Nieuwe Google-app laat mobiele gebruikers AI-modellen offline draaien

Google heeft een mobiele app uitgebracht waarmee gebruikers lokale AI-modellen op hun smartphone kunnen draaien: AI Edge Gallery. Het betreft een experimentele Android-app met Hugging Face-integratie. De app komt binnenkort ook naar iOS.

Op de GitHub-pagina staat te lezen dat de AI-modellen volledig offline kunnen worden gedraaid. Er is geen internetverbinding nodig om de taalmodellen te laten werken en alle berekeningen gebeuren volgens Google op het apparaat zelf. De gebruikers kunnen zelf een taalmodel kiezen via Hugging Face-integratie, of een eigen taalmodel inzetten via LiteRT.

AI Edge Gallery biedt drie modi: Ask Image, Prompt Lab en AI Chat. Via Ask Image kunnen gebruikers een afbeelding uploaden en het AI-model er vragen over stellen. Via Prompt Lab is het mogelijk om prompts samen te vatten, te analyseren en te bewerken. De AI Chat-functie is een chatbotfunctie. Gebruikers kunnen via de app ook de prestaties van het taalmodel op hun mobiele toestel analyseren en bekijken. AI Edge Gallery is via een Apache License Version 2.0 beschikbaar. Dat wil zeggen dat de software zowel privé als commercieel mag worden gebruikt, en dat de software ook aangepast mag worden. Er zijn in bepaalde gevallen restricties van toepassing.