Google: Instagram-app kan door bug accu leeg laten lopen op Android

De Instagram-app voor Android heeft een bug, waardoor die de accu van een smartphone kan leegtrekken. De meest recente versie fixt die bug, zo zegt Google.

Google specificeert niet welke telefoons last kunnen hebben van de bug. De update is beschikbaar voor alle Android-smartphones. Het gaat om versie 382.0.0.49.84 die in de Play Store staat. Het lijkt erop dat lang niet alle telefooneigenaren last hebben van het probleem. Hoe de bug is ontstaan en hoe lang die al in de app zat, is niet bekend.