Analistenbureau: iPhone 16, en niet Pro Max, was populairste smartphone

De goedkoopste nieuwe iPhone, de iPhone 16, was de meest geleverde smartphone van het eerste kwartaal van dit jaar, claimt analistenbureau Counterpoint Research. Afgelopen jaar was in diezelfde periode de iPhone 15 Pro Max de populairste.

De iPhone 16 Pro Max stond op de tweede plek wereldwijd, gevolgd door de iPhone 16 Pro en iPhone 15, meldt Counterpoint. Daarna volgen enkele modellen van Samsung, de Galaxy A16, A06 en S25 Ultra. De enige telefoon in de top tien die niet van Apple of Samsung is, is de Xiaomi Redmi 14C 4G, een 100 euro kostende Android-smartphone.

De vijfde iPhone in de top tien is de 16 Plus. Die is net als de 15 Plus vorig jaar het minst populaire nieuwe model van Apple. De iPhone 16e verscheen in maart en komt in deze cijfers, die gaan over de eerste maanden van dit jaar, niet voor. Als Counterpoint alleen maart meerekent, zou de 16e op plek zes komen.

Het gebeurt al jaren op rij dat de meest geleverde individuele telefoonmodellen iPhones zijn. Dat komt deels doordat andere merken veel meer verschillende modellen hebben. Apple was desondanks volgens Counterpoint wel marktleider in het eerste kwartaal, met een verschil van 1 procentpunt.