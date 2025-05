CD Projekt Red: Cyberpunk 2 komt rond 2030 uit

Cyberpunk 2, de opvolger van Cyberpunk 2077, komt rond 2030 uit, zo zegt ontwikkelaar CD Projekt Red. Dat is ongeveer tien jaar na Cyberpunk 2077, die eind 2020 uitkwam. Cyberpunk 2 zit in de preproductiefase.

Directeur Michał Nowakowski zegt in de bespreking van de kwartaalcijfers dat de releasedatum nog lang niet vast ligt. "Onze reis van preproductie tot de uiteindelijke release duurt gemiddeld 4-5 jaar. Houd er rekening mee dat elk project uniek is en dat er veel variabelen zijn die het uiteindelijke resultaat beïnvloeden, dus Ik zou je geen specifieke jaren willen geven – maar ja, dat is hoe het er ongeveer uitziet."

CD Projekt Red zei al in 2022 dat de opvolger eraan zou komen. Er zijn nog geen details over het verhaal van de game, maar de ontwikkelaar heeft al gezegd dat het niet simpelweg verder gaat waar 2077 is gebleven, maar dat het wel een game is in het universum van Cyberpunk. Er werken nu ongeveer 96 ontwikkelaars aan de game, blijkt uit de presentatie bij de kwartaalcijfers. CD Projekt Red heeft de meeste mensen zitten op The Witcher 4, namelijk 422.