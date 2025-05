Rechter geeft Essent gelijk: prijsverhoging variabel energiecontract mocht wel

Een Nederlandse kantonrechter heeft energiebedrijf Essent gelijk gegeven dat prijsverhoging van het variabele energiecontract mocht, ondanks dat het vooraf daar niet transparant over was. Het Gerechtshof, een hogere rechtbank, vond dat bij Vattenfall juist niet in de haak.

De rechtbank in Noord-Holland oordeelt in een zaak tegen een klant van Essent dat klanten met een variabel energiecontract prijsverhogingen moeten incalculeren. "De gemiddelde consument begrijpt, althans moet kunnen begrijpen, dat bij prijsontwikkeling als gevolg van overheidsbesluiten of prijsontwikkelingen op de handelsmarkt de tarieven aangepast moeten kunnen worden. Dat de prijs ook kan worden gewijzigd in ‘uitzonderlijke omstandigheden’ is [...] naar het oordeel van de kantonrechter te algemeen gesteld en behoeft dan ook nadere invulling en omschrijving."

Daarmee komt de rechtbank van Noord-Holland tot een andere conclusie dan het Gerechtshof in Amsterdam enkele maanden geleden. Die zei juist dat plotselinge tussentijdse prijsverhogingen niet eerlijk zijn. De kantonrechter is het daar niet mee eens en zegt dat de variabele prijs juist de essentie is van een variabel contract.

Het Gerechtshof beroept zich op de Europese Richtlijn 93/13 tegen oneerlijke handelspraktijken. "Het is bij de beoordeling van de transparantie en van de oneerlijkheid onder meer van bijzonder belang of het Wijzigingsbeding de redenen voor en de wijze van wijziging specificeert. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat dit beginsel niet zo ver gaat dat [geïntimeerde] als gemiddelde consument bij het aangaan van de overeenkomst met Vattenfall precies heeft moeten kunnen uitrekenen welk bedrag zij aan variabele kosten aan stroom en gas over de gehele looptijd zal moeten betalen. Het gaat erom dat Vattenfall ten tijde van het aangaan van de overeenkomst zoveel duidelijkheid had moeten verschaffen als mogelijk was." Vattenfall is in cassatie gegaan bij de Hoge Raad om deze uitspraak ongedaan te laten maken.