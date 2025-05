Firefox krijgt optionele linkpreviews met AI-samenvattingen

Mozilla heeft optionele linkpreviews toegevoegd aan Firefox met daarin naast een afbeelding en titel een door AI gemaakte samenvatting van de pagina. De preview werkt alleen door bij het klikken ook op Alt en Shift te drukken.

Mozilla Firefox Link Previews

De linkpreviews verschijnen dan naast de link en die functie is te activeren in Firefox 139, meldt Mozilla. De functie werkt mogelijk niet in alle talen, zei Mozilla al tijdens de experimentele fase. Het is een lokaal draaiende AI-toepassing. Het gaat ook nu nog om een experimentele functie die via Firefox Labs te activeren is. Labs is een manier om nieuwe functies uit te proberen.