ACM stelt definitieve netcongestiemaatregelen zoals toeslag tijdens pieken vast

De Nederlandse markttoezichthouder ACM gaat enkele maatregelen doorvoeren voor grootverbruikers van elektriciteit. Die moeten het stroomnet ontlasten op piekmomenten. Het gaat onder andere om kortingen als ze slim met hun energie omgaan.

De Autoriteit Consument en Markt introduceert die maatregelen om de netcongestie in Nederland mogelijk te verhelpen. De markttoezichthouder stelde die maatregelen in april al op, maar voert die nu daadwerkelijk in.

Een van de maatregelen is dat grootverbruikers van elektriciteit vanaf 1 januari volgend jaar korting krijgen als ze tijdens piekuren minder gebruiken. "Grootverbruikers die hun aansluiting tijdens de spits dan nog wel maximaal gebruiken, betalen dus juist meer", schrijft de ACM.

Ook kunnen netbeheerders vanaf 1 april contracten opleggen waarbij grootverbruikers de aansluiting helemaal niet mogen gebruiken tijdens die piekuren. Daar krijgen ze dan wel korting voor op hun energietarief. De contracten stellen dat verbruikers maximaal vijftien procent van de tijd mogen worden afgesloten van het netwerk. Dat is maximaal 3,6 uur per etmaal. Zo'n contract is vooral interessant voor verbruikers die hun energie makkelijk zelf kunnen regelen, bijvoorbeeld met accu's of door de stroom tijdelijk helemaal niet te gebruiken.

Tot slot heeft de ACM een richtlijn voor netbeheerders opgesteld om netwerkkosten variabel te kunnen vaststellen. Die moeten netbeheerders vervolgens zelf uitwerken. "De ACM beoordeelt aanpassingen die positief scoren op de uitgangspunten in beginsel positief", zegt de toezichthouder. Het gaat dan onder andere om verschillende tarieven van kleine verbruikers met een aansluiting van 3x25A. In de komende jaren zijn er volgens de ACM meer maatregelen nodig om flexibel gebruik van het stroomnet te stimuleren. De nieuwe voorstellen moeten daarop voorsorteren.