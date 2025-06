FD: Providers en NS starten rechtszaak voor voorrang wachtrij stroomnet - update

Verschillende Nederlandse bedrijven zijn naar de rechter gestapt omdat zij voorrang willen voor aansluiting op het stroomnet, zo schrijft het Financieel Dagblad. Onder meer KPN, VodafoneZiggo, de NS en datacenterbedrijven zouden hiermee een besluit van de Autoriteit Consument en Markt aanvechten.

Veertien bedrijven en belangenorganisaties willen met rechtszaken een besluit van de ACM aanvechten dat bepaalt of en wanneer bedrijven en instanties voorrang kunnen krijgen voor aansluiting op het stroomnet of verzwaring van een bestaande verbinding, aldus het Financieel Dagblad. Onder meer de telecomsector is niet in de prioriteitenlijst van de ACM opgenomen en bedrijven als KPN en VodafoneZiggo kunnen dus geen voorrang krijgen op basis van deze regels. Dat willen de bedrijven en organisaties aanvechten met een rechtszaak. De eerste zitting is op 11 december.

In april 2024 publiceerde de ACM het betreffende Codebesluit prioriteringsruimte bij transportverzoeken, een wijziging van de Netcode elektriciteit. De ACM formuleerde drie categorieën in het besluit, waarin partijen worden aangewezen die voorrang op de wachtlijst voor aansluiting kunnen krijgen. In de eerste plaats worden partijen die netcongestie verzachten voorgetrokken. Daarna krijgen veiligheidsinstanties zoals noodhulp, politie en defensie, justitie en gevangeniswezen, waterbeheer en acute gezondheidszorg prioriteit. Tot slot kunnen partijen die voor basisbehoeften zorgen voorrang krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld onderwijs, warmtevoorziening en het water- en gasnet.

Telecombedrijven stellen dat zij op de prioriteitenlijst zouden moeten komen omdat de diensten die zij leveren weer nodig zijn voor andere sectoren, die wél voorrang kunnen krijgen. KPN zegt in een statement tegenover Tweakers: "Wij vinden dat telecommunicatie in categorie 2 Veiligheid thuishoort. Want als telecom onverhoopt zonder elektriciteit, lees internet, komt te zitten, dan ontwricht dat de maatschappij." ProRail en de NS hanteren een vergelijkbare argumentering: volgens de spoorwegbedrijven hebben medewerkers van de bedrijven en instanties die voorrang kunnen krijgen het openbaar vervoer nodig om hun werk uit te kunnen voeren.

Tot 1 oktober 2024 werd de wachtlijst voor nieuwe stroomaansluitingen chronologisch afgewerkt. De partij die het langst op aansluiting wachtte, werd als eerste aangesloten. Met het besluit wil de ACM zorgen dat partijen met een groot maatschappelijk belang eerder aan de beurt zijn. Voorrang op de wachtlijst betekent overigens niet dat een partij direct aangesloten wordt, maar dat wanneer er een mogelijkheid ontstaat voor een nieuwe of zwaardere netaansluiting, volgens de ACM belangrijkere partijen eerst aan de beurt zijn.

Update, 16.30 uur: Het artikel is aangevuld met een statement van KPN.