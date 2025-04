Nederlands kabinet presenteert plannen voor stroomnet: 'grenzen komen in zicht'

Het Nederlandse kabinet heeft plannen aangekondigd om het overvolle elektriciteitsnet aan te pakken. Zo wil het meer transformatorhuisjes bijbouwen en een 'vliegende brigade' inzetten om gemeenten te ondersteunen.

"Ondanks de inspanningen van de netbeheerders om de netten in Nederland tijdig uit te breiden, komen de grenzen van het netwerk in zicht", schrijft het kabinet in de Energienota 2024. Om de netcongestie aan te pakken, wordt nu de capaciteit van het stroomnet versneld uitgebreid.

Een van de maatregelen die het kabinet daarvoor wil nemen, is om 50.000 transformatorhuisjes bij te bouwen. Daarvoor wil het kabinet standaardopties voor het bouwen daarvan uitwerken die de bouw moeten versimpelen. Verder wil het kabinet gaan werken met een soort projectgroepjes van het Rijk, die het de vliegende brigade noemt. Deze projectgroepjes kunnen overheden ondersteunen bij de bouw van de transformatorhuisjes, waarbij gemeenten en netbeheerders de opdracht krijgen om locaties te vinden en hierover af te stemmen met de buurt.

Ook moeten nieuwe contractvormen die flexibiliteit op het net mogelijk maken verder gestimuleerd worden, vindt het kabinet."Waterschap is de eerste sector waar dit jaar nog een afspraak mee komt", aldus het kabinet. Daarnaast komt er in 2025 een subsidieregeling van in totaal 65 miljoen euro voor bedrijven om onder andere met energiescans het stroomverbruik te optimaliseren. "Het kabinet zal de komende tijd de gesprekken met de grootste industriële uitstoters over hun verduurzaming intensiveren." Het gaat dan niet alleen om Nederlandse bedrijven, maar ook om gesprekken met ceo's van buitenlandse moederbedrijven.

Veel ambities om Nederland te verduurzamen, stranden door problemen op het overvolle energienetwerk. Zo wordt het steeds moeilijker aansluitingen te krijgen of te verzwaren, wat weer vertraging oploopt bij de overstap naar elektrische auto's of warmtepompen. Tweakers schreef onlangs een achtergrondartikel over de problemen rondom netcongestie in Nederland.