ACM: wetsvoorstel afschaffen salderingsregeling moet duidelijker

De Autoriteit Consument en Markt adviseert de minister voor Klimaat en Groene Groei om het wetsvoorstel voor het afschaffen van de salderingsregeling op een paar punten te verduidelijken. Zo is er niet genoeg duidelijkheid over de terugleververgoedingen.

De ACM oordeelt dat het wetsvoorstel uitvoerbaar en handhaafbaar is, mits het op enkele punten wordt aangepast en verduidelijkt. Met het wetsvoorstel vervalt per 1 januari 2027 de mogelijkheid tot het salderen van zelf opgewekte elektriciteit door kleinverbruikers en consumenten met zonnepanelen. In plaats daarvan krijgen consumenten die elektriciteit terugleveren een vergoeding van hun leverancier.

De toezichthouder moet volgens het voorstel erop toezien dat consumenten met zonnepanelen een ‘redelijke terugleververgoeding’ ontvangen voor hun opgewekte elektriciteit. Wat minister Hermans van Klimaat en Groene Groei verstaat onder een 'redelijke vergoeding' is niet duidelijk, vindt de ACM. "Om daadkrachtig op te kunnen treden tegen onredelijk lage terugleververgoedingen moet de ACM de bevoegdheid krijgen om een minimale terugleververgoeding te kunnen opleggen aan leveranciers."

Daarnaast pleit de ACM voor duidelijkheid over langlopende contracten die vóór 2027 zijn afgesloten en die doorlopen tot na het afschaffen van de salderingsregeling in januari 2027. Huishoudens met zulke contracten hebben meer duidelijkheid nodig over wat het afschaffen van de salderingsregeling voor hen betekent, vindt de instantie. Ook moeten consumenten de mogelijkheid hebben om hun overeenkomst kosteloos op te zeggen als de leverancier de voorwaarden eenzijdig aanpast naar aanleiding van de afschaffing van de regeling.

Ten slotte wil de ACM dat het wetsvoorstel specifieker ingaat op energieleveranciers die klanten laten betalen voor het terugleveren van stroom. Die kosten kunnen in sommige gevallen hoger zijn dan de terugleververgoeding. Er is een wetsvoorstel voor een Energiewet waarin dergelijke 'negatieve terugleververgoedingen' worden verboden, maar dat voorstel is nog niet behandeld door de Eerste Kamer.

"Met het huidige voorstel voor het afschaffen van de salderingsregeling zal de ACM niet kunnen handhaven op het netto moeten betalen voor het terugleveren van elektriciteit als de terugleververgoeding en -kosten redelijk zijn. Als het de bedoeling is van de wetgever dat huishoudens met zonnepanelen netto nooit hoeven te betalen voor de stroom die zij opwekken, is het wenselijk om het wetsvoorstel voor het afschaffen van de salderingsregeling op dit punt te verduidelijken", schrijft de ACM.