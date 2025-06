Budget voor Autoriteit Persoonsgegevens stijgt volgend jaar tot 49 miljoen euro

De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt volgend jaar een budget van 49 miljoen euro. Dat is negen miljoen euro meer dan nu staat begroot en nadert de helft van waar de AP zelf altijd voor pleit. Het budget blijft de komende jaren wel nagenoeg gelijk en daalt in 2027 zelfs licht.

Dat staat te lezen in de Miljoenennota die het Nederlandse kabinet op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens stijgt flink, al blijft dat achter op waar de AP zelf op hoopte. Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt het budget voor de privacytoezichthouder vast op 49,001 miljoen euro voor 2025. Dat is veel meer dan begroot. De AP zou in 2025 40,694 miljoen euro krijgen, maar de nieuwe regering trekt dus meer geld uit voor privacybescherming.

Ook in de komende jaren blijft het budget voor de AP nagenoeg hetzelfde en daalt zelfs wat. Het budget stijgt in 2026 naar 49,329 miljoen euro, maar het jaar daarna daalt het weer naar 49,169 miljoen euro en in 2028 naar 49,168 miljoen euro. In 2029 daalt het budget nog verder naar 48,168 miljoen euro per jaar. Dat is overigens een begroting die volgend jaar bij de Miljoenennota weer kan wijzigen, of kan veranderen als het kabinet valt en er een nieuwe regering komt.

Budget 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 36.361.000 45.198.000 49.001.000 49.329.000 49.169.000 49.168.000 48.168.000

Naast het structurele budget trekt de regering ook eenmalig 1.084.000 euro uit waarmee de AP zich moet voorbereiden op de komst van de AI-verordening. Er moet nog een definitieve toezichthouder worden vastgesteld voor die Europese wet, maar hoogstwaarschijnlijk wordt dat de AP. Die houdt nu al met een aparte afdeling toezicht op algoritmes. Dat eenmalige budget komt uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken en niet van Justitie en Veiligheid.

Het budget is een opvallende stijging in vergelijking met wat er voor de komende jaren gepland stond. In de vorige begroting stond dat de AP tot 2027 zou doorgroeien naar een budget van 41,294 miljoen euro.

Toch blijft het budget ver achter op waar de toezichthouder zelf op hoopte. Voorzitter Aleid Wolfsen zegt al jaren dat de AP een budget van minimaal honderd miljoen euro nodig heeft om zijn taak goed te kunnen uitvoeren. De toezichthouder heeft al jaren last van achterstanden op vrijwel alle vlakken, van het uitgeven van vergunningen tot het oppakken van klachten. Wolfsen was er in een interview met Tweakers eerder dit jaar nog van overtuigd dat hij het budget van honderd miljoen zou krijgen. Overigens is de AP per hoofd van de bevolking nog steeds een van de duurste privacytoezichthouders van Europa.

Dat bedrag is niet zomaar bedacht. Het komt naar voren uit een eerder rapport dat de AP door KPMG liet opstellen. Het wordt verder onderschreven door onder andere de parlementaire enquêtecommissie naar het fraudebeleid, dat stelde dat er honderden miljoenen euro's beschikbaar moesten komen om de rechtsstaat te versterken, waaronder voor de AP. "Ik mag toch hopen dat de Kamer het niet accepteert als het kabinet die aanbevelingen niet uitvoert", zei Wolfsen eerder tegen Tweakers. De Tweede Kamer debatteert deze week over de Rijksbegroting.