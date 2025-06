Ambtenaren van Algemene Zaken verlaten Binnenhof ondanks gebrek aan juiste ict

De ambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken hebben het Binnenhof verlaten, ondanks dat hun ict-voorzieningen nog niet op orde zijn. De ambtenaren moesten weg vanwege brandgevaar, maar dat was moeilijk vanwege hun noodzaak om staatsgeheimen te bewaren.

Het kabinet schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het ministerie van Algemene Zaken en minister-president Dick Schoof het Binnenhof hebben verlaten. Daar vindt alleen nog de afbouw en verplaatsing van een aantal staatsgeheime ict-voorzieningen plaats. Het complex is per 19 september bouwplaats en als zodanig fysiek afgesloten. De medewerkers houden momenteel kantoor aan de Turfmarkt.

De verhuizing van het ministerie 'heeft een buitengewone inspanning gevergd van de medewerkers en zal de komende periode beperkingen met zich meebrengen', vermeldt de brief. Zo beschikt het ministerie nog niet over alle benodigde werkplekken en staatsgeheime ict-voorzieningen. Dat kan gevolgen hebben voor de werkzaamheden van het ministerie op het gebied van het behalen van de termijnen.

Het ministerie van Algemene Zaken moest verhuizen van het Binnenhof, dat de komende jaren grondig wordt gerenoveerd. Ook de premier kan dan niet meer werken in het Torentje. De ambtenaren wilden aanvankelijk op hun locatie blijven, omdat ze vaak met staatsgeheimen werken. Om dat te blijven doen, is goede ict-ondersteuning nodig die op de nieuwe locatie nog steeds niet beschikbaar is.

Midden augustus nam de gemeente Den Haag de beslissing om een dwangsom van 100.000 euro per week op te leggen indien het ministerie niet op tijd wegging uit het Binnenhof. De gemeente blijft erbij dat er te grote brandrisico's zijn, waardoor de risico's voor mensenlevens en schade aan het Binnenhof zelf te groot zijn. Minister Mona Keijzer verzocht nog om een deel van de ambtenaren toestemming te geven om er te blijven werken aan staatsgeheime zaken. Dit verzoek werd uiteindelijk geweigerd door de gemeente.