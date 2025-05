Den Haag: Binnenhof-ambtenaren die met staatsgeheimen werken moeten ook weg

Ook de ambtenaren die op het Binnenhof met staatsgeheimen werken, moeten van de gemeente Den Haag weg. Daarmee weigert de gemeente een verzoek van het ministerie van Algemene Zaken. Het brandgevaar is te groot, zegt de gemeente.

De redenen van het ministerie om uitstel te vragen zijn volgens burgemeester Jan van Zanen 'zwaarwegend, maar hadden daarmee de afgelopen jaren ook grond moeten zijn om alles op alles te zetten om de termijnen die bekend waren te halen'. De gemeente blijft erbij dat er te grote brandrisico's zijn, waardoor de risico's voor mensenlevens en schade aan het Binnenhof zelf te groot zijn. Het complex moet dan ook na 18 september leeg zijn, anders volgt er een dwangsom van wekelijks 100.000 euro, tot een maximum van een miljoen euro.

Het Binnenhof is grotendeels al leeg, maar een groep van maximaal zeventig ambtenaren zou nog achter moeten blijven omdat ze met staatsgeheimen moeten werken. Hiervoor staan op het Binnenhof computers die toegang hebben tot het beveiligde netwerk om staatsgeheimen te kunnen lezen. Er is een tijdelijke locatie op de Turfmarkt in Den Haag waar deze ambtenaren naartoe gaan, alleen zei minister Mona Keijzer vorige week dat de benodigde ict-voorzieningen niet op tijd klaar zouden zijn om hier ook toegang te hebben tot de staatsgeheimen.

Ambtenaren die met staatsgeheimen werken, zouden daarom pas naar verwachting vanaf eind dit jaar uit het Binnenhof kunnen. Keijzer zei de brandveiligheid te kunnen waarborgen en vroeg daarom toestemming om alsnog langer in het Binnenhof te kunnen. Ondanks toegezegde extra maatregelen vanuit het ministerie, is de gemeente hier dus niet mee akkoord gegaan. Het ministerie zegt tegen de NOS de gevolgen van het besluit nu te onderzoeken.