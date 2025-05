Europese Commissie vraagt input over definities van AI-systemen binnen AI Act

De Europese Commissie is een consultatie gestart waarin het input vraagt over de invulling van de AI-verordening. De Commissie wil weten hoe zij AI-systemen en 'verboden gebruiken' exact moet definiëren. Met de antwoorden wil de EC betere richtlijnen opstellen.

De Europese Commissie zegt dat zij een gerichte consultatie richting partners begint, waarin zij input vraagt over de AI Act, of de AI-verordening. Die is sinds augustus dit jaar van kracht, maar wordt nog niet gehandhaafd. De Europese Commissie werkt ondertussen aan richtlijnen waarin zij bepaalde begrippen uit de verordening vast wil leggen.

Voor die twee zaken wil de EC nu input vragen. Er is een exacte definitie van een AI-systeem vastgelegd in de wet, maar die uitleg bestaat weer uit technologieneutrale begrippen zoals 'voorspellingen' of 'een machinegebaseerd systeem'. De EC wil onder andere weten welke van die begrippen zij nader moet uitleggen in verdere richtlijnen.

Hetzelfde geldt voor het 'verboden gebruik van AI'. Dat is een belangrijk onderdeel van de verordening: het gaat over de inzet van AI waarvan de EC al heeft vastgelegd dat het niet mag. Het gaat dan bijvoorbeeld over AI voor het opstellen van socialekredietscores, vergelijkbaar met China. Ook daarvan ontbreken heldere definities. De Europese Commissie vraagt daarom naar specifieke voorbeelden die nu al bekend zijn. Ook wil zij van die categorie verdere definities kunnen opstellen.

Die definities kunnen het in de toekomst makkelijker maken voor toezichthouders of beleidsmakers om AI-systemen te beoordelen. Grote technologiewetten uit Europa worden vaak technologieneutraal opgesteld, maar in de praktijk levert dat ook verwarring op. Bij de AVG worden er bijvoorbeeld veel begrippen niet uitgelegd, wat ertoe leidt dat bedrijven een eigen interpretatie moeten geven en daarop vervolgens kunnen worden aangepakt door toezichthouders, die weer een eigen interpretatie hebben.