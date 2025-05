Redmagic introduceert Redmagic 10 Pro-serie met 7050mAh-batterij

Redmagic heeft een nieuwe reeks telefoons geïntroduceerd: de Redmagic 10 Pro en 10 Pro+. Beide telefoons zijn per direct in China beschikbaar. Vanaf 18 december zijn de telefoons ook internationaal te koop.

De Redmagic 10 Pro-serie heeft net als zijn voorganger een high-end soc van Qualcomm. In dit geval gaat het om de Snapdragon 8 Elite, die afgelopen oktober werd aangekondigd, zegt Redmagic in een aankondiging. De soc bevat zes Oryon-kernen met een maximale kloksnelheid van 3,53GHz en twee zogenaamde 'prime'-kernen met een kloksnelheid van 4,32GHz.

De telefoons bevatten verder een 6,85-inchscherm met een refreshrate van 144Hz. Op beide telefoons biedt het scherm een 1,5k-resolutie van 2688x1216 pixels, met een helderheid van maximaal 2000 cd/m². De Redmagic 10 Pro+ bevat verder een 7050mAh-dualcellbatterij. Dat is een veel grotere accu dan in de Redmagic 9-serie zat, maar doordat de energiedichtheid groter is, blijven het gewicht en de dikte hetzelfde, zegt Redmagic. In de Redmagic 10 Pro zit een accu van 6500mAh.

Ook heeft de 10 Pro-serie net als zijn voorganger een ingebouwde fan, die op maximaal 23.000 toeren per minuut draait. De toestellen zijn verder voorzien het ICE X Cooling System, dat de temperatuur van de toestellen volgens het bedrijf met maximaal 21 graden kan laten dalen.

De Redmagic 10 Pro+ wordt beschikbaar in twee opties. Er is een optie met 16GB ram en 512GB opslag en een variant met 24GB ram en 1TB opslag. De goedkopere Redmagic 10 Pro verschijnt met 12GB ram en 256GB of 512GB opslag. De telefoons verschijnen eerst in China, waar ze vanaf omgerekend 654 euro op de markt komen. Op 3 december worden meer details over de internationale release bekendgemaakt.