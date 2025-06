Meta, Spotify en Ericsson pleiten voor minder en duidelijkere EU-regels voor AI

Een groep bedrijven, waaronder Meta, Spotify en Ericsson, hebben de EU opgeroepen om minder en consistente regels en handhaving in te stellen voor kunstmatige intelligentie. Dat ontbreekt nu, vinden zij.

De bedrijven willen onder meer de data van Europese burgers kunnen gebruiken voor het trainen van AI-modellen, zo blijkt uit de open brief. De regels en het ingrijpen van toezichthouders creëert volgens de tientallen bedrijven, die zijn samengekomen onder aanvoering van Meta, onzekerheid bij bedrijven en daardoor twijfel om AI-diensten aan te bieden.

Zo brengt Meta alleen tekstmodellen uit in Europa en multimodale modellen niet. Ook Apple brengt zijn AI-functies voorlopig niet uit in Europa. Onder meer Meta, Google en LinkedIn gebruiken de data van Europeanen niet voor het trainen van modellen. Google heeft zijn Gemini-diensten zonder problemen uitgebracht in de EU. Ook OpenAI heeft al zijn ChatGPT-producten beschikbaar in Europa.

De bedrijven waarschuwen dat AI-producten in de EU niet zullen uitkomen in de toekomst. "Europa staat voor een keuze die de regio decennialang zal beïnvloeden. Het kan ervoor kiezen om het principe (van) de AVG opnieuw te bevestigen en een moderne interpretatie van de AVG-bepalingen te bieden die nog steeds de onderliggende waarden respecteert, zodat AI-innovatie hier op dezelfde schaal en met dezelfde snelheid gebeurt als elders. Of ze kan doorgaan met het afwijzen van vooruitgang, de ambities van de interne markt tegenspreken en toekijken hoe de rest van de wereld technologieën ontwikkelt waar Europeanen geen toegang toe hebben." De Europese Commissie heeft niet gereageerd op de brief. Eerder zeiden Meta en Spotify al ongeveer hetzelfde in een gezamenlijke verklaring.