Gerucht: Meta werkt aan eigen zoekmachine voor Meta AI-chatbot

Meta werkt naar verluidt aan een eigen zoekmachine op basis van generatieve AI. De zoekmachine zou geïntegreerd worden in de Meta AI-chatbot. Het bedrijf zou daarmee zijn afhankelijkheid van Google en Microsoft willen verminderen.

De zoekmachine van Meta zou AI-gegenereerde antwoorden geven op vragen over het nieuws, zeggen ingewijden tegen The Information. De zoekmachine zou daarvoor geïntegreerd worden in de Meta AI-chatbot die in Facebook en Instagram zit. Momenteel gebruikt de chatbot zoekresultaten van Google Search en Microsoft Bing om vragen over het nieuws te beantwoorden. Met een eigen zoekmachine wil Meta zijn afhankelijkheid van die twee techbedrijven verminderen, zeggen bronnen tegen het techmedium.

Volgens The Information begon een team binnen Meta acht maanden geleden met het opbouwen van een database met informatie voor zijn chatbot. Business Insider meldde in augustus al dat Meta enkele webcrawlers gebruikt voor het verzamelen van AI-trainingsdata, merkte ook The Verge op. Onlangs sloot Meta een overeenkomst met Reuters, waarmee het techbedrijf de nieuwscontent van Reuters mag gebruiken voor zijn chatbot.

Meta heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving van The Information. Het bedrijf zou niet het enige techbedrijf zijn dat werkt aan eigen AI-zoekfuncties. OpenAI werkt bijvoorbeeld aan een eigen SearchGPT-zoekmachine.