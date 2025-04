OpenAI gaat zoekmachine inbouwen in ChatGPT

OpenAI heeft SearchGPT aangekondigd, een zoekmachine op basis van GPT-4-modellen. In plaats van links komt de zoekmachine terug met door de AI-modellen samengevatte content van het web, voorzien van bronlinks. Die functie gaat in ChatGPT komen.

Het gaat om een bèta met vooralsnog tienduizend gebruikers en er is een wachtlijst voor wie ook toegang wil, meldt OpenAI. De zoekmachine heeft toegang tot het web en GPT-4-modellen vatten de gevonden content samen in antwoorden.

Aan de linkerkant zijn drie interface-elementen te vinden. De algemene pagina, een pagina met links en een pagina met afbeeldingen en video's. De bedoeling is niet dat het een aparte dienst gaat worden. OpenAI wil het gaan inbouwen in ChatGPT. De geruchten over een zoekmachine op basis van GPT-modellen gaan al enige tijd. Microsoft en Google hebben beide ook AI-gegenereerde samenvattingen van zoekresultaten in hun zoekmachines. Het zou wel de eerste zoekmachine zijn in een AI-chatbot.