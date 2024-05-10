'OpenAI kondigt maandag zoekmachine op basis van ChatGPT aan'

OpenAI zou volgende week een eigen zoekmachine willen aankondigen, zeggen bronnen binnen het bedrijf tegen Reuters. Die zoekmachine is gebaseerd op het ChatGPT-model en zou onder andere verwijzingen naar bronnen bevatten en up-to-date-informatie bevatten.

Volgens Reuters zeggen twee anonieme bronnen dat OpenAI op maandag zijn eigen zoekmachine wil aankondigen. Er gaan al langer geruchten rond dat OpenAI een eigen zoekmachine wil opzetten, die de directe concurrentie met Google aan zou kunnen gaan. Tot nu toe was nog niet duidelijk of die er in de eerste plaats zou komen en wanneer dat dan zou zijn.

Als OpenAI de tool inderdaad maandag aankondigt, is dat een saillante timing. Op dinsdag begint namelijk Googles ontwikkelaarsconferentie I/O, die waarschijnlijk grotendeels in het teken van AI komt te staan.

Volgens de bronnen van Reuters zou OpenAI's zoekmachine zijn gebaseerd op ChatGPT, maar het is niet duidelijk op welke versie van de AI. De zoekmachine zou in ieder geval direct op internet kunnen zoeken naar actuele informatie, iets wat het huidige ChatGPT-systeem niet kan. Daarnaast zou de zoekmachine aan bronvermelding doen zodat gebruikers door kunnen klikken naar informatie. Ook dat ontbreekt nu nog in ChatGPT, maar concurrenten als Googles Gemini en Microsofts Bing doen dat wel.

Update: in het artikel stond aanvankelijk dat OpenAI de zoekmachine maandag uitbrengt. Dat is onjuist; het bedrijf zou die volgens de geruchten dan aankondigen.