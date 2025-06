DuckDuckGo laat gebruikers anoniem chatten met AI-chatbots

Zoekmachine DuckDuckGo heeft een functie toegevoegd die gebruikers anoniem laat chatten met AI-chatbots als ChatGPT 3.5 en Claude 3. De gesprekken zijn anoniem en de data wordt niet gebruikt om llm's te trainen.

De chatbots die momenteel via de functie beschikbaar zijn, zijn GPT 3.5 Turbo, Claude 3 Haiku, Meta Llama 3 en Mixtral 8x7B, schrijft DuckDuckGo. De functie is terug te vinden in het menu aan de rechterkant van de zoekmachine onder het kopje AI Chat. DuckDuckGo zegt dat er verbinding wordt gemaakt met de chatbots via het IP-adres van de ontwikkelaar. Op die manier blijft de privacy van de gebruiker gewaarborgd, claimt de zoekmachine. Als de gebruiker de inhoud van het gesprek wil wissen, kan hij op het vuuricoontje links naast de invoer klikken.

DuckDuckGo zegt dat de functie gratis te gebruiken is, maar dat er een dagelijkse limiet is. Wat die limiet is, is niet duidelijk. Mogelijk wil de zoekmachine in de toekomst een betaalde versie van de functie aanbieden waarbij het gebruik minder beperkt of onbeperkt is.