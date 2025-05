Stedin en Eneco vragen huishoudens in Zeeland om zonnepanelen uit te zetten

Huishoudens in het Zeeuwse Tholen, Sint-Philipsland en Schouwen-Duiveland worden door Stedin en Eneco gevraagd om hun zonnepanelen op zonnige dagen uit te schakelen als onderdeel van een proef. Daarvoor krijgen zij een vergoeding.

Het aantal huishoudens met zonnepanelen is op de drie locaties flink gestegen, zegt Eneco in een persbericht. Op sommige momenten wordt daardoor meer energie opgewekt dan er gebruikt wordt, met als gevolg dat de druk op het elektriciteitsnetwerk toeneemt. "Tijdens de zonnigste momenten komt 50 procent van de opgewekte elektriciteit voort uit zonnepanelen van consumenten. De verwachting is dat dit alleen maar verder groeit", aldus Eneco.

Stedin en Eneco willen met de proef zien of consumenten een rol kunnen spelen in het beperken van de druk op het elektriciteitsnet op zonnige dagen. Tussen 20 augustus en 30 september wordt een groep klanten van Eneco en Stedin gevraagd om hun zonnepanelen af en toe uit te schakelen. In ruil daarvoor krijgen zij een vergoeding. De totale vergoeding wordt berekend op basis van hoe vaak het huishouden afschakelt. Die vergoeding is bij Stedin minimaal 40 cent per kilowattuur, maar het exacte bedrag wordt nog later bepaald.

Deelnemende klanten krijgen één dag van tevoren een e-mail met daarin de datum, tijd en vergoeding van het eerstvolgende afschakelmoment. Op het genoemde moment schakelen zij handmatig tijdelijk de zonnepanelen uit. Hoe lang dat gebeurt, verschilt. De ene keer kan dat twee uur zijn, een andere keer zes uur. In de eerste testperiode worden er acht tot tien momenten gekozen om het experiment door te voeren.

Tijdens de eerste proef kunnen alleen klanten uit Tholen, Sint-Philipsland en Schouwen-Duiveland meedoen, maar de bedoeling is dat de pilot in 2025 groter wordt uitgerold. "In de pilot worden klanten van Eneco gevraagd hun zonnepanelen handmatig tijdelijk uit te schakelen. Als dit goed werkt, willen we ook kijken naar automatische oplossingen voor klanten die daar toestemming voor geven", zegt David Peters, cto van Stedin. Een woordvoerder van Stedin zegt verder tegen Tweakers: "We zien dit echt als een manier om te leren. Hoe benaderen we consumenten? Wat moet de toon in de mail zijn?"

Stedin wil in 2025 verder met de test. Dat gebeurt in april, als de periode aanbreekt dat PV-installaties meer beginnen op te wekken. Mogelijk wordt de proef dan ook uitgebreid naar meer gebieden.

Update: er is informatie aan het artikel toegevoegd na uitspraken van een woordvoerder van Stedin. Het gaat om de hoogte van de vergoeding, de periode dat de PV's worden afgesloten en de momenten waarop dat gebeurt, het citaat over het leren en het vervolg in 2025.