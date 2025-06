Onderzoek: slim laden EV's kan avondlaadpiek tot 49 procent verminderen

Als laadsnelheden van EV's tussen 17.00 en 20.00 uur worden verlaagd, kan dat de belasting van een lokaal elektriciteitsnet met 35 tot 49 procent beperken, zegt kenniscentrum ElaadNL na tests. EV’s die slim laden, krijgen gemiddeld 2 tot 4 procent minder energie per laadbeurt.

ElaadNL komt tot deze vaststellingen na een proef anderhalf jaar geleden in zes Nederlandse gemeenten: Breda, ‘s-Hertogenbosch, Nederweert, Oisterwijk, Oosterhout en Vaals. Het kenniscentrum onderzocht de invloed van de belasting van het lokale elektriciteitsnet op de toegestane laadsnelheid bij laadpunten voor EV’s, en omgekeerd. De organisatie ontdekte dat als het laden van elektrische wagens slim wordt gespreid, de avondlaadpiek met 35 tot 49 procent kan verminderen. Bij slim laden wordt het opladen van een EV geheel of deels verplaatst naar momenten op de dag waarop het rustiger is op het elektriciteitsnet. "Dat is gunstig", schrijft de organisatie in een persbericht. "Het biedt de gelegenheid om investeringen voor het verzwaren van het elektriciteitsnet gefaseerd of beperkter uit te voeren."

Het kenniscentrum onderzocht ook de impact van slim laden op de gebruiker. Het ontdekte dat er gemiddeld 2 tot 4 procent minder elektriciteit werd geladen per keer in vergelijking met traditioneel laden. Deze terugval werd volgens de organisatie vooral veroorzaakt door auto’s die relatief kort stonden geparkeerd op het moment dat de laadsnelheden werden verlaagd.

ElaadNL meldt dat de provincies, de overheid, de netbeheerders en alle andere belanghebbenden aan de slag zullen gaan met de resultaten en de aanbevelingen zullen toepassen op nieuwe laadpalen in Noord-Brabant en Limburg. Een gedifferentieerd tarief voor het opladen van elektrische voertuigen wordt als voorbeeld gegeven. Het kenniscentrum stelt dat de bevindingen uit deze test belangrijk zijn omdat er de komende vier jaar ongeveer 11.000 extra laadpalen in Noord-Brabant en Limburg nodig zijn. Tegen 2030 zal Nederland ook 2,25 miljoen elektrische wagens tellen, schrijft het kenniscentrum.