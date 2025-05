Gemeente Utrecht: slim EV laden verlaagt piekbelasting stroomnet met 15 procent

De gemeente Utrecht concludeert dat het 'slim laden' van elektrische voertuigen een 15 procent lagere piekbelasting van EV's op het elektriciteitsnet oplevert. Tijdens de proef van drie jaar werden flexibele nettarieven gebruikt om het laadgedrag van gebruikers te beïnvloeden.

Dat blijkt uit het Fleet-onderzoeksproject dat de gemeente in samenwerking met netbeheerder Stedin, ElaadNL, We Drive Solar, Enervalis en het Copernicus Instituut aan de Universiteit Utrecht uitvoerde. De test werd toegepast op 380 publieke laadpalen en omvatte het op drukke momenten verhogen van het nettarief om laden met volledig vermogen te ontmoedigen. Op rustige momenten werd dit tarief juist verlaagd. Ook werden voertuigen in bepaalde situaties uitgesteld opgeladen.

Hoewel het onderzoek afgelopen is, zegt het samenwerkingsverband dat de betreffende aansturing van laadpalen is doorgezet. Deze manier van slim laden wordt in onder meer Noord-Holland, Flevoland en Utrecht gebruikt. Met dit systeem varieert de lokale beschikbare capaciteit voor het opladen van EV's op basis van de belasting op het elektriciteitsnet. Ook andere steden en bedrijven testen dit principe.