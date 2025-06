Energieleverancier Tibber gaat apparaten aansturen om stroomnet te ontlasten

Tibber komt met zogenaamde 'Grid Rewards' waarbij consumenten beloond worden voor het flexibel inzetten van hun energiegebruik. Klanten kunnen geld verdienen door hun stroomverbruik automatisch te laten verplaatsen.

Tibber is een dynamische energieleverancier die groene stroom tegen de marktprijs op uurbasis aan huishoudens levert. Via de app van Tibber wordt het binnenkort mogelijk om smarthomeproducten, elektrische auto’s en warmtepompen aan te sturen. Het bedrijf stelt hiermee overbelasting van het net te willen voorkomen en dit juist te ontlasten wanneer er te veel overtollige duurzame energie is. Op die momenten kunnen aangesloten EV's en warmtepompen stroom afnemen ofwel tijdelijk daarmee stoppen.

Deelnemende consumenten kunnen hiermee geld verdienen, volgens Tibber zo'n 100 euro per jaar. Die vergoeding komt boven op de besparingen die klanten kunnen behalen met het slim laden van hun elektrische auto en het gebruik van apparaten tijdens goedkope uren met een dynamisch contract. Op die manier kan het stroomverbruik automatisch verplaatst worden naar de voordelige (groene) uren.

De Tibber-app

Tibber stelt in een persbericht dat gedragsverandering moeilijk is en dat de app hierbij kan helpen. Integratie van de verschillende soorten producten in de app is daarvoor nodig, wat een uitdaging kan zijn vanwege de vele merken en modellen op de markt. Momenteel worden alleen bepaalde laadpunten ondersteund, maar Tibber laat tegenover Tweakers weten dat binnenkort ook warmtepompen, thuisaccu's, zonnepanelen en smarthomeapparatuur daaraan worden toegevoegd: "We rollen Grid Rewards eerst uit voor klanten met een geïntegreerde lader van Easee, Zaptec, Wallbox en Go-e, en binnenkort ook Alfen, en zullen dit vervolgens uitrollen voor iedereen met een verbonden EV. Daarna volgen omvormers voor zonnepanelen, batterijen en warmtepompen. Los van het koppelen van het apparaat met de Tibber-app hoeft de consument zelf niets te doen.”