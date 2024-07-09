App PowerGoodies beloont EV-rijders in Zeeland voor 'milieuvriendelijk laden'

De Nederlandse app PowerGoodies begint in Zeeland met het belonen van EV-gebruikers die 'milieuvriendelijk laden'. Door middel van een puntensysteem worden gebruikers gestimuleerd om op bepaalde momenten op te laden op laadpunten van aanbieder AgriSnellaad.

Gebruikers krijgen de beloning via de PowerGoodies-app als ze buiten de piekuren hun elektrische auto opladen op openbare laadpunten van AgriSnellaad, bijvoorbeeld overdag als de zon schijnt of 's nachts als er veel wind staat. Het verschilt hoeveel punten bepaalde handelingen opleveren. Als gebruikers snel na het opladen hun EV weer van de lader ontkoppelen, krijgen ze bijvoorbeeld extra punten. Om punten te verdienen, moeten gebruikers eerst de app installeren en hun laadpas en mobiele nummer koppelen. Vervolgens moeten ze de QR-code op een laadpaal scannen via de app.

Daarna kunnen ze de verdiende spaarpunten gebruiken om voor producten van aangesloten winkelketens te betalen, waaronder Karwei, Intertoys, HEMA, Gamma, Adidas, Rituals, Pathé, Etos en Douglas. Dit gebeurt via de webwinkel van de app, die beschikbaar is voor Android en iOS.

Het initiatief van het bedrijf is naar eigen zeggen bedoeld om 'bewuster en socialer laden' te stimuleren. In een verklaring aan Tweakers legt PowerGoodies uit dat het beloningssysteem in eerste instantie alleen met laadpalen van AgriSnellaad werkt, maar dat het bedrijf probeert om ook met andere aanbieders van openbare laadpunten samen te werken. PowerGoodies belooft dat een gebruiker met de punten zo'n 100 euro per jaar kan verdienen, al is dat 'zeer afhankelijk van het rij- en laadgedrag van gebruikers'.

PowergoodiesPowergoodiesPowergoodies

Update, 16 juli: TopBloemen laat weten dat het niet met PowerGoodies samenwerkt. Het bedrijf werd als een van de partijen genoemd waar de spaarpunten voor gebruikt konden worden. De bloemenverkoper is uit het artikel verwijderd.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 09-07-2024 16:20 22

09-07-2024 • 16:20

22

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Reacties (22)

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nestview 9 juli 2024 16:27
Ik vind dat zo'n lader dat zelf zou moeten regelen zolang ik aan kan aangeven binnen welk tijdsbestek ik mijn auto vol wil hebben. Als mijn auto leeg is moet hij vol voordat ik hem weer nodig heb en ik heb persoonlijk helemaal geen zin om daarvoor door allerlei hoepels te moeten springen. Maar misschien dat iemand anders hier wel blij van wordt.

[Reactie gewijzigd door nestview op 22 juli 2024 14:30]

hiostu @nestview9 juli 2024 16:59
Eneco doet dat met SlimLaden app. Die regelt het laden via de API met de auto. Zo kunnen ze het net stabiliseren en ook rekening houden met de momenten waarop je laadt. Je kunt instellen tot hoeveel % er direct geladen moet worden en tot hoever er slim geladen mag worden. Tevens kun je aangeven wanneer je wil dat hij tenminste vol is. Dus je kunt aangeven dat hij meteen begint met laden tot 50% zodat je alvast wat bereik hebt, en dat er daarna nog tot 80% geladen wordt wanneer het beste moment is. Waarbij hij bv om 7 uur de volgende dag zeker wel weer op 80% moet zitten.

Als je klant bent bij Eneco, krijg je ook nog per kWh uur 2 cent terug als tegoed wat je uit kunt laten keren.
Hans C @hiostu9 juli 2024 17:45
Wat je vertelt is waar. Ik vond het ook een uitstekend idee, maar de uitvoering laat nogal te wensen over.

- ik heb nog nooit gezien dat de auto met mooi weer ging laden, terwijl ik aangegeven heb zonnepanelen te hebben en daar gebruik van wil maken. Ook niet als het de hele dag strak blauw is
- het is onbetrouwbaar. Geregeld is de auto niet vol om 6 uur 's morgens en soms helemaal niet geladen

Eneco paar keer bericht gestuurd. Kreeg uiteindelijk de vraag of ik zelf met de ontwikkelaar aan de slag wilde. Gedaan en ze konden op afstand wel een en ander zien, maar opgelost is het niet.

Als deze punten opgelost zijn is het een uitstekend systeem. Meestal heb ik er genoeg aan als mijn auto in de nacht laadt.
JT @nestview9 juli 2024 16:29
Hoeft ook niet. Je kunt het ook gewoon niet gebruiken. Niemand dwingt je. Ik vind het een leuk concept, het positief stimuleren van goed 'laadgedrag'.
Skit3000 @nestview9 juli 2024 17:16
Als elke laadpaal (of auto) standaard gewoon een knop heeft waarop je de tijd in kunt stellen dat je de auto weer nodig hebt, kan de netbeheerder EVs gebruiken om het net te stabiliseren. De boete waarbij je per uur dat je aan een laadpaal staat betaalt, moet er dan wel af (al moet dat sowieso; dit weekend kreeg ik nog een boete omdat mijn auto om 3:00 uur vol zat en ik 'm "pas" om 7:00 loskoppelde).

Bovenstaande oplossing mist de bestuurders die onderweg moeten laden. Als je maar 40% extra bij moet laden om je eindbestemming te halen zou je auto aan de hand van de voorspelde opwek door zon/wind bijvoorbeeld ook al eerder kunnen aangeven dat je moet stoppen om te laden.
laurxp @Skit30009 juli 2024 19:43
Dat werkt alleen als er voldoende laadpalen zijn. Je wil niet dat iemand die nu moet laden in de problemen komt omdat alle paadpalen bezet zijn door auto's die aan het wachten zijn tot een gunstig laadmoment.

Idealiter wil je gewoon iedere openbare parkeerplek voorzien van een laag-vermogen laadpaal onder controle van de netbeheerder, en per straat een paar hoog-vermogen laadpalen waar je alleen mag staan als je daadwerkelijk aan het laden bent. Combineer dat met een app waarin je eenvoudig je toekomstige reizen kan plannen, en de auto kan er voor zorgen dat er altijd voldoende range is én het laden op het meest gunstige moment gebeurt.
sigio @nestview9 juli 2024 18:14
Het ging hier om snelladers/DC-laders ... daar wil je direct en snel laden als je daar bent, dit betrof afaik niet de 11kw AC laders.

Bij laden tijdens het lang-parkeren vind ik 't prima als de laadpaal op goedkope of gunstige tijden gaat laden, op een DC-lader wil ik meestal na 30 minuten toch echt wel weer door.

Edit: hoewel het agrisnellaad heet... staat op 't plaatje een AC-lader... niet duidelijk, en ik kom nooit in zeeland. Maar ok, voor AC-laden kan 't nuttig zijn.

[Reactie gewijzigd door sigio op 22 juli 2024 14:30]

JSD00 9 juli 2024 17:08
AgriSnellaad is absoluut oninteressant om privé bij te laden, absurde prijzen. Betaalbaar publiek laden in Zeeland is sowieso een drama.
cariolive23 9 juli 2024 17:42
Een snellader gebruik je toch om even snel wat bij te laden om op de plaats van bestemming aan te komen? Dan ga je toch geen 8 uur wachten totdat de zon weer schijnt? Of 3 dagen voordat er voldoende wind is?
MazeWing 9 juli 2024 18:49
Dit zijn weer van die kansloze pogingen met punten sparen waarbij het in de praktijk bijna altijd duurder is dan gewoon op zoek te gaan naar een goedkopere aanbieder.

Leuk dat je een paar euro aan punten kan verzamelen als je onder aan de streep alsnog meer kwijt bent dan bij anderen. Daarnaast is die €100 die je kan verdienen natuurlijk een "best case" scenario waarbij er voor het gemak maar niet gespecificeerd is hoeveel kWh je dan moet laden. Het zal me niets verbazen als je €100 aan punten hebt verdiend maar €300 meer kwijt bent dan bij een andere aanbieder.
arbraxas 9 juli 2024 16:28
Gaan mensen dus laadpalen bezet houden om de bonuspunten te scoren.
Dit kon wel eens een ongewenst effect genereren.
AuteurYannickSpinner Redacteur @arbraxas9 juli 2024 16:30
Als het goed is niet:
Als gebruikers snel na het opladen hun EV weer van de lader ontkoppelen, krijgen ze bijvoorbeeld extra punten.
arbraxas @YannickSpinner9 juli 2024 17:26
Midden in de nacht als het hard waait zeker? Kunnen we vandaag mooi uittesten hoeveel autos afgekoppeld worden in slecht weer.
koekroeck @arbraxas9 juli 2024 16:31
De tekst goed lezen kan al wat oplossen.
wildhagen 9 juli 2024 16:37
Is dit een proef, die dus na een xx periode stopt, of is dit iets wat in principe bedoeld is om permanent zo te houden?

Indien het laatste lijkt me dit alleen maar positief. Zeker als je met snel ontkoppelen na laden nog extra bonus krijgt, ontmoedig je zo het onnodig bezet houden van een laadplek. Dat is iets wat je helaas nog te vaak ziet, en imho best asociaal is. Soms staat zo'n auto hier op de laadplekken rustig 4-5 dagen een plek in gebruik te houden.

Hopelijk lukt het ze om ook andere aanbieders van palen aan te laten haken. Dit gaat om een vrij kleine partij, maar als ze een grote naam als bijvoorbeeld EVbox of Vattenfall aan boord kunnen krijgen zou dat een mooie ontwikkeling zijn, imho dan.
familyman @wildhagen9 juli 2024 18:27
Sowieso is dat laadpaalplakken irritant, vorige week in luxemburg meegemaakt. Auto was s avonds al opgeladen, reed pas vlak voor uiterlijke checkout weg.

Terwijl deze persoon lang ervoor voor het ontbijt al beneden was.

Had ik ook mooi procenten kunnen pakken, en maar 1 keer hoeven laden, in nl.
rjd22 @themadone9 juli 2024 19:01
Verban mensen die een kleine electrische auto of plug in hybride hebben van laadpalen in woonwijken, want die kunnen prima opladen met een verlengsnoer of via de brandstofmotor.
Mag ik eerlijk met je zijn dat ik dit nogal een egoïstische houding vindt? Wat maakt jouw laadsessie belangrijker dan andermans laadsessie?

Wat meer het probleem is is dat laadpunten geen parkeerplaats zijn. Als je laden klaar is hoor je je auto even weg te halen en op een andere plek te zetten. Dit geld ook voor kleinere auto's die sneller vol zullen zijn. Deze moeten dan de auto na 1 tot 5 uur laden weghalen. Natuurlijk is redelijkheid wel gewenst. Iemand die rond 3 uur snachts een volle accu heeft hoeft dit natuurlijk niet te doen tot de volgende ochtend aangezien er dan toch bijna niemand zijn auto gaat opladen.

Persoonlijk vind ik het maximaliseren van het gebruik van laadplekken zeker gewenst. We kunnen toch als samenleving wel een beetje rekening met elkaars behoeften houden en niet alleen focussen op wat wij willen?
cariolive23 @themadone9 juli 2024 20:00
Meer laadpalen plaatsen zou een te simpele oplossing zijn...
mjl @cariolive239 juli 2024 20:29
Vooral ook te duur, zo een laadpaal is niet gratis. Overigens zou je wel on 3 Uur ‘s nachts de auto van de lader moeten halen, erg aso om zo een paal bezet te houden.

Wat dat betreft zou de stekker los moeten komen (en de sessie beëindigd) zodra je auto vol is, kan de volgende de stekker er in douwen en gaan laden, een simple houder voor de losse stekker naast de paal zijn de kosten niet, zo zou je 2 of 3 parkeerplekken kunnen bedienen met 1 laadpaal aansluiting. Ik zou rustig even het bed uit gaan om de auto op te laden (via een berichtje dat de paal beschikbaar gekomen is), zeker als ik later op de ochtend de auto nodig zou hebben.

[Reactie gewijzigd door mjl op 22 juli 2024 14:30]

cariolive23 @mjl9 juli 2024 20:40
Ik zou rustig even het bed uit gaan om de auto op te laden (via een berichtje dat de paal beschikbaar gekomen is)
Vind je het heel erg wanneer ik dit niet bijster geloofwaardig acht?

En dat je dit in geval van nood misschien een keertje doet, wil nog niet zeggen dat je dit meerdere keren per week wilt gaan doen. Op het grote geheel gezien, kun je denk ik wel stellen dat "niemand" dit doet. Stel je moet rond 07:30 vertrekken, krijg je om 03:00am een berichtje dat de lader vrij is, ga jij je bed uit om buiten de auto aan te sluiten op de lader en vervolgens weer je bed in. Right.

Het kán, maar is zeer ongeloofwaardig dat dit de norm is/wordt.
mjl @cariolive2310 juli 2024 08:40
Mischien iets gechargeerd en ik denk dat er slimmere manieren moeten zijn dan het de gebruiker (alleen) laten oplossen.

Er zal niet 1 andere EV gebruiker in een wijk zijn, dus ik zal dan bijv niet dagelijks om 3:00 op willen/moeten om te gaan laden maar anderen op andere dagen die behoefte wellicht ook hebben.

Meer aansluitingen op een paal en dan eerlijk/handig opladen (bijv op volgorde van aanmelden en met de vraag, wat heb je minimaal nodig) is een manier, je hebt minder electronica nodig alleen extra stopcontacten op een paal maar hetzelfde vermogen). Best wat auto’s kunnen maar op 1 fase laden, dat is dan 3 auto’s tegelijk met 3,6kW bijv. ieder een eigen fase.

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