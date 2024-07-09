App PowerGoodies beloont EV-rijders in Zeeland voor 'milieuvriendelijk laden'

De Nederlandse app PowerGoodies begint in Zeeland met het belonen van EV-gebruikers die 'milieuvriendelijk laden'. Door middel van een puntensysteem worden gebruikers gestimuleerd om op bepaalde momenten op te laden op laadpunten van aanbieder AgriSnellaad.

Gebruikers krijgen de beloning via de PowerGoodies-app als ze buiten de piekuren hun elektrische auto opladen op openbare laadpunten van AgriSnellaad, bijvoorbeeld overdag als de zon schijnt of 's nachts als er veel wind staat. Het verschilt hoeveel punten bepaalde handelingen opleveren. Als gebruikers snel na het opladen hun EV weer van de lader ontkoppelen, krijgen ze bijvoorbeeld extra punten. Om punten te verdienen, moeten gebruikers eerst de app installeren en hun laadpas en mobiele nummer koppelen. Vervolgens moeten ze de QR-code op een laadpaal scannen via de app.

Daarna kunnen ze de verdiende spaarpunten gebruiken om voor producten van aangesloten winkelketens te betalen, waaronder Karwei, Intertoys, HEMA, Gamma, Adidas, Rituals, Pathé, Etos en Douglas. Dit gebeurt via de webwinkel van de app, die beschikbaar is voor Android en iOS.

Het initiatief van het bedrijf is naar eigen zeggen bedoeld om 'bewuster en socialer laden' te stimuleren. In een verklaring aan Tweakers legt PowerGoodies uit dat het beloningssysteem in eerste instantie alleen met laadpalen van AgriSnellaad werkt, maar dat het bedrijf probeert om ook met andere aanbieders van openbare laadpunten samen te werken. PowerGoodies belooft dat een gebruiker met de punten zo'n 100 euro per jaar kan verdienen, al is dat 'zeer afhankelijk van het rij- en laadgedrag van gebruikers'.

Update, 16 juli: TopBloemen laat weten dat het niet met PowerGoodies samenwerkt. Het bedrijf werd als een van de partijen genoemd waar de spaarpunten voor gebruikt konden worden. De bloemenverkoper is uit het artikel verwijderd.