ANWB introduceert Auto-stopfunctie tegen nachtelijke blokkeertarieven

De ANWB introduceert in Nederland de Auto-stopfunctie in de ANWB Laadpas-app. Deze functie voorkomt dat er 's nachts blokkeertarieven in rekening worden gebracht als de accu vol is. De blokkeertarieven worden na 23:00 uur voorkomen.

Laadpalen kunnen een zogenoemd blokkeertarief in rekening brengen als een laadpaal te lang bezet gehouden wordt. Dat is een tijdsafhankelijk tarief dat boven op het stroomtarief komt, waarmee aanbieders van publieke laadpalen willen voorkomen dat auto's een paal bezet blijven houden terwijl de accu al vol is.

Volgens de ANWB brengt bijna een op de drie Nederlandse publieke laadpalen zo'n tarief in rekening, vaak ook 's nachts. Maar wat de organisatie betreft schieten blokkeertarieven midden in de nacht hun doel voorbij. "Iedereen moet ’s nachts zijn auto kunnen laden zonder uit bed te hoeven om extra kosten te voorkomen", aldus de ANWB. Daarom wordt nu de Auto-stopfunctie geïntroduceerd. Deze functie stopt tussen 23.00 uur en 07.00 uur automatisch de laadsessie wanneer de accu vol is, zodat er geen extra kosten in rekening worden gebracht. Is de accu al vóór 23.00 uur vol, dan wordt de laadsessie niet gestopt, omdat de ANWB het dan 'redelijk vindt dat de auto bij de laadpaal wordt weggehaald'.

De organisatie wil daarnaast een discussie over blokkeertarieven op gang brengen. De ANWB vindt dat het tijdsbestek waarna het blokkeertarief ingaat en de hoogte van het tarief in verhouding moeten zijn met het beoogde gebruik van de laadpaal en de locatie. "Met andere woorden, een blokkeertarief moet bedoeld zijn om het blokkeren van laadpalen tegen te gaan en geen extra verdienmodel zijn voor laadpaalaanbieders. Dat laatste lijkt nu wel het geval. Zo zijn er laadpaalaanbieders die al vanaf de eerste minuut een blokkeertarief rekenen."

De ANWB heeft naar eigen zeggen al feedback gegeven aan Allego, een grote aanbieder van laadpalen in Nederland. Dat bedrijf heeft op basis daarvan aangekondigd dat het per 1 september 2024 het blokkeertarief aanpast. Vanaf dan wordt het tarief pas berekend bij een sessieduur van meer dan vier uur en worden de uren tussen 23.00 uur en 07.00 uur uitgesloten.