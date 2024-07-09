'Prijs elektrische auto in China voor het eerst lager dan auto op brandstof'

De gemiddelde prijs van een nieuwe elektrische auto was in China in het afgelopen jaar voor het eerst lager dan de gemiddelde prijs van een auto met een verbrandingsmotor. Dat zou komen door de zeer lage prijzen voor de materialen voor EV-accu's.

De gemiddelde prijs van een elektrische auto was in 2023 in China omgerekend ruim 32.100 dollar terwijl een auto met verbrandingsmotor gemiddeld net geen 34.300 dollar kostte, zo meldt Bloomberg op basis van onderzoek van BloombergNEF en China Automotive Technology Research Center. De gemiddelde prijs voor een plug-inhybride was grofweg gelijk aan die van een reguliere auto. Hybrideauto's zonder plug-inmogelijkheden kostten in die periode gemiddeld het meeste, namelijk net geen 41.500 dollar.

Die trend lijkt verder door te zetten, zo schrijft het medium. In het eerste kwartaal van 2024 was ruim 64 procent van alle EV-voertuigen in China goedkoper dan een equivalent met verbrandingsmotor. In 2023 was dat net geen 52 procent.

Dit komt volgens het persbureau onder meer door de drastisch gedaalde prijzen voor grondstoffen van accumaterialen. De prijs van accucellen op basis van lithiumijzerfosfaat daalde bijvoorbeeld vorig jaar met ruim 50 procent naar 53 dollar per kilowattuur. De gemiddelde internationale prijs, dus niet specifiek voor de Chinese markt, was overigens in diezelfde periode 95 dollar/kWh. Verder is er volgens de bronnen een overschot aan accu's, wat de prijs naar beneden haalt.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 09-07-2024 20:48
356 • submitter: japie06

09-07-2024 • 20:48

356

Submitter: japie06

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Reacties (354)

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bilgy_no1
@Evi Dent9 juli 2024 23:42
Je bent duidelijk niet op de hoogte van de feiten.

Lees de artikelen hier op Tweakers over bijv LFP batterijen maar: geen kobalt meer, goedkoper, langere levensduur en minder brandgevaar (niet dat NMC batterijen nou zo brandgevaarlijk zijn).

Dat is nu al ongeveer de helft van alle batterijen van EVs.

EVs zijn niet heel veel zwaarder dan vergelijkbare fossiele auto's.

Je spreekt van efficiëntie, wat wel ironisch is want fossiele auto's verkwisten 70-75% van de energie die erin wordt getankt en dan heb ik het nog niet eens over de energie die verloren gaat met winning, transport en raffinage van olie en benzine.
yevgeny @bilgy_no110 juli 2024 09:27
EV rijders kijken meestal alleen naar de cijfertjes van de boord computer, maar vergeten liever het verlies van de laadpaal en de auto. Het rendement van de elektronica om je EV te laden is geen 100% afhankelijk van je auto en de laadpaal verlies je 5-15% procent. Oftewel het aantal kwh dat je auto laadt is lager dan het aantal kwh dat je afrekent.

https://insideevs.com/fea...harger-efficiency-losses/

[Reactie gewijzigd door yevgeny op 22 juli 2024 14:26]

bzuidgeest
@yevgeny10 juli 2024 09:49
En brandstof liefhebbers vergeten vaak de verliezen bij de productie van brandstof....
En die verliezen zijn vele malen groter. Niets is verlies vrij, maar er zijn behoorlijke verschillen, over het hele traject in hoe veel verliezen.

De verliezen voor het maken van brandstof e.d. nemen ook nog eens nauwelijks meer af, maar met groene energie uitrol e.d. (ja dat heeft uitstoot inzichzelf) neemt het voor elektriciteit uiteindelijk alleen nog maar af.
yevgeny @bzuidgeest10 juli 2024 10:01
Als je het rendement van je brandstof auto wilt weten dan ga je uit van de gekochte brandstof en het aantal gereden kilometer omdat iedere auto rijder weet dat de boordcomputer een te rooskleurig beeld geeft en dat de fabrieksopgave is gemaakt in een ideale situatie waar je in de praktijk weinig aan hebt. De verliezen voordat de brandstof bij de pomp is zijn niet interessant want die zijn al in de brandstofprijs meegenomen.
bzuidgeest
@yevgeny10 juli 2024 10:05
Dat ze al in de prijs zitten (die stijgende is) bij brandstof, maakt niet dat de verliezen er niet zijn of dat je er niet voor betaald. Een groot deel van de energie in je brandstof word ook in hitte omgezet.... Ook allemaal nutteloos en toch voor betaald.
Je neemt een heel specifiek punt om te vergelijken omdat dit jou goed uitkomt, maat je kan alleen iets zinnigs zeggen door het hele traject te bekijken. Zeggen op dit kleine stukje wint mijn favo type het, is betekenisloos als jou favo het op het totaal traject aflegt.
yevgeny @bzuidgeest10 juli 2024 10:40
In de benzine prijs aan de pomp zijn alle verliezen en de winst in de keten verrekend, zoals ook aan de laadpaal alles in de prijs is meegenomen. Voor het rendement van je auto ga je uit van hoeveel brandstof of hoeveel kwh je hebt betaald en hoeveel km je daarmee kunt afleggen. Dat zijn de harde cijfers die eenvoudig zijn te achterhalen alle andere cijfers zijn duimzuigerij, want er zijn teveel variabelen die onbekend zijn en mijn ervaring is dat vrijwel alle EV rijders uitgaan van de boordcomputer en daarmee het rendement van hun auto te rooskleurig voorstellen. Een jaguar i-pace is een voorbeeld van een EV die een onrendabel laadsysteem heeft en bijna 20% meer energie nodig heeft dan de boordcomputer aangeeft omdat die alleen de energie meet die in de accu gaat. Een snellader geeft trouwens een nog slechter rendement dan een normale lader.

[Reactie gewijzigd door yevgeny op 22 juli 2024 14:26]

bilgy_no1
@yevgeny10 juli 2024 11:34
In een goede well-to-wheel vergelijking is daar allemaal rekening mee gehouden.

En dan komen die cijfers eruit zoals eerder gedeeld: 3x minder CO2 uitstoot per kilometer voor de EV. Gemiddeld voor Europa.

Ik snap de weerstand niet zo. Wegvervoer is voor veel huishoudens een van de grotere delen van hun koolstofuitstoot. Die kun je dus met ongeveer 75% verminderen door een EV te gaan rijden ipv fossiel. EVs zijn al goedkoper aan het worden in de aanschaf en zijn het al in het gebruik.

Je kunt dus substantieel minder uitstoten en tegelijkertijd geld besparen zonder ook maar 1x vaker de fiets te moeten nemen.
MusicFrik @bilgy_no110 juli 2024 16:59
De (EV) auto moet ook daadwerkelijk gemaakt worden... Nu wil ik innovatie niet remmen, maar als je nagaat waar de edele metalen ,die in een accu zitten, vandaan amoeten komen. En dan niet eens meegerekend ofdaar kinderhanden aan hebben gezeten, dan kan ik bepaalde weerstand wel begrijpen...

Als iemand een beetje zorgvuldig met de auto omgaat, los van de accu,kan het lang meegaan. Eenmaligekosten dus
bilgy_no1
@MusicFrik10 juli 2024 18:01
De productie wordt wel degelijk meegenomen in de vergelijking.

Tja, dat argument van slaven kobalt... Wist je al dat:
1) steeds meer EV batterijen al helemaal geen kobalt meer bevatten
2) EV fabrikanten ook legale kobalt zonder slavernij kunnen kopen
3) kobalt al heel lang wordt gebruikt in de fossiele industrie (oa voor raffinage processen) en je EV-critici daarover nooit moeilijk hoort doen... Die hypocrisie maakt die mensen in mijn optiek nogal ongeloofwaardig.
batjes @bilgy_no110 juli 2024 21:25
De kobaltproductie in Australië is al jaren in rap tempo aan het toenemen.

Daarnaast zijn recent gigantische voorraden zeldzame aardmetalen gevonden in scandinavië en staat verdere ontwikkeling in Europa ook niet stil.

We zijn heel stilletjes hard op weg om als EU danwel westen op deze vlakken een stuk zelfvoorzienender te worden.

Dat zeldzame aardmetalen argument tegen EV's wordt ook elk jaar minder belangrijk.

[Reactie gewijzigd door batjes op 22 juli 2024 14:26]

bilgy_no1
@yevgeny10 juli 2024 10:17
Nee. EV rijders kijken naar well-to-wheel vergelijkingen over de hele energieketen. Ze kijken ook naar de energie die nodig is voor de productie.

De link die ik hierboven plaatste gaat dus ook over die volledige en integrale vergelijking. En dan zijn EVs veel en veel beter qua energieverbruik en uitstoot.

Het zijn alleen mensen die zich hebben laten inpakken door de FUD van de fossiele industrie die denken dat EV-rijders en beleidsmakers niet naar het volledige plaatje kijken.
kiang @yevgeny10 juli 2024 16:00
Dit soort concern trolling mag weg gemod worden, want dit is een uitgevochten zaak: well-to-wheel verbruik en productie, als je beiden ketens in hun geheel vergelijkt dus, zijn EVs vele malen efficiënter: https://www.bloomberg.com...ting-than-combustion-cars
Roberto1962 @bilgy_no110 juli 2024 01:25
BEV’s worden veelal geladen met traditionelen energie centrales met een maximaal rendement bij vollast van 60%.
Het idee dat het laden van auto batterijen allemaal met wind en zonne energie gebeurt is een valse aanname.
Het transport van elektriciteit, omvormer en batterij laad en ontlaad efficiëntie (22 graden) komt ook nooit gezamenlijk boven de 80%.
Dus wat is dan de end to end efficiency ?

In de winter daalt de laad en ontlaad efficiëntie van de batterij enorm waarbij de ICE dat niet heeft en de motor warmte gebruikt wordt voor interieur verwarming.

BEV is allemaal niet zo roos kleurig.

En begin vooral niet over de winning van batterij grondstoffen.

En waarom is dat extra gewicht van BEV’s dan zo’n probleem m.b.t. de wegenbelasting heffing als ze niet veel zwaarder zijn?

[Reactie gewijzigd door Roberto1962 op 22 juli 2024 14:26]

bilgy_no1
@Roberto196210 juli 2024 01:32
Er zijn allang vele studies gedaan die de "well-to-wheel" efficiëntie en uitstoot tussen fossiel en EV vergelijken.

De uitkomst is steevast dat EVs significant beter zijn qua emissies. Gemiddeld in Europa 3x minder CO2 en zelfs in het minst gunstige geval (EV met Chinese batterij die in Polen wordt geladen) een reductie van 37% CO2 uitstoot.

Kijk bijvoorbeeld hier:
https://www.transportenvi...w-clean-are-electric-cars
bilgy_no1
@Chatslet10 juli 2024 11:27
Ik heb er even naar gekeken. Dit is geen overtuigend artikel.

Iets wat me opvalt is dat ze kijken naar de effecten van beleid in 2030 onder een 'natuurlijk verloop in het wagenpark'. Ik zie niet zo snel wat hun aannames zijn. Misschien gaan ze uit van maar 5-10% EVs tegen die tijd. Dan zal de impact op het niveau van een stad inderdaad nog beperkt zijn en mogelijk halen ze dat in door in hun model oude diesels te vervangen door de nieuwe.

Dat is nogal een rare specifieke beperking en dus per definitie geen well-to-wheel vergelijking.

Die conclusie over Diesel 6 is schoner dan EVs kun je dus niet trekken op basis van dit artikel. Ze noemen bijvoorbeeld dat Diesel 6d met binnen de norm van 80 mg/km NOx emissies zou kunnen komen. Dat zijn dus nog steeds schadelijke emissies, terwijl een EV daarvan niets uitstoot.

Ik ben dus alvast skeptisch over jouw claim dat diesel 6 beter zou zijn dan EVs. Dat zie ik namelijk niet staan op pagina 1 met hun bevindingen. Ze zeggen wel iets over banden, maar ook over remmen. En als het al zo is dat EV banden sneller zouden slijten (wat niet per se het geval is of hoeft te zijn), dan moet je ook meenemen dat EVs veel meer remmen op de elektromotor en dus veel minder remschijven slijtage ondervinden dan een fossiele auto.

CO2 'slechts een klein onderdeel zonder negatieve effecten op mens of dier' noemen is gewoon een onwaarheid. In de huidige concentraties is het misschien niet direct schadelijk wanneer je het inademt en, maar CO2 heeft een duidelijk vastgestelde invloed op het klimaat die wel degelijk al schadelijk is voor mensen, dieren en hele ecosystemen. En zonder verdere ingrepen gaat die schade toenemen tot catastrofale proporties.

En dat kun je niet weglaten uit het totaalplaatje. Daarnaast zou je ook de hele keten van oliewinning en raffinage mee moeten nemen.

Hier in elk geval een linkje met meer achtergrond over de financiering en werkwijze van de groep die je aan haalt:

https://www.transportenvi...ssion-linked-cancer-risks
padna @Chatslet10 juli 2024 14:56
Wow, je bent dus een echte CO2 fan?!?! Cool dat dat soort mensen ook bestaan.

Ik snap je affiniteit voor CO2 niet helemaal, maar hopelijk is dit genoeg info om je liefdesrelatie met CO2 enigzins af te koelen (of misschien warmt het alleen maar op vanwege het broeikas effect)
Wikipedia: Greenhouse gas
bilgy_no1
@Chatslet10 juli 2024 16:46
Er is simpelweg niet zoiets als een Co2 vergiftiging of gezondheidsschade door wat voor concentratie Co2 dan ook. Co2 is een inert gas. Ofwel, het reageert nergens mee. Dat is gewoon basale scheikunde. De klimaatinvloed en schade aan ecosystemen die jij aanhaalt komt uit stukken die door de klimaatlobby gefinancierd zijn en is discutabel.
Wat veel mensen niet lijken te begrijpen is dat met het aantonen van een correlatie er nog geen causaliteit is aangetoond. Er is dus meer nodig dan een correlatie tussen Co2 en opwarming om een causaal verband aan te tonen en zo staat het ook precies in de IPCC rapporten.
Wat een compleet ongeïnformeerde post zeg.

De "basis scheikunde" van broeikasgassen is al in het begin van de 19e eeuw ontdekt en aangetoond met simpele experimenten. Voor CO2 is het in 1859 aangetoond. En in 1896 is de link gelegd tussen het verbranden van fossiele grondstoffen een toename van het gehalte aan CO2 in de atmosfeer en de opwarming van het klimaat. Allemaal ver voordat er zoiets als een 'klimaatlobby' bestond.

En de IPCC rapporten stellen overduidelijk dat er een grote mate van vertrouwen is dat de toename van broeikasgassen door het verbranden van fossiele grondstoffen en andere menselijke activiteiten de causale oorzaak is van de waargenomen opwarming.
Chatslet @bilgy_no110 juli 2024 16:59
Nogmaals, er is slechts een correlatie tussen opwarming en toename in Co2. Uit opgravingen is gebleken dat er over vele miljoenen jaren terug meerdere keren periode van opwarming zijn geweest waarbij ook een toename van Co2 was waar te nemen. Er waren toen geen dieselauto's, vliegtuigen, zware industrie etc... Het zou heel goed kunnen zijn dat oorzaak en gevolg hier omgedraaid worden. Er is bijvoorbeeld al aangetoond dat wanneer veengrond droog komt te staan het zeer grote hoeveelheden Co2 af geeft.
bilgy_no1
@Chatslet10 juli 2024 19:33
Nee. Het werkingsmechanisme van klimaatverandering is goed bekend en het is een heel coherente theorie, gestaafd met bewijs op verschillende niveaus.

1. CO2 is een broeikasgas. Dit is met experimenten vastgesteld. CO2 heeft dus het vermogen om warmte vast te houden.
2. We hebben vanaf ongeveer 1850 veel en steeds meer CO2 in de atmosfeer gebracht. We kunnen dit aardig inschatten obv de historische data van steenkool winning, oliewinning etc.
3. Die hoeveelheden komen goed overeen met de geobserveerde stijging van CO2 in de atmosfeer en opname van CO2 in de oceanen (verzuring van zeewater).
4. We weten ook dat die CO2 in de atmosfeer afkomstig is uit fossiele bronnen, omdat deze een andere verhouding van verschillende koolstofisotopen heeft dan CO2 die bijv vrijkomt bij het verbranden van hout of uit vulkanische activiteit.
5. We meten een stijging van de gemiddelde globale temperatuur. Deze komt heel goed overeen met de toename van broeikasgassen in de atmosfeer.
6. Er is geen andere verklaring die de waargenomen opwarming kan verklaren. Volgens de Milankovic cyclus zou de aarde nu moeten gaan afkoelen bijvoorbeeld. En de CO2 uitstoot van vulkanische activiteit of droge veengronden is op een veel kleinere schaal dan wat we met de verbranding van fossiele grondstoffen uitstoten. Dit kan ook worden waargenomen door punt 4.

Dat het klimaat vroeger door andere factoren is veranderd betekent niet dat er nu geen klimaatverandering is als gevolg van menselijke activiteiten. De processen die dat vroeger hebben veroorzaakt speelden ook op veel langere tijdschalen. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de bijdragen van verschillende bekende factoren die het klimaat kunnen doen veranderen en hoe die zich verhouden tot menselijke uitstoot van broeikasgassen.
Terracotta @Chatslet10 juli 2024 22:33
Er is NIET slecht een correlatie tussen opwarming en toename, er is een aangetoond causaal effect dat meer CO2 zorgt voor opwarming.
Als er een causaal verband bestaat tussen opwarming zorgt voor meer CO2 dan heet dat een negatieve feedback loop. Het ene sluit het andere niet uit en het is perfect te testen wat CO2 doet, al meer dan 100 jaar zijn de testen gerepliceerd en aan kritiek onderworpen geweest, waar jij haalt dat CO2 geen opwarmend effect heeft zou je misschien ook eens mogen tonen/bewijzen.
nehal3m @Chatslet10 juli 2024 15:27
Neem eens 3 potjes die je kunt vullen met een gas en daarna af kunt sluiten.

Potje 1 vul je met atmosfeer.
Potje 2 vul je met atmosfeer + 50% CO2.
Potje 3 vul je met CO2.

Warm alle 3 potjes op tot ze alle 3 70 graden C zijn en kijk vervolgens hoe lang het duurt tot ze weer omgevingstemperatuur zijn. Trek je conclusies (en hou daarna je mond. :-)

edit: Voorbeeldje van een simpel praktijk experiment dat een oorzakelijk verband aantoont.

[Reactie gewijzigd door nehal3m op 22 juli 2024 14:26]

nehal3m @Chatslet10 juli 2024 20:05
Ah, we gaan van 'er is geen causaal verband' naar 'er is geen significant causaal verband'. Je bent er bijna. :)
Terracotta @Chatslet10 juli 2024 22:35
Dat je geen bewijs/experimenten aanreikt dat CO2 geen opwarmend effect heeft.
Goderic @Chatslet10 juli 2024 15:48
Afgezien van de andere onzin die je beweert, CO2 is geen inert gas en is dodelijk bij hoge concentraties.
Goderic @Chatslet10 juli 2024 20:34
Nee, CO2 is ook dodelijk wanneer er nog genoeg zuurstof in de lucht is.

Lees het stukje "transport in the blood" in het Wikipedia artikel over carbon dioxide eens. Dat is niet hoe een inert gas zich gedraagt.
Terracotta @Chatslet10 juli 2024 22:37
CO2 die opwarming veroorzaakt heeft wel degelijk een dodelijk effect. Als je natuurlijk meer dan 100 jaar aan wetenschappelijek theorieën die al zeer kritische blikken hebben gekregen en nog altijd overeind staan naast je neer wil leggen...
L-VIS @Chatslet10 juli 2024 10:12
Even om het onderzoek op waarde te schatten, dit zijn de members van de organisatie: https://www.concawe.eu/who-are-we/membership/
Alleen maar oliebedrijven, en die schrijven dat EURO6 net zo goed als ZE-vehicles. Of in hun woorden, de impact "negligible impact on compliance with air quality limit values in European urban environments"
Dus de luchtkwaliteit word niet beter, alleen blijft het binnen de waarden die gesteld zijn.
Klaus_1250 @Chatslet10 juli 2024 10:57
De schadelijke uitstoot bestaat vooral uit fijnstof van banden en remmen die bij EV's vanwege het gewicht hoger is en dat is iets wat aantoonbaar
EV's "remmen" nagenoeg niet met de remschijven - scheelt wel wat per merk/model. Bij de eNiro die ik 5 jaar heb gereden heb ik het rempedaal misschien 20 keer gebruikt. Rest alles regeneratief remmen (dus energie opwekken zonder gebruik van remschijf).
Polestar 2 is wat lastiger, die remt minder sterk regeneratief en is zwaarder dus daar heb je wat vaker het rempedaal nodig.

Dat rapport dat je linkt ... is van een belangen en lobby organisatie van de olie-industrie. Lekker objectief :-)

[Reactie gewijzigd door Klaus_1250 op 22 juli 2024 14:26]

procyon
@Chatslet10 juli 2024 11:26
Het idee dat er 100% objectieve wetenschappelijk onderbouwde rapportages bestaan is wat achterhaald.
Die zijn er wel. Als jij wil geloven dat Diesel bijvoorbeeld schoon is stel ik voor dat je onderstaande video eens bekijkt. Als je nog openminded genoeg bent deze informatie niet bij voorbaat af te wijzen omdat jouw linkje een conclusie bevat waarvan je liever wil dat het waar is, dan zou je zien dat diesel's de lucht sterk vervuilen.

Ook de nieuwste diesels.

YouTube: How bad is Diesel?
JeffreyGorissen @bilgy_no110 juli 2024 14:15
Indien men kijkt naar de gemiddelde stroom mix* dan is een wagen op CNG (Aardgas) minder vervuilend dan een electrische wagen. Enkel als het 100% groene stroom betreft is de electrische wagen beter kwa uitstoot.

En dan valt er nog op te merken dat men dan nog niet eens gebruik maakt van BIO/Groen gas. Dit is 100% hernieuwbaar en rechtstreeks te gebruiken als je wagen op CNG kan rijden (elke benzine auto mits ombouw). En ik rij al jaren op dit bio gas (uit waterzuivering) Voelt wel goed om klimaat positief te rijden (lees: de methaan van de waterzuivering gaat niet de atmosfeer in maar wordt omgezet in energie om te rijden en CO2 die circulair is, en minder belastend, 80x, is dan Methaan)

Conclusie het ligt er aan of je met je eigen zonnepanelen kan laden of niet, maar een EV is niet direct beter voor het milieu.

*Duitse mix

https://www.bestelauto.nl...inste-co2-uitstoot/13826/
bilgy_no1
@JeffreyGorissen10 juli 2024 19:16
Geen idee van dat rapport, maar de 8,5 jaar 'CO2 terugverdientijd' voor EVs is eerder al ontkracht.

Waarschijnlijk zijn er aannames gedaan dat batterijen in EVs maar heel kort meegaan en dan vervangen moeten worden. Of over een beperkt aandeel groene stroom etc.etc. Ik vind het op grond van thermodynamica en resultaten in andere studies alvast verdacht.

Het is in ieder geval geen peer reviewed studie.
aaradorn @Roberto196210 juli 2024 08:33
BEV’s worden veelal geladen met traditionelen energie centrales met een maximaal rendement bij vollast van 60%.
Het idee dat het laden van auto batterijen allemaal met wind en zonne energie gebeurt is een valse aanname.
Het transport van elektriciteit, omvormer en batterij laad en ontlaad efficiëntie (22 graden) komt ook nooit gezamenlijk boven de 80%.
Dus wat is dan de end to end efficiency ?
klinkt als problemen die heel simpel opgelost kunnen worden door over te stappen naar groenere bronnen zoals kern energie..... en dan valt je hele argument uit elkaar.

Dit is geen probleem van EV's....
.
.
En waarom is dat extra gewicht van BEV’s dan zo’n probleem m.b.t. de wegenbelasting heffing als ze niet veel zwaarder zijn?
(zelde prijs klassement)
volkswagen ID.3 - 1,772–1,935 kg
BMW 3 serie - 1.575 - 2.055 kg

Gewichts verschil valt dan nog wel mee, en zelfs dan, de BMW kan zwaarder zijn. Ik kan je geen ongelijk geven, zwaarder = meer belasting MAAAAR, 0 uitstoot moet ook meegenomen worden,

[Reactie gewijzigd door aaradorn op 22 juli 2024 14:26]

Kuusj @aaradorn10 juli 2024 08:45
Een BMW 3-serie en een ID.3 is appels met peren vergelijken natuurlijk.. Enige wat ze gemeen hebben is de 3 in de naam :+ Als je ICE versies met EV versies vergeljkt van hetzelfde model (Hyundai Kona, of bijv. een Volvo XC40) dan zie je dat de EV versie ongeveer 15% zwaarder is dan het ICE model. Dat is een paar 100kg.
Kuusj @aaradorn10 juli 2024 09:21
Vind het frappant hoe je na 1 post dergelijke conclusies kunt trekken, maar dat terzijde haha.
Mijn constatering is dat je appels met peren vergelijkt. Dat de BMW in basisvorm lichter is maakt me helemaal niet uit. Misschien is een BMW 3-serie wel een hele lichte ICE auto en de ID.3 een hele zware EV. Daarom dat ik zeg dat als je hetzelfde model auto met elkaar vergelijkt je beter ziet wat een EV-aandrijflijn aan gewicht kan betekenen.
Waswat @Kuusj10 juli 2024 09:52
Bijzonder gesprek tussen jullie twee maar hoe relatief zwaar of licht iets is vergelijk je toch met volume ? Dan heb je de dichtheid. Dus men zou eerder moeten kijken naar de type autos + klassen.

Wikipedia: Vehicle size class

Natuurlijk is er met duurdere opties een verschil te maken (carbon fiber vs aluminium)

Maar goed je kan ook hetzelfde chassis gebruiken:
Een Opel Corsa Electric vs Opel Corsa met een verbrandingsmotor

2023 Opel Corsa Electric 50 kWh = 1530 kg
dimensies: 4060 mm x 1765 mm x 1433 mm = ~10.3 m3
https://ev-database.org/car/1585/Opel-Corsa-e

2023 Opel Corsa F (facelift) = 1100 kg
dimensies: 4061 mm x 1765 mm x 1435 mm = ~10.3 m3
https://www.auto-data.net...023-1.2-turbo-100hp-49037

~149 kg/m3 vs ~107 kg/m3

Dus in het geval van een corsa is de electrische variant ongeveer 39% zwaarder.

[Reactie gewijzigd door Waswat op 22 juli 2024 14:26]

memen @Waswat10 juli 2024 10:40
Hetzelfde chassis gebruiken in je vergelijking klinkt logisch, maar in dit geval levert dat geen eerlijker vergelijking op. Die bestaande chassis zijn allemaal geoptimaliseerd voor ICE. Voor EVs worden er door bijna alle fabrikanten compleet nieuwe ontwikkelingen gemaakt voor de chassis. Volkswagen bijvoorbeeld leverde ook een e-golf, maar de ID.n lijn is een compleet nieuwe ontwikkeling van chassis tot opbouw waarbij van begin tot eind rekening wordt gehouden met dat het een elektrische auto is.

EVs zullen vast zwaarder zijn, maar bij de nieuw ontwikkelde EVs wordt er ook erg veel onderzoek en tijd besteed aan het lichter maken (levert extra km actieradius op), dus zal het verschil minder groot zijn dan simpelweg een zware batterij en zwaar elektromotor blok toevoegen.

Kun je dan nog wel een eerlijke vergelijking maken? Dat denk ik wel. Die extra moeite die in het lichter maken wordt gestopt, zie je eventueel terug in verhoogde uitstoot tijdens productie. Zolang je dus die uitstoot tijdens productie meeneemt, kun je twee autos van een zelfde klasse prima vergelijken.
Kuusj @Waswat10 juli 2024 10:44
Ik vind het ook bijzonder, ik tracht alleen aan te geven dat de vergelijking tussen de modellen die aaradorn aanhaalt niet te maken is.

Ik doel op hetzelfde als jij ja. Ik pak in mijn voorbeeld gewoon hetzelfde model (in het voorbeeld wat jij aanhaalt een Corsa) en kijk dan hoe veel zwaarder de EV variant van dat model is dan de ICE variant. En dat blijkt in het Corsa voorbeeld zelfs 39% te zijn relatief aan de inhoud van het voertuig. Ik keek voor het gemak naar de absolute toename in gewicht.

Overigens, als je hetzelfde model vergelijkt is de inhoud van het voertuig ook niet echt relevant. Dan is het gewoon een simpel rekensommetje met de procentuele toename in gewicht. Als je verschillende modellen zou willen vergelijken kan het relevanter worden. Ik blijf er echter bij dat je een ID.3 en een BMW 3-serie niet met elkaar kunt vergelijken. Of het nu een EV, ICE of wat dan ook is ;) Het zijn compleet verschillende auto's met een andere marktpositionering, afwerkings- en luxeniveau en (zoals je terecht aanhaalt) een andere klasse. Dus als je al iets wil zeggen over het gewicht van een EV vs. ICE, dan kun je dat beter doen door hetzelfde model met ICE en EV aandrijflijn te vergelijken dan twee compleet verschillende klasse auto's.

[Reactie gewijzigd door Kuusj op 22 juli 2024 14:26]

yevgeny @Roberto196210 juli 2024 10:22
Komt nog bij dat veel EV's na een werkdag 's nachts laden als de zon niet schijnt, de windmolen langzamer draait maar de kolen/gas centrale wel door draait.
Robby517 @yevgeny10 juli 2024 10:46
Dus dan zetten we meer windmolens of bouwen we buffercapaciteit? Of wil jij echt zegen dat we nachtelijke uitstoot moeten vervangen door uitstoot overdag (terug naar de ICE)?

[Reactie gewijzigd door Robby517 op 22 juli 2024 14:26]

yevgeny @Robby51710 juli 2024 11:04
EV's alleen financieel voordeel te geven als er met wind/zon opgewekte energie wordt geladen lijkt me een betere oplossing.
Robby517 @yevgeny10 juli 2024 11:45
Zelfs als je met een EV op de meest vervuilend opgewekte elektriciteit rijdt ben je over de hele rit minder aan het uitstoten dan met een ICE, waarom zou je dat niet aanmoedigen?
Klaus_1250 @yevgeny10 juli 2024 12:06
Dat is langzaam aan het veranderen, op steeds meer bedrijven worden extra oplaadpunten aanlegd zodat je overdag met zonne-energie kan laden. Het is alleen een langzaam process door hoge kosten en vertragingen ivm netwerk-capaciteit en aanleg extra zware aansluitingen.
Pathogen @yevgeny10 juli 2024 13:43
Of je laadt 'm overdag terwijl je op kantoor zit.
Tintel @bilgy_no110 juli 2024 09:06
idd - behalve de opmerking over de het gewicht van EV's... die zijn echt wel zwaarder dan de ICE broertjes.

(Bijv. BMW 4 serie G22 ICE 1850 kg (max) en de i4 met zelfde chassis 2300 kg - dat is 450 kg zwaarder....)
SimonMc @Tintel10 juli 2024 11:53
Je zegt het eigenlijk zelf al: "zelfde chassis". Een chassis dat in de basis is ontworpen voor een verbrandingsmotor. Als je een elektrische auto vanaf nul ontwerpt zal het verschil al een heel pak kleiner zijn.
Tintel @SimonMc10 juli 2024 11:59
eh.... nee. BMW heeft zelfs het chassis zwaarder moeten maken vanwege de extra accu....

Het is simpel: een EV accu weegt veel meer dan een volle brandstoftank dus is een EV zwaarder ondanks dat de aandrijflijn bij een EV lichter is.
amigob2 @bilgy_no110 juli 2024 07:43
meer dan 25% zwaarder noem jij niet veel
X1 1475kg
iX1 1865kg
bilgy_no1
@amigob210 juli 2024 10:12
Dat heeft inderdaad amper invloed op energieverbruik en zaken als bandenslijtage.
geertdo @bilgy_no110 juli 2024 11:18
Je bent duidelijk niet op de hoogte van de feiten.
Dat lijkt me Evi Dent :+
Tosti55 @bilgy_no110 juli 2024 13:18
EVs zijn gigantisch veel zwaarder dan vergelijkbare fossiele auto's.
Wij werken al 30 jaar dagelijks aan auto's en je hebt genoeg modellen die zowel in EV als met verbrandings / hybride worden uitgevoerd.. Hybride is vaak 200-300kg zwaarder, geheel EV uitvoering vaak 500-600kg zwaarder.. ook klopt het niet dat brandstof auto's 70-75% van de energie verspilt, ik heb respect voor de kennis die jij hebt op EV vlak, maar over het onderwerp brandstof verbruikende auto's mis je nog heel wat kennis.
Terracotta @Tosti5510 juli 2024 22:48
Definieer gignatisch veel zwaarder en vergelijk dat dan met het effectieve effect op:
- het energieverbruik
- extra fijnstof creatie door bandenslijtage
- extra fijnstof creatie door remmen (waarbij je niet mag vergeten dat elektrische auto's toch wel een 20% van zijn rij-energie opvangt => minder vaak remmen door wrijving.

Het klopt inderdaad niet dat brandstof auto's 70-75% van hun energie verspillen, het is eerder 75-80% als het niet meer is:
- betere effeciënties zijn mogelijk, maar veelal enkel aanwezig in non-production cars
- de efficientie van brandstofmotoren zakt in onder niet ideale condities: start/stop situaties zijn een ramp ervoor. Komt nog bij dat je meer start-stop/rem situaties krijgt in bewoonde omgevingen waar lokale uitstoot effecten belangrijk zijn.
DigitalExorcist @Evi Dent10 juli 2024 11:03
Wat een onzin. Allicht kun je die gewoon in een garage zetten. De kans dat een EV spontaan ontbrand is véle malen kleiner dan zo'n rondrijdende brandstofbom.

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 22 juli 2024 14:26]

Evi Dent @DigitalExorcist10 juli 2024 14:32
Ik las een tijdje geleden dat een EV bij botsing vaak in de brand gaat door kortsluiting en dat dat dan niet meer te blussen is.
Brandstofmotoren hebben een rendement van 25% (benzine) tot 35% (diesel). Onlangs hebben ze een motor ontwikkelt die meer dan 50% rendement haalt. Met een goede stroomlijn is dan best 1 op 50 te halen.
Er bestaat al een tijdje een zuinige auto, de Audi 1.2 Tdi 3L (1 op 30). En Volkswagen heeft zelfs een auto gebouwd die 1 op 111 zou halen (de VW XL1).

Elektriciteit opwekken middels bomen verbranden en overal windmolens meerzetten, is bepaald geen fraaie oplossing. Nog even afgezien van het feit dat het stroomnet nu al overbelast is en dat het technisch niet eens mogelijk is dat iedereen elektrisch gaat rijden.

Als de overheid nou eens gewoon zuiniger auto's zou stimuleren dan zou dat al een enorm stuk schelen. Dan was een SUV of pickup truck snel uit het straatbeeld verdwenen, denk ik zo.
DigitalExorcist @Evi Dent10 juli 2024 15:07
Tuurlijk is dat te blussen. Duurt alleen wat langer. En je moet niet alles geloven wat je leest; een EV is beschermd bij aanrijdingen door gelijk de hoogspanningsaccu te disconnecten. Tuurlijk kan er altijd wel wát misgaan, maar dat is bij brandstofauto's óók zo.

Brandstof is zo hopeloos inefficient dat het eigenlijk gewoon lachwekkend is. Ga maar na:

1) Olie oppompen in een ver land met macines die op brandstof lopen
2) Olie in tankers stoppen (wagens, schepen of treinen die op brandstof lopen!) en het vervoeren naar een raffinaderij
3) Het raffineren van de olie met machines die op brandstof lopen
4) Daarna transporteren naar havens met voertuigen (trein/tankwagen/noem maar op) die op brandstof lopen
5) Van havens met schepen (die op brandstof lopen!) naar distributiepunten
6) Distributiepunt pompt het in tankwagens
7) Tankwagens (die op brandstof lopen) brengen het naar benzinestations
8 ) Benzinestations gebruiken het om de brandstof in auto's te gieten die de brandstof verbranden

Hoezo 25% tot 35% rendement....?

Mijn EV hang ik aan de lader die gevoed wordt vanuit m'n eigen zonnepanelen... en zelfs nog los daarvan heeft een EV een rendement van 90% zowat.

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 22 juli 2024 14:26]

phoenix2149 @Evi Dent10 juli 2024 09:21
Lijkt me heerlijk gevoel zomaar wat te kunnen rondbazuinen zonder dat er enig aantoonbaar bewijs aangeleverd hoeft te worden. Lijkt wel een social network hier.

https://www.autoweek.nl/a...eiliger-dan-andere-autos/
https://topgear.nl/autoni...tos-branden-vaker-af-evs/

Dit zijn er maar twee.

Qua gewicht zijn ze dan wellicht wel zwaarder (niet veel vergeleken met Diesel) en dat heeft wel zijn effecten op een aantal zaken zoals verslijten van banden (en de daarbij horende micro stofdeeltjes). Echter jouw conclusie dat dit direct slecht is slaat kant noch wal.

De "Well to Wheel" efficiëntie van elektrisch, zelfs als het bijna 100% niet groen is, is nog steeds lager dan benzine.
As for the electric car, it should be emphasized that the vehicle's efficiency is very high (average electricity consumption is 0.470 MJ / km compared to 2.456 MJ / km of fuel for conventional ICE vehicles)
Bron: AIP.ORG

Of hier: https://www.cotes.com/blo...s-from-ev-vs-ice-vehicles
procyon
@phoenix214910 juli 2024 11:49
Juist.
En daarnaast was vorige jaar 50% van alle electriciteit ontgonnen uit duurzame bronnen, de rest kwam uit fossiele bronnen.

Deze mix zal elk jaar schoner worden, waardoor EV's ook elk jaar schoner worden.
ICE blijkt even vervuilend (aannemende dat ze niet meer gaan verbruiken na slijtage)
Tintel @phoenix214910 juli 2024 12:10
Qua gewicht zijn ze dan wellicht wel zwaarder (niet veel vergeleken met Diesel)
Jawel. Bijv. be BMW 4-serie met dikke diesel weegt nog geen 1900 kg en de i4 op hetzelfde chassis weeg bijna 2300 kg.
Maar dat is het voornaamste nadeel een weegt wel op tegen de vele voordelen.
Evi Dent @Tintel10 juli 2024 15:00
Een Golf diesel weegt rond de 1300 kilo.
Tintel @Evi Dent11 juli 2024 10:06
Okay...? En dat is licht of zwaar?
phoenix2149 @Tintel11 juli 2024 13:22
Typisch. Je levert behoorlijk wat bronnen om aan te tonen dat EV duidelijk veiliger/minder brand gevaarlijk zijn, zuiniger zijn en veel minder CO2 impact hebben.

Wat is daarop uw antwoord. Nou vind 400kg niet een beetje zwaarder dan een diesel….

Ok.
Tintel @phoenix214911 juli 2024 16:37
De statement waar ik op reageerde was "het gewicht [van EV vs. ICE-V] is bijna gelijk" - dan kun je nog wel bronnen aanleveren dat ze minder snel in de fik vliegen maar dat is dan toch niet relevant???

Typisch idd....
david-v
@Evi Dent9 juli 2024 23:29
Zou je zo'n auto in een garage durven zetten? Of in je eigen garage?
Ja, doe ik al 4 jaar lang, in eigen garage en met een laadpaal binnen.

Durf jij een benzine auto in je garage te plaatsen? Terwijl de kans op een brand bij een ice vele malen groter is dan bij een EV? Volgens verschillende rapporten is de kans op een brand bij een ice tussen de 30 en 60x keer hoger dan bij een EV. Toch zal je deze vraag niet stellen aan iemand die zijn ICE auto in een (eigen) garage parkeert.
De oplossing voor minder energieverbruik zit hem vooral in (heel erg veel) zuiniger auto's maar alle EV's zijn loeizwaar en er zitten nogal wat transport en conversieverliezen in de opslag van elektriciteit
Gelukkig gaat er bij het winnen van olie nooit iets mis. Overigens, fossiele brandstoffen. Het woord fossiel betekent in deze dat het miljoenen jaren geduurd heeft om dat goedje te "produceren". Als het op is dan is het op. Je kan geen olie maken. We verbranden het ook nog eens. De brandstof auto is ten einde. Het duurt echt nog wel een jaartje of 25 voordat ICEs echt zeldzaam gaan worden, maar het is gewoon toekomstloos. Niemand gaat miljarden meer investeren in het iets zuiniger maken van motoren op benzine. Die efficiëntie slag hebben we al jaren geleden gehad en de rek is er echt uit.
Naafkap @david-v10 juli 2024 07:07
Waar je aan voorbij gaat is de impact van een EV-brand versus ICE-brand. Een ICE is relatief eenvoudig definitief te blussen. Een EV is dat niet. Het vuur zal steeds blijven oplaaien totdat je het voertuig in een waterbak zet. Dit kan tot grote problemen leiden omdat een brandende EV uit een garage getrokken zal moeten worden en aldaar in een waterbak geplaatst moet worden. Dat is een zeer ingewikkeld en levensgevaarlijke klus.
phoenix2149 @Naafkap10 juli 2024 09:25
Nieuwe techniek vraagt nieuwe inzichten. EV branden zijn moeilijker te blussen met de conventionele technieken, maar met de juiste materialen ook weer gewoon goed te blussen. Ook het opnieuw in brand raken is op te lossen met een dompelbad, wat na het blussen dus ook gebeurd.

Gelukkig is het zo dat EV's veel minder vaak in brand vliegen dan ICE's dus dat is dan wel prettig toch?
Aldy @phoenix214910 juli 2024 11:19
Als EV-rijder ben ik het zelden met @Naafkap eens, maar hij stelt in deze dat áls een EV in een parkeergarage in brand vliegt, dan heb je een groter probleem dan met een brandstofauto en dat valt niet te ontkennen. Daar staat natuurlijk tegenover dat het minder vaak voorkomt dan bij een brandstofauto, maar dat doet niets aan zijn betoog af.
phoenix2149 @Aldy11 juli 2024 19:05
Is dat eerlijk gezegd niet anders met een ICE? Als ze in brand vliegen in een garage heb je nog steeds een gigantisch probleem. Brandweer wagen kan er niet makkelijk bij. Blus systeem kan maar zo veel. Etc etc.

Denk dat het grootste probleem met een EV brand is dat de kans op opnieuw branden groter is. Hiervoor zijn bijvoorbeeld brand dekens ontwikkelt om dat te vertragen.

YouTube: New fire blankets seen as the future of fighting electric vehicle fires

YouTube: Fire Cloak USA EV Fire Blanket Demo - Electric Car Fire Suppression

Zou een mogelijke oplossing zijn om de brand te vertragen en als verplicht materiaal in een garage, denk ook voor ICE. Want als er geen/weinig zuurstof bij komt dooft het.

Voor brandweer hebben ze ook iets ontworpen.

YouTube: Cobra & EV Fires

Dus er zijn echt wel mogelijkheden en uiteraard wordt met de energie transitie bij vervoersmiddelen meer en meer gezocht naar oplossingen. Dat is goed maar uiteraard kost dat tijd. Dat was met ICE ook niet anders bij de introductie.

[Reactie gewijzigd door phoenix2149 op 22 juli 2024 14:26]

Aldy @phoenix214911 juli 2024 19:41
Die dekens werken natuurlijk prima bij ICE, want als die brand uit is, dan blijft die uit. Voor EV's lijkt dit geen oplossing, aangezien je wil dat de auto de garage uit is. Maar er wordt wel over nagedacht.
Vandaag weer in een parkeergarage gestaan en dan denk ik echt niet: Wat als mijn auto de fik in gaat? Ook weleens opgeladen in een parkeergarage en dan heb ik er ook alle vertrouwen in.
Er zullen altijd mensen zijn die EV-branden aanvoeren als tegenargument, maar dat lijken mij de ICE-diehards. En die zul je altijd houden, maar eens sterven ook deze mensen uit. Als je maar lang genoeg wacht. ;)
Tintel @david-v10 juli 2024 09:09
Terwijl de kans op een brand bij een ice vele malen groter is dan bij een EV? Volgens verschillende rapporten is de kans op een brand bij een ice tussen de 30 en 60x keer hoger dan bij een EV.
Heb je toevallig een bron? Want misschien is de kans inmiddels gedaald...maar ICE branden in garages zijn toch wel zeldzaam. Logisch ook: zolang de motor niet loopt is er geen warmte ontwikkeling. Dat is bij een EV wel anders omdat deze gewoonlijk aan de lader hangt en derhalve wel warmte ontwikkelt.
Misschien naar binnen gereden terwijl de IC-motor heel warm was....dan is de kans op brand wel weer hoger denk ik.
david-v
@Tintel10 juli 2024 09:15
Er zijn meerdere bronnen, ik voeg hier eentje alvast toe maar zal deze straks wel uitbreiden als ik meer tijd heb ;)

Bron 1
WillySis
@Evi Dent10 juli 2024 09:50
Klinkklare onzin.
Lithium batterijen zijn gewoon veilig. Er zijn wel eens problemen met lithium batterijen geweest, maar dat had altijd een aantoonbare oorzaak. Lithiumbatterijen moeten uit kunnen zetten in hun behuizing en moeten goed worden opgeladen. Juist dat laatste is bij goedkope Chinese producten niet altijd het geval.

Spontane brand in een EV is redelijk zeldzaam. In Amerika is dat door de verzekeraars netjes bijgehouden en de kans op een brand in een benzine auto is maar liefst 70 keer zo groot. Een EV brand is wel flink heftiger en komt daarom in het nieuws, terwijl een benzine auto gewoon wordt geblust en afgevoerd. In de (lokale) krant wijdt men er hooguit klein berichtje aan.
FastFred @Evi Dent10 juli 2024 09:13
Benzine en diesel brand ook heel aardig hoor. En ICE auto's kunnen ook spontaan ineens in de fik vliegen door kortsluiting of wat ook. Toch rijden we daar al 120 jaar zo'n beetje mee rond.
deniz280 9 juli 2024 20:56
Die auto's in China houden het niet lang vol qua levensduur.
Bruin Poeper @deniz2809 juli 2024 21:41
Die auto's in China houden het niet lang vol qua levensduur.
Dat geldt naar ik vrees voor elke moderne auto die lijkt op een rijdende "smartphone".
De tijd dat smartphones na 1 jaar al weer verouderd waren ligt nog niet ver achter ons.
Hét probleem bij de levensduur van EV's zal niet de accu zijn, maar de snel verouderende electronica+software.
procyon
@Bruin Poeper10 juli 2024 06:42
Veel te kort door de bocht.
De navigatie in mijn model 3 uit 2019 (gebruikt nog een Intel Atom ipv een Ryzen), werkt nog perfect. Ik zou bijna zeggen beter dan sommige nieuwe systemen bij andere merken.

De software krijgt nu dus ook al 5 jaren elke update, OTA, gratis.

Deze conclusie kan je dus niet zomaar doen over "EV's", het is sterk afhankelijk van de fabrikant.
bommel @procyon10 juli 2024 09:25
Het punt is vooral dat geen enkele fabrikant (of het nu ICE of BEV is) aangeeft hoe lang een auto software updates krijgt. Niet alleen kaart maar alles en volgens mij zijn er ook geen wettelijke eisen voor.
procyon
@bommel10 juli 2024 09:35
Dat zou een zorg kunnen zijn, dus kies wijs.

Tesla heeft inmiddels een trackrecord die bewijst dat dat bij hun iig wel goed zit.
Zelfs de originele roadster en de Model S uit 2012 krijgen nog updates, dat is nu dus 10+ jaar.

Niet zozeer meer voor nieuwe features (hardware afhankelijk) maar wel voor de laatste security fixes.
Een auto met kwetsbaarheden laten rondrijden met permanente internetverbinding is ook een mogelijk gevaar voor je eigen serverpark die connecties accepteert vanaf die auto.

De model S heeft zelfs een betaalde optie om je navigatie een hardware matige upgrade te geven. Dat heb ik nog nooit een autofabrikant zien doen.
bommel @procyon10 juli 2024 09:44
Resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst ;-)

Tesla heeft idd een goed trackrecord op dit gebied met een slipper(tje) bij de Model S waar het flash geheugen van de MCU stuk ging (door het schrijven van log's). Vervanging van de de MCU was nogal kostbaar en reparatie was niet mogelijk. Gelukkig is Tesla daarvan terug gekomen.

Het punt blijft wel valide bij moderne auto's waar er zonder scherm niet meer gereden kan worden of veel functionaliteit mist (bijv. weergave snelheid).

Waar we naar toe moeten is mi duidelijkheid vooraf over hoe lang de gehele auto ondersteund wordt door de fabrikant, hoe lang onderdelen leverbaar blijven en mbt accu's wat vervanging kost (ook over 10 jaar) + afdwingen dat reparatie van de accu toegestaan is.

[Reactie gewijzigd door bommel op 22 juli 2024 14:26]

procyon
@bommel10 juli 2024 09:59
Het punt blijft wel valida bij moderne auto's waar er zonder scherm niet meer gereden kan worden of veel functionaliteit mist (bijv. weergave snelheid).
Denk dat dit wel meevalt. Zodra een auto geen software ondersteuning meer krijgt, kan je er ook geen always-online functionaliteit meer mee gebruiken. De software blijft dan prima werken, het is alleen niet meer verbonden met het internet en mist dus wat features zoals streamen en verkeersinfo.

De schermen gaan echt niet op zwart zodra software support stopt. ;)
bommel @procyon10 juli 2024 11:00
Nee bedoelde meer als er iets stuk gaat (hardware of software)
Bruin Poeper @procyon10 juli 2024 09:48
De software krijgt nu dus ook al 5 jaren elke update, OTA, gratis.
Dat vind ik dan weer "Veel te kort door de bocht".
Wat is 5 jaar tov 15 a 20 jaar die we gewend waren?
Je weet hoe het gaat met software in laptops, printers, apparaten. Een tweedehandskoper zit over 10 jaar met een mechanisch prima auto die verlamd is door antieke electronica/software.
Ik las onlangs dat verlichtingsunits (koplampen etcetera) duizenden euro's kosten omdat ze bestaan uit grote LED-carroseriedelen. Vergelijk dat eens met een lamp van €10 in oudere auto's...
Een 'kleine schade' bij een moderne auto gaat je een flauwte bezorgen!!!

[Reactie gewijzigd door Bruin Poeper op 22 juli 2024 14:26]

procyon
@Bruin Poeper10 juli 2024 10:49
Ik had het over 5 jaar tot nu toe.
Model Sén uit 2012 krijgen ook nog updates. ;)
Tintel @Bruin Poeper10 juli 2024 12:32
Wat is 5 jaar tov 15 a 20 jaar die we gewend waren?
Gewend waren aan 20 jaar updates zeg jij....wat werd 20 jaar lang geupdate? Auto's waren toch juist notoir snel 'out-dated' qua techniek t.b.v. navigatie of multimedia. Je kon nog wel een tijdje kaartupdates krijgen.
reiniero @procyon10 juli 2024 09:31
De software krijgt nu dus ook al 5 jaren elke update, OTA, gratis.
5 jaar is natuurlijk heel leuk. Maar een gemiddelde occasion is al 5 jaar bij aanschaf. Voor degene die hem dan koopt begint het avontuur met de auto net. Als die hem nog 5 jaar wil houden is de auto 10 jaar oud. Wie weet of over 10 jaar de software nog up to date gehouden word?
procyon
@reiniero10 juli 2024 09:36
Nou dat weet je door te kijken naar de Model S bijvoorbeeld.
Dat model, uit 2012 krijgt nu dus al 12 jaren updates en ik zie ze dat nog wel stretchen naar 20 jaar ;)
bommel @procyon10 juli 2024 09:45
Dat is dus een aanname, zou mooi zijn als fabrikanten hier zekerheid over geven...
rp87 @procyon10 juli 2024 10:10
Dan geef je wel een voorbeeld van een automerk die het qua software ontwikkeling en update beleid voor elkaar heeft. Ik heb sterk het vermoeden dat dit bij Chinese EVs anders gaat zijn.
Dream_ON @procyon10 juli 2024 10:44
Nu pik je er wel de navigatie uit, dat lijkt nog het minst spannend in de hele software en ondersteuening. Heb een auto uit 2010 waar de naviagtie ook nog uitstekend doet. Kaartjes zijn te updaten en gaan.
bzuidgeest
@Bruin Poeper10 juli 2024 09:55
Alsof ICE auto's niet vol zitten met exact dezelfde elektronica. Het enige verschil is de batterij en de motor. De software en electronica zijn tussen die twee aan exact dezelfde problemen onderhevig.

En ja het is sterk afhankelijk van welke fabrikant the het over hebt.
cariolive23 @deniz2809 juli 2024 21:50
Maar houden ze het lang genoeg vol? Lijkt mij veel relevanter.

Een andere vraag is recycling, met name de accu's en de kosten van demontage.
VicTheTrader @cariolive239 juli 2024 22:39
Er is nog geen geld te verdienen aan het recyclen van de accu's van de EVs, met name door twee redenen:

1) er zijn geen genoeg accu's. Het lijkt erop dat de accu's het langer volhouden dan dat de verwachting was geweest en

2) een "versletene" accu is eigenlijk nog prima voor andere doeleinden. De accu van mijn EV is 72kW. Ook als die na 10 jaar alleen maar 50% vermogen heeft, is het nog steeds een prima grote accu.
SuperDre @VicTheTrader10 juli 2024 00:15
En toch zijn er recycle bedrijven die EV accu's volledig recyclen..
YopY @VicTheTrader10 juli 2024 11:55
Is het dan nog veilig? Gezien wat er met bijv. batterijen van oude smartphones / laptops kan gebeuren lijkt het me dat er de nodige maatregelen genomen moeten worden ivm bijvoorbeeld lekkage.

iig, wat je met punt 1 aangeeft, over 10 jaar en daarna zal er een steeds grotere hoeveelheid aan batterijen op de recyclingmarkt zijn, en de bedrijven en producten die iets doen met hergebruik of recycling zullen overal verschijnen.

[Reactie gewijzigd door YopY op 22 juli 2024 14:26]

Hunter! @deniz2809 juli 2024 21:01
Heb je hier een onderbouwing of bron voor? Of is dit gewoon omdat iedereen het zegt?
fastedje @Hunter!9 juli 2024 22:32
Deze.persoon van het volgende youtube kanaal heeft langen tijd in China gewoond en heeft talloze voorbeelden van allerlei misstanden, zoals EVs die in brand vliegen,.of airbags die niet afgaan bij Chinese auto"s in China:
https://youtu.be/yOA7qKMcjcE?si=C-xPL8pBE5wkBHo-
CaptainKansloos @fastedje9 juli 2024 23:40
Asjeblieft. Dat kanaal is een grote stortkoker aan ongenuanceerde, ongefundeerde China bashing. Er is letterlijk geen enkele video te op te vinden met ook maar enige positieve klank over China.

Er is echt wel het nodige mis daar hoor, maar het zijn ook ook weer niet helemaal 'the evil dogs from hell out to destroy the world' oid.

ik zou je willen adviseren dat kanaal te laten voor wat het is en bronnen te zoeken die een genuanceerder beeld geven en (betere) onderzoeks journalistiek bedrijven.
mjtdevries @CaptainKansloos10 juli 2024 09:35
Dat kanaal heeft 15 jaar lang de positieve dingen over China verteld.
Juist omdat hij daar woonde, daar getrouwd is en van het land hield. Nu hij uiteindelijk heeft moeten vluchten uit China laat hij de dingen zien die hij in het verleden niet kon tonen.

Daarom denk jij dat het China bashing is, maar mensen die het kanaal al langer volgens weten dat je juist hem moet volgens als je een eerlijk en genuanceerd beeld van China wil krijgen.
Verwijderd @mjtdevries10 juli 2024 11:26
Die gasten Serpentza en die andere zijn zware haters. Hebben China moeten verlaten omdat ze alle regels aan hun laars hebben gelapt ( wat ze er niet bij zeggen )

En maken nu alleen maar filmpjes om China te demoniseren omdat dat goed geld laatje brengt bij het westerse publiek.

Je kan over Europa of USA ook dit soort filmpjes maken als je financieel gewin wilt halen zonder enig moreel kompas
mjtdevries @Verwijderd10 juli 2024 12:06
Regels zoals: je mag geen enkel greintje kritiek hebben op de communistische partij.

Zoals ik eerder aangaf hebben ze daarvoor 15 jaar lang juist de positieve dingen van China laten zien. Jouw ongenuanceerde reactie zegt eerder iets over jouw moreel kompas.
Verwijderd @mjtdevries10 juli 2024 14:44
Regels als: op een niet werk visum mag je niet werken

Als je werkt dien je belasting te betalen
Als je werkt op een niet werk visum en geen belasting betaald....

Dat soort regels ja
gertrudi @Verwijderd10 juli 2024 13:18
Je kan over Europa of USA ook dit soort filmpjes maken als je financieel gewin wilt halen zonder enig moreel kompas
Dat doen alle nieuws kanalen toch, vooral problemen laten zien.

Ik volg Serpentza al heel lang. Moet wel zeggen dat sinds ze niet meer in China wonen, ik de content een stuk minder vind.
deniz280 @Verwijderd10 juli 2024 13:32
"Die gasten Serpentza en die andere zijn zware haters. Hebben China moeten verlaten omdat ze alle regels aan hun laars hebben gelapt ( wat ze er niet bij zeggen )"

Als je de video's volgt, weet je dat wat je nu zegt onzin is. Ik volg die man ook al een tijdje en merk dat hij, sinds hij daar weg is, vooral kritiek uit. En terecht. Hij zegt vaak in zijn video's dat hij van China houdt, maar niet van de overheid (CCP). Hij prijst de mensen, maar kaart ook de corruptie en andere misstanden aan met bewijs en persoonlijke ervaringen. Dat jij dit negatief ziet, is jouw zaak, maar ik vind het essentieel om deze problemen aan te kaarten om te streven naar een betere wereld. Anders verandert er nooit iets. Probeer wat progressiever te denken.

En ze hebben het land niet verlaten omdat ze regels overtraden, maar omdat ze enorm onder druk werden gezet vanwege hun kritiek. Net zoals we hier in Nederland weten dat bekende klokkenluiders actief worden onderdrukt door onze overheid. Dit is een punt dat Pieter Omtzigt al vaker in de Tweede Kamer heeft aangekaart: dat onze klokkenluiders niet goed worden beschermd. Ik zou je adviseren om dit soort zaken niet te bagatelliseren maar serieus te nemen, want uiteindelijk heeft dit indirect effect op ons allemaal. Helaas wil niet iedereen zo ver nadenken.
Verwijderd @deniz28010 juli 2024 14:42
Ik volg die man niet meer omdat hij vroeger leuke videos maakte.

Maar hij mocht op zijn visum in China niet werken, dus ging die maar youtuben. Maar op den duur is het hobby karakter van youtuben weg en is dat werken/bedrijf. Dat is niet handig op een visum waarop je in de eerste plaats niet mag werken en ook als je geen belasting betaald.

Ik heb een keer gereageerd op een video waarin ze weer alleen maar alles liepen af te branden: jullie videos waren vroeger leuk en informatief. Je hebt alles wat je nu heb aan China te danken: je youtube cariere, dat je de liefde gevonden heb.
Waarom gaan jullie nu niet gewoon videos maken zoals vroeger, maar dan waar je nu ben.

Vervolgens kwam er een video dat ze zoveel van China hielden maar bladi bladi en gingen ze alleen maar verder met kut videos maken.

Een ticket kost 500 euro, ga er heen en maak het mee. Een soort compilatie filmpjes van opgestapelde ellende gaat je echt niet helpen bij je beeldvorming. Net zoals dat als ik nu op youtube in zou typen: dashcam NL dat ook geen beeld geeft van hoe het verkeer hier is.

Het enige wat we uit hun verhaal kunnen concluderen is dat de camera's met gezichtsherkenning in China erg goed werken als je een belastingschuld heb en illegaal werkt. En vervolgens zeg je tegen je volgers dat je om een andere reden ben weg gejaagd
YopY @CaptainKansloos10 juli 2024 11:50
Let daarbij ook op dat er westerse influencers zijn die door de Chinese regering betaald worden om China in een goed licht te zetten / die betaald worden om propaganda door te geven, zie https://www.nytimes.com/i...-youtube-influencers.html (niet paywall link: https://archive.is/qrC4P)
deniz280 @CaptainKansloos10 juli 2024 08:02
Hoezo genuanceerder? Doe wat je wilt met die informatie wat die geeft maar het veranderd niks aan wat er feitelijk in elk land voorkomt zowel in China. Die meuk is gewoon niet te vertrouwen.
RocketKoen @deniz28010 juli 2024 08:28
Het is heel makkelijk om selectief informatie te tonen om zo een sterk gekleurd beeld te schetsen.
Iedereen heeft bijvoorbeeld wel gehoord over EV's die spontaan in brand vliegen. Je moet wel bijna gek zijn als je er in durft te stappen!

Maar kijk je naar de statistiek (bron: AutoinsuranceEX), dan blijkt dat ICE's 61x meer kans hebben om in brand te vliegen. Wat eigenlijk ook helemaal niet zo gek is als je bedenkt hoe ze werken.
Tintel @RocketKoen10 juli 2024 10:33
De waarheid ligt natuurlijk in het midden. Een ICE heeft een grotere kans om in de brand te vliegen tijdens gebruik maar de kans daarop is weer relatief tijdens de stalling. Terwijl een EV tijdens de stalling vrij vaak aan de lader hangt wat de kans op brand weer iets groter maakt.

En de statistieken worden misschien vertekend door het feit dat het aantal echt oude ICE voertuigen flink groter is. Een eerlijke vergelijking dient wel dezelfde leeftijd-range te gebruiken.
Vervolgens worden in bepaalde landen auto's echt wel matig behandeld zeg maar (wat in Nederland/Belgie/Duitsland/enz. nog wel meevalt volgens mij). Als je soms ziet waar Amerikanen in rond rijden dan snap ik wel dat er daar auto's in de brand vliegen.... en meestal hebben die mensen dan natuurlijk een ICE auto en geen EV.
deniz280 @RocketKoen10 juli 2024 13:24
"Het is heel makkelijk om selectief informatie te tonen om zo een sterk gekleurd beeld te schetsen.
Iedereen heeft bijvoorbeeld wel gehoord over EV's die spontaan in brand vliegen. Je moet wel bijna gek zijn als je er in durft te stappen!"

Ik vind dit vergelijkbaar met de eenzijdig positieve berichten over elektrische voertuigen (EV's) die in China worden gebruikt. De technologie daar heeft nog veel kinderziektes. Als je goed zoekt en niet alleen naar de "goed nieuws"-berichten kijkt, kun je voldoende kritische informatie vinden.
bzuidgeest
@deniz28010 juli 2024 09:59
99% van wat je koopt is China meuk. Bijna niets word hier gemaakt. Zelfs je IPhone komt uit China. Alle fabrikanten gebruiken halffabricaten uit China. Dus alles om jou heen zou niet te vertrouwen zijn?

Het is heel simpel met China, je krijgt waar je voor betaald.
deniz280 @bzuidgeest10 juli 2024 13:26
Dat is helemaal niet wat ik zeg, en het doet er ook niet toe. Ik heb het over elektrische voertuigen (EV's), en ja, veel producten uit China zijn van slechte kwaliteit, zoals de kankerverwekkende stoffen die in veel producten worden gebruikt en voor een paar euro via Temu of AliExpress in grote aantallen naar Nederland worden verzonden. Maar specifiek heb ik het over EV's die spontaan in brand vliegen.
bzuidgeest
@deniz28010 juli 2024 15:03
gezien je veel herrie maakt doet het er blijkbaar voor jou heel erg toe.

EV's vliegen niet spontaan in brand. De paar gevallen waar je over hoort zijn over het algemeen allemaal bij crashes betrokken geweest of niet goed verzorgt op een of andere manier.

In China heb je net zo goed goede en slechte fabrikanten. Niet anders dan hier. De EV's van byd bijvoorbeeld rijden hier en in china rond. Hoeveel zijn er al ontploft of in de fik gegaan?
Een van werelds grootste/grotere batterij producenten (CATL) zit in China. Heel de wereld gebruikt hun spullen. In Ev's en tal van andere toepassingen. Hoeveel is er al onstoken? Niets of bijna niets.

En ondertussen hebben we ook nieuwe blusmethoden ontwikkeld mocht het een keer fout gaan.
deniz280 @bzuidgeest10 juli 2024 15:56
"gezien je veel herrie maakt doet het er blijkbaar voor jou heel erg toe."

Je hebt gelijk, ik ben net een rookmelder: ik maak herrie als er iets mis is! ;)

Er zijn talloze meldingen van elektrische voertuigen (EV's) in China die spontaan in brand vliegen zonder betrokken te zijn bij ongevallen. Hier zijn enkele opmerkelijke incidenten:

BYD Han: Dit model heeft te maken gehad met meerdere brandincidenten. Bijvoorbeeld in oktober 2021 vloog een BYD Han EV in brand op de Shenzhen Shuiguan Expressway. Een ander incident met een BYD Han vond recent plaats, waarbij de oorzaak van de brand onbekend blijft​ (Car News China)​​ (ChinaPEV)​.

XPeng en Li Auto: Er zijn verschillende brandincidenten gemeld met modellen van deze fabrikanten. XPeng had vier incidenten, voornamelijk met het G3-model, en Li Auto had vijf incidenten met het Li ONE-model​ (Batteries News)​​ (Car News China)​.

Algemene Statistieken: Alleen al in 2023 waren er 6.462 gerapporteerde brandincidenten met elektrische voertuigen in heel China. Veel van deze branden vonden plaats terwijl de voertuigen geparkeerd stonden of werden opgeladen, en een aanzienlijk aantal gebeurde ook tijdens het rijden​ (Tesla Motors Club)​.

Deze incidenten benadrukken de aanhoudende veiligheidsproblemen met EV-technologie, vooral wat betreft batterijbeheer en thermische stabiliteit. Het is cruciaal dat fabrikanten en regelgevers deze problemen aanpakken om de veiligheid en betrouwbaarheid van elektrische voertuigen te verbeteren.

"In China heb je net zo goed goede en slechte fabrikanten. Niet anders dan hier. De EV's van byd bijvoorbeeld rijden hier en in china rond. Hoeveel zijn er al ontploft of in de fik gegaan?
Een van werelds grootste/grotere batterij producenten (CATL) zit in China. Heel de wereld gebruikt hun spullen. In Ev's en tal van andere toepassingen. Hoeveel is er al onstoken? Niets of bijna niets."

In China kampt de bouwsector met aanzienlijke problemen met betrekking tot kwaliteit en veiligheid. Veel bouwprojecten worden uitgevoerd met lage kwaliteitsnormen en inferieure materialen. Deze praktijk is wijdverspreid vanwege de focus op kostenbesparing en snelheid, wat leidt tot een hoog risico op instortingen en andere ernstige gebreken. Een fenomeen dat vaak wordt genoemd, is dat van de zogenaamde "tofu-gebouwen", waarbij constructiematerialen en -technieken worden opgeofferd om de productiekosten te verlagen en de bouw te versnellen (Re-Thinkink the future) (China Urban Development Blog).

Er zijn talloze incidenten waarbij gebouwen instorten, vaak als gevolg van corruptie en slechte naleving van bouwvoorschriften. Zo wordt er vaak gebruik gemaakt van slecht cement en andere goedkope materialen zonder dat de kopers hiervan op de hoogte zijn totdat het te laat is​ (Business & Human Rights Resource Centre). Deze situatie wordt verergerd door een cultuur van snelle winstmaximalisatie, waar veel bedrijven slechts kortstondig opereren voordat ze weer verdwijnen​ (Re-Thinking the Future).

Waarom zeg ik dit? Omdat dit ook relevant kan zijn voor elektrische voertuigen (EV's). Als je ziet hoe de ontwikkelingen daar puur gericht zijn op snel geld verdienen, dan zul je ook zien dat deze cultuur kan overslaan op de EV-industrie. Aangezien we al genoeg bewijs hebben gezien van problemen met Chinese EV's, houd ik mijn hart vast dat zij dit ook daadwerkelijk goed doen. We moeten niet blindelings vertrouwen op EV's die in China zijn gemaakt (Re-Thinking the Future)​​ (China Urban Development Blog)​.
bzuidgeest
@deniz28010 juli 2024 16:06
Omdat dit ook relevant kan zijn voor elektrische voertuigen (EV's)
Het belangrijke woordje: kan. Het hoeft niet. En zolang die auto's hier niet in brand vliegen maakt hun eigen markt mij weinig uit. Je geeft overigens geen statistieken voor dezelfde periode met brandstof auto's in China. En dan je opmerking vooral bij opladen.... Dat kan dus ook fout gaan in de lader of kan fout gaan in de inverter. Er zijn wel meer faalpunten dan de batterij. Als iets anders brand en de batterij op den duur ook meegaat dan kan je niet de schuld aan de batterij geven. Volgens die redenatie is elke huisbrand de schuld van de wasmachine. Want als het huis lang genoeg brand, verbrand de wasmachine ook.

Het komt opnieuw terug op wat je betaald voor dingen. China kan prima materiaal maken, maar ze produceren dat liever voor export dan eigen consumptie. Betere prijzen is meer export en mogelijk lage kwaliteit. Maar ik heb ook genoeg spul gezien waar de bedrijven hier nog wat van de kwaliteit konden leren.
China zal zeker voor dingen als auto's en zonnepanelen beter spul exporteren dan dat ze intern zullen verkopen. Het moet toch aan EU regels voldoen bij handel met bedrijven en installateurs hier. Dat is heel anders dan aliexpress en direct to consumer. louman, de importeur van byd zit echt niet op een brandschandaal te wachten. Dus vergelijk China zijn interne markt niet zomaar met die van ons. De marktkrachten en regels zijn heel verschillend. Tenzij je auto op aliexpres gaat kopen en dan vraag je er ook om... (en ja voertuigen via ali is mogelijk)
deniz280 @bzuidgeest10 juli 2024 16:26
Ik denk dat we elkaar verkeerd begrepen hebben. Ik doelde alleen op de huidige situatie in de Chinese markt. De Europese markt baart me minder zorgen, zolang er goede controle is. Maar ik maak me wel zorgen over de mensen die in China met die voertuigen rijden, waar de kwaliteit vaak te wensen overlaat.

Zoals je aangaf, speelt de prijs hierbij een grote rol. Toch vind ik dat er altijd strenge normen moeten zijn, zodat geen enkele elektrische auto zulke problemen ondervindt, zoals een accu die spontaan in brand vliegt. Ik benadruk dit om duidelijk te maken dat we altijd alert moeten blijven en moeten streven naar verbetering.
SuperDre @fastedje10 juli 2024 00:13
Tja, dat gebeurd hier ook met non-chinese auto's en ook ICE auto's hebben nog wel eens de neiging om spontaan in brand te vliegen, maar zijn op dit moment wel makkelijker te blussen, maar ook dat nadeel van huidige EV's is met een volgende generatie accu's geen probleem meer.
Rietveldusa @Hunter!9 juli 2024 23:34
of ze lang meegaan heb ik geen idee, maar wij hebben 2 dagen een MG MG5 meegehad als vervangwagen die pas 9000km had, dus nieuw. Pas op. leuke wagen voor het geld (35.000 euro in Belgie) maar na de eerste paar minuten valt je toch op dat de kwaliteit niet dat is.

wat ons meteen opviel (maar niets te maken heeft met kwaliteit) was het irritante geluid dat ze gekozen hebben voor de richtingaanwijzers, echt te luid en ook een irritante toon.

bij het sluiten van de wagen klappen de spiegels in met vrij veel gekraak en gesleep van plastiekdelen.

de camera's (voor- en achter en de 360°) lijken wel van een laptop van 20 jaar geleden terug te komen.(en ja ze waren proper)

stugge deuren die als je ze niet hard dichtslaat gewoon halverwege blijven staan.

lichtjes water binnen aan de binnenkant deur waar de spiegels zitten

alsook druppels op de achterzetel.

als je in de wagen zit voel je het plastiek door de padding van de deurkaarten heen.

ik zit met de knie tegen de deur kaart en die druk je met gemak gewoon naar binnen.

het stuur ziet er op 1ste zicht leder uit met geperforeerde delen. tot je het vastpakt en beseft dat het gewoon plastiek is.

oncomfortabele zetels, wel kuipzetels maar niet stevig, en na paar uur zitten kreeg ik al pijn aan het zitvlak (wat bij onze tucson plug in niet zo is)

het rijwielgedeelte was wel in orde, beetje stug maar wij zijn dan ook elektronische ophanging gewend van de tucson, het elektrisch rijden vind ik erg aangenaam, meteen power en lekker liniaire koppelcurve. over de elektromotoren kan ik dus niets slechts zeggen. gewoon goed.
Grrrrrene @Rietveldusa10 juli 2024 08:07
...en je denkt dat als je deze auto met ICE had kunnen kopen, al die problemen waren opgelost?

Laatst op een auto-site ook al zo'n nieuwsbericht dat EV's minder betrouwbaar blijken te zijn dan ICE-auto's. De onderbouwing? Veel problemen met verbindingen naar Android Auto/Apple Carplay die wegvielen en veiligheidssystemen die foutmeldingen geven. Man, wat kun je statistieken manipuleren om je eigen voorkeur te pushen. AA/AC en (verplichte) veiligheidssystemen hebben natuurlijk niks met de aandrijflijn te maken. Als ik wil weten of iets betrouwbaar of degelijk is, wil ik weten hoe vaak ik ermee stil kom te staan, niet of de USB/Wifi/BT-verbinding met de autoradio wel betrouwbaar is.

Ik geloof best dat de MG5 een goedkoop afgewerkte auto is. Maar dat is niks wat je de Chinezen moet verwijten, maar gewoon een gevolg van het feit dat EV's duur zijn en ze allemaal hun best doen om er zo'n groot mogelijke markt voor te vinden. En met een lagere prijs moet je besparen op zaken die je gaat merken. Ik had laatst mijn auto naar de garage gebracht voor onderhoud en kreeg een elektrische auto mee: een Renault Zoë. Als je dacht dat die MG5 matig was afgewerkt? Dit voelde pas goedkoop aan. Ik kreeg flashbacks naar mijn Toyota Corolla uit 1993 met de hoeveelheid "exposed metal" in het interieur, de keiharde, goedkoop ogende plastic delen en kopjes in het interieur en stoelen zonder enige vorm van comfort. Maar hey, het rijdt, is niet duur en stoot niks uit. Als je hiermee door het stadsverkeer navigeert is er weinig mis mee toch? Comfortabele stoelen heb je immers pas nodig als je er veel tijd in doorbrengt.
TMT @Grrrrrene10 juli 2024 10:28
Inderdaad, de MG5 is een "budget" auto, en de afwerking is dan ook navenant.
Ik ben bijzonder positief verrast geweest door mijn Polestart 2. Ook in China gebouwd, maar voelt heel "Duits" aan (hiervoor alleen met VW/Audi/BMW gereden).
Dus ze kunnen zeker wel goede auto's bouwen.
FireSheep @Rietveldusa10 juli 2024 07:02
Wat is volgens jou de high end afwerking dan?(op ev niveau?)
Seal64 @FireSheep10 juli 2024 07:17
Afwerking is niet afhankelijk van wat voor aandrijving erin zit...
FireSheep @Seal6410 juli 2024 21:52
Mijn vraag welke ev noem jij high end? Ik zelf in compact klasse tot mid klasse bmw i3(dit is by far het beste interieur onder 75k euro) i7, s hummer ev, lucid air en rivian. Voor de Chinezen is de xpeng p7 en nio et7 niet gek en best knap gemaakt met hier en daar best premium onderdelen

[Reactie gewijzigd door FireSheep op 22 juli 2024 14:26]

mjtdevries @Rietveldusa10 juli 2024 12:10
Nou is de MG natuurlijk ook wel de goedkoopste variant van de EVs.
Een Dacia ga je ook niet vergelijken met een Audi.

Er zijn ook de nodige Chinese autos die in het duurdere segment vallen waarbij de afwerking wel heel netjes is.
Maar of ze na 3 jaar ook nog premium aanvoelen is iets dat nu heel moeilijk in te schatten is.
Er zijn genoeg autos die na een jaar gaan kraken.
Grotbewoner @deniz28010 juli 2024 00:51
Toch knap dat mijn Chinese auto hier in Nederland 7 jaar of 160.000 km garantie heeft en de Duitse alternatieven waar ik naar keek allemaal slechts 2 jaar.
Grrrrrene @Grotbewoner10 juli 2024 10:34
Ik ben in de jaren '80 opgegroeid en de publieke opinie over Japanse auto's was toen net zo. Voor die prijs kon het nooit wat zijn, maar meestal waren ze in de basis rijker uitgerust dan de Europese alternatieven en bleken ze nog betrouwbaarder ook. Met China lijken we weer dezelfde fout te maken. Het land heeft een zweem van "goedkope namaak", dankzij internetaankopen via Aliexpress, Wish, enzo, maar er werken natuurlijk ook gewoon ingenieurs die slim genoeg zijn om goede producten te ontwerpen en wellicht in Europa opgeleid zijn en dus ook onze voorkeuren kennen.

Van het regime kun je zeker wat vinden en ik zou alleen daarom al geen Chinese auto willen, maar niet omdat ik er geen vertrouwen in heb.
Grotbewoner @Grrrrrene10 juli 2024 13:00
Yep, de ellendige politiek van China is natuurlijk een extra factor. Al had Japan natuurlijk nog flink wat haat vanuit de oorlog mee (mijn vader wilde vroeger nog steeds geen "japans schroot").

Maar de meest spannende elektrische auto's komen nu simpelweg uit China. En de meeste niet-Chinese beschikbaar in Europa EV's zitten vol Chinese onderdelen, dus dan steun je China met een omweg. Of je koopt een Volkswagen en die investeert dan jouw geld weer in de Chinese markt of koopt 5% van Xpeng.

Welk merk blijft er nog over als je écht China wil mijden?

[Reactie gewijzigd door Grotbewoner op 22 juli 2024 14:26]

Source90 @deniz2809 juli 2024 21:06
2015 wil zijn one-liner terug.
Er rijden -ook hier- al zat Chinese auto's rond voor langere periode (qua levensduur).
Denk aan Geely met onder de paraplu Lynk&co, Polestar en Zeekr.
SAIC met onder de paraplu o.a. het merk MG, ook maken ze EV's voor GM en VW.
BYD en NIO maken een opmars in Europa. Afgelopen week meerdere BYD op de weg gezien (BYD heeft tegenwoordig ook meerdere dealers in NL).

[Reactie gewijzigd door Source90 op 22 juli 2024 14:26]

mad_max234 @deniz28010 juli 2024 08:58
Ik ben heel benieuwd hoe de Chinese EV's zich houden na 10 jaar. Een bepaald autoblad doet soms van die testen waar ze een hele auto uit elkaar halen en de conditie van alle onderdelen bekijken en opmeten. Dat zou interessant zijn denk ik.

We weten denk ik allemaal dat de Chinese overheid er alles aan doet om slechte publiciteit van de Chinese sociale media te weren en al helemaal uit de westerse media. Ze hebben nog steeds zware censuur daar en die wordt vaak misbruikt om problemen te verbergen, deden ze zelfs met COVID. We zullen er dus zelf achter moeten komen hoe de Chinese EV's zich houden in de loop van hun levensduur, omdat de Chinese bevolking afgesloten is van de rest van de wereld en hun ervaringen niet met ons kunnen delen.
phoenix2149 @deniz28010 juli 2024 09:32
Is Volvo tegenwoordig niet ook Chinees? Doen het nog steeds best goed toch?

Dat goedkopere auto's minder goede afwerking hebben wil niet zeggend at de aandrijflijn slecht is.
mjtdevries @phoenix214910 juli 2024 12:22
Eigendom van een Chinees moederbedrijf geworden.
Dat hoeft niet perse te betekenen dat Volvo zelf, intern ook Chinees is geworden.
procyon
@mjtdevries10 juli 2024 16:27
In de board van directors, zit de echte baas, de chairperson. Die kan de CEO ontslaan.
Die persoon is toevallig ook grootaandeelhouder en oprichter van Geely, Li Shufu, of zijn europese naam : Eric Li.

Dus ja, de Chinezen hebben een Zweeds management team neergezet om de suggestie te wekken dat het nog Zweeds is maar in werkelijkheid doen ze precies wat de CCP wil.

https://investors.volvoca...rnance/board-of-directors
Wikipedia: Li Shufu
Abletonlive @deniz28010 juli 2024 11:43
Bron?
bursche @deniz2809 juli 2024 21:05
Hoezo niet? China is inmiddels, net als de Aziatische tijgers voor haar, de kopieerfase voorbij en zet nu zelf de toon. Het is nu van 'Made in China' naar 'Designed in China' en ze haalt Europa op alle fronten in hoog tempo in.
mad_max234 @bursche10 juli 2024 09:19
Ja, ze proberen tegenwoordig wat meer zelf te ontwerpen, maar de Chinezen kopiëren nog steeds technologie en designs aan de lopende band. Een paar maanden geleden was er nog een rel rondom een nieuw topmodel. Er zijn meerdere auto's uitgebracht in de afgelopen jaar die duidelijk kopieën waren van andere merken. Soms stelen ze alleen wat elementen, andere keren is het bijna een 1-op-1 kopie.
Z80 @mad_max23410 juli 2024 15:23
Het goed kijken bij de concurrent gebeurt bij elke auto bouwer.
Maar in China rijden ook strak vormgegeven stekkerautos rond. Niet die plastic neus zoal in de EU veel te zien is. Maar echt een ontwerp voor een elektroauto.
Ook de techniek loopt voor. Daar is al een beweging naar 800V systemen aan de gang.
GurbieV @Pe Nis9 juli 2024 22:36
Ja, laten we minder deugen. Alle negativo's het land uit!
deniz280 @GurbieV10 juli 2024 08:04
En alle delusionals land in.
oltk @Pe Nis10 juli 2024 07:35
Ik ben benieuwd wat je hiermee wil zeggen. Of zit je per ongeluk in het verkeerde draadje?
fenrirs @Pe Nis10 juli 2024 07:42
Vraag eens aan wat oeigoeren waar ze liever wonen. Je mag plaatsmaken hoor
bilgy_no1
9 juli 2024 20:59
En zo begint de versnellende fase van de disruptie. China is al de grootste markt voor auto's en nadert nu al 50% marktaandeel voor EVs.

Andere markten gaan nu snel volgen en dikke kans dat het Europese verbod op nieuwe fossiele auto's al ruim voor 2035 irrelevant is geworden...

Want wie gaat er nog extra betalen bij de aanschaf om in een vervuilende auto te rijden die ook in gebruik veel meer kost, minder comfortabel rijdt, meer gedoe met onderhoud vereist, etc etc?

Overigens zijn EVs in sommige prijssegmenten ook nu al goedkoper dan fossiele auto's. Een VW Tiguan is qua ruimte redelijk vergelijkbaar met een Tesla Model Y, maar heeft al een hogere vanaf prijs. En dan is de VW helemaal kaal, terwijl de Tesla eigenlijk al heel compleet is (behalve de Enhanced Autopilot of FSD upgrade).
Sonic1984NL @bilgy_no19 juli 2024 21:13
Hoewel elektrische voertuigen (EV’s) zeker voordelen bieden, zijn er ook nadelen die niet genegeerd kunnen worden. Een veelgehoord argument is dat EV’s minder onderhoud vereisen. Maar dat is niet het hele verhaal. EV’s hebben weliswaar minder bewegende delen dan traditionele auto’s, wat minder motoronderhoud betekent, maar ze zijn zwaarder en hebben daardoor meer slijtage aan banden. Bovendien zijn de elektrische systemen in EV’s gevoeliger voor storingen, wat vaak leidt tot hogere reparatiekosten.

Wat betreft comfort, veel EV’s hebben een minimalistisch interieur waarbij vrijwel alles via een scherm bediend wordt. Dit klinkt misschien modern, maar tijdens het rijden kan het behoorlijk onhandig en minder comfortabel zijn vergeleken met fysieke knoppen en schakelaars.

Een ander belangrijk punt is de wegenbelasting. Vanaf 2026/2027 betaal je voor EV’s gewoon het volle bedrag aan wegenbelasting. En aangezien deze auto’s vaak zwaarder zijn dan benzineauto’s, zul je zelfs meer betalen. Dit is een significante kostenpost die vaak over het hoofd wordt gezien in de discussie over de voordelen van EV’s.

En dan is er nog het bereik en het laden. Ondanks verbeteringen in batterijtechnologie, hebben EV’s nog steeds een korter bereik dan veel plug-in hybride of benzineauto’s. Het laden van een EV duurt ook veel langer dan het tanken van een benzineauto, wat vooral tijdens lange reizen een groot ongemak kan zijn.

Kortom, hoewel EV’s veel voordelen hebben en zeker de toekomst lijken te zijn, zijn ze niet zonder nadelen. Het is belangrijk om een gebalanceerd beeld te hebben bij het overwegen van de overstap naar elektrisch rijden.

Admin-edit:Gelieve geen AI output te plaatsen

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 14:26]

dasiro @Sonic1984NL9 juli 2024 21:33
De 2 grootste problemen die EV's gaan creëren zijn de capaciteit van het stroomnet en het wegvallen van een gigantische melkkoe voor de overheid, zijnde de belastingen en accijnzen op fossiele brandstoffen. Al de rest is peanuts en slechts groeipijnen die weinig pijn gaan doen.

De automobielsector is al volop alternatieve inkomsten aan het zoeken voor het wegvallen van onderhoudsinkomsten en vergeet niet dat 2035 geen totaalverbod is op ICE-voertuigen in het algemeen, maar slechts op de verkoop van nieuwe modellen, als dat tegen dan nog stand houdt.
bilgy_no1
@dasiro9 juli 2024 23:30
De Rabobank heeft eens becijferd dat Nederland 20% meer elektriciteit gaat gebruiken als auto's alleen nog maar elektrisch rijden. Dat val best wel mee, ook voor de netcongestie en dat soort zaken.

Bovendien is het redelijk eenvoudig om het laden dusdanig te spreiden dat het vooral gebeurt op momenten met weinig vraag en/of veel aanbod aan elektriciteit. Daar zijn al diverse apps voor en met de juiste prijsprikkels zal dat wel goed gaan.

De uitdaging is dat tegelijkertijd ook verwarmingen (volledig of meer) elektrisch moeten gaan draaien, dat de industrie moet gaan elektrificeren en dat sowieso het verbruik toeneemt.

De belasting op elektrische energie is overigens hoger (per kWh aan energie) dan de belasting op benzine of diesel. Wel is het zo dat een fossiele auto minstens 70% van die energie verkwist waar je dus wel belasting over betaalt. Door de veel hogere efficiëntie van EVs valt daar dus wel een stuk inkomsten weg. Maar dat is geen reden om maar te blijven vervuilen. Er komt vast een oplossing voor.
mjtdevries @bilgy_no110 juli 2024 12:32
Die 20% is dan waarschijnlijk Nederland als geheel.

Dus inclusief grote bedrijven die hun eigen energiecentrales hebben, google en microsoft rekencentra etc.
Het percentage extra elektriciteit per huishouden zal waarschijnlijk veeel hoger zitten. En daar komt je netcongestie dan om de hoek kijken.
killercow @Sonic1984NL9 juli 2024 21:24
Ik ben letterlijk net zo veel banden kwijt als bij mn niet EV, rijdt in beide niet als een debiel, en heb bij de tesla na 170k km's welgeteld 200e aan onderhoud (raamsap en ruitenwissers daar gelaten). Dat heeft geen enkele ICE of hybride nog maar voor 30% gehaald voor dat bedrag.,
Qua gewicht is de tesla net zo zwaar als de volvo, dus voor dewegenbelasing gaat het straks niks uitmaken als de tesla wel belast wordt,
De terugval in batterij is welgeteld 15km na die 170k km, dus die gaat nog wel 10 jaar mee zonder dat het 'lastig wordt om ergens te komen.
Het comform is zodanig dat we voor lange ritten eigenlijk *altijd* de tesla boven de volvo kiezen.
redslow @killercow9 juli 2024 22:31
Hier een leaf met een degradatie van 28% accu in 60k en 6 jaar. In tussen al de remmen kunnen vervangen want die kwamen niet meer door de keuring.

Daarnaast moet de wagen gewoon ieder jaar op keuring want de schokdempers, remvloeistof, draagarmen, interieur filter etc dienen gewoon gecheckt te worden/vervangen.

In Nederland zijn de onderdelen niet zo zeer duur maar het uurprijs van de monteur. Dus nee in vergelijking met de Seat Leon cupra uit hetzelfde jaar zijn de onderhoudskosten praktisch gelijk. Terwijl die al dik 160k erop heeft zitten en de kosten van het vervangen van de schijven bij 150k (die ook nog eens groter en geventileerd zijn) waren op 2 tientjes na hetzelfde.
bilgy_no1
@redslow9 juli 2024 23:15
Dat ligt dan vooral aan Nissan en de dealer. De LEAF heeft geen actief temperatuur management van de batterij en dat komt de levensduur niet ten goede.

Het onderhoudsprogramma wordt door de importeur vastgesteld, mede om de dealers dealers wat business toe te schuiven.
VittunWasted @redslow10 juli 2024 10:32
Hier een leaf met een degradatie van 28% accu in 60k en 6 jaar. In tussen al de remmen kunnen vervangen want die kwamen niet meer door de keuring.
Er is dan wel iets mis met jouw rijstijl. Heb al 5 jaar een LEAF en heb 9% degradatie en 120k gereden. En de remmen zijn ook nog ver niet aan vervanging toe.... Alleen moet ik misschien wel nieuwe winterbanden halen deze winter. Maar dat had ik bij een ICE ook moeten doen.
redslow @VittunWasted10 juli 2024 14:10
Het is een 30kwh die alleen voor het stadsverkeer word gebruikt dus nee, normaal rij gedrag.

De accu is gewoon niet goed. Dit ook al aangetoond via LeafSpy een afname 2,8% in 500km is teveel,
John245 @killercow9 juli 2024 21:29
Ja kosten banden is bij 170k km waarschijnlijk nog 0. Wanneer gaan ze voor de eerste keer vervangen worden?
killercow @John2459 juli 2024 21:31
4 setjes nu. nog prima voldoende profiel volgens de apk.
kosten: net zo veel als bij de volvo voor het zelfde aantal kilometers. Alle andere kosten? Nul of niet aanwezig.
John245 @killercow9 juli 2024 21:32
4 setjes is niet echt zuinig te noemen. Rij zelf lease dus verplichte winterbanden. Maar rij nog steeds op de originele banden na 150.000 km.
-Colossalman- @John2459 juli 2024 21:41
Ik zit met mijn etron (2500kg) nu op 60.000km(geen winterbanden) ik laat ze voor de winter vervangen maar volgens mij is dat een prima resultaat.
Door mijn panelen (en saldering) rijd ik al 2 jaar gratis. Tel nog de 7 jaar gratis onderhoud erbij op die ik er bij kreeg en nog geen wegenbelasting dus dikke prima.

Als ik nu nog na afschrijving de accu's(90kw) als thuis batterij kan inzetten zou dat helemaal mooi zijn.
John245 @-Colossalman-9 juli 2024 21:43
Dat is zeker top.
Ikbenjelly @killercow10 juli 2024 10:15
15km degradatie kunnen meeste mensen alleen van dromen...bij normaal gebruik zal je na paar jaar rond de 6% zitten..en met 170.000km eerder 40km...Iemand hier met een model 3 LR AWD met meer dan 150.00km die bij 100% nog 485km range ziet staan?
watabstract @Sonic1984NL9 juli 2024 21:37
Blijft grappig hoe sommige mensen blijven zoeken naar manieren om EV's onterecht in diskrediet te brengen. Ze zouden veel minder zuinig zijn dan beweerd wordt, ze rijden toch ook gewoon op grijze stroom dus CO2, de accu's slijten snel, ze zijn zwaarder dan de gemiddelde ICE evenknie, en nu dus ook dat het minimalistische een nadeel is en dat je meer wegenbelasting zou gaan betalen dan als je benzine rijdt. Gelukkig weten de meeste mensen inmiddels wel beter. Er is nog maar 1 valide argument tegen de aanschaf van een EV en dat is de prijs. In China gaat die vlieger ook niet meer op en de rest van de wereld gaat hoe dan ook volgen. Maar veel succes nog met het rijden op dinosap. :+
ATIradeon8500 @watabstract9 juli 2024 22:57
Ze zijn ook echt veel minder zuinig dan wordt beweerd. Wat je nergens terugleest zij de laadverliezen van 8 tot ruim 20 procent.

Dus los van het feit of je het opgegeven bereik op een lading haalt kost het veel meer energie om dat te halen dan dat fabrikanten opgeven.

Het zou toch raar zijn en niemand zou accepteren als je voortaan bij de pomp af moet rekenen voor 55 liter en je hebt maar 50 liter gekregen om reden dat de pomp hier en daar lekt?
watabstract @ATIradeon850010 juli 2024 00:03
Laadverliezen bij accu's zijn gewoon algemene kennis. Er zijn genoeg berekeningen te vinden waar dat netjes wordt meegenomen. Op hele toegankelijke websites dus niet verstopt in kleine lettertjes of lastig te lezen publicaties. Een verbrandingsmotor verliest 80% van de energie in brandstof direct aan warmte. Om een zekere afstand af te leggen heb je met een EV en een ICE evenveel energie nodig maar de ICE begint al direct met een achterstand van slechts 20% rendement. Een EV heeft uiteraard ook gewoon verliezen maar die staan niet in verhouding. Grijze stroom komt ook gewoon uit fossiele brandstof maar dat wordt in de energiecentrale wel met bijzonder weinig verlies opgewekt. Waarschijnlijk maar 1% maar laten we zeggen 5%. Dan nog een paar procent verlies op de energietransport. En pakweg 20% verlies (waarschijnlijk minder) via de accu (opladen en ontladen). De elektromotor zelf neigt naar 100% rendement. Je houdt dan makkelijk 70% rendement over met een EV. In de praktijk zal het wel de 80% naderen. Dat is tenminste ruim 3 keer zo zuinig als een ICE. Oftewel een derde van de CO2 productie per gereden kilometer, en dat is dan met 100% grijze stroom. Gooien we steeds meer groene stroom in de mix dan komt de ICE er bijzonder bekaaid vanaf.

Dit onderwerp is al zo uitgekauwd dat het niet leuk meer is. Maar je houdt altijd mensen die maar niet willen begrijpen dat de grote kracht van elektrisch is dat je niet meer vastzit aan 1 energiebron. Het maakt met een EV geen zak uit hoe je de stroom opwekt. Daarmee is fossiel rijden sowieso al bijna uitgespeeld. De enige reden dat we het nog gebruiken is omdat we nog midden in de energietransitie zitten. Het is een kwestie van beperkt aanbod en beperkte stroomcapaciteit. Maar een overblijfsel van het fossiele tijdperk is uiteraard geen argument tegen het nieuwe.
oltk @watabstract10 juli 2024 07:44
Ik verbaas me helemaal niet over de anti-EV reacties hier. Ik krijg vaak "gratis" berichten op mijn mobiel van de website Autoblog. Man o man. Wat zijn die anti-EV. Het zit vol met nieuwsberichten dat "de EV markt instort", "EV's veel minder zuinig zijn dan ICE's"etc etc. En als je de moeite neemt om een keer zo een (slecht vertaald) bericht te lezen gaat het vaak om één exemplaar die voor het gemak meteen de standaard is voor alle EV's. Ik kan het natuurlijk niet bewijzen, maar het zou me niet verbazen als de verenigde ICE producenten maandelijks een bedrag overmaken :+
watabstract @oltk10 juli 2024 15:17
Vaak is dat soort lobby wat minder opzichtig. Het kan ook zitten in interessante kortingen voor de beheerders van die site bijv. Als je geen gift krijgt dan is er ook geen wet die zegt dat je het moet rapporteren. Net als dat je ziet dat ministers na een termijn opeens ergens een leuke baan opstrijken. Denk bijv aan Cora van Nieuwenhuizen maar bijv ook de goedlachse Gerrit Zalm die prompt een hoge functie bij een bank kreeg. Een bank die er vervolgens weer zo'n potje van maakte dat die werd genationaliseerd. Nederland staat er sowieso niet goed op als het om corruptie gaat.
sdk1985 @watabstract10 juli 2024 01:56
Phoe er is wel het één en ander aan te merken op je pleidooi. En vervelend genoeg leidt dat heel erg af van de discussie of een EV nu zinnig is of niet.

Puur inhoudelijk dus:

In de eerste plaats hebben de laadverliezen waar naar wordt verwezen niks te maken met verliezen in een ICE en in een energiecentrale. Waar men op doelt is het fenomeen waarbij je een EV koopt met een 60 kWh accu en vervolgens gaat rekenen 60 kWh * 0,25 cent per kWh. Maar dat is niet correct, je mist dan de laadverliezen!

Via een stopcontact praten we over 12-24 % en via een laadpaal over 6-10%. Het is ook nog afhankelijk van de temperatuur. Bij een Renault Zoe schijnt het te kunnen oplopen tot 30% in de winter (via stopcontact). Maar goed laten we uitgaan van een laadpaal bij iemand thuis. In dat geval stop je 60 kWh in je accu pakket en dan wordt er 65 kWh afgerekend bij je verbruik. Dat is het verlies waar men naar refereerde.

Nu de rest van je pleidooi. De interne efficiëntie van een ICE is niet echt relevant in een vergelijking. Mensen rekenen af in liters benzine en rijden vervolgens x liter per 100 km. Dat kost vervolgens y euro. Een auto die 5.5 liter per 100 km verbruikt kost afhankelijk van de benzine prijs bijvoorbeeld 10.45 per 100 km. Voor een EV maak je een vergelijkbare som. Bijvoorbeeld 65 * 0,25 = 16,25 euro / 405 km = 4.01 per 100 km.

Betreffende je stroomproductie. Een moderne STEG eenheid doet ongeveer 50-60% rendement, zie TU Delft. Transportverliezen zijn in Nederland ongeveer 4%.

Hetgeen mist in je pleidooi is het belangrijkste getal; elke liter benzine kost circa 6 kWh aan energie om te maken (en er zit 8.9 kWh energie in een liter). Dus lijkt het lijkt er sterk op dat EV kan resulteren in een netto daling van het nationale energieverbruik. Echter vereist dit wel een stabiele stroomvoorziening die zoveel energie kan leveren (en geen oorlog waarbij raketten je stroom uitschakelen zoals nu in sommige regio's elders gebeurd).

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 22 juli 2024 14:26]

procyon
@sdk198510 juli 2024 16:32
elke liter benzine kost circa 6 kWh aan energie om te maken (en er zit 8.9 kWh energie in een liter).
Interessant, die was nieuw voor mij.
Heb je daar misschien een bron over ?
ATIradeon8500 @watabstract10 juli 2024 09:56
Ik ben niet anti ev, heb zelf een model 3 en laadt zoveel als mogelijk met zonnestroom. Wat mij verbaasde is hoe groot het verschil is een kWh die je af moet tikken tov kWh wat in je accu verdwijnt.

Dit is geen algemene kennis zoals je stelt want collega's waren even verbaasd toen ik hen hier op attendeerde en zij soortgelijke waarden zagen bij hun ev's. Ook bij rijervaringen op auto sites wordt altijd gesproken over kWh accu verbruik en niet over laadverbruik. Ik heb mij op basis van dat soort sites georiënteerd en een keuze gemaakt. Vandaar mijn verbazing bij de ev pomp :-)
watabstract @ATIradeon850010 juli 2024 15:38
Algemene kennis betekent dat het kennis is die breed gedragen wordt en gewoon voorhanden is. Je hebt simpelweg geen goed vooronderzoek gedaan. Wellicht ben je alleen uitgegaan van de reclamefolders, maar dat is dus nooit een goed idee. Bij elke omzetting van energie heb je verliezen, dus ook bij de omzetting van elektrische naar chemische energie en andersom. Dat mag nooit een verrassing zijn.

Waar het hier om gaat, is dat de hetze tegen EV's net zo bedenkelijk is als de bedrijven die ze juist promoten. Maar 1 ding staat als een paal boven water: als je een benzineauto koopt dan ben je verplicht om de energie voor het vehikel af te nemen bij een enkele industrie. Wil je flexibiliteit dan koop je een EV. Ik woon in een wat zonniger land. Over een paar jaar rij ik volledig op zonne-energie. Dan hoef ik nooit meer te tanken en kan ik met een beetje geluk de rest van mijn leven vooruit met dezelfde auto. In deze keten zijn laadverliezen niet zo relevant. Als ik onderaan de streep 30% zeer goedkope energie weggooi dan heb ik daar een stuk minder problemen mee dan met het weggooien van 80% van fossiele energie in de tank. In de eerste plaats is dat veel beter voor mijn portemonnee (benzine gaat nooit meer goedkoper worden en wordt alleen maar duurder, de zon blijft nog heel lang gratis schijnen) maar ook produceer ik dan per gereden kilometer geen CO2 meer.

In een toekomst waar hernieuwbare energie en kernenergie de absolute hoofdmoot zijn, zijn EV's simpelweg onmisbaar. Dit is al jaren zo klaar als een klontje en elke discussie zoals hier helaas ook weer op Tweakers door sommige lieden is alleen maar vertroebeling van de realiteit.

Je EV is dus een prima aankoop geweest.
VittunWasted @ATIradeon850010 juli 2024 10:34
Het zou toch raar zijn en niemand zou accepteren als je voortaan bij de pomp af moet rekenen voor 55 liter en je hebt maar 50 liter gekregen om reden dat de pomp hier en daar lekt?
Toch vreemd dat laadpalen ook de totale verbruikte stroom aanrekenen en niet wat er effectief in de batterij gegaan is...
AmateurVinoloog @VittunWasted10 juli 2024 11:25
Maar hoe kunnen ze dat nou weten? Die laadpalen zijn niets meer dan stroommeters die zorgen dat het doorbelast wordt. De uiteindelijke conversie vindt plaats in de auto. Er zijn namelijk niet alleen laadverliezen, maar ook nog stroomkosten om de auto aan de gang te houden (bijv boordcomputer, scherm, verlichting - dat zal al met al toch ook minstens 100W zijn). Het lijkt me niet meer dan logisch dat je betaald voor wat je gebruikt.
Currry @Sonic1984NL9 juli 2024 21:19
Volgens de laatste plannen van het kabinet, waar we nu vanuit moeten gaan. Gaat de wegenbelasting voor EV's pas vanaf 2030 naar het volle tarief.

En je punt over het minimalistische interieur is niet puur EV. Mijn Enyaq heeft meer knoppen dan sommige bezine autos. N=1, maar dergelijke design keuzes zijn niet alleen voorbehouden aan een ev.
bytemaster460 @Sonic1984NL9 juli 2024 21:21
Het minimalistische design heeft natuurlijk weinig met de EV zelf te maken. Dat kunnen moderne benzine-auto's ook krijgen en diverse nieuwe modellen hebben dat ook al. Inmiddels wordt de roep om fysieke knoppen steeds sterker.
Ook is het nog maar de vraag of MRB op gewicht doorgezet wordt. Een nieuwe fase in de vooruitgang vraagt om nieuwe regels.
Skalders @Sonic1984NL9 juli 2024 21:43
Dit is een chatGPT tekst, toch? Exact dezelfde structuur.
sjepper @Skalders9 juli 2024 22:34
Yep, wel grappig dat je om je punt over te maken maar AI je werkt laat doen.

Vooral in het Nederlands herken je de structuur van ChatGPT heel erg. Het is een erg statische interactie, alsof iemand in het midden van een discussie een pleidooi gaat houden zonder ook maar iets in te gaan op de rest van de gesprekpartners.

[Reactie gewijzigd door sjepper op 22 juli 2024 14:26]

Sonic1984NL @sjepper9 juli 2024 23:30
Niets mis met je teksten te herschrijven met AI - zijn nog steeds mijn meningen :)

Maar - de reacties hierboven over hoe geweldig EV rijden is zijn waarsch de mensen met een eigen laadpaal en zonnepanelen. Sure dan is het leuk. Maar de wegenbelasting knalt straks uit z’n voegen voor je dik 2000k plus wegende auto. En nee - dat gaan ze niet corrigeren, want de inkomsten uit accijns op brandstof loopt terug dus ze moeten dat wel ergens anders uit halen.

De enige reden dat ik een EV zou overwegen is vanwege het leuke vermogen. Maar verder is er geen incentive voor de normale consument (normale consument - die geen 50k neerlegt voor een nieuwe auto).
sjepper @Sonic1984NL10 juli 2024 09:44
Hierbij mijn eigen ervaring.

Sinds een jaar een EV (2de hands) een Kona 64KW met een lage kmstand om precies te zijn. Ik heb geen eigen oprit en laad aan de publieke laadpaal om de hoek (Vattenfall, 0,336 cent de kwh), want die voor op het parkeergedeelte is bijna 2x zo duur. Ik heb gebruik gemaakt van de 2.000 euro subsidie. Door het gebruik van die laadpaal van Vattenfall rij ik tussen de 3 cent tot 10 cent de km maar meestal zit het rond de 5-7 cent hier hou ik rekening met verlies aan de paal ect en ik rij voornamelijk snelweg. Ik betaal geen wegenbelasting tot en met volgend jaar, en onderhoud technisch ben ik goedkoper uit want voor de grote (niet slijtage) reparaties valt de auto nog onder fabrieksgarantie tot eind 2026.

Voor mij was de keuze ~20k voor een leuke BMW X1 of 3 serie of ik ga kijken naar een EV. Uiteindelijk vooral omdat de Benzine prijs dermate fluctueert en het op de eindstreep goedkoper rijden is. Heb ik gekozen heb voor het laatste daarbij meegenomen dat op papier ik in ieder geval als gebruiker ook minder uitstoot vooral lokaal.

Ik zeg niet dat het voor een ieder goedkoper is, maar het is niet zo dat je een eigen oprit dan wel zonnepanelen moet hebben om dan maar voor een EV te gaan.

[Reactie gewijzigd door sjepper op 22 juli 2024 14:26]

CaptainKansloos @Sonic1984NL9 juli 2024 23:55
Bovendien zijn de elektrische systemen in EV’s gevoeliger voor storingen, wat vaak leidt tot hogere reparatiekosten.
Dit lijkt me een ongefundeerde aanname. Heb je daar bewijs voor?
veel EV’s hebben een minimalistisch interieur waarbij vrijwel alles via een scherm bediend wordt.
Dat is een trend die in heel autoland speelt, ook bij PHEV en ICE modellen. Dit is wellicht gestart bij EV's (m.n. Tesla) maar inmiddels niet meer uniek voor EV's
Vanaf 2026/2027 betaal je voor EV’s gewoon het volle bedrag aan wegenbelasting
Dat is nog maar geheel de vraag. Ja, EV's zijn zwaarder, ja, die wegenbelasting komt eraan. Maar de definitieve hoogte moet nog vast gesteld gaan worden. We moeten afwachtenbwat ze daar precies op gaan verzinnen.
Het laden van een EV duurt ook veel langer dan het tanken van een benzineauto, wat vooral tijdens lange reizen een groot ongemak kan zijn.
Het eerste deel klopt, het tweede deel komt vooral omdat je in 'oude wereld denken' vast zit. Juist bij langere afstanden en fatsoenlijke laadsnelheden is het tijdverlies en ongemak 'beperkt' tov van ICE. Er zijn talloze EV rijdende mede-tweakers die dat kunnen beamen. Met je EV en 1400 kilo caravan naar Spanje is mss 'nog niet de meest optimale ervaring' maar zelfs daar is een mouw aan te passen. Zolang je maar bereid bent om je aan te passen aan de sterke en zwakke punten van een EV (zoals je dat bij een ICE ook doet).
Sonic1984NL @CaptainKansloos13 juli 2024 14:34
Dit lijkt me een ongefundeerde aanname. Heb je daar bewijs voor?
Ja hoor - is vaak genoeg ook voorbijgekomen in het nieuws.
https://factcheck.vlaande...h-dan-de-klassieke-wagens
“Maar de batterijtechniek en elektronica is wel complexer. Dat laatste blijkt het zwakke punt te zijn. Oorspronkelijk werd gezegd dat elektrische auto’s minder snel stuk zullen gaan, net omdat er minder bewegende onderdelen in zitten. We merken echter geen achteruitgang in het aantal oproepen van elektrische auto’s.”
En bijv https://www.driversadvice.com/vw-id-3-problems/ - en daarnaast hebben Teslas heel veel updates nodig (gehad) om problemen op te lossen.
Dat is een trend die in heel autoland speelt, ook bij PHEV en ICE modellen. Dit is wellicht gestart bij EV's (m.n. Tesla) maar inmiddels niet meer uniek voor EV's
Dat is waar - maar bij een EV is het eerder regel dan uitzondering en bij ICE zijn er zat modellen te vinden die wel normale veilige bediening hebben van essesntiele zaken als ventilatie etc.
Dat is nog maar geheel de vraag. Ja, EV's zijn zwaarder, ja, die wegenbelasting komt eraan. Maar de definitieve hoogte moet nog vast gesteld gaan worden. We moeten afwachtenbwat ze daar precies op gaan verzinnen.
Dat is niet de vraag. Door de EVs lopen de inkomsten uit accijns terug, de overheid wil dat uiteraard wel gewoon aanvullen. De enige wijze die ze hebben is uit de wegenbelasting. Daarnaast is het EV tarief geen andere tarieftabel, maar gewoon de Benzine tabel met een korting. Waarbij die korting in twee stappen naar nul gaat. Zie ook https://www.ad.nl/auto/ma...e-autos-zakt-in~adb00667/
Wie een elektrische auto rijdt, hoeft geen wegenbelasting te betalen, maar dat verandert vanaf 2025. In dat jaar gaat een kwart van het belastingtarief gelden en vanaf 2026 moet de volle mep worden betaald. Die motorrijtuigenbelasting tikt aan, want hoe zwaarder hoe duurder, en elektrische auto’s zijn 300 tot 600 kilo zwaarder dan vergelijkbare brandstofauto’s. Zo gaat een kleine elektrische Fiat 500 op basis van het gewicht 720 euro per jaar aan wegenbelasting kosten en een Tesla Model X zelfs 1800 euro.
Het eerste deel klopt, het tweede deel komt vooral omdat je in 'oude wereld denken' vast zit. Juist bij langere afstanden en fatsoenlijke laadsnelheden is het tijdverlies en ongemak 'beperkt' tov van ICE. Er zijn talloze EV rijdende mede-tweakers die dat kunnen beamen. Met je EV en 1400 kilo caravan naar Spanje is mss 'nog niet de meest optimale ervaring' maar zelfs daar is een mouw aan te passen. Zolang je maar bereid bent om je aan te passen aan de sterke en zwakke punten van een EV (zoals je dat bij een ICE ook doet).
Je komt inderdaad steeds "verder" met de mate van snelladen. En ik zag hier een andere reactie die ook zeker waar is - niet tanken als hij leeg is, maar wanneer het uitkomt. Maar de meest betaalbare modellen hebben nog steeds een droevige real life actie radius, waarmee ik heb in Nederland op zat dagen al niet zou redden. Met mijn benzine auto rij ik 650-700km op een tank van +/-40 liter.

Al met al - je betaald bij een EV voor een inferieur duurder product, waar je uiteindelijk ook financieel op gepakt gaat worden door de overheid, zoals dat altijd gebeurd. Denk aan de salderingsregeling ;-)

ps. leuke username :)
Sonic1984NL @CaptainKansloos14 juli 2024 15:34
Kwaliteit van nieuwe auto's was nog nooit zo slecht https://www.nu.nl/uit-and...-nog-nooit-zo-slecht.html

En dan met name EVs valt te lezen…
AtlAntA @Sonic1984NL10 juli 2024 07:22
Ik heb een Peugeot e-208 en die ziet er van binnen exact hetzelfde uit als de benzine varianten. De buitenkant is ook hetzelfde. Auto is binnen 20 minuten aan de snellader weer vol genoeg tot aan de volgende plaspauze. En hoe vaak rij je nou 500km op een dag? Wat langzamer thuis laden is totaal geen issue.

De auto is inderdaad wel wat zwaarder dan de brandstof broertjes maar vziw is nog niet eens besloten of ev's in dezelfde klasses komen als diesel en benzine qua wegenbelasting. Dus dat het veel duurder is weet nog niemand.
ScharlakenRood @AtlAntA10 juli 2024 14:25
Met een EV moet je ingesteldheid gaan van
"Tanken wanneer het moet" naar "Laden wanneer het kan"
Heb ook [nog] geen laadpaal op mijn oprit en nog maar zelden aan een snellader gestaan. Natuurlijk is dit Vlaanderen en Nederland en er zouden best wat meer laadpalen kunnen zijn op publieke plaatsen. De overheid dwingt de privésector om laadpalen te plaatsen, maar zelf zijn ze de slechtste leerling van de klas.
n4m3l355
@bilgy_no110 juli 2024 04:30
Er is in China iets meer gaande. Om te beginnen ben ik in China rond de 5 to 25.000 euro extra kwijt voor m'n ICE voor een kentekenplaat, EV's krijgen een plaat voor niets. Dus wil je een ICE rijden ben je bereid om flink extra te betalen en heb je waarschijnlijk ook wel de centen voor een hoger segment auto.

Daarnaast zijn EV's in China goedkoop, EV producenten worden zwaar gesubsidieerd via de staat, via gratis leningen van lokale banken, lagere belastingen, gratis IP ondersteuning enz. ICE's genieten deze voordeeltjes niet. Naast gigantische bergen subsidie, is het ook niet ongewoon om pump & dump te zien, men springt masaal op een bepaald segment dat een upside heeft. Je ziet dus dat men massaal investeerd in EV bedrijven, mede door het gebrek aan alternatieven om te kunnen investeren.

Ook is het zo dat op dit moment meer dan 90 merken in China allemaal strijden om een stukje van de taart, de eerste vallen al om, een aantal consolideren, we zitten nu op een peak voor EV.

Dus dat dit gebeurd is eerder een indicatie dat wederom het Westen heel goed moet kijken wat hier gebeurd. Hoewel het mooi is voor de duurzaamheid (voor zoverre hier men duurzaam produceert) is dit geen gezonde ontwikkeling lokaal noch internationaal.
Andros @n4m3l35510 juli 2024 07:25
En toch blijft er hier een beeld hangen dat het land dagelijks volgebouwd wordt met kolencentrales, dat de lokale boer nog achter een os op een rijstveld ploegt en ze in Shenzhen alleen rommel maken voor de Action hier. "China" staat bij velen nog steeds synoniem voor goedkope slechte troep terwijl daar inderdaad veel meer gebeurt dan wij weten of waar onze media aandacht aan besteedt. Ik vraag me soms ook af waarom we niet verder kijken en blijven hangen in een beeld van 10-20 jaar geleden.
n4m3l355
@Andros10 juli 2024 10:36
Het frappante is, China concureert niet echt als het op EV's aankomt, ze richten zich met name op de bottom end juist daar waar Westerse bedrijven het sterk laten afweten. Tegelijkertijd en daar zal niet iedereen zich in vinden, maar goedkopere auto's zijn goedkoop voor een reden. Het zijn gewoon goedkoop gebouwde auto's en veiligheid is niet altijd op een niveau dat wij zitten. Bijvoorbeeld Xiaomi releaste hier een auto en die komt veelvuldig negatief in het nieuws.

Het is niet dat ze geen mid-top end kunnen produceren, maar als je kijkt naar een HiPhiX, hele mooie auto maar die is net zo duur als een S/E300, niemand koopt dit niveau electrische auto's in China. Als je dat geld hebt rij je liever in een E300 etc. Uiteindelijk kwaliteit kost gewoon geld, ook in China.
mjtdevries @n4m3l35510 juli 2024 09:49
Iedereen die het nieuwsartikel leest zou meteen de wenkbrauwen moeten fronsen omdat het niet waar kan zijn.
Dat EV accus heel goedkoop zijn kan niet de verklaring zijn voor de prijzen.
Want een plug-in hybride met grote accu kan nooit goedkoper worden dan een stekkerloze hybride met kleine accu. De plug-in is nou eenmaal complexer.

Dan moeten er dus andere factoren de prijs bepalen.
Bv de zaken die jij noemt. Kan die kentekenplaat de plug-in hybride goedkoper maken dan een stekkerloze hybride?

Kan ook simpelweg zijn dat de stekkerloze hybrides ingevoerde toyotas zijn en de plug-in hybrides modellen die in China zelf gemaakt worden?

Eigenlijk kun je weinig met het artikel, anders dan concluderen dat de prijzen daar heel sterk door externe factoren beinvloed worden.
DannyXP1600 @bilgy_no19 juli 2024 21:28
Als je auto's kan betalen zoals een nieuwe Tiguan of een Tesla Y, dan heb je vast ook een eigen huis met zonnepanelen, een oprit en een eigen laadpaal.

Alle andere mensen moeten 1 of 2 palen delen met een hele buurt en betalen de hoofdprijs aan die enkele paal. Dát is de reden dat er mensen nog "vervuilende" auto's met verbrandingsmotor kopen.
bilgy_no1
@DannyXP16009 juli 2024 22:56
Ik zeg toch ook dat het hierbij bepaalde prijssegmenten al zo is, nog niet in alle. Maar dat gaat wel komen. China loopt een paar jaar voor, maar Europa gaat snel volgen met ook goedkopere EVs in lagere prijssegmenten.
adamvansanten @bilgy_no19 juli 2024 21:25
Niet echt een eerlijke vergelijking, Tesla’s zijn relatief gezien spotgoedkoop (positief, enorm veel value for money). Misschien beter om een Tiguan te vergelijken met een ID.4, wat een goede maar ook heel prijzige auto is.
bilgy_no1
@adamvansanten9 juli 2024 23:09
Hoezo oneerlijk? Het gaat er juist om dat EVs een hele nieuwe manier van bouwen mogelijk maken. Dat maakt juist dat EVs uiteindelijk goedkoper zullen worden dan fossiele auto's.Tesla is daarin leidend, terwijl VW de ID serie eigenlijk op een behoorlijk traditionele manier in elkaar zet.
adamvansanten @bilgy_no110 juli 2024 06:40
Daar heb je helemaal gelijk in en dat is ook wat ik bedoel. Het is logisch dat een auto die als EV ontworpen is veel goedkoper is dan een ICE. Het enige relatief dure onderdeel is de batterij en die wordt nu steeds betaalbaarder. Verder zit een EV veel efficiënter in elkaar.

Beetje hetzelfde idee als een elektrische grasmaaier vergelijken met een benzine grasmaaier, die laatste is veel duurder omdat het veel complexer is. Dat is ook waar ik op doelde met oneerlijke vergelijking, EV is gewoon veel en veel beter.
bilgy_no1
@adamvansanten10 juli 2024 10:05
Aha zo. Ja dat is precies waar het om gaat. Een nieuw paradigma over het ontwerpen en bouwen van auto's. De oude technologie heeft weinig tot geen ruimte meer voor verbetering na een dikke eeuw. De nieuwe technologie is relatief jong en daar zit nog best veel ruimte in voor kostprijsverlagingen.
mjtdevries @bilgy_no110 juli 2024 15:02
De nieuwe technologie bestaat ook al een dikke eeuw :)
100 jaar geleden was de EV behoorlijk populair. Zelfs de bakker had een EV om zijn brood mee te vervoeren. (in een broodbakmuseum in Duitsland stond een EV van ergens rond 1915).
bilgy_no1
@mjtdevries10 juli 2024 19:34
Ja, er zijn al oude voorbeelden van elektrische auto's, maar wat er nieuw aan is zijn de batterijen met een relatief hoge energiedichtheid en vermogen
Andros @bilgy_no19 juli 2024 21:06
En toch staan de EV's onderaan in de lijstjes met betrouwbare auto's. Het argument "minder bewegende delen" etc wordt vaak aangehaald, toch presteren de fabrikanten er zoveel software, toeters en bellen in te stoppen dat het juist daar vaker mee mis gaat. Als ze die wagens simpeler zouden laten gaat het misschien wel op maar de praktijk wijst nu toch iets anders uit.

https://www.ad.nl/auto/kw...-zijn-problemen~a7ec9d63/
bzzzt @Andros9 juli 2024 21:16
Die test van J.D. Power waar AD naar refereert vind ik altijd een beetje vreemd. Die telt het totaal aantal "problemen" van een type auto op, ongeacht de ernst van het probleem. Persoonlijk kan ik leven met wat probleempjes met de spraakinvoer of de agenda synchronisatie, maar vind ik dingen die met aandrijving of veiligheid te maken hebben een orde grootte belangrijker.
Het lijkt me daarom ook niet zo vreemd dat elektrische 'premium' wagens met allerlei toeters en bellen als 'minder betrouwbaar' worden aangemerkt, maar vraag me af of dat helemaal terecht is.
SPee @bzzzt9 juli 2024 22:23
Maar ik hoor ook "kan niet laden", algemeen over laadproblemen of idd problemen met de aandrijving. Dát lijkt wel vrij belangrijk.
Bij een ICE zal iedereen je vreemd aan te kijken als je niet kan tanken. Bij een EV wordt dat vaak genegeerd of moet je sommige problemen "voor lief" nemen.
GewoonWatSpulle @SPee10 juli 2024 06:02
Toch in het verleden en paar keer meegemaakt dat mijn tankdop vast zat en dat er vocht in de diesel was gekomen dus tank problemen zijn ook niet uitgesloten! Maar zoveel laadpoorten vervangen als Hyundai/KIA heb ik niet eerder gehoord.
bartvl @Andros9 juli 2024 21:11
Op basis van dat artikel kan ik jouw stelling niet plaatsen. Ja er staan een aantal merken onderaan die enkel elektrische auto's maken. Maar er staan ook een paar grote partijen (zoals Kia en Hyundai) en een succesvol hybridemerk als Toyota vrij ver bovenaan.
loki504 @Andros9 juli 2024 21:44
Ja maar mijn auto kan geen verbinding maken met mijn telefoon zien zij als probleem en gooien het op de zelfde stapel als mijn auto kan niet meer rijden. En ja er zitten een hoop foefjes in ev en ja die kunnen wel eens niet werken.
bilgy_no1
@Andros9 juli 2024 22:54
Het AD heeft zich al meerdere malen gediskwalificeerd als het over EVs gaat doordat ze willens en wetens FUD en leugens plaatsen. Zelfs nadat hun artikelen zijn ontkracht. Daar zit iemand met een agenda.

Dit onderzoek gaat niet over betrouwbaarheid, maar over 'opleverproblemen'. Daar vallen ook vragen/issues mbt het bedienen van het infotainment onder. Dat zijn niet per se issues mbt kwaliteit, maar bijv ook dat mensen de bediening niet meteen snappen.

En op de grote disruptie doet dit er allemaal totaal niet toe.
d3x @bilgy_no19 juli 2024 21:38
Een Ice minder comfortabel, dat wil gewoon zeggen dat je nooit het budget had om met een deftige ICE te rijden :) .

En breng nu niet die zogezegde rechte lijn snelheid vanuit 0 als argument. Want dat duidt alleen maar aan dat je geen deftig vergelijk maakt... En weinig kennis van auto kwaliteiten. Allemaal hebben ze last van overgewicht net als het grote merendeel van alle SUV troep (inclusief ICE) op de baan.

Een Y heeft buiten een groot digitaal scherm niks anders. Banaal dashboard, afwerking en interieur je moet zelfs opzij kijken om je snelheid te zien.... Kijk eens hoeveel heads-up add-ons er al te koop zijn voor die dingen. Dat de ID serie marginaal was bij de 3-4-5 heeft VW aan zichzelf te danken.

Het is trouwens zuiver sponsering en allerhande overheid voordelen om te pushen voor de enkelingen ipv een duidelijk co2 plan uit te werken.

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 14:26]

bilgy_no1
@d3x9 juli 2024 23:05
Met comfort doel ik bijvoorbeeld op het lagere geluid vanwege het ontbreken van het motorgeluid. Dan kun je wel naar een dure fossiele auto verwijzen, maar feit blijft dat je voor dat deel van het comfort niet zo diep in de buidel hoeft te tasten met een EV.

0-100 heb ik het niet over.

Dat je bij een Tesla een extra scherm nodig hebt is iets wat vooral mensen denken die nog geen ervaring met een Tesla hebben. Dat went in een paar dagen en daarna mis je niks.

En wat China laat zien is dat het helemaal niet om 'de enkeling' gaat. Ja, de nieuwe technologie heeft een zetje in de rug gehad maar dat is inmiddels niet meer nodig.

Het plan voor het verminderen van CO2-uitstoot is ook duidelijk. Als alle auto's elektrisch gaan rijden scheelt dat in Nederland nu al 50-75% uitstoot. Met de huidige enegiemix al en die wordt ook steeds schoner. En dan is er nog de vermindering van andere uitstoot zoals NOx, roet en andere vuiligheid. Dat is een heel urgent problemen in grote steden in ontwikkelende economieën (Beijing Shanghai, etc), maar is hier ook relevant.
d3x @bilgy_no19 juli 2024 23:13
Lager geluid? Heb paar weken geleden nog met eqe enkele uren op de baan geweest. Nee mother lawaai heb je niet, maar rolgeluid daarentegen, vele malen erger en eentoniger dan een variërend motor toerental.

CO2 verminderen in eurozone? Dat ze dan eerst 5-10j wat gewerkt hadden aan de juiste energie mix en niet andersom.... Hoeveel reductie en afschakel plannen zijn er al niet in NL? En die EV mix zit nog niet eens aan 10%.... Je kan gewoon niet aan die ratio komen zonder 10j gigantische net aanpassingen.

Iedereen in zijn eentje met 4 wielen oost-west en Noord Zuid gaan. Alle dagen naar het werk. En dat maar via sponsering .

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 14:26]

bilgy_no1
@d3x9 juli 2024 23:36
Ja, door het ontbreken van het motorgeluid valt het rolgeluid in het begin wat meer op. Maar overall is het wel stiller.

Ik vind wel dat er teveel is getreuzeld met het investeren in het net. Deze ontwikkeling zit er al jaren aan te komen.

En het punt over individueel vervoer is een andere discussie.
sdk1985 @bilgy_no110 juli 2024 02:19
Ik snap wel waar @d3x op doelt. Bij mijn BMW 420i hoor je alleen het bandengeluid op de snelweg (100-130 kmh) omdat het toerental terugzakt naar <2000 toeren. Je merkt ook niet als hij schakelt, bmw automaten gaan erg soepel in de comfort stand. Dus bij een luxere auto vallen de comfort voordelen van de EV deels weg. Een nieuwe BMW i4 heeft een vanaf prijs van 58K, de 420i zit op 61K voor de Gran Coupé. Ook qua prijs gaat dat redelijk op. Wat resteert is bereik (benzine 800+ KM vs 410 KM), kosten per km/onderhoud (elektrisch), acceleratie (elektrisch), wegligging (benzine) en topsnelheid (benzine 240+ vs 190).

Ik ga binnenkort toevallig meedoen met de BMW Full electric experience en dan ga je een dagje kennismaken met de elektrische modellen. (Lees een slalom test met een BMW i vs een BMW M). Dus binnenkort zal voor mij duidelijk worden of een BMW i4 al een optie is. Het is niet dat ik er niet voor open sta.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 22 juli 2024 14:26]

bilgy_no1
@sdk198510 juli 2024 09:57
Je vergelijkt een hele sportieve BMW dan alleen met een BMW EV. Dat is niet helemaal waar het hier om gaat.

Je kunt in die klasse ook vergelijken met een Tesla Model 3 Performance. Die heb je voor €58.500 en dan heb je allerlei zaken standaard die bij BMW nog duizenden Euro's extra kosten in de optielijst.

Die heeft een WLTP bereik van 528 km (en met Superchargers door heel Europa is daar prima mee te reizen). Topsnelheid is 262 km/h, prima wegligging etc.
d3x @bilgy_no110 juli 2024 21:44
Een wltp ? Ga je sportief met die Tesla 3 haal je waarschijnlijk nog net de 250km... En na enkele rondjes aggressief moet ie zeker afkoelen....
https://www.drive.com.au/...-performance-nurburgring/

Prima wegligging in geen velden te vergelijken met een BMW met dynamische/adaptieve vering.

En die Tesla zou ik nu niet de koning van afwerking noemen met minimalistische design. Trouwens die prijs in NL heb je enkel omdat overheid nog steeds wat aanpassingen doet voor EV...

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 14:26]

bilgy_no1
@d3x10 juli 2024 23:04
Het verbruik van een fossiele auto wordt op dezelfde wijze vastgesteld volgens de WLTP.

De Model 3 Performance krijgt geen subsidie. Ze hanteren dezelfde prijs in andere landen. Wel zo dat fossiele auto's BPM in de prijs hebben.

Wegligging en comfort van de vernieuwde Model 3 wordt alom geprezen.
d3x @bilgy_no110 juli 2024 23:26
Een beetje verbetering van demping en geluid is geen wegligging. Ga even met een BMW i4 met adaptieve vering op de baan of de byd seal excellence en je gaat nooit meer in die Amerikaan instappen.

3 perfect vergelijkbare auto's....

Natuurlijk is dat niet standaard maar je kan niet wegsteken dat het allemaal zware bakken zijn want ja je wil wat "long range" hebben toch.. de wegligging is daarom o zo belangrijk. Waar er vroeger met een ICE berline minder nood aan was. Natuurlijk wie vandaag al wat jaren average Joe SUV ICE waggel achter de rug heeft gaat het niet merken om nu naar EV te stappen en het merendeel heeft ineens "PK" en een vlotte auto... Tot zover idee van leuker rijden.

Neemt niet weg dat voor zijn prijs de Tesla een fantastische keuze is. Zuinig en efficiënt.

Die wltp van die ICE start dan wel met gemak 50% hoger :) en verbruik gaat niet dramatisch omhoog zoals in een EV met verhoogde snelheid en actief rijgedrag...
https://www.autoreview.nl...emeten-bij-100-en-130-kmh

En dat is dan nog maar tegen 130km/h... Dagelijkse snelheid....

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 14:26]

bilgy_no1
@d3x11 juli 2024 15:52
Ach ja. Deze discussie ging niet over de ene auto van de andere. En jij hebt kennelijk een voorkeur voor een BMW. Helemaal. Het gaat mij erom dat je in algemene zin heel goede EVs kunt kopen in die prijsklasse die overall (dus behoudens persoonlijke voorkeuren of individuele specificaties) niet onderdoen voor fossiel en ook niet duurder zijn.

Die trend zet zich door naar ook de goedkopere segmenten en dan is het snel genoeg klaar met fossiel.
SuperDre @bilgy_no110 juli 2024 00:18
Ach ik zat vanmiddag in de BYD Seal U, man man, dat was alsof je in een hyundai santa fe zat in een uitvoering van 70k+, maar die BYD was maar 43k. De luxe en afwerking in dat ding verbaasde me zo enorm, en dan voor dat geld.
d3x @SuperDre10 juli 2024 23:09
Rijd helaas als een waggeltank en geen zuiver EV platform. Je moet de sealion 7 hebben einde vh jaar op het nieuwe evo3 platform en niet deze seal u.
https://www.canberratimes...-locked-in-for-australia/

Er rijd al een testmodel rond regio Amsterdam...
SuperDre @d3x11 juli 2024 11:14
Hoezo is het geen zuiver EV platform?
d3x @SuperDre12 juli 2024 20:56
Het wordt in andere landen ook verkocht als een PHEV.

https://www.byd.com/eu/car/seal-u-dm-i
SuperDre @d3x12 juli 2024 22:25
Dat is de Seal U DMi, die is plugin hybrid, maar de Seal U is volledig electrisch.
d3x @SuperDre13 juli 2024 09:33
Klopt. Maar ze gebruiken volledig hetzelfde platform. Dat merk je dus aan het gedrag en bouw van die auto. Het is echt aan te raden om te wachten.....
BounceMeister @bilgy_no110 juli 2024 06:23
Gedoe met onderhoud? Dat doet de garage voor mij, geen gedoe. Wat ik gedoe vind, is leuren met je stekker en niet binnen 5 minuten je auto weer vol hebben. Het is maar net hoe je het bekijkt.
JacOwns7 @bilgy_no110 juli 2024 08:24
Alleen is een Tesla weer niet om aan te gluren. Ik zit nog wel goed in mn ICE. Stukje over comfort is ook kolder.
erwinb 9 juli 2024 21:39
Met die accu prijzen ben ik wel benieuwd wat de kosten van een thuis accu gaat worden de komende tijd. 530 usd voor 10kwh is wel een mooie prijs.
Komt natuurlijk nog de kosten voor Electronica bij, transport, fabrikage enz.
Pe Nis @erwinb9 juli 2024 21:52
Waarom kost een thuisbatterij dan 9k of zo voor 13.5 kWh. Foppen heet dat...
JOJ0 @Pe Nis9 juli 2024 23:45
Er zijn nu ook al chinese bedrijven als Basen Green die een thuisbatterij van 14kwh verkopen voor iets meer dan €2000. Dus de prijs is al redelijk gezakt.
HJVDD @JOJ010 juli 2024 08:02
Hetzelfde geldt voor Homewizard die een batterij aanbiedt voor €1395

(https://www.homewizard.com/nl/shop/battery-pre-order/)
njh @HJVDD10 juli 2024 08:34
Appels en peren, 1395,- geeft met de Homewizard batterij maar 2,688 kWh.
HJVDD @njh10 juli 2024 14:18
tja heb liever een westers bedrijf dan iets chinees
3raser @HJVDD10 juli 2024 08:59
Die batterij van HomeWizard heeft een lage prijs omdat hij vrijwel geen opslagcapaciteit heeft. Hij kan 2,7 kWh opslaan. Dat is 516 euro per kWh tegenover ~150 euro per kWh van Basen Green. Hoe kun je dat goedkoop noemen?
MrMarcie @HJVDD10 juli 2024 12:02
...

[Reactie gewijzigd door MrMarcie op 22 juli 2024 14:26]

RRRobert @JOJ010 juli 2024 07:57
Er zijn nu ook al chinese bedrijven als Basen Green die een thuisbatterij van 14kwh verkopen voor iets meer dan €2000. Dus de prijs is al redelijk gezakt.
Dat merk kende ik nog niet, maar hun site laat mooie prijzen zien. Bedankt voor de tip. Nu nog eens bedenken hoe ik een accusysteem van 112 kilo twee trappen op ga krijgen :P

Ik denk overigens wel dat ik toch eerder nog even wacht tot de zoutwater accu voor thuisopslag eindelijk eens wat breder en goedkoper beschikbaar komt (scheelt nu nog een factor 2,5 à 3 in prijs met de LiFePo4 accu's), die dingen hebben een levensduur die minimaal twee keer langer is.
sircampalot @RRRobert10 juli 2024 08:19
Je zou een EV voor de deur kunnen zetten, en deze als thuisbatterij gebruiken.
Dat is goedkoper volgens Tassadar32, bovendien scheelt het je sjouwen en is vervangen ook eenvoudig.
Als je hem op eigen terrein kwijt kunt, kan je de wagen laten schorsen om nog meer kosten te besparen.

[Reactie gewijzigd door sircampalot op 22 juli 2024 14:26]

3raser @sircampalot10 juli 2024 08:56
Als je hem op eigen terrein kwijt kunt, kan je de wagen laten schorsen om nog meer kosten te besparen.
Een hele auto neerzetten om alleen de accu te gebruiken klinkt niet alsof het heel goedkoop is. Neemt ook iets meer ruimte in beslag dan alleen een accu pakket. Maar verder een goed idee hoor. 8)7
jusch @3raser10 juli 2024 09:43
Je kunt hem daarna verkopen met een hele lage km stand. ;)
RRRobert @sircampalot10 juli 2024 09:34
Je zou een EV voor de deur kunnen zetten, en deze als thuisbatterij gebruiken, dat is goedkoper volgens Tassadar32, bovendien scheelt het je sjouwen en is vervangen ook eenvoudig.
Als je hem op eigen terrein kwijt kunt, kan je de wagen laten schorsen om nog meer kosten te besparen.
Lang niet alle elektrische auto's hebben een accu configuratie die geschikt is voor bi-directioneel laden. En verder wat @3raser zegt; kostentechnisch is de aanschaf van een EV ook nog wel een dingetje.
vanpeers @JOJ010 juli 2024 08:01
Wow dat is wel héél goedkoop...
rensco @JOJ010 juli 2024 09:54
Moet wel bij vermeld worden dat er geen omvormer bij zit, iets wat bij de meeste nederlandse aanbieders erbij zit, en dat je iets minder zeker bent van garantie/klatenservice dan bij een wat langer bestaand nederlands merk.
Maar voor die prijs ziet het er wel zeer interessant uit.
morphje @JOJ010 juli 2024 13:31
Ze verkopen nog niks. Het is letterlijk een voorverkoop website nu. En ik ga echt niet vertrouwen op een chinese voorverkoop. Over risico's gesproken.
JOJ0 @morphje11 juli 2024 10:19
Dat geldt idd voor een aantal van de pakketten, daarom noemde ik de 14kwh variant, die is er namelijk wel al en daar staat bij:
Kleine hoeveelheden op voorraad, levering binnen 3-5 dagen
Op youtube zijn ook gewoon filmpjes te vinden van mensen die daar iets besteld hebben.
tw_gotcha @Pe Nis9 juli 2024 21:57
maar de prijs is wel wat aan het dalen, een jaar geleden was het nog grofweg 1000 euro per kWh incl installatie. Hopelijk zet dat nog wat door.
RRRobert @tw_gotcha10 juli 2024 07:38
maar de prijs is wel wat aan het dalen, een jaar geleden was het nog grofweg 1000 euro per kWh incl installatie. Hopelijk zet dat nog wat door.
Met de nadruk op 'wat'. De prijzen van accu's dalen m.i. nog steeds niet hard genoeg, zeker als je in aanmerking neemt dat bijvoorbeeld de prijs van lithium zich al tijden in een enorme duikvlucht bevindt. En ja, ik besef me dat de prijs van lithium alleen de uiteindelijke prijs van en accu-cel niet bepaalt, maar onder de streep maakt(e) dit toch wel een aanzienlijk deel uit van het totaalpakket.
tw_gotcha @RRRobert10 juli 2024 13:51
mee eens. hopelijk ook betere materialen of meer keuze. Ik zou aan 9kWh genoeg hebben (14 zonnepanelen) om een groot deel van het jaar max electra te gebruiken. Met een teruglever saldo wordt het ook aantrekkelijker.
Tassadar32 @Pe Nis10 juli 2024 07:44
Op dit moment is de prijs per kWh van sommige auto's lager dan die van thuisbatterijen, dat is pas echt absurd. Betekent dat je dus dezelfde accu en omvormer kan kopen met een hele auto eromheen en dan nog goedkoper uit kan zijn.
mjl @Tassadar3210 juli 2024 08:02
Dat is wel absurd ja, 1 voordeel je hoeft alleen de auto neer te zetten en met v2h of v2x aan te sluiten aan je huis installatie. Schorsen bij de RDW en nummerplaten er af en op blokjes zetten, klaar :) Je hoeft geen plek te creëren voor je accu’s buiten een ‘parkeerplek’ op eigen terrein, kwestie van in je achtertuin takelen of bovenop je fietsen schuurtje (als die sterk genoeg is) 🤣😂

[Reactie gewijzigd door mjl op 22 juli 2024 14:26]

sircampalot @mjl10 juli 2024 09:15
Mag ook gewoon in de voortuin, dan gebruik je die ruimte ook nog eens nuttig.
mjl @sircampalot10 juli 2024 10:57
Ik zie ze al opgestapeld liggen 😂🤣

Wordt het net een autokerkhof qua uitstraling!
sircampalot @mjl10 juli 2024 17:05
Aanzicht is ondergeschikt als het om het milieu draait.
Tassadar32 @mjl10 juli 2024 12:06
En als je hem toch als auto gebruikt is ie meestal afwezig als je zonnestroom wil opslaan.
deniz280 @Pe Nis10 juli 2024 13:34
"Business" as usual he :) Mensen vooral foppen haha
TWeaKLeGeND @erwinb10 juli 2024 09:25
1000 euro voor 10kWh incl die kosten is tegenwoordig realistisch als je een beetje handig bent.
Wozmro 9 juli 2024 22:39
Kodak, Nokia,...

Het is weer van dat. De gevestigde waarden: de conventionele autofabrikanten, zagen het niet aankomen..

Als ze nog een kans willen om te overleven dan moeten ze zo snel mogelijk al hun ICE assets dumpen en afschrijven.
Chevy454 @Wozmro10 juli 2024 00:15
Dat deed dus mijn (vorige) werkgever en heeft mijn tak afgestoten. En nu zijn ze bezig aan de volgende ontslagronde want de EV ontwikkeling qua verkoop valt zwaar tegen.

En de afgestoten divisie die niks opbrengt? Die staat nu op +75% qua aandeelwaarde.
wiseger
@Chevy45410 juli 2024 10:58
Je ziet het ook bij Volkswagen, afgelopen maand in Nederland verkochten al hun EV ID modellen bij elkaar opgeteld minder dan de ICE VW Polo uit het B-segment.

En die nieuwe Polo's rijden nog zeker 10 tot 15 jaar rond.

Er is op dit moment nauwelijks een EV alternatief voor de goedkope auto.
Verwijderd @Wozmro9 juli 2024 23:31
Ice verkoopt anders nog heel goed, in de vs lijken EVs het juist nu zwaar te hebben
bilgy_no1
@Verwijderd10 juli 2024 10:00
In 2010 verkocht Nokia ook nog steeds de meeste smartphones met een marktaandeel van ongeveer 30%.

In 2012 was het einde verhaal.
wiseger
@Wozmro9 juli 2024 23:53
De bedrijven die dat gedaan hebben, zitten nu juist in de problemen. Hun EVs verkopen nog niet zo goed en hun goedlopende ICE model maken ze niet meer.

De ICE verkoopt nog altijd erg goed, zeker in de goedkopere segmenten.
cricque @wiseger10 juli 2024 00:26
Dit weet ik van 2 dealers (1ntje bmw en andere audi). Vanaf een 3 serie is 80% zakelijk. Een bmw 5 serie is 99% zakelijk. Bij audi hetzelfde alles boven een A3 is zogoed als volledig zakelijk. Ja er zijn altijd mensen die dit privé kopen, maar dat is echt een absolute minderheid. En zakelijk moet je hier in België een EV kopen als je nog fiscaal voordeel wilt hebben. Een hybride is ook afgelopen. En in de goedkopere segmenten is er hier met moeite iemand te vinden die 5 tot 10k meer gaat betalen voor een wagen met minder rijbereik, laadstress etc. Tevens als je niet thuis kan laden dan is een EV echt niet goedkoop hoor.
cricque @Wozmro10 juli 2024 00:23
Hier in België is EV 95% zakelijk ... Je krijgt dat niet aan een privé persoon verkocht. 2de hands krijgen ze met moeite ook een EV verkocht. En als je iemand erover spreekt dan is het meestal : ben je goed gek, een ev ... Eerst zullen de EV's goedkoper moeten worden dan benzine/diesel. Dan zal het rijbereik/laadtijd toch fors omhoog moeten voor de meesten. En dan is er nog het feit ... Als alle inkomsten wegvallen van benzine/diesel of 50% verminderen ... waar denk je dan dat er extra taks gaat op komen ? Electriciteit. De staat gaat zeker geen inkomsten verliezen hoor. Het zal dus van ergens anders moeten komen.

Kijk nu al naar zonnepanelen ... Deze week stond er hier in de krant ook al een artikel over terugleverkosten ... Een warmtepomp net hetzelfde ... dat is alleen omdat het moet. Maar een recent artikel toonde ook aan dat een warmtepomp duurder is dan een gasboiler, zelfs in een nieuwbouw woning. Dit door de kosten van electriciteit die gestegen zijn, geen terugdraaiende teller etc.

En dan wie gaat die stroom leveren ? ... Er is hier zelfs in de winter een afschakelplan moest er stroomgebrek zijn. Als iedereen vrolijk in de winter zijn warmtepomp moet gebruiken en zijn wagen opladen moeten we eerst nog wel wat extra stroom voorzien. Het net kan dat ook totaal niet aan.

Luxemerken zoals Ferrari/Posche/Lamborghini hebben trouwens ook "uitstel" gekregen en mogen ICE motoren blijven leveren. De meeste mensen die dat kopen zitten niet te wachte op een "grasmachine". Ja ze rijden snellen en trekken snel op, maar je koopt dat ook deels voor het geluid dat zo een v8 of v10 maakt.

Daarnet nog in de krant ... Bijzonder ondernemingsraad bij Audi in Vorst ... EQ8 productie zou daar stoppen. Tsja ze krijgen dat gewoonwet niet verkocht, zo simpel is dat. Ok dat is een "hogere" klaasse en niet de gewone alledaagse wagen. Maar alles is ook duurder geworden. Als ik 4 jaar geleden op zaterdag ging winkelen kwam ik toe met 100-120 euro en op woensdag nog een 40-60 euro. Dat is ondertussen 150-160 euro geworden en op woensdag 75-80 euro. Dat is zo een 200-250 euro meer per maand dat we uitgeven. Vroeger zag ik veel meer volle karren dan tegenwoordig op zaterdag hoor. En veel mensen gaan al naar de iets "goedkopere" winkels (waar trouwens niks mis mee is). Zo zijn er genoeg die tot 5 jaar geleden nooit bij Aldi gingen winkelen bijvoorbeeld en daar nu elke week gaan. Je kan geld maar 1x uitgeven. Wagens zijn ook op 4-5 jaar tijd 5 tot 10k duurder geworden. Dit ook mede door de veiligheidssystemen en dergelijke. Waarom zijn 2de hands wagens een pak duurder geworden, omdat mensen gewoon langer blijven rijden met hun wagen. Mijn vrouw haar toyota yaris van 14 jaar kregen we nog 3500 euro voor van de dealer ... En die was dus meteen verkocht. Geen idee wat de verkoopprijs was, maar de garage zal wel iets winst gemaakt hebben. Een diesel krijg je moeilijk verkocht, maar een benzine 2de hands met weinig kilometers staat geen maand te koop. Dus nee VW/Audi/Stellantis gaan niet zomaar verdwijnen.

Tevens heb je de peugeot 3008 al gezien ? 80kwh batterij met grootste rijbereik. Ok de prijs is wat anders. Als ik moet kiezen tussen een Tesla of een Peugeot, dan is mijn keuze zeer snel gemaakt en zal het geen Tesla worden.
sdziscool @Wozmro10 juli 2024 01:32
De gevestigde orde zag het wel aankomen, maar al die bedrijven maken al 15 jaar niets nieuws meer, het is gewoon ieder jaar een iteratie met 2% "verbetering" en daar heb je veel minder mensen voor nodig: het is ieder jaar dezelfde auto met een nieuw jasje. Ondertussen gebruiken ook veel fabrikanten gewoon de chassis van een andere fabrikant, extra makkelijk en goedkoop.

Het probleem is niet de automakers, het is de bureaucratie en regelgeving eromheen die het onmogelijk maakt om een nieuwe autobedrijf op te starten, en de klanten (wij) die dit allemaal slikken, of zelfs voortduwen (denk wel aan de restwaarde!!!).

[Reactie gewijzigd door sdziscool op 22 juli 2024 14:26]

kuurtjes 9 juli 2024 20:59
De Chinese overheid investeerd heel veel in deze industrie. Dus het is zeker niet alleen de grondstoffen.

Verder is er ook natuurlijk de kwaliteit waar op bespaard wordt omdat ze zo snel mogelijk Chinese alternatieven willen ontwikkelen om hun marktaandeel te verzilveren. BYD heeft bijvoorbeeld veel spontane batterij branden.
Ikbenjelly @kuurtjes9 juli 2024 21:26
Als byd echt zulke slechte batterijen zou hebben die spontaan branden....waarom zou tesla ze dan in de model y stoppen.....en waarom is de byd blade batterij alom geprezen als de veiligste van het moment.
fastedje @Ikbenjelly9 juli 2024 22:36
Los.van de accu zelf is het BMS heel belangrijk om batterij levensduur en oververhitting tegen te gaan. Koeling is ook een belangrijk aspect om brand te voorkomen.
FireSheep @fastedje10 juli 2024 06:59
Met koeling staat of valt zowat alles zie een i3 en leaf uit 2013 met 200k op de teller. De een mag blij zijn met 50-60% batterij over en de ander kan zo in de 90% zitten.Welke batterijcapaciteit over is. De een luchtkoeling ander vloeistofkoeling.

[Reactie gewijzigd door FireSheep op 22 juli 2024 14:26]

mjl @FireSheep10 juli 2024 10:58
Tja, een elektrische auto uit die tijd moet je ook links laten liggen. Overpriced, under capacity :)
mawashigeri @kuurtjes9 juli 2024 22:29
Ik kan geen samenvattend verhaal terugvinden, maar had gelezen dat de Chinese overheid extra barrières opgeworpen had voor benzine/diesel auto's. Was dit door 'onmogelijke' emissie eisen te stellen? Of hoge kosten voor consumenten voor meer emissie?

Hier in elk geval de zeer strenge China 6b ( = euro 6) standaarden.
t link @mawashigeri10 juli 2024 09:39
dit zijn gewoon dezelfde emissie eisen als in de EU.
mawashigeri @t link10 juli 2024 10:35
@n4m3l355 hier in de panelen geeft aan wat ik me vagelijk herinnerde: hoge extra kosten (tot 25.000) voor een ICE om deze op nummerbord te mogen zetten.
Verwijderd @kuurtjes9 juli 2024 22:35
Niks is minder waar dan jouw statement, BYD heef tegenwoordig blade batterijen veel veiliger dan dat wordt het niet! Dus graag wat meer onderbouwing voor je claim!
japie06 9 juli 2024 20:54
Bijzonder om te zien dat de prijzen van batterijen nog verder kunnen dalen. Je ziet dat de markt zich heeft aangepast naar een batterijchemie (LFP) die weliswaar minder energiedichtheid heeft, maar veel goedkoper is om te produceren. Er zit geen duur mangaan of kobalt in bijvoorbeeld.

En met nieuwe ontwikkelingen zoals de natrium-accu als aternatief voor lithium is de bodem nog niet in zicht.
Roberto1962 10 juli 2024 01:10
Duitse auto fabrikanten steken nu enorme veel geld in verdere ontwikkeling van ICE motoren, de verkoop van BEV auto’s loopt zwaar achter op de verwachtingen. Daarbij moet vermeld worden dat de verkoop van PHEV en HEV auto modellen het snelst groeit.

De batterij capaciteit van PHEV wordt als maar groter waardoor langere afstanden volledig elektrisch gereden kunnen worden en vaker voldoende is voor dagelijkse ritten.

De BEV worden aan alle kanten zwaar gesubsidieerd, de zakelijk bijtelling is lager waardoor zakelijke rijders vaak kiezen/kozen voor een BEV. We zijn nu minimaal 13 jaar bezig met subsidie om elektrisch rijden van de grond te krijgen en wat blijkt (zie bijvoorbeeld Duitsland) op het moment dat de subsidies en andere financiële stimulerende voordelen t.o.v. ICE modellen wegvallen is het over en uit met elektrisch rijden om de simpele reden dat het duurder is. Dat zijn gewoon de feiten.
De vraag is nu wat hebben wij nu bereikt.

Het opladen van de BEV batterijen en het elektriciteit netwerk hebben veel beperkingen.

De batterij oplaad en ontlaad verliezen zijn nog steeds groot en is een issue, waarbij vermeld moet worden dat bij snelladen de verliezen veel groter worden met een kortere batterij levensduur.

De range van een BEV wordt aanzienlijk lager bij grote afstanden en snelweg gebruik en is sterk afhankelijk van de buiten temperatuur (winter)

Batterij degradatie en batterij garantie voorwaarden bij langer BEV bezit en oudere BEV’s wordt uiteindelijk een groot issue voor de afschrijving. In sommige gevallen is de BEV total loss puur door de conditie van de batterij.

In grote steden heeft het elektriciteitsnet onvoldoende capaciteit om BEV op te laden waarbij de laadsnelheid al terug geschroefd wordt door de netbeheerder. De energie transitie (van het gas af) moet nog beginnen, het mag duidelijk zijn dat auto batterij laden de laagste prioriteit krijgen bij een overvol elektriciteitsnetwerk. En snelladers verergeren de situatie van een overvol netwerk. Dus er komen ook duurdere snel laad tarieven op de gewone laadpalen.

Met de huidige terugleverkosten tarieven voor zonnepaneel houders (die gewent waren om hun BEV gratis te laden met de zonnepanelen en salderingsregel, die laatste stopt ook nog in 2027) is het gratis auto batterij laden met zonnepanelen ook nu al verdampt. Je kunt dus alleen gratis laden op het moment dat je zonne energie stroom over hebt en direct gebruikt voor laden, dat is doorgaans overdag en dan moet je BEV wel gekoppeld zijn aan je huis om te laden, waarbij de auto niet meer laad dan de overtollige opgewekte zonne energie stroom. Wanneer je overtollige zonne energie stroom eerst exporteert naar het Net (en dat is heel vaak het geval) betaal je teruglever kosten en is ook dat gratis auto batterij laden voordeel verdampt. Het is dus minder Interesant voor zonnepaneel houders om een BEV te rijden / aan te schaffen.

Kortom het “impress your friends” met een BEV wordt een stuk duurder en de vraag naar dit soort voertuigen wordt minder, net zoals bij onze oosterburen en heeft ales te maken met de TCO.

[Reactie gewijzigd door Roberto1962 op 22 juli 2024 14:26]

Vanhetgasaf @Roberto196210 juli 2024 08:15
Teveel onzin rond EV's om op in te gaan en te weerleggen. Blijf lekker geloven wat je gelooft Roberto. Besef wel dat de elektrificatie een transitie is. Zoiets gebeurt niet van de ene op de andere dag. Niet alle elektriciteit is morgen groen en de batterij van vandaag is niet de batterij van morgen. De ontwikkeling is echter niet meer tegen te houden. Het omslagpunt hebben we al bereikt. Het gebruik van fossiele brandstoffen zal alleen maar minder worden.
sjaool @Vanhetgasaf10 juli 2024 09:55
Een transitie die veel te snel en ondoordacht doorgevoerd wordt. We zien de gevolgen dagelijks in het nieuws en dat is een feit. ;)
Vanhetgasaf @sjaool10 juli 2024 10:03
Veranderen heeft altijd gevolgen en er zijn altijd partijen die de verandering willen tegenhouden. Die een groot belang hebben bij de huidige situatie of de verandering simpelweg niet willen accepteren of bevatten. Zoals gezegd is deze transitie niet meer tegen te houden en moeten we er het beste van maken.
sjaool @Vanhetgasaf10 juli 2024 10:17
9 miljoen elektrische auto's en dan ook nog vrachtwagens, machines etc. Dat is in de huidige situatie onhoudbaar. Dat kan elk welkdenkend mens bedenken. Ook is de groene energie (nog) niet betrouwbaar genoeg om een constantie waarde te bieden. Dit kan alleen als er genoeg opslag is, het netwerk stevig opgewaardeerd wordt etc. Ook zullen er veel meer kerncentrales gebouwd moeten gaan worden om schommelingen in de opwekking van energie te voorkomen.

Er zitten nu gewoonweg veel te veel haken en ogen aan het ingezette proces om dit door te blijven drukken zoals men dit op dit moment doet, cq. wil doen.
procyon
@sjaool10 juli 2024 11:57
Niet perse.
In 2023 was al 50% van alle stoom schoon, de rest kwam uit fossiele bronnen.
En dat was inclusief het moeten uitzetten van stroomopwek uit duurzame bronnen wegens overproductie. Daarbij zal er elk jaar meer zon en wind worden opgewekt.

Wat we nodig hebben is buffering, zo kunnen schone overschotten worden opgeslagen en kunnen de fossiele centrales langer uit blijven staan.

Bufferen wordt overal ter wereld gedaan door middel van accu's zoals de megapacks van Tesla. Ze draaien al in Australië, Alaska, Texas, Japan, UK, Hawaï, Schotland, new mexico, Belgie en Arizona.
https://www.tesla.com/nl_nl/megapack
Tintel @sjaool10 juli 2024 12:29
Je ziet dus de gevolgen van een transitie...?
Maar hoezo te snel? Waarmee vergelijk je het dan?
Dat niet alles gereed is voor 'de' EV is een gevolg van de transitie op ziczelf, niet de zogenoemde snelheid daarvan.
sjaool @Tintel10 juli 2024 12:33
Moet ik dit nu echt gaan uitleggen? Overbelaste elektriciteitsnetwerken door heel Nederland. Bedrijven etc. die niet meer op het elektriciteitsnetwerk kunnen worden aangesloten. Een veel te hoge netspanning die bij varieert tussen de 217V en 247V. En het gaat niet alleen om de EV, het gaat om de hele infrastructuur die in sneltreinvaart overbelast is geraakt door dus die ondoordacht elektriciteitstransitie. En dan hebben wij het hier alleen nog maar over Nederland met "maar" 18 miljoen inwoners.
Tintel @sjaool10 juli 2024 13:43
Moet ik dit nu echt gaan uitleggen?
Ja, want dit is een gevolg van privatisering - niet van EV's. De tekorten bestonden al voor de introductie van de EV. En de investeringen werden uitgesteld omdat winst nu eenmaal belangrijker is.

Dus je kan dan wel het symptoom beschrijven maar dat wil nog niet zeggen dat de EV daaraan ten grondslag ligt.

Verder hebben dan nog windmolens en zonnepanelen die ook dat zelfde net gebruiken. Dat zijn toch ook geen EV's....

En dan een niet onbelangrijk gegeven: het is te verwachten dat een maatschappij die steeds meer middels elektriciteit gaat regelen en voeden, dat dan ook de behoefte hieraan toeneemt. Maar als hierop pas wordt ingesprongen als de behoefte is ontstaan dan loop je achter.

Dan kun je wel heel hard gaan roepen dat dit een gevolg is van de transitie naar EV maar dan is dit nog niet meteen waar. Dat het de problematiek verergert of duidelijker zichtbaar maakt, dat wel.
jinks26 @Vanhetgasaf10 juli 2024 09:57
Ik ben benieuwd met wat voor wagen Roberto vervolgens dat zelf rijd. Hoeveel er zo'n uitspraken doen, niet moeten weten van de technology en zomaar dingen zeggen zonder zelf een paar maand of jaar gebruik te maken van een EV
Tintel @Vanhetgasaf10 juli 2024 12:23
Helemaal mee eens. Al de kritiek op de bepaalde technische aspecten mag dan wel waar zijn op dit moment maar het is geen reden om te stellen dat het geen toekomst heeft. Zeker niet omdat we nu zien dat nadelen steeds minder zwaar aanzetten.
YopY @Roberto196210 juli 2024 11:48
De vraag is nu wat hebben wij nu bereikt.
Dat er 13 jaar voldoende vraag naar electrische auto's was waardoor autofabrikanten en hun supply chains veel geinvesteerd hebben om bij een omslagpunt te komen waar EVs goedkoper zijn dan ICEs. Als je de EV ontwikkelingstrends volgt dan zullen ze over 10 jaar veruit superieur zijn aan ICEs op het gebied van trekkracht, bereik en kosten (aankoop, rijden en onderhoud). En de ICEs zijn grotendeels uitontwikkeld op die gebieden.

Maar, 13 jaar geleden was die "incentive" er niet, en het heeft tien- of honderden miljarden aan investeringen en subsidies gekost om EVs op dit punt te krijgen. Als dat er niet was zouden EVs nog een novelty zijn en zouden we nog jaren verder achterlopen op de energietransitie.

iig, veel van de problemen die je noemt zijn op te lossen en wordt actief aan gewerkt. Dat heeft tijd nodig, maar ik hoop dat je ook een stip aan de horizon ziet, dat je kunt geloven dat als die problemen opgelost zijn, EVs beter zijn voor de gemeenschap / omgeving / etc dan ICEs.

Nog even over je opmerking over zonnepanelen e.d., ja het is misschien "minder interessant", maar hoe vergelijken de kosten van "gewoon" laden zich met de kosten van benzine? Als het vergelijkbaar is is er al geen probleem. Dat gezegd hebbende, ik hoop dat de regering (in NL of Europa) er meer aan doet om de prijs van stroom terug te brengen, om zo de electrificatie te promoten op pure financiele redenen.
Roel1966 9 juli 2024 21:58
Tja, vind eerlijk gezegd 32.100 dollar nog steeds veel geld en zou het zelf niet kunnen betalen.
wiseger
@Roel19669 juli 2024 23:50
Klopt maar de meeste EVs zijn lease auto's. Mensen betaken niet graag 32k of meer uit eigen zak.
Verwijderd @Roel19669 juli 2024 23:29
Een vw id3 kost daar nu 16k, dat is nog te behappen.
Roel1966 @Verwijderd9 juli 2024 23:35
Nu ja, vind ik op zich ook nog genoeg geld.
MrMarcie @Verwijderd10 juli 2024 11:59
Hier ook hoor, maar door de opslag van de belastingen betalen we veel te veel.
Frame164 9 juli 2024 21:02
Ook hier hebben we al elektrische auto's die goedkoper zijn dan vergelijkbare brandstofauto's. De BMW iX1 is goedkoper dan de vergelijkbare X1. En welke benzine sedan met de specs van een Tesla Model3 is goedkoper dan 43k?
Inflatable @Frame1649 juli 2024 21:19
Dat komt alleen maar omdat op de brandstofauto's heel veel extra (BPM) belasting geheven wordt door onze overheid.. Haal je die eraf en kijk je puur naar de netto vraagprijs van de fabrikant dan zal je zien dat brandstofauto's nog flink goedkoper zijn..
killercow @Inflatable9 juli 2024 21:26
En als je naar TCO of de geëxternaliseerde kosten kijkt wint die Ev het alsnog weer enorm. Wat is je punt precies, dat het sommetje completer moet om eerlijk te zijn?
Bruin Poeper @killercow9 juli 2024 21:52
En als je naar TCO of de geëxternaliseerde kosten kijkt wint die Ev het alsnog weer enorm. Wat is je punt precies, dat het sommetje completer moet om eerlijk te zijn?
Je weet nu nog niet wat de TCO van een EV is. De waardevermindering is enorm, omdat het EV'-concept nog volop in ontwikkeling is.
Traditionele brandstofauto's zijn uitontwikkeld en die kan je traag afschrijven in 15 a 20 jaar. Dat zie ik met EV's nog lang niet zitten.
Ik kan me herinneren dat in de '60/'70 jaren een auto na 8 jaar op was, vaak door roest.
In die fase zitten de EV's nu. (Niet dat ze roesten, maar tzit nu in hun electronica, bedienings- en gebruiksconcept...)

[Reactie gewijzigd door Bruin Poeper op 22 juli 2024 14:26]

ApexAlpha @Bruin Poeper9 juli 2024 22:10
Denk dat de afschrijving van benzine autos ook wel wat gaat toenemen de komende jaren.

Zal vanaf 2030 of zo toch lastiger worden om iemand te vinden denk ik gezien de snelheid van ontwikkeling van batterijen.

Als je nu een nieuwe benzinewagen koopt met het idee om hem in 2040 nog tegen een redelijke waarde te kunnen verkopen zoals dat 2005 - 2020 kon kom je denk ik bedrogen uit.

[Reactie gewijzigd door ApexAlpha op 22 juli 2024 14:26]

willieverhoef @ApexAlpha9 juli 2024 22:47
Of juist meer waard omdat iedereen gewoon benzine wil en geen elektriciteitsaansluiting kan krijgen.
Accretion @willieverhoef9 juli 2024 22:56
Ja, of andersom, bepaalde steden waar je alleen nog maar met EV mag komen...
david-v
@willieverhoef9 juli 2024 23:42
Ik zie eerder gebeuren dat je geen benzine kan tanken dan dat je geen stekker kan vinden. Ik heb een paar maanden lang en EV geladen op een simpele schuko stekker aan huis (niet op vol vermogen maar iets van 2kW). Denk je dat ik straks geen Electra met hebt aan huis?
ViPER_DMRT @willieverhoef10 juli 2024 00:41
Niemand met zonnepanelen op z'n dak wil voor benzine betalen.
Mocht je in een huur flatje wonen op 13 hoog, dan kan het zijn dat je niet anders kan.
Gooide van de week de auto van m'n moeder vol, 120 Euro.... wtf.

Als ik m'n geld wil verbranden koop ik wel een boot anno 2024.
JacOwns7 @ViPER_DMRT10 juli 2024 08:43
Tenzij je moeder in een land rover of vrachtwagen rijdt, moet je ook niet langs de snelweg gaan tanken hé ;)
dgtazzman81 @ApexAlpha9 juli 2024 22:15
ICE kan nog altijd geexporteerd worden naar andere landen die de infrastructuur niet hebben voor EV's, dit gebeurt nu ook massaal, zij het vooral met oudere ICE auto's die naar afrikaanse landen, etc. worden vervoerd.
ApexAlpha @dgtazzman819 juli 2024 22:19
Ja maar zodra een ICE naar Afrika wordt geëxporteerd zit je al heel ver in de afschrijving van je waarde.

Als dat straks de enige optie is…
dgtazzman81 @ApexAlpha9 juli 2024 22:23
Punt is dat er nog altijd een markt voor zal zijn. Op globale schaal is het aantal landen met een aanzienlijk laad netwerk nog vrij klein en zal het na 2035 nog enkele decennia duren tot de ICE auto echt uitgefaseerd kan worden. Als je al weet dat het wellicht 20 jaar gaat duren voor het stroomnet van de meeste westerse landen echt klaar is om vol EV te gaan...
bilgy_no1
@dgtazzman8110 juli 2024 01:25
Onderschat niet hoe snel dingen kunnen gaan. Afrika had amper vaste telefonie en banken waren totaal niet toegankelijk voor de gewone man/vrouw.

Toen kwamen de mobieltjes en al snel liep iedereen daar met een telefoon incl een mobiele wallet. Nog voordat mobiel bankieren hier doorbrak.

EVs zijn voor veel Afrikaanse landen eigenlijk een prachtige optie. PV biedt de goedkoopste vorm van energie en zin hebben ze volop. Eventueel aan te vullen met wind. Ze hebben ook niet zo'n probleem met verschillen in PV opbrengst tussen de seizoenen. Ze hoeven eigenlijk alleen de nacht te overbruggen, wat prima kan met een kleine batterij (of een klein beetje stroom uit de auto middels v2g of v2h). Dan hoeven die landen ook geen dure brandstoffen meer te importeren, wat voor hun handelsbalans enorm positief is.

Ja, snel laden is wel een uitdaging, maar dat is ook wel voor elkaar te krijgen op termijn. Het biedt ook kansen: parkeerplaats bij een eettentje overdekken met PV en de taxichauffeurs komen daar hun lunch oppeuzelen en opladen tegelijk.
dgtazzman81 @bilgy_no110 juli 2024 05:20
We zijn, met veel politieke motivatie en budget, al 15 jaar bezig met een laad netwerk en zijn er nog lang niet. In de meeste landen is er nog niet eens een degelijk begin gemaakt... nee... dit zal niet zo snel gaan en is heel wat anders dan wat zendmasten neerzetten voor mobieltjes. Het traject om een electriciteitscentrale neer te zetten kan al makkelijk 10 jaar in beslag nemen.

[Reactie gewijzigd door dgtazzman81 op 22 juli 2024 14:26]

bilgy_no1
@dgtazzman8110 juli 2024 10:09
Maar zonnepanelen kun je morgen op je dak hebben en een laadpaal ook.

Vergeet ook niet dat de schaalvoordelen van fossiele auto's op enig moment gaan omkeren. Stel dat EVs de helft van de markt uitmaken. Dan moet de hele productieketen van fossiele auto's worden bekostigd met nog maar de helft aan verkopen. Oftewel, dezelfde vaste lasten moeten worden verdeeld over een kleiner aantal auto's. Noodzakelijkerwijs worden die dus duurder, en/of de fabrikanten gaan enorme verliezen moeten nemen. Want als je dan een EV kunt kopen die juist goedkoper is geworden kies je echt niet meer voor de fossiele optie.

En dus zal het ook in ontwikkelende economieën gaan versnellen.
wiseger
@ApexAlpha9 juli 2024 23:46
Dat is niet correct. Bij EV mis je de lage marktsegmenten. De Kia Picanti, Swift, Aygo et cetera.

Zelfs voor de Ford Fiesta, Opel Corsa, Peugot 208 e.d. heb je geen EV alternatief.

Die auto's zijn over 10 jaar spotgoedkoop op de tweedehandsmarkt en daarom zeer geliefd.
jeroenz_ @wiseger9 juli 2024 23:57
EV’s dekken inderdaad nog niet de volledige markt maar het gaat erg hard met de modellen. Google eens op de Peugeot e208 en de Opel corsa E.

[Reactie gewijzigd door jeroenz_ op 22 juli 2024 14:26]

Umbrah @jeroenz_10 juli 2024 06:46
Of de e-up, een verbazingwekkend capabel EV-tje...
Inflatable @Bruin Poeper9 juli 2024 23:30
Waar ik me het meest zorgen om maak is de accutechniek in EV's.. De degradatie van de accu vooral.. Dat lijkt me niet echt een prettig vooruitzicht voor het overgrote deel van de bevolking die het altijd met een 2e hands auto moeten doen omdat nieuw gewoon te duur is.. De gemiddelde leeftijd van het autopark in Nederland is nu al ouder dan 10 jaar.. Gemiddeld schijnt de degradatie nu 2% per jaar te zijn, dan zit je dus al op 20% voor de gemiddelde auto in Nederland.. Wordt een hoop gedoe en onzekerheid bij aankoop van een 2e hands EV.. Accutesten en garanties daaraan verbonden zullen een wildgroei doormaken vermoed ik.. Net als laadpalen overal in het straatbeeld..

[Reactie gewijzigd door Inflatable op 22 juli 2024 14:26]

david-v
@Inflatable9 juli 2024 23:51
Ik denk zelf dat de tweedehands markt gedomineerd gaat worden door autos met een LFP accu waar degradatie toch echt veel lager is dan de huidige niet LFP accus. De cijfers die we nu hebben zijn voornamelijk van Tesla omdat die al een aantal jaren autos verkopen. Daar zitten ze op een gemiddelde van 12% degradatie bij 321k. Het gaat dus niet om het aantal jaren van de accu maar over de gereden kilometers en dus laad cicly.

Dus net zoals bij een ice zal je moeten kijken naar het aantal gereden kilometers. Een 6 jaar oude EV met 30k op de teller zal nauwelijks degradatie vertonen. Een 3 jaar oude EV met 250k op de teller wel. Dus leeftijd is bij de accu minder belangrijk, maar vooral het aantal kilometers (en hoe de eigenaar is omgegaan met laden. Tot 1% ontladen en tot 100% laden elke keer is niet best voor een accu bijvoorbeeld)
TheVivaldi @Bruin Poeper9 juli 2024 22:10
Traditionele brandstofauto's zijn uitontwikkeld
Dat blijft men maar zeggen, maar Mazda bewijst met SkyActiv toch heel wat anders. En ook met de SkyActiv-wankelmotor die sinds vorig jaar beschikbaar is. En dan hebben we het nog niet over e-Skyactiv-G, een hybride versie ervan.

Dat brandstofmotoren niet de toekomst hebben, ben ik het mee eens, maar “uitontwikkeld” is wat anders dan “niet de toekomst hebben”.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 14:26]

fastedje @TheVivaldi9 juli 2024 22:26
Dat te bedenken dat Honda in de jaren 80 dit concept heeft bedacht met de.Civic CVCChttps://hondanews.com/en-US/photos/1975-honda-civic-cvcc

In de Formule 1 is dit door Mercedes weer uit het vet gehaald met de V6 Hybride motor. Vreemd dat juist Honda zoveel tijd nodig.om Mercedes bij te benen.

Verder.worden er nog regelmatig nieuwe motor concepten bedacht en patent op aangevraagd.
Glashelder @TheVivaldi9 juli 2024 22:52
Wat bewijzen ze dan met die SkyActiv? Ik heb even wat verbruikscijfers bij Travelcard bekeken en die zien er helemaal niet bijzonder uit?
TheVivaldi @Glashelder9 juli 2024 23:19
Het gaat niet om de verbruikscijfers, maar om de techniek.
CaptainKansloos @TheVivaldi9 juli 2024 23:27
Wat is er zo revolutionair aan de techniek dan? Een rendement van 50+%? Extreem lage NOx en CO2 uitstoot? Een verbruik van 1L per 50 kilometer?

Hoe technisch facinerend ook de nieuwe versies zijn, het blijft verouderde vervuilende techniek.
Glashelder @TheVivaldi10 juli 2024 09:37
Uiteindelijk is het verbruik + uitstoot wat gaat bepalen of de brandstofmotor langer in leven kan blijven. Als dat niet verbeterd dan maakt het toch niks uit hoe dat ding intern werkt?
ViPER_DMRT @TheVivaldi10 juli 2024 00:54
Als wankelmotoren de toekomst hadden waren alle merken daar allang op in gesprongen.
Mazda RX7 is een legende, maar daar blijft het dan ook bij. M'n 2e auto was een MX-3 V6, en dat was eigenlijk de laatste mazda waar ik van kon genieten.

Heb toen ze net uit waren een Mazda-6 als lease gekregen, gelukkig niet permanent, bij verre de meest boring wagen waar ik ooit in mocht rijden. Wist niet hoe snel ik hem moest wisselen voor een Cooper-S.
(Was aan het wachten op m'n eigen wagen, was tijdelijk)

Had hem ook voor een Fiat 500 gewisseld. (Heb nu een vrouw en kind, dus gaat nu niet meer op) Maar dat leeft nog teminste. Zonde, MX-30 is waar ze het nu van moeten hebben. Moet de eerste nog zien op de weg. Of niet, maar dan heeft het zeker geen indruk gemaakt ;)
TheVivaldi @ViPER_DMRT10 juli 2024 11:48
Ik noemde meer dan alleen wankelmotoren.

En de 6 saai noemen is een persoonlijke mening.

Verder zie ik MX-30 regelmatig rijden. Niet zo vaak als een ID.3 of zo, maar wel vaak genoeg. En dat is niet de enige elektrische auto die ze hebben.
Unstable Element @Bruin Poeper10 juli 2024 09:12
Maar het bediening en gebruiksconcept (als ook alle electronica voor de lampen/infotainment/rijhulp) zijn voor benzine auto's gelijk.

Ik denk persoonlijk dat voor zowel EV als ICE auto's ze nu eerder worden weg gedaan omdat ze niet meer compatible zijn met de nieuwste mobieltjes dan om iets motor technisch.
turbojet80s @killercow9 juli 2024 23:00
Een kennis van mij moest zijn accupakket vervangen. 2e hands refurbished pakket erin. Ongeveer 20k lichter.Tevens de restwaarde van auto. Nieuwe accu was niet te doen want dan is de auto totalloss. 2 jaar geleden riep hij nog dat hij nog nooit zo goedkoop heeft gereden. Nu is het zijn duurste auto ooit. Vraag is hoelang de refirbushed accu nu mee gaat. Zou me niet verbazen als hij over 5 jaar weer aan de beurt is.

Ik heb zelf lang een diesel auto gereden. Daar heb ik 200.000km mee gereden in 6 jaar tijd en het onderhoud in een excel bijgehouden. Dat was iets van 1400 euro. Daar krijg je bij Tesla 2 nieuwe ruitenwissers voor (niet de bladen, maar de complete wissers).
david-v
@turbojet80s9 juli 2024 23:38
Aangezien je meestal iets van 8 jaar garantie hebt op je accu, hoelang heeft jouw kennis gereden op die accu en hoeveel kilometers? Was het een nieuwe aangeschafte auto of tweedehands?

Mijn vader had ooit een redelijk nieuwe Audi gekocht, na 2 jaar motor volledig aan gort en er moest een nieuwe motor in a €6000.

Dus ja, verhalen genoeg, maar voornamelijk zijn het n=1 verhalen en geen structurele problemen van EVs (behalve de oude leaf die geen BMS had). Je hebt ook EVs, weer n=1, die na 1 miljoen kilometers nog steeds een prima accu pack hebben.
BlaDeKke @david-v10 juli 2024 00:56
Ahja. Want het zou helemaal geen probleem zijn als het een 2e handse was?

Ik koop persoonlijk nooit geen nieuwe auto. Geef mij hem maar na de eerste 20000km. Dan is de nieuwprijs er af. Je kan nog steeds deftig financieren en een full omnium pakken, indien jonger dan 2 jaar. Althans in België.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 14:26]

turbojet80s @david-v10 juli 2024 07:46
Het betreft een model S uit 2014, met iets minder dan 200.000 km op de klok. Dikste die je toen kon kopen. 1e eigenaar. Pittige investering geweest.

Is het geen structureel probleem? Dat weet je nog niet de gemiddelde leeftijd van auto's in Nederland is stijgende. Zal nu rond de 12 jaar zitten.

12 jaar geleden waren er nog niet zo veel EV's. Ik verwacht dat de kwaliteit van de accu's steeds beter wordt, maar het verbaast me niet als het over 10 jaar regent van berichten over waardeloze EV's omdat de accu's het niet meer trekken.
dgtazzman81 @turbojet80s10 juli 2024 09:07
10 jaar vind ik al aardig op leeftijd, ook als het ICE was geweest. 200k op de teller is ook niet niks, ik denk zelf dat ik die 20k in een nieuw modelletje had gestoken...
ViPER_DMRT @turbojet80s10 juli 2024 00:35
Je hebt garantie he ?
Vaag verhaal ;)
dgtazzman81 @ViPER_DMRT10 juli 2024 05:51
Hangt van de situatie af. Was de garantie overdraagbaar? Waarom moest er een nieuwe accu in (lang niet alles valt onder garantie)? Hoe oud was de accu (7-8 jaar garantie was tot recent bij veel merken niet gangbaar)?

Zijn ook genoeg merken/garages die alles zullen doen om onder een garantie claim uit te komen.
Inflatable @killercow9 juli 2024 21:55
Mijn punt is dat als je overheidsbemoeienissen via belastingen weglaat dat auto's met brandstofmotor over het algemeen nog duidelijk goedkoper zijn.. We hadden het alleen over aanschafkosten, maar als je dan toch andere zaken als TCO etc erbij wilt halen.. Ook de TCO worden zwaar beinvloed door de overheid.. Benzine kost b.v. minder dan de helft als je de accijns en BTW weglaat en EV's worden (onterecht imho) vrijgesteld van MRB.. Geëxternaliseerde kosten is me een veel te vaag begrip waar men van alles bij kan halen tot in het belachelijke.. Ook niet echt relevant voor je keuze want je betaalt er kennelijk indirect sowieso aan mee, zelfs als je niks koopt..
Praetextatus @killercow9 juli 2024 22:03
Het artikel gaat niet over de TCO. Het gaat over de VERKOOP prijs van EV tov Ice auto's.
cricque @killercow10 juli 2024 00:07
Als de inkomsten van de overheid verminderen op benzine/diesel, waar denk je dat dan meer belasting op zal komen ? Bekijk het zoals met zonnepanelen ... Je moet zonnepanelen aanschaffen ... nu moet je terugleverkosten betalen. Hier in België is het nog niet zo, maar dat zal niet lang meer duren. Dus die TCO kan je moeilijk berekenen voor een EV. Je kan het op het moment vergelijken, maar met fluctuaties in stroomprijzen, nopes. Tevens moet je ook de ideale omstandigheden hebben. Je moet thuis kunnen laden. Als je thuis niet kan laden dan is het al helemaal wat anders. Daarom moet je nog niet snelladen, maar aan een laadpaal betaal je met gemak 50% meer dan thuis, zelfs het dubbele.

En dan is er nog de waardevermindering die je moeilijk kan inschatten. 2de hands EV's verkopen met moeite, dus de daling daar is veel hoger. Dan moet je er nog bijnemen dat (althans hier in België) niemand zit te wachten op een EV. 95% van alles EV's zijn hier zakelijk.
La1974 @Inflatable9 juli 2024 22:40
De nettoprijs is in Nederland weer lager dan in de omringende landen vanwege de hoge BPM.
Inflatable @La19749 juli 2024 23:10
Voor b.v. BMW en Porsche is dat in ieder geval niet waar.. Daarvan vergelijk ik regelmatig prijslijsten van nieuwe modellen met die in Duitsland en ook de VS.. De nettoprijzen schelen amper iets, en als ze het al doen heeft het meestal met de voor dat land andere standaarduitrusting van diverse modellen te maken.. De enorme verschillen in totale nieuwprijs komen puur door belastingen.. In Duitsland betaal je alleen 19% BTW en in de VS in de meeste staten tussen de 0-10%.. In Nederland is meer dan 50% belasting (21% BTW en de rest BPM) op sommige modellen heel normaal.. Het meest extreme geval wat ik ooit gezien heb was de Kia Stnger GT die een netto prijs had van rond de €35.000.- maar in Nederland meer dan €100.000,- kostte, rond de 200% belasting.. Dat kan allemaal in Nederland..
julean @Frame16411 juli 2024 12:45
een mooie sedan onder de 43k is niet zo moeilijk te krijgen, kijk al bijvoorbeeld naar een mazda 3. qua bouwkwaliteit moet het al niet van tesla hebben

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