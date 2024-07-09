'Prijs elektrische auto in China voor het eerst lager dan auto op brandstof'

Duitse auto fabrikanten steken nu enorme veel geld in verdere ontwikkeling van ICE motoren, de verkoop van BEV auto’s loopt zwaar achter op de verwachtingen. Daarbij moet vermeld worden dat de verkoop van PHEV en HEV auto modellen het snelst groeit.
De batterij capaciteit van PHEV wordt als maar groter waardoor langere afstanden volledig elektrisch gereden kunnen worden en vaker voldoende is voor dagelijkse ritten.
De BEV worden aan alle kanten zwaar gesubsidieerd, de zakelijk bijtelling is lager waardoor zakelijke rijders vaak kiezen/kozen voor een BEV. We zijn nu minimaal 13 jaar bezig met subsidie om elektrisch rijden van de grond te krijgen en wat blijkt (zie bijvoorbeeld Duitsland) op het moment dat de subsidies en andere financiële stimulerende voordelen t.o.v. ICE modellen wegvallen is het over en uit met elektrisch rijden om de simpele reden dat het duurder is. Dat zijn gewoon de feiten.
De vraag is nu wat hebben wij nu bereikt.
Het opladen van de BEV batterijen en het elektriciteit netwerk hebben veel beperkingen.
De batterij oplaad en ontlaad verliezen zijn nog steeds groot en is een issue, waarbij vermeld moet worden dat bij snelladen de verliezen veel groter worden met een kortere batterij levensduur.
De range van een BEV wordt aanzienlijk lager bij grote afstanden en snelweg gebruik en is sterk afhankelijk van de buiten temperatuur (winter)
Batterij degradatie en batterij garantie voorwaarden bij langer BEV bezit en oudere BEV’s wordt uiteindelijk een groot issue voor de afschrijving. In sommige gevallen is de BEV total loss puur door de conditie van de batterij.
In grote steden heeft het elektriciteitsnet onvoldoende capaciteit om BEV op te laden waarbij de laadsnelheid al terug geschroefd wordt door de netbeheerder. De energie transitie (van het gas af) moet nog beginnen, het mag duidelijk zijn dat auto batterij laden de laagste prioriteit krijgen bij een overvol elektriciteitsnetwerk. En snelladers verergeren de situatie van een overvol netwerk. Dus er komen ook duurdere snel laad tarieven op de gewone laadpalen.
Met de huidige terugleverkosten tarieven voor zonnepaneel houders (die gewent waren om hun BEV gratis te laden met de zonnepanelen en salderingsregel, die laatste stopt ook nog in 2027) is het gratis auto batterij laden met zonnepanelen ook nu al verdampt. Je kunt dus alleen gratis laden op het moment dat je zonne energie stroom over hebt en direct gebruikt voor laden, dat is doorgaans overdag en dan moet je BEV wel gekoppeld zijn aan je huis om te laden, waarbij de auto niet meer laad dan de overtollige opgewekte zonne energie stroom. Wanneer je overtollige zonne energie stroom eerst exporteert naar het Net (en dat is heel vaak het geval) betaal je teruglever kosten en is ook dat gratis auto batterij laden voordeel verdampt. Het is dus minder Interesant voor zonnepaneel houders om een BEV te rijden / aan te schaffen.
Kortom het “impress your friends” met een BEV wordt een stuk duurder en de vraag naar dit soort voertuigen wordt minder, net zoals bij onze oosterburen en heeft ales te maken met de TCO.
[Reactie gewijzigd door Roberto1962 op 22 juli 2024 14:26]