'Prijs elektrische auto in China voor het eerst lager dan auto op brandstof'

De gemiddelde prijs van een nieuwe elektrische auto was in China in het afgelopen jaar voor het eerst lager dan de gemiddelde prijs van een auto met een verbrandingsmotor. Dat zou komen door de zeer lage prijzen voor de materialen voor EV-accu's.

De gemiddelde prijs van een elektrische auto was in 2023 in China omgerekend ruim 32.100 dollar terwijl een auto met verbrandingsmotor gemiddeld net geen 34.300 dollar kostte, zo meldt Bloomberg op basis van onderzoek van BloombergNEF en China Automotive Technology Research Center. De gemiddelde prijs voor een plug-inhybride was grofweg gelijk aan die van een reguliere auto. Hybrideauto's zonder plug-inmogelijkheden kostten in die periode gemiddeld het meeste, namelijk net geen 41.500 dollar.

Die trend lijkt verder door te zetten, zo schrijft het medium. In het eerste kwartaal van 2024 was ruim 64 procent van alle EV-voertuigen in China goedkoper dan een equivalent met verbrandingsmotor. In 2023 was dat net geen 52 procent.

Dit komt volgens het persbureau onder meer door de drastisch gedaalde prijzen voor grondstoffen van accumaterialen. De prijs van accucellen op basis van lithiumijzerfosfaat daalde bijvoorbeeld vorig jaar met ruim 50 procent naar 53 dollar per kilowattuur. De gemiddelde internationale prijs, dus niet specifiek voor de Chinese markt, was overigens in diezelfde periode 95 dollar/kWh. Verder is er volgens de bronnen een overschot aan accu's, wat de prijs naar beneden haalt.