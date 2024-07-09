Multiscope: ruim 60 procent Nederlandse huishoudens gebruikt smarthometech

Het aantal Nederlandse huishoudens met tenminste een smarthomeproduct is het afgelopen jaar met 2 procentpunt gestegen naar 61 procent. Verreweg de meeste van deze huishoudens gebruikt de tech voor het huishouden dan wel comfort.

Multiscope smarthome
Multiscope smarthome

In totaal besteedden Nederlanders 3,66 miljard euro aan smarthomeproducten in die categorie, zo meldt Multiscope op basis van onderzoek onder ruim 5400 Nederlanders. Het gaat daarbij om uiteenlopende slimme producten, zoals robotstofzuigers en -grasmaaiers, koffiezetters, gordijnen en zonwering, wasmachines en koelkasten.

In 2023 gaven Nederlanders in totaal zo'n 6,3 miljard euro aan alle smarthomeproducten uit, wat een stijging van een half miljard euro is ten opzichte van het jaar daarvoor. Na huishouden en comfort zijn 'beveiliging en veiligheid' en 'verlichting en schakelaars' de belangrijkste categorieën voor slimme producten. Er werd volgens de cijfers van Multiscope slechts 390 miljoen euro aan slimme speakers uitgegeven.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat smarthomegebruikers in 69 procent van de gevallen behoren tot een huishouden met een koopwoning. Huurders maken minder gebruik van deze producten. De voornaamste groep mensen die de betreffende producten gebruikt, is tussen de 35 en 49 jaar oud. Alleen 18- tot 34-jarigen gebruiken relatief vaker slimme beveiliging.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 09-07-2024 19:47
78 • submitter: wildhagen

09-07-2024 • 19:47

78

Submitter: wildhagen

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Reacties (78)

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Xerxes249 9 juli 2024 20:03
Dat iemand een high-end koelkast koopt en het smart-home deel niet gebruikt lijkt mij een veelvoorkomende use-case.
Mizgala28 @Xerxes2499 juli 2024 20:12
Sommige mensen hebben geen behoefte eraan (onze wasmachine heeft smart functionaliteit, maar die gebruik ik niet en ik kocht dat ding vanwege andere redenen)

Maar meeste mensen weten het niet eens, mijn ouders weten niet dat hun woonkamer TV Tizen OS draait want ze gebruiken het niet en vinden het irritant (plus dat ding is niet eens aan het internet gekoppeld)

Hetzelfde met de slaapkamer TV die op Android TV draait, willen ze iets van telefoon op TV kijken maar pakken liever een HDMI kabel in plaats van gewoon casten.

En dan de koelkast, blijkbaar kun je in de app ervoor de temperatuur ervan aanpassen maar hun weten dat niet, de formaat en indeling was de echte reden van aankoop.

Dus ja veel mensen weten het niet eens... maar misschien is dat beter zo, je zal maar erop vertrouwen en verprutst een update (of gebrek eraan) de functionaliteit.

Of is de netwerk niet goed genoeg beveiligd, ook een probleem bij veel mensen.
player-x @Mizgala2810 juli 2024 03:06
Heb hier een LG smart koelkast, heb hier bewust de App niet geïnstalleerd, omdat die zich als spyware gedraagt, en daarnaast zie ik er het nut er niet van in, wat moet hij meer doen dan vriezen en koelen?

En ik kan me het gewoon niet voorstellen dat 60% van de mensen echt actief, smart tech, smart gebruiken, anders dan een robot stofzuiger.
procyon @player-x10 juli 2024 06:49
Hier ovens van Samsung. Wel handig een notificatie te krijgen wanneer het voorverwarmen klaar is of wanneer het gerecht bijna klaar is.

Of voorverwarmen triggeren vanuit de auto.

Leuk, maar zeker niet onmisbaar.
Houtenklaas @procyon10 juli 2024 07:20
Tot er iemand een plastic bakje in laat staan en die tot een stilleven omgetoverd is. En om iets IN de oven te zetten moet je toch vaak even wat snijden en in een schaal flikkeren voordat het de oven in kan. Vaatwassers die je remote aan kan zetten (wie doet het blokje er in?), koelkasten, ovens, wasmachines ... Het "handige" van het "smart" zijn ontgaat me ten ene male. Ik voel een generatiekloof aankomen 8)7
HJVDD @Houtenklaas10 juli 2024 07:46
Sorry, maar wie zet een plastic bakje in de oven....
Houtenklaas @HJVDD10 juli 2024 07:56
Combi oven/magnetron ....
Mojor @HJVDD11 juli 2024 15:25
Ik (combimagnetron)
vanthome @Houtenklaas10 juli 2024 12:17
Ik kan mij bij (vaat)wasmachines nog wel wat voorstellen. Als deze 's ochtends klaar zet en naar je werk gaat zou je overdag kunnen aanzetten als je energie goedkoper is/je eigen maakt.

Enige wat ik mij bij een koelkast kan voorstellen is dat de producten kan scannen die op zijn zodat je weet wat je moet halen, maar dat is best een niche use case.
Houtenklaas @vanthome10 juli 2024 16:58
100% eens. En dan heb je een lijstje met dingen voor de koelkast. Maar dan mis je macaroni, zoet broodbeleg, verse groente en meer. En vervolgens kent de koelkast een stel streepjescodes niet en is een uitstapje naar vla in plaats van yoghurt ook een lastige. Dat doe je precies één keer als het er op zit en daarna nooit meer. Daarnaast doe ik al zolang boodschappen dat dat zonder lijstje uitstekend lukt.

Waar ik wel meerwaarde in zie is je eerste opmerking en dan nog één stap verder. Dat ik om 08:00 kan zeggen dat (vaat)wasapparaat aanstaat en dat ik die om 18:00 wil kunnen uitruimen. En wanneer dat gebeurt, graag op een financieel handig tijdstip. En dat lijkt me nog best lastig als dat automatisch moet, zeker bij iemand zonder "smart" home. En dat heeft alleen zin met dynamische contracten, wat denk ik ook niet bij lange na niet de hoofdmoot zal zijn. Lijkt me pas een echte uitdaging.
William_H @vanthome10 juli 2024 23:52
Dat eerste is heel simpel en kun je nu al doen met een dynamisch contract.
Kijken in de app wanneer de stroom het goedkoopst is, en met je uitgesteld starten knop instellen voor het uur dat de stroom het goedkoopst is. Dat doen wij al een jaar zo en dat werkt zeer goed.
philips900 @procyon10 juli 2024 09:40
mijn Siemens van dertig jaar oud doet dat ook, een notificatie sturen... begint te piepen als het zover is. makkelijk: iedereen die in de buurt is kan actie ondernemen

[Reactie gewijzigd door philips900 op 22 juli 2024 15:40]

player-x @procyon10 juli 2024 09:41
Nou voor mij is het prima misbaar, veel van die tech zetten ook poorten open, en heb je extra attack vectors voor je netwerk, 90% kan je ook gewoon met een timer op je mobiel doen.

Heb niks tegen smart tech, mijn hele huis zit vol met zigbee spullen (thermostaat, verlichting, zonnewering beweging), maar die zitten wel lekker op hun eigen VLAN.
The Zep Man
@Xerxes2499 juli 2024 20:18
Of een IKEA TRÅDFRI lamp en afstandsbediening.
SRI @The Zep Man9 juli 2024 20:31
Ja dat heb ik dus, voornamelijk gekocht omdat je dan tenminste weet dat je led lampen gedimd kunnen worden. Ik had geen probleem met normale dimmers maar had met led lampen zoveel gedoe gehad.

En ik heb ook een robot stofzuiger. Maar of je die nou smart mag noemen, onderhand lijkt ie bijna meer antiek.
Roel1966 9 juli 2024 22:02
om uiteenlopende slimme producten, zoals robotstofzuigers en -grasmaaiers, koffiezetters, gordijnen en zonwering, wasmachines en koelkasten
Ik mis slimme stopcontacten en slimme lampen in dit rijtje want ik denk dat in elk van deze huishoudens ook wel genoeg slimme stopcontacten slimme lampen gebruikt zullen worden. Althans bij mij hier gebruik ik hoofdzakelijk dan lampen en stopcontacten maar geen slimme zuigrs, grasmaaiers en gordijnen. Koelasten snap ik ook niet helemaal want wat wil je daar nu slim aan maken.
kozue @Roel19669 juli 2024 22:43
Koelasten snap ik ook niet helemaal want wat wil je daar nu slim aan maken.
Dat ze automatisch bij een veel te dure supermarkt (degene waar de fabrikant een deal mee heeft) producten gaan bestellen die op beginnen te raken, zodat je niet alleen teveel betaalt voor je koelkast (de kosten van de smart sh* zitten bij de prijs inbegrepen), maar ook nog eens €10 voor een pakje boter, wegens extra bezorgkosten.
Roel1966 @kozue9 juli 2024 23:00
Ow zo ja, dat bedoelen ze dan met slim maar ja, in feite heeft dat niets met de koelkast zelf te maken en is iets wat ze dan erbij verzonnen hebben. Was zelf meer aan het denken wat voor slims iets ze dus puur qua koeling konden verzinnen met het predikaat slim dan.

Lijkt mij trouwens ook nog onpraktisch want dan kan je weer zitten te wachten op de bestelling en vaak ben je in diezelfde tijd al langs de supermarkt geweest. En ja dan mis je ook aanbiedingen etc...
kozue @Roel196610 juli 2024 07:56
Ik heb het ook altijd maar een raar onpraktisch idee gevonden. Ik ben geen fan van boodschappen doen maar ik ga liever zelf wat halen dan dat smartmeuk dat automatisch voor me zou bestellen. Doet me denken aan die amazon knoppen waarmee je met 1 druk op de knop een pak wasmiddel ofzo kon bestellen. Is volgens mij ook een zachte dood gestorven.

Ik weet trouwens niet in hoeverre dat automatisch bestellen idee ooit is doorgebroken. Daar heb je wel heel veel camera’s voor nodig denk ik, om alles in de koelkast te kunnen zien, en minstens een vorm van AI. Maar wat ik wel op koelkasten zag zitten was een tablet achtig iets. Ik weet niet precies wat dat zou moeten doen. Een soort van tablet die normaal aan de muur zou hangen, waarmee je informatie op kunt zoeken, aantekeningen maken, reminders zetten of je bluetoothspeaker muziek af laten spelen? Maar dan geïntegreerd? Klinkt vooral als nadeel. Losse apparaten zijn makkelijker apart te vervangen, en kun je ze beide uitzoeken op wat jij belangrijk vind. Lijkt me alleen maar vervelend als je bij aankoop van een koelkast nog een tablet moet kopen als koppelverkoop :/
Roel1966 @kozue10 juli 2024 21:45
Daar heb je wel heel veel camera’s voor nodig denk ik, om alles in de koelkast te kunnen zien,
Nou ik denk dat dit met barcodes zal werken net als zeg maar die zelfbedienings kassa's bij b.v. de AH. Maar ik vraag mij wel af hoe betrouwbaar zoiets is en je dan met allerlei dubbele dingen zit te kijken.
Maar wat ik wel op koelkasten zag zitten was een tablet achtig iets
Klopt, dat heb ik ook wel eens gezien en dat hoogstwaarschijnlijk ook gewone standaard tablets zijn met dan wat softwaretweaks. En inderdaad als daar dan iets kapot aan gaat dan zit je misschien met een onbruikbare koelkast.
kozue @Roel196611 juli 2024 09:24
[...]

Nou ik denk dat dit met barcodes zal werken net als zeg maar die zelfbedienings kassa's bij b.v. de AH. Maar ik vraag mij wel af hoe betrouwbaar zoiets is en je dan met allerlei dubbele dingen zit te kijken.
Lijkt me sterk. Hoe zou dat dan werken met barcodes? Die staan slechts op 1 plek, dus zo’n code vinden in een koelkast vol spullen lijkt me onmogelijk. Tenzij je iedere dag alles zelf wilt gaan scannen, wat je meer werk oplevert dan het “normale” systeem (boodschappen doen).
Roel1966 @kozue11 juli 2024 20:19
Ik denk dat zo'n barcode elke keer gescanned word als je iets uit de koelkast pakt en weer erin zet. Lijkt mij namelijk sterk dat er een boel camera's in zitten die dan echt kijken naar of iets wel of niet op is.
Pineka 9 juli 2024 19:52
* Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat smarthomegebruikers in 69 procent van de gevallen behoort tot een huishoudens met een koopwoning. Huurders maken minder gebruik van deze producten. De voornaamste groep mensen die de betreffende producten gebruik, is tussen de 35 en 49 jaar oud. Alleen 18- tot 34-jarigen gebruiken relatief vaker slimme beveiliging.

Ik ben 70, woon in een huurwoning en mijn hele huis is smart.

[Reactie gewijzigd door Pineka op 22 juli 2024 15:40]

WillySis @Pineka9 juli 2024 20:16
Uitzonderingen bevestigen de regels.
Veel plezier ermee :)
Aiii @Pineka9 juli 2024 20:18
Proficiat, dan hoor je tot de 31% van de mensen.
kodak
9 juli 2024 21:17
Nederland heeft ongeveer 8,3 miljoen huishoudens. Als 5 miljoen minimaal één 'smart'huishoudelijk product heeft en vorig jaar heeft aangeschaft dan komt dat uit op een gemiddelde uitgave van €1200. Aangezien niet ieder huishouden sinds vorig jaar deze producten heeft vraag ik me af hoe realistisch die inschatten van uitgaven is.
Groningerkoek @kodak9 juli 2024 23:20
Ik denk dat je je verkijkt op hoeveel apparatuur tegenwoordig slimme functies heeft en hoeveel mensen dat soort apparatuur kopen zonder die functies ooit te gebruiken.
Ik kan onze wasmachine starten via het netwerk, leuk.. zat er in, maar zal ik nooit gebruiken. Kostte wel 1150,-

[Reactie gewijzigd door Groningerkoek op 22 juli 2024 15:40]

kodak
@Groningerkoek10 juli 2024 12:10
De 6,3 miljard euro die in het artikel als uitgave in 2023 staat blijkt uitgave te zijn dat in jaren is gedaan. Maar dan nog vereist de beweerde uitgave van 3,8 miljard euro in één jaar een betere verklaring. Want hoe wil je ieder jaar meer dan de helft van die waarde vervangen? Een dure wasmachine, vaatwasser enz gaan gemiddeld vele jaren mee. Terwijl we hele grote uitgave nodig hebben om met minder huishoudens alsnog aan dat enorme bedrag te komen. En dat zit niet zomaar in heel veel kleine apparatuur kopen. Er is dus wel een betere onderbouwing van deze onderzoekers nodig hoe ze aan deze inschattingen komen dan dat heel veel apparaten in aanmerking komen.
Groningerkoek @kodak10 juli 2024 12:52
"De 6,3 miljard euro die in het artikel als uitgave in 2023 staat blijkt uitgave te zijn dat in jaren is gedaan. "

Euh nope. Dat is wat er in Nederland in totaal is uitgegeven aan slimme apparaten.

Deze zin in het bronartikel: Nederlandse huishoudens hebben voor bijna €6,3 miljard aan smart home producten in huis.

Is namelijk onjuist.
kodak
@Groningerkoek10 juli 2024 13:05
Ook dit vraagt om verduidelijking. Het onderzoek of de presentatie doet anders veel te makkelijk beweringen. En hoewel het begrijpelijk is dat de onderzoekers vraag naar de details proberen op te wekken (want ze verkopen de details voor ruim € 1200), dit soort beweringen lijkt behoorlijk af te hangen van onduidelijke grenzen.
Groningerkoek @kodak10 juli 2024 13:51
Ik trek mij terug uit de discussie, om de een of andere reden ervaar ik het als dodelijk vermoeiend om met jou in discussie te gaan.
bantoo 9 juli 2024 19:54
Gelukkig lid van de 39 procent. Heb eigenlijk niks tegen big brother / china / spyware etc maar ik zit niet te wachten op allerlei stoorzenders in huis waar wat mis mee kan gaan. Het gemakt van een lamp met netwerkverbinding is zo minimaal dat ik het liever allemaal met het handje en een normale schakelaar doe.
Mizgala28 @bantoo9 juli 2024 20:06
Op sommige fronten heb ik niks tegen smart apparatuur (zoals een robotstofzuiger of camerabeveiliging)

Maar dingen als smartlampen, wasmachine (onze is smart, maar niet omdat ik dat wou dus ik gebruik dat niet), gordijnen, waterkoker ect heb ik geen behoefte aan.

Vooral qua wasmachine (was moet erin, gaat niet vanzelf) of lampen (ik loop gewoon langs die knop) is het in mijn geval overbodig.

Niet dat ik onder een steen leef of zo, ik zie nut in "smart" als het iets voor mij toevoegt, en iedereen heeft wat dat betreft andere behoeften.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 15:40]

YoghurtO_o @Mizgala289 juli 2024 20:27
Smart lampen zijn heel erg handig. Ik woon op kamers en heb slechts mijn eigen kamer daarmee bezaaid, maar zelfs met 9 lampen doet het een hoop. Ten eerste kan ik alles makkelijk met een knop/handeling aan of uitzetten. Daarnaast passen de lampen zich aan de stand van de zon aan, wat vooral handig is op donkere dagen. Je kan ze ook als sfeerverlichting gebruiken mocht je die met RGB hebben gekocht, heel fijn als je films wil kijken of gewoon een andere sfeer wil creëren. Daarnaast gaan ze ook aan/uit afhankelijk van of ik thuis ben of niet, dus nooit meer vergeten de lampen uit te zetten.

Ik host alles zelf op mijn eigen lokale server, dus geen problemen met dataprivacy oid.
Mizgala28 @YoghurtO_o9 juli 2024 20:40
Het is niet zo dat ik tegen smartlampen ben, ik heb het bij bepaalde vrienden en kennissen gezien en snap volledig waarom ze het geweldig vinden, in hun geval heeft het ook nut.

In mij geval levert het niks op, that's the gist of it.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 15:40]

kozue @Mizgala289 juli 2024 22:23
Ik heb het bij m’n zwager gezien en snap niet wat het nut er van is. Je kunt ze alleen met de app aan- en uitzetten, en de kinderen hebben geen toegang, dus als die de lampen willen bedienen moeten ze pa of ma vragen. Zelfs als ze het zelf willen doen, moeten ze soms op zoek naar waar hun telefoon ook alweer lag |:(
leonvolt @kozue9 juli 2024 23:31
Dan is een slim huis ineens heel erg dom inderdaad. Ik heb zelf alles lokaal ik home assistant draaien. En de belangrijkste regel die ik voor mezelf gemaakt heb is dat alles ook zonder netwerk of sever moet kunnen werken. Daarom ben ik erg fan van slimme schakelaars tegenover slimme verlichting. Voor mij is het grootste voordeel aan slimme verlichting dat dingen met zonsondergang automatisch aan gaat, en dat ik alles in huis in 1 keer uit te zetten door één schakelaar vast te houden.
kozue @leonvolt10 juli 2024 09:31
Daar zie ik ook geen nut in. Ik doe lichten aan op basis van wat ik doe die dag (en dus waar ik ben). Waarom zou ik de lichten in bv de woonkamer automatisch aan willen laten gaan met zonsondergang terwijl ik daar niet eens ben? Of in de zomer, als het pas na 10 uur donker wordt en ik al in bed lig?
Zelfde met alle lampen in 1 keer uit kunnen zetten. Misschien heb je een heel groot huis, en heb je meerdere lampen nodig voor 1 kamer, maar ik doe altijd gewoon het licht uit met het knopje naast de deur als ik een kamer verlaat. Dan hoeven ze niet ergens anders ook uit te gaan. Ik heb nog nooit een nuttige use case voor “slimme” (ahem) lampen gevonden.
Tassadar32 @kozue10 juli 2024 07:52
Een smarthome die je met app of afstandsbediening moet bedienen is natuurlijk niet erg slim. Wat @leonvolt ook al opmerkt, smart lampen zijn onhandig maar slimme schakelaars/dimmers die je gewoon achter de bestaande schakelaar kan plaatsen zijn ideaal.

Als je dan ook nog sensors ophangt (pir, mmwave, deur/raam, lichtintensiteit) kan je het echt slim maken zodat je de schakelaar niet meer hoeft te bedienen. Dan is het een smarthome ipv een veredelde afstandsbediening.
jbhc @Mizgala289 juli 2024 20:09
Een "smart" wasmachine is best handig maar zodra je deze moet besturen via het internet en dit niet kan via mijn lan dan gaat het snel weer uit.
mjl @jbhc9 juli 2024 20:13
Dan is de commerciële vorm
Van smart niks voor jou. Zowat alles heeft een internet verbinding nodig en vaak kan je niet eens bij de ruwe data zonder extra abonnement.
Mizgala28 @jbhc9 juli 2024 20:18
Als ik een was erin gooi dan gaat hij meteen aan.

En zo niet, de app is niet vereist voor de timer.

Je kan wel wasprogrammas downloaden maar ik vind 10+ ruim zat.

En je kan een melding krijgen als de was klaar is (de deuntje die je hoort is luid zat, heb ik de app niet voor nodig)

Maar het zal voor bepaalde mensen wel ideaal zijn, en misschien zijn er modellen die meer smart zijn dan de onze, die meer zinvolle functies bevatten.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @jbhc10 juli 2024 08:14
Een "smart" wasmachine is best handig maar zodra je deze moet besturen via het internet en dit niet kan via mijn lan dan gaat het snel weer uit.
Dan valt zowat elke smart wasmachine / oven / koelkast / diepvries af. Ze zijn vrijwel allemaal alleen via een app te gebruiken en alleen via WIFI te bereiken. Dit zorgt op termijn wel eens voor problemen wanneer het product niet meer wordt onderhouden en eventuele security lekken niet meer worden gedicht. Ik vermijd "smart" witgoed mede om die reden. De extra functies die het smart deel geeft zijn vaak beperkt bruikbaar en het risico op slecht onderhoud vanuit de fabrikant is behoorlijk.
JDx @Mizgala289 juli 2024 20:13
Ik heb alleen ooit via de gemeente Woox slimme stekkers en LED lampen gekregen, die 2 heb ik buiten hangen en via de app kan je zeggen dat ze aan gaan bij zonsondergang (data van internet).

Dus ik heb ook een smart home :+

Werkt op zich wel beter dan die met sensor, die ging soms ook overdag aan bij onweer ofzo.
Mizgala28 @JDx9 juli 2024 20:21
Vooral dat laatste klinkt bekend in de oren, bij de buurman van mijn ouders gaat de licht aan zelfs bij kleinste beweging (en zijn lampen zijn fel genoeg om te storen)

En hij heeft inderdaad een ouderwetse sensor.
tedades @bantoo9 juli 2024 20:11
Vandaag is schijnbaar thuis een netwerk switch uitgevallen. Daardoor kon mijn Home Assistant niet meer op internet komen, waardoor de notificatie dat er iemand aan de deur gebeld had niet verstuurd kon worden. Vroeger liep er een kabeltje van de deurbel naar een fysieke bel en die deed 'tring!' en dat werkte altijd. Dus ik snap het sentiment.
Ik heb zelf een slimme-deurbel (zo een met video) die niet op internet mag komen en ik daarom draai ik lokaal Home Assistant. Daarmee verwacht ik geen (externe) big brother etc. in huis te krijgen. Cloud oplossingen zijn standaard bij smart-producten, maar mocht je die niet willen zijn er ook nog opties.
hooibergje @bantoo9 juli 2024 20:30
Ik snap 'm helemaal. We hadden op het werk projectjeschermen. Daar zat een knopje aan de muur, waarmee je het scherm kon laten zaken, of op laten rollen tegen het plafond. Heeft het dertig jaar prima gedaan.

Toen vond iemand dat dat veel te goed werkte en dat daar iets moeilijks smarts bij moest, door het te koppelen aan de projector, waardoor als je de projecter aan zet die op gaat warmen, en in die 20 seconde dat de beamer opwarmt komt het scherm automatish naar beneden, maar als je tussen dat de beamer is opgewarmd en het scherm naar beneden is gekomen niet op een ander knopje drukt, gaat de beamer weer uit en rolt het scherm weer op. 20 seconde waarin je bijvoorbeeld net de vraag van een student staat te beantwoorden, of even goedemorgen tegen iemand zegt...

edit: in die 20 seconde kan ik anders mooi mijn paard nog wat haver geven :P

[Reactie gewijzigd door hooibergje op 22 juli 2024 15:40]

GameNympho @hooibergje9 juli 2024 23:57
Sarcasm on; Weet je wat ik met 20 sec. kan doen met I0I0I0 ;) per sec een miljoentje of ..... :+
hooibergje @GameNympho10 juli 2024 08:58
Dan heb ik medelijden met je vrouw/vriendin :P
GameNympho @hooibergje11 juli 2024 23:28
Daar neem ik juist de tijd voor, die klaagt nooit ;) :X

Er was ooit zo`n film, heel belangrijk systeem moest gereset worden, de tijd dat het duurde, steelde men 1 cent p/p geloof ik, dit viel dan na de reset niet op, maar met miljoenen of miljarden accounts/rekeningen loopt dit natuurlijk op.
Is dan wel een filmscenario, maar een slimme dame of heer met verstand van zaken, kan met zo`n scenario veel.
hooibergje @GameNympho11 juli 2024 23:55
Was dat toevallig Office Space?

Het was bedoeld om 0.01 cent te jatten, zodat het niet op zou vallen, maar het werd meer, zodat de boeven schatrijk werden.
GameNympho @hooibergje12 juli 2024 00:12
IMDB: One Cent Thief (TV Series 2022)
IMDB: Entrapment (1999) - Plot

[Reactie gewijzigd door GameNympho op 22 juli 2024 15:40]

SilentDecode @bantoo9 juli 2024 22:25
Heb eigenlijk niks tegen big brother / china / spyware etc
"Smart" zegt niets over of het lokaal of in de cloud draait hé.

Ik ben letterlijk sinds gisteren begonnen aan Home Assistant, maar ik heb een schijthekel aan die cloudconnected bullshit waar je dan ook nog eens het risico loopt dat ze vroegtijdig de stekker uit het product trekken. M'n HA staat in een apart VLAN, die alleen op een specifieke poort te benaderen is vanaf een ander VLAN. Dit vanwege alle toekomstige WiFi smartshit.
Metalfreak @bantoo10 juli 2024 10:58
Daarom zorg ik altijd dat ik beide heb. Ik heb wel smartlampen bijvoorbeeld, maar om die in en uit te schakelen gebruik ik nog gewoon de ouderwetse aan/uit schakelaar op de muur. Dat werkt tenminste altijd. Alleen de dim of kleurfunctie kan ik wel eens gebruiken via een app, maar dat stel je ook niet dagelijks bij. Dat kan ook met een dimmer bijvoorbeeld, maar is duurder en lastiger te installeren.

Als je moet gaan vertrouwen op de digitale aansturing van je smartlampen om gewoon licht in huis te hebben ga je het vaak nog moeilijk krijgen. Dat soort systemen heeft echt de onhebbelijkheid om op precies de verkeerde en ongewenste momenten storingen te krijgen, waarbij je op onhandige momenten aan troubleshooting mag gaan doen. Of erger nog: dat je partner die toch al tegenstander was van dat alles dat mag doen.
mjl @AibohphobiA BoB9 juli 2024 20:21
Daar heb je anders handige smart feeders voor met AI om je paard optimaal te laten presteren zodra je m nodig hebt.
punishedbrains 9 juli 2024 20:18
Wat automatische lampen en een camera, dat is het wel. Home assistant voor die paar zaken, maar echt behoefte dat uit te breiden... nee, meer omdat ik geen apparaten kan bedenken die nu zooo ontzettend handig zijn om op afstand te bedienen.
oltk 9 juli 2024 20:31
Hybride situatie hier (55+). Lichten, deurbel, camera's. Allemaal via Home Assistent aan te sturen, maar ook met fysieke schakelaars en geluidssignalen. Geen afhankelijkheid van het internet of last van plotseling overlijdende servertjes in de meterkast. Ik kan het iedereen aanraden. Leuk om te doen, in veel gevallen toch gemak (nu regenbui in enorme duisternis achter de rug, alle lichten gingen meteen aan), geen schakelklok nodig tijdens vakanties en op afstand van huis kan ik toch basic zaken inspecteren.
CriticalHit_NL 9 juli 2024 20:35
Hier niet, behalve dan een paar op bluetooth aanstuurbare stopcontacten om de energie te meten voor de gein.

Zo kwam ik erachter dat de Eurom Coolperfect 180 Wifi op volle belasting niet 2kWh verbruikt (is een 18.000 BTU unit) zoals de sticker zegt maar eerder opstart vanaf ~650W en dan normaliseert rond ~1150W continu verbruik.

Maar zo kan ik wel wat beter bijhouden wat de PC en Airco aan stroom verbruiken en de stroomkosten die daaruit komen rollen, maar veel nut heeft het verder niet. (Voltcraft SEM6000SE via Conrad).

Hier hangt nog altijd de aloude Ferraris meter, een model van toen het huis was opgeleverd (1979) en dat ding is ergens begin vorig decennium blijkbaar afgekeurd, so be it, dat ding draait hier voorlopig mooi door, oer betrouwbaar. :Y)
scsirob 9 juli 2024 20:39
Het wordt me steeds moeilijker gemaakt, maar ik koop per definitie niets wat afhankelijk is van een internetverbinding of cloud-service. Als ik iets koop dan verwacht ik dat het van mij is, en niet dat het afhankelijk is van de grillen van een externe partij die op eender welk moment kan besluiten mijn functionaliteit te beperken of te beëindigen. Daarmee valt heel veel smarthome spul af.
kozue @scsirob9 juli 2024 22:38
Same here, maar het is tegenwoordig bijna onmogelijk om nog apparaten te kopen die helemaal geen bijbehorende app hebben. Ik let er wel altijd op dat je m niet nodig moet hebben om de volledige functionaliteit te kunnen benutten.

Zo heb ik een Marantz receiver die een app heeft, maar alle functies kun je gewoon via de bijgeleverde afstandsbediening gebruiken. En een camera met bijbehorende app, maar die kun je ook gewoon via de browser en onvif benaderen. Beide hangen wel aan het netwerk, de receiver voor die 2 keer per jaar dat ik airplay gebruik, en de camera om via de browser beelden te kunnen bekijken, maar beide hebben geen gateway adres gekregen, om iedere vorm van phone home, tracking of ongewenste updates te voorkomen. En ik heb van geen van beide de app geïnstalleerd. Ik zie er de meerwaarde niet van in, en m’n leven koppelen aan een telefoon doe ik sowieso niet aan.

En dan heb ik nog recent een nieuwe wasmachine moeten kopen (de oude kreeg teveel nukken), en dat ding zit ook smart functionaliteit op, maar die komt überhaupt niet aan het netwerk te hangen. Een wasmachine heeft niks op internet of zelfs een LAN te zoeken.

Tel ik dan mee in de statistieken als smarthome gebruiker, omdat ik hier een paar apparaten heb met de mogelijkheid? Ik hoop het niet, ik heb niks met smarthome troep.
Tassadar32 @scsirob10 juli 2024 07:57
"Daarmee valt veel smarthome spul af"

Behalve alles wat bluetooth, zigbee of z-wave gebruikt. En dat is nogal wat.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Tassadar3210 juli 2024 08:22
Aan de andere kant heeft user wel een punt. Probeer maar eens een wasmachine te kopen van een hogere productreeks bij de bekende merken; die hebben voor het grootste deel allemaal "connected" / "app" functies. Dat wordt echt steeds lastiger. Zigbee en z-wave vind je vrijwel alleen op de pure "smart" devices.
Tassadar32 @Bor10 juli 2024 12:05
Ja, maar een wasmachine kan je ook gedeeltelijk smart maken (notifications wanneer klaar) met een zigbee/z-wave tussenstekker. Dus dan maakt het niet uit of je wasmachine zelf smart is, die hoef je niet eens te verbinden met het internet.
hout82 9 juli 2024 20:40
Ben op onregelmatige tijden thuis. Altijd dan handig om in de auto de thermostaat omhoog te zetten voordat ik thuis kom.
Of als ik m vergeet omlaag te zetten , vanuit je bed ff de temperatuur weer omlaag stellen. Beetje lui . Maar wel handig 😊

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