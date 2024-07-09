Multiscope: ruim 60 procent Nederlandse huishoudens gebruikt smarthometech

Het aantal Nederlandse huishoudens met tenminste een smarthomeproduct is het afgelopen jaar met 2 procentpunt gestegen naar 61 procent. Verreweg de meeste van deze huishoudens gebruikt de tech voor het huishouden dan wel comfort.

Multiscope smarthome

In totaal besteedden Nederlanders 3,66 miljard euro aan smarthomeproducten in die categorie, zo meldt Multiscope op basis van onderzoek onder ruim 5400 Nederlanders. Het gaat daarbij om uiteenlopende slimme producten, zoals robotstofzuigers en -grasmaaiers, koffiezetters, gordijnen en zonwering, wasmachines en koelkasten.

In 2023 gaven Nederlanders in totaal zo'n 6,3 miljard euro aan alle smarthomeproducten uit, wat een stijging van een half miljard euro is ten opzichte van het jaar daarvoor. Na huishouden en comfort zijn 'beveiliging en veiligheid' en 'verlichting en schakelaars' de belangrijkste categorieën voor slimme producten. Er werd volgens de cijfers van Multiscope slechts 390 miljoen euro aan slimme speakers uitgegeven.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat smarthomegebruikers in 69 procent van de gevallen behoren tot een huishouden met een koopwoning. Huurders maken minder gebruik van deze producten. De voornaamste groep mensen die de betreffende producten gebruikt, is tussen de 35 en 49 jaar oud. Alleen 18- tot 34-jarigen gebruiken relatief vaker slimme beveiliging.