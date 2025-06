Waterstofauto TU Delft-studenten goedgekeurd voor openbare weg

Studenten van de TU Delft hebben voor het eerst toestemming om met hun zelfgebouwde waterstofauto, de Eco-Runner XIV, de openbare weg op te gaan. Ze hebben daarvoor groen licht gekregen van de Dienst Wegverkeer.

Volgende week wil het team proberen om een wereldrecord te vestigen door ongeveer tien maal de route van de Friese Elfstedentocht te rijden. Op dat traject, in totaal zo’n 2056 kilometer, verbruikt de auto volgens de studenten 1,45 kilogram waterstof. Dat is de maximale capaciteit van de brandstoftank. Het huidige record op de openbare weg bedraagt met een volle tank waterstof 1360 kilometer.

De Eco-Runner XIV werd in februari dit jaar voorgesteld. Hoewel het niet de eerste waterstofauto van de TU Delft is, is het wel de eerste keer dat een model op de openbare weg mag rijden. Vorig jaar brak de TU Delft met de vorige versie van de auto al het record voor een rit op een gesloten circuit. De Eco-Runner XIII kon toen een afstand van net geen 2500 kilometer afleggen.

Om de openbare weg op te mogen, moest het voertuig geclassificeerd worden in de L7E-A2-klasse voor gemotoriseerde voertuigen. De Dienst Wegverkeer stelde daarvoor een aantal eisen. De Eco-Runner XIV moest onder meer spiegels, grotere ramen, meer lichten en een nummerbord krijgen.